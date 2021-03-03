COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,42%

Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенур Квирая прокомментировал скандал с его визитом на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Квирая говорит, что это был частный визит с целью привлечения инвестиций.

Бизнесмен дал интервью Абхазскому телевидению. Его комментарий публикует Telegram-канал АМРА-life.

«Я возглавлял ООО «Скурча», это свободная экономическая зона. Я ездил в Грузию не по поручению президента. Я был (у Аслана Бжания – ред.) 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение. Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины. Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо», – заявил Квирая.

Он говорит, что с 1989 года находился в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях, а после войны делает все, чтобы его родина процветала.

«Всех, кто хотят показать меня в какой-то форме, я приглашаю сюда, чтобы они приехали и объяснили мне, какую риторику они используют в мой адрес, не зная чем я занимаюсь и что делаю. Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России? Я один кто поехал в Грузию или у нас еще есть граждане, которые являются гражданами Грузии и посещают её? Порядка пяти тысяч человек в прошлом году посещали Грузию, наши больные лечатся там», – говорит он.

По словам Бенура Квирая, он встречался с другом – бизнесменом из России.

«Я ездил туда только по одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции. Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр. Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ. Я хочу чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живёте сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование а учителя хорошую зарплату. Я не состою ни в какой партии и не считаю нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями», – отметил Квирая.

Сегодня в абхазской оппозиции заявили, что помощник Аслана Бжания Бенур Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. В администрации абхазского президента сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия. «Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – отметили в пресс-службе.

Возмущенные визитом Квирая сторонники оппозиции собрались в центре Сухуми, на площади Свободы, а позже перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Лидеры оппозиции провели встречу в законодательном органе, по завершении которой стало известно, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию на специальном совещании.