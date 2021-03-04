Грузия в июне может получить миллион доз вакцины американской компании Novavax

До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax (Новавакс). Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам главного инфекциониста Грузии, договоренность уже достигнута и для поставки вакцины из США не должно быть никаких преград, – пишет «Новости-Грузия».

«Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax», – сказал Церцвадзе.

Reuters отмечает, что вакцина Novavax от COVID-19 может быть одобрена для использования в США уже в мае.

Предварительные данные, полученные в ходе испытаний в Великобритании и опубликованные в январе, показали, что вакцина Novavaх эффективна примерно на 96% против первоначального варианта коронавируса и примерно на 86% против широко распространенного в настоящее время штамма, впервые обнаруженного в Великобритании.

Вакцина вводится в два приема, подобно вакцинам Pfizer и Moderna, но в отличие от них может храниться и транспортироваться в обычных холодильниках, не требуя сверхглубокой заморозки.

Уже в скором времени грузинские власти также планируют получить вакцину британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии. Препарат, выпускаемый компанией Serum Institute of India, имеет локальное (торговое) название Covishield. Именно из Индии несколько недель назад первые партии дозы вакцины от коронавируса получила Украина.

«Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда есть самый большой шанс для получения вакцин. Также идут определенные переговоры с китайской стороной и западными партнерами. Были обещания, но к сожалению, сами европейские страны не могут получить достаточное количество вакцин, чтобы поделиться с нами», – заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, на мировом рынке дефицит вакцин, а производители не смогли так расшириться, чтобы удовлетворить потребность. Единственная страна, у которой высокий показатель вакцинирования граждан – Израиль (30%), затем следует США (22%), и ЕС (7%).