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Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов из России
Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России – в них, по мнению администрации соцсети, интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года. В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.
Всего было удалено 530 аккаунтов. В части из них в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из аккаунтов было подписано около 55 тысяч пользователей.
Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определённой организацией – не сообщается.
23 и 31 января по всей России прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.
Другие новости дня
Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что ему известна информация о местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина, и опубликовал совместную фотографию из резиденции в Грозном. Кадыров в шутку потребовал у Федерального бюро расследований вознаграждение в $250 тысяч, которое американские власти объявили за информацию, которая поможет аресту российского бизнесмена.
"Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать", – написал глава Чечни.
Кадыров предложил ФБР "упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20" и передать ему через кого-нибудь в Грозный, где его "все знают, дорогу покажут".
26 февраля Федеральное бюро расследований объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена, которого СМИ называют "поваром Путина".
Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм" и обвинил США в попытках сделать из России "страшилку". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.
В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований - так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.
В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.
COVID-19 в Грузии: 133 новых случая, уровень выявляемости за сутки – 1,25%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3553 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 133 новых случая коронавируса. Было проведено 10 678 тестов: PCR-тестов – 5222, экспресс‐тестов на антиген – 5456.
Выздоровели еще 276 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 271 872, выздоровевших – 266 081.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,25%, за последние 14 дней – 1,65%, за последнюю неделю – 1,25%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины в марте.
Гарибашвили направляет министров на место строительства Намахвани ГЭС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левану Давиташвили лично поехать к месту строительства каскада Намахвани ГЭС, чтобы обсудить с местными жителями волнующие их вопросы.
Как пишет «Новости-Грузия», премьер поднял тему Намахвани ГЭС, против строительства которой в Кутаиси недавно состоялась многотысячная акция протеста, на заседании правительства.
«Я хотел бы ответить на озабоченность по поводу Намахвани, которая возникла в обществе. Естественно, есть вопросы, на которые нужно ответить аргументированно, квалифицированно. Необходимо, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры. Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили лично поехать на место, например, завтра, и начать активное, прямое общение с населением, пояснить то, что их волнует», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер также поручил министрам провести в парламенте заседания комитетов по Намахвани ГЭС с участием заинтересованных сторон и ответить на все острые вопросы.
Гарибашвили также говорит, что энергетическая безопасность – один из главных приоритетов для Грузии.
«Вы прекрасно знаете, что импортируемая электроэнергия из года в год растет. Прогнозы, которые существуют в области энергетики, таковы: ежегодно в стране должны строиться гидроэлектростанции мощностью не менее ста мегаватт, чего на данном этапе не происходит. Конечно, мы должны найти золотую середину, и именно для того, чтобы найти этот золотую середину, необходимо напрямую общаться с населением, чтобы в обществе ни один вопрос не оставался без ответа», – отметил глава Кабмина.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.
Бибилов: «Фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, подливали масло в процессы»
Следствие по делу Инала Джабиева будет доведено до логического завершения, и стояние на площади не имеет к нему никакого отношения, – заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в эфире ГТРК «Ир».
По словам Бибилова, он не считает кризисом сложную общественно-политическую ситуацию, возникшую в Южной Осетии.
«Кризис был бы, если бы не были предприняты конкретные шаги по раскрытию этого преступления, если бы не были выявлены обвиняемые, которые сегодня находятся под стражей», – отметил он.
Югоосетинский лидер вновь призвал оппозиционных депутатов возобновить работу в парламенте.
«Если речь идет о контроле над ходом расследования, то, пожалуйста, пусть создают парламентскую комиссию и следят за ходом расследования, требуют документы по интересующим их вопросам. Но цель не была углубиться в расследование, и по прошествии определенного времени выяснились истинные задачи, которые перед ними ставились, в том числе, и извне, и я не говорю из Грузии», – сказал он.
При этом Бибилов подчеркнул, что не видит в парламенте депутатов, которые не являются патриотами.
«Другое дело - как они реагируют на определенные события. В блогосфере и соцсетях активно участвовали фейки, зарегистрированные в Грузии и за рубежом, которые подливали масло в процессы, происходящие в Южной Осетии», – заявил президент.
Он добавил, что «кто-то очень хотел расшатать ситуацию в республике руками депутатов».
В телевизионном интервью Бибилов также заявил, что в Южной Осетии созрела конституционная реформа, в которой должны принять участие парламент, Верховный суд, общественные организации и партии.
«Конституция будет приниматься на всенародном голосовании», – заявил Анатолий Бибилов.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. 26 февраля стало известно, что акция прекращается по семейным обстоятельствам.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Чавушоглу: «Мы должны уважать позицию Грузии в отношении формата 3+3»
Турция с пониманием относится к позиции Грузии относительно регионального сотрудничества в формате «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.
«Как я сказал с самого начала, во время встречи мы говорили о трехстороннем формате. Наша цель – окончательное установление в регионе мира и стабильности. В экономических и логистических вопросах мы должны предпринять шаги, которые повысят доверие. Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом, двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще, но мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу. Мы должны занять другую, более мягкую позицию в отношении этих форматов», – сказал Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Ранее глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе и сказал, что стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона. Он также отметил, что Анкара поддерживает мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В Тбилиси говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Правительство Грузии начинает поиск нового инвестора для порта Анаклия
Правительство Грузии начинает подготовку к тендеру, который выявит нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, министерство экономики оформит контракт с международной консультационной компанией, которая поможет государству в проведении конкурса.
Гарибашвили отметил, что предыдущий инвестор пользовался поддержкой правительства, но не смог выполнить инвестиционные обязательства.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. При этом основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Хазарадзе и Джапаридзе позже основали партию «Лело» и на парламентских выборах 2020 года получили 3.15% голосов избирателей.
Израиль критикует расследование Международного уголовного суда
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях.
По словам судьи, расследование затронет события, начиная с 2014-го года на оккупированных Израилем землях Западного берега, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. В феврале базирующийся в Гааге суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.
Палестинцы приветствовали сделанное в среду заявление Фату Бенсуды. Израиль решение отверг.
Международный уголовный суд вправе вести разбирательства в отношении подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в странах-участницах Римского статута – то есть международного договора, на основе которого МУС функционирует.
Израиль никогда не ратифицировал Римский статут, однако, МУС пришёл к выводу, что он обладает юрисдикцией, поскольку в 2015-м году генеральный секретарь ООН согласился на присоединение палестинцев к этому договору.
Израиль занял районы Западного берега, сектора Газа и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967-го года. Палестинцы называют оккупированные территории частью своего будущего независимого государства.
Фату Бенсуда пообещала, что предстоящее расследование событий станет беспристрастным, независимым и объективным, и что в центре внимания будут пострадавшие от преступлений в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного уголовного суда "воплощением лицемерия и антисемитизма".
В Мьянме при разгонах протестов в среду убиты 38 человек, включая детей
В Мьянме в среду при разгонах протестующих против захвативших власть военных были убиты не менее 38 человек, подтвердили в ООН.
Как отмечает Би-би-си, 3 марта стало, таким образом, самым кровавым днём с начала акций гражданского неповиновения хунте.
Как сообщается, подчинённые армии силы открывали огонь по большим группам демонстрантов в нескольких городах, в частности, в Янгоне, Мандалае, Мьинджане. По меньшей мере двое из числа убитых – подростки.
Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Впоследствии начались массовые протестные выступления, в том числе с требованием освободить арестованных правительственных чиновников. Среди взятых под стражу – лидер победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы.
По данным спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, за месяц протестов после переворота убиты свыше 50 человек, и больше всего жертв оказалось 3 марта. Днём ранее соседние государства призвали военное руководство Мьянмы проявлять сдержанность.
Запуск Starship закончился успешной посадкой и взрывом
Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался через 10 минут после успешной посадки. Перед этим он совершил испытательный полет, поднявшись на высоту около 10 километров.
Это первый случай, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship. На кадрах видно, как часть космического корабля во время приземления загорелась. Через несколько минут он взорвался. Несмотря на это, SpaceX довольна испытаниями.
Основатель компании Илон Маск написал в твиттере, что Starship приземлился невредимым. Взрыв прототипа корабля он пока никак не комментировал.
Полёт 3 марта стал третьим испытательным запуском Starship. Два прошлых запуска проходили 10 декабря и 3 февраля, в обоих случаях ракеты взорвались и разрушились при посадке.
Грузия в июне может получить миллион доз вакцины американской компании Novavax
До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской компании Novavax (Новавакс). Об этом заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По словам главного инфекциониста Грузии, договоренность уже достигнута и для поставки вакцины из США не должно быть никаких преград, – пишет «Новости-Грузия».
«Достигнута предварительная договоренность с Novavax о поставке одного миллиона доз. Она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax», – сказал Церцвадзе.
Reuters отмечает, что вакцина Novavax от COVID-19 может быть одобрена для использования в США уже в мае.
Предварительные данные, полученные в ходе испытаний в Великобритании и опубликованные в январе, показали, что вакцина Novavaх эффективна примерно на 96% против первоначального варианта коронавируса и примерно на 86% против широко распространенного в настоящее время штамма, впервые обнаруженного в Великобритании.
Вакцина вводится в два приема, подобно вакцинам Pfizer и Moderna, но в отличие от них может храниться и транспортироваться в обычных холодильниках, не требуя сверхглубокой заморозки.
Уже в скором времени грузинские власти также планируют получить вакцину британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии. Препарат, выпускаемый компанией Serum Institute of India, имеет локальное (торговое) название Covishield. Именно из Индии несколько недель назад первые партии дозы вакцины от коронавируса получила Украина.
«Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда есть самый большой шанс для получения вакцин. Также идут определенные переговоры с китайской стороной и западными партнерами. Были обещания, но к сожалению, сами европейские страны не могут получить достаточное количество вакцин, чтобы поделиться с нами», – заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
По его словам, на мировом рынке дефицит вакцин, а производители не смогли так расшириться, чтобы удовлетворить потребность. Единственная страна, у которой высокий показатель вакцинирования граждан – Израиль (30%), затем следует США (22%), и ЕС (7%).
Навальный передал первое сообщение из заключения: он в СИЗО «Кольчугино»
Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение – в среду днем оно было опубликовано в инстаграме политика. Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО №3 «Кольчугино» Владимирской области и, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим делом оппозиционному политику присудили штраф в 850 тысяч рублей.
Из СИЗО Навальный передал, что с ним все хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает еще меньше, чем когда он был под арестом в московском СИЗО «Матросская тишина».
Кроме того, оппозиционер пока не может заказывать еду из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», – сказано в сообщении Навального. Политик также рассказал, что находится в камере с осужденными за кражу и мошенничество.
Ранее сообщалось, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. Правозащитники отмечали, что это одно из самых жестких и «режимных» учреждений системы ФСИН.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу 2013 года, на реальный, назначив Навальному 2,5 года колонии. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. На прошлой неделе оппозиционера, который почти полтора месяца провел в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали во Владимирскую область.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело «Ив Роше», политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом «Новичок», согласно независимому расследованию – сотрудниками ФСБ, но дело об отравлении даже не было возбуждено). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
- Во вторник власти США и Евросоюза ввели санкции против российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. В американском санкционном списке оказались глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Под европейские санкции попали четыре российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идет о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове, директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.
В Словакии политический кризис из-за поставок российской вакцины
В Словакии нарастает политический кризис, связанный с поставками российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
Как отмечает Associated Press, споры вызвали проводившиеся втайне переговоры словацкого премьер-министра по приобретению вакцины – вопреки недовольству внутри правящей коалиции относительно такого решения.
Рихард Сулик, который возглавляет входящую в коалицию «Партию свободы и солидарности», назвал ситуацию серьезной и указал на необходимость изменений. У него часто были разногласия с премьером Игорем Матовичем по мерам против коронавируса. При этом Сулик в среду назвал очевидным, что его страна до сих пор не преуспела в борьбе с эпидемией.
Матович настаивает на закупке 2-х миллионов доз «Спутника V», подчеркивая, что это ускорит реализацию программы по вакцинации населения в Словакии, которая считается одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государством ЕС.
Позицию Матовича осудил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, номинированный на пост партией Рихарда Сулика. Корчок охарактеризовал «Спутник V» как один из инструментов, который Москва «использует в гибридной войне против Запада». Подобные обвинения российские власти всегда отрицали. Корчок полагает, что закупка поставит под сомнение прозападные устремления Братиславы.
Другой политический партнер премьер-министра Матовича, партия «За людей», не исключила, что покинет правящую коалицию.
В среду руководитель партии «За людей», зампремьера Вероника Ремишова встречалась с Рихардом Суликом и другими политическими лидерами, включая президента Зузану Чапутову, также критически настроенную к «Спутнику V». На встрече обсуждался возникший кризис. И после совещания Сулик заявил, что его партия «ни в коем случае» не выступает за досрочные выборы.
1 марта стало известно, что в Словакию доставлено 200 тысяч доз «Спутника V». Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолет с вакциной на борту, сказал, что договор с был подписан в прошлую субботу.
Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. «Спутник V» пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе. О возможной закупке российского препарата заявляли также руководители Чехии.
Нападение в Швеции полиция расследует как теракт. 8 пострадавших
На юге Швеции восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения. У двоих ранения серьезные, сообщили в полиции Ветланда.
Мужчина лет 20-ти, в среду днем атаковавший людей с помощью «острого предмета», задержан. Сейчас он в больнице. Нападавший был ранен выстрелом в ногу при задержании сотрудниками сил безопасности, передает AFP.
Изначально следствие квалифицировало произошедшее как «покушение на убийство», но затем изменило формулировку на «предполагаемый теракт».
В Абхазии подтверждено 47 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 288 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12908 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Оппозиция в Грузии внесла коррективы в план протестных акций
Грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта».
«Чтобы не дать властям дополнительную причину для срыва переговоров, оппозиция решила отложить акции до окончания переговорного процесса, который истекает 16 марта», – заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности. К примеру, запланированный на завтра автопробег в поддержку арестованного лидера «Единого национального движения» Ники Мелия все же состоится.
У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Вопрос о досрочных парламентских выборах премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал «красной линией», которую «Грузинская мечта» переходить не намерена.
«У нас неплохой рост товарооборота» – Сергей Лавров принял Даура Кове
В Москве сегодня прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Как пишет «Апсныпресс», стороны подписали план консультаций на 2021-2022 годы. Лавров заявил, что документ позволит «продолжать системно, эффективно и результативно взаимодействовать».
«У нас неплохой рост товарооборота за 2020 год. По данным Федеральной таможенной службы – более 250 миллионов долларов США. Это – серьезные цифры. Ну и, конечно же, мы продолжаем сотрудничать по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули в Абхазии мобильный госпиталь и несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Там работали и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая наблюдается сейчас в России, имеет место и в Республике Абхазия. Я имею в виду сокращение количества зараженных. В любом случае, это – та тема, по которой наше сотрудничество будет продолжаться», – сказал глава МИД РФ.
Даур Кове отметил, что «динамика абхазо-российских отношений внушает оптимизм», а сотрудничество Москвы и Сухуми «выстраивается на основе принципов союзничества и стратегического партнерства».
«Повестка двусторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами ведется активный политический диалог как на уровне глав государства, так и на уровне министерств и ведомств», – сказал он.
Даур Кове считает, что важное значение имеет совместная работа в рамках Женевских дискуссий.
«2020 год выдался непростым для всего мирового сообщества, и в это сложное время мы всецело ощущаем поддержку со стороны России. Особо хотелось бы отметить ту неоценимую помощь, которую оказала и продолжает оказывать Республике Абхазия Российская Федерация в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», – добавил он.
- В конце января Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИД Дмитрия Медоева. Стороны также подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы.
В Минске приговорены к тюремному заключению врач и журналистка
В Минске суд приговорил к реальным срокам заключения врача городской больницы скорой помощи Артёма Сорокина и журналистку белорусского издания TUT.BY Катерину Борисевич по делу о разглашении данных о смерти участника протестов против режима Александра Лукашенко Романа Бондаренко.
Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой наказания на один год, Борисевич - шесть месяцев лишения свободы.
31-летний Роман Бондаренко умер в больнице скорой помощи Минска 12 ноября 2020 года. Его доставили туда с черепно-мозговой травмой, отёком мозга, ушибами и гематомами. Позже выяснилось, что Бондаренко был избит во дворе собственного дома неизвестными в масках, которые приехали по адресу, чтобы снять с забора оппозиционную символику. При этом после избиения пострадавшего повезли не в больницу, а в РУВД. Александр Лукашенко заявлял, что это произошло из-за состояния алкогольного опьянения, в котором находился Бондаренко, а Следственный комитет Беларуси установил, что травмы активист получил якобы в драке с местными жителями, которую спровоцировал сам.
В ноябре прошлого года врач Артём Сорокин и журналистка Катерина Борисевич публично опровергли версию властей. В качестве доказательства на сайте TUT.BY был выложен документ первичного осмотра Бондаренко в приёмном отделении больницы. Отсутствие алкоголя в крови активиста подтвердилось и в окончательном врачебном заключении. После этого на Сорокина и Борисевич завели уголовные дела о разглашении медицинской тайны и подстрекательстве к нему.
В белорусской оппозиции отмечают, что за убийство Романа Бондаренко до сих пор никого не задержали и предполагают, что его забили до смерти сотрудники правоохранительных органов.
Аслан Бжания отбыл в Россию на плановое медицинское обследование
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он планирует вернуться в Сухуми 7 марта.
Ранее Аслан Бжания переболел коронавирусом. Болезнь протекала у него в легкой форме.
При этом глава абхазского правительства Александр Анкваб уже в течение двух месяцев лечится в Москве. В конце декабря у него был диагностирован СOVID-19. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
В Южной Осетии за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса (днём ранее – 4). Как сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, всего с начала пандемии подтверждено 3060 случаев инфицирования.
За сутки сняты с учета 413 человек, всего за весь период выздоровели 2577, остаются под наблюдением 483.
В «красной зоне» республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии продолжают курс лечения восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.
«Из них один пациент находится в палате интенсивной терапии», – уточнила врач.
Абхазская оппозиция обвиняет власти в «системном сливе страны»
Абхазские оппозиционные силы официальными заявлениями отреагировали на вчерашний скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. Ветеранская организация «Абааш» и общественная организация «Аидгылара» считают, что власти самопровозглашенной республики «сдают национальные интересы».
«В последнее время все больше заявлений о необходимости начать торговлю с Грузией. Авторы обосновывают это контрабандой и нелегальной торговлей на границе, которая не приносит прибыль государству. Если следовать этой логике, то можно узаконить наркоторговлю, воровство и многие другие преступления. Желающим торговать напоминаем, что Грузия – враждебное нам государство, которая принесла на землю Абхазии войну и горе тысячам семей», – говорится в заявлении организации «Абааш».
Ветераны считают, что «предложение начать приторговывать с Грузией можно назвать началом официальной продажи национальных интересов абхазского народа».
«Мы не против добрососедских отношений, но только после того, как Грузия признает Абхазию независимым и равноправным субъектом международного права», – сказано в заявлении.
В общественной организации «Аидгылара» отмечают, что период правления Аслана Бжания «ознаменовался ползучим предательством интересов страны и открытым соглашательством с врагом».
«Совершенно очевидно, что действия чиновников, помощников и советников президента, секретаря Совбеза, а также уполномоченного по правам человека, которые продвигают весьма сомнительные идеи, продиктованы внешнеполитической концепцией, озвученной Президентом Бжания А.Г.», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» говорят, что последние события не являются инициативой очередного помощника президента. «Речь идёт о системном сливе страны», – сказано в заявлении оппозиционной силы.
- Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Экс-посол РФ в Сухуми: Абхазия в шаге от статуса «несостоявшееся государство»
Абхазия в шаге от получения статуса «несостоявшееся государство». Так считает первый посол России в самопровозглашенной республике Семён Григорьев. Как передаёт «Апсадгьыл-инфо», об этом он написал в социальной сети Facebook, а пост озаглавил: «Дежавю».
«В благословенные годы работы в Абхазии это слово мы вспоминали с одним из моих абхазских друзей, встречаясь порой по несколько раз в неделю на застольях по разным хорошим или грустным поводам. «Дежавю»: говорили мы, подмигивая друг другу, давая понять, что будто и не расставались.
Другого рода дежавю возникло у меня сегодня при виде фото и видео митингующих на крыльце парламента. Все это повторяется с 2004 года. Только промежутки между событиями безбожно сокращаются. И как злая шутка – сходство претензий к власти. Одного президента обвиняли в паспортизации грузин в Гальском районе, другого – в выдаче врагу террориста, теперь причина – опять контакты с «эндурцами». И все та же озлобленность, то же желание реванша.
Дорогие друзья, на мгновение остановитесь и посмотрите на себя со стороны. По-моему, вы стоите в метре от той черты, когда любимая мной Абхазия получит обидный статус «failed state» или несостоявшееся государство. Нам, вашим друзьям в России, будет в таком случае очень обидно.
Не обижайтесь. Это от души», – написал Семён Григорьев.
Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита.
Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Четверо задержаны по обвинению в нападении на офис ЕНД в Гори
По обвинению в нападении на офис оппозиционной партии «Единое национального движения» в Гори задержаны четверо. Об этом сообщили в МВД Грузии. Двое задержанных – 1994 года рождения, еще двое – 1996 года.
Уголовное дело возбуждено по первой части статьи 187 УК Грузии – «Повреждение или уничтожение чужой вещи». Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.
По данным СМИ, нападение на офис оппозиционной партии минувшей ночью совершила группа из шести человек. В офисе повреждены стеклянные витринные окна, баннеры с изображением кандидатов в депутаты. На видео с камер наблюдения видно, как нападающие в течение нескольких минут с помощью камней разбивают стеклянные двери и стены офиса.
Представители горийской организации ЕНД обвиняют в случившемся активистов правящей партии «Грузинская мечта».
Госдепартамент США: В Грузии снизилось количество наркопреступлений
В 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом, – об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
Согласно документу, в 2020 году департамент борьбы с транзитом наркотиков министерства внутренних дел Грузии совместно с США изъял в Батуми 40 килограммов героина.
Как пишет «Новости-Грузия», в отчете говорится, что из-за пандемии COVID-19 в Грузии в 2020 году увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в интернете (dark web) за криптовалюту.
«Грузия находится на главном маршруте незаконного оборота наркотиков, по которому перевозятся опиум, героин и другие химические соединения. 56% продаж приходится на продукцию каннабиса, остальную часть составляют синтетические наркотики и психотропные вещества.
Эти транзакции в основном выполняются с использованием таких сервисов, как Telegram. После нескольких смертей от передозировки наркотиков в январе 2019 года криминальная полиция создала подразделение по борьбе с наркотиками в интернете. В 2020 году подразделение добилось больших успехов в ноябре и декабре, изъяв 70 и 20 килограммов синтетических наркотиков соответственно, а в июле 2020 года — 4380 таблеток MDAM и 964 таблетки суботекса.
В августе 2020 года в рамках следствия по делам, связанным с наркотиками, криминальная полиция Грузии изъяла 50 различных активов (автомобили, недвижимость и наличные деньги), общая стоимость которых превысила 850 тысяч долларов», – сказано в отчете.
В то же время Госдепартамент отмечает, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего «оборот марихуаны увеличился».
«С июля 2019 года по январь 2020 года предотвращено пять случаев масштабной перевозки марихуаны. Всего на коммерческих рейсах из Южной Африки было изъято 80 килограммов марихуаны», – говорится в отчете.
В документе также сказано, что правительство Грузии закрыло свои границы из-за пандемии. В результате отгрузки наркотиков с января 2020 года по август снизились на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
«В целом с января по август 2020 года количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии упало примерно на 32%», – говорится в отчете Госдепартамента.
Freedom house: уровень свободы в Грузии снижается
Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире-2021» вновь отнесла Грузию к числу частично свободных стран. Уровень свободы в Грузии оценен в 60 баллов из 100.
На сайте Freedom House указано, что этот показатель снижается уже несколько лет подряд. В докладе 2017 и 2018 годов уровень свободы оценивался в 64 балла, в 2019 году – в 63 балла, в прошлом году – в 61 балл.
В докладе «Свобода в мире-2021» говорится, что в Грузии проводятся конкурентные выборы. Демократическая траектория страны, по словам авторов документа, показала признаки улучшения в 2012–2013 годах, однако в последние годы наблюдается негативная тенденция.
«Олигархическое влияние затрагивает политические процессы в стране, политические решения и медиа-среду, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы защищаются непоследовательно», – говорится в докладе.
В документе указано, что правящая партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы и обеспечила себе третий срок правления, однако «борьба была омрачена подкупом голосов, случаями насилия и явными ошибками при подсчете результатов, которые спровоцировали бойкот второго тура выборов в ноябре».
«Явка избирателей в этом туре составила 26 процентов, что является самым низким показателем с момента обретения независимости», – указывает Freedom House.
Влиятельная организация пишет, что ограничения на передвижение были введены из-за пандемии коронавируса в Грузии дважды – весной и в ноябре.
«Хотя ограничения были в значительной степени соразмерны угрозе, проправительственные бизнесмены по мере развития пандемии выигрывали тендеры на закупки в сфере общественного здравоохранения», – сказано в документе.
При этом Freedom House вновь признала Грузию страной со свободным интернетом (76 баллов из 100).
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