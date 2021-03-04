Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов из России 

В 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом, – об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.

Согласно документу, в 2020 году департамент борьбы с транзитом наркотиков министерства внутренних дел Грузии совместно с США изъял в Батуми 40 килограммов героина.

Как пишет «Новости-Грузия», в отчете говорится, что из-за пандемии COVID-19 в Грузии в 2020 году увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в интернете (dark web) за криптовалюту.

«Грузия находится на главном маршруте незаконного оборота наркотиков, по которому перевозятся опиум, героин и другие химические соединения. 56% продаж приходится на продукцию каннабиса, остальную часть составляют синтетические наркотики и психотропные вещества.

Эти транзакции в основном выполняются с использованием таких сервисов, как Telegram. После нескольких смертей от передозировки наркотиков в январе 2019 года криминальная полиция создала подразделение по борьбе с наркотиками в интернете. В 2020 году подразделение добилось больших успехов в ноябре и декабре, изъяв 70 и 20 килограммов синтетических наркотиков соответственно, а в июле 2020 года — 4380 таблеток MDAM и 964 таблетки суботекса.

В августе 2020 года в рамках следствия по делам, связанным с наркотиками, криминальная полиция Грузии изъяла 50 различных активов (автомобили, недвижимость и наличные деньги), общая стоимость которых превысила 850 тысяч долларов», – сказано в отчете.

В то же время Госдепартамент отмечает, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего «оборот марихуаны увеличился».

«С июля 2019 года по январь 2020 года предотвращено пять случаев масштабной перевозки марихуаны. Всего на коммерческих рейсах из Южной Африки было изъято 80 килограммов марихуаны», – говорится в отчете.

В документе также сказано, что правительство Грузии закрыло свои границы из-за пандемии. В результате отгрузки наркотиков с января 2020 года по август снизились на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В целом с января по август 2020 года количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии упало примерно на 32%», – говорится в отчете Госдепартамента.