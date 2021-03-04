В Южной Осетии выявлен 21 новый случай коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию в Грузии. Переговоры двух лидеров прошли в литовской столице накануне.

По словам эстонского лидера, за ситуацией «очень пристально наблюдают» и в Вильнюсе, и в Таллине.

На сайте литовского президента говорится, что главы государств обменялись мнениями о ситуации в странах «Восточного партнерства» – Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС.

Отметим, что ранее президент Литвы заявил, что высказывания председателя парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузии с целью посредничества в политическом конфликте навредили имиджу Литвы.

«После визита господина Павилёниса я, к сожалению, вынужден констатировать, что был нанесен урон и что, вероятно, был нанесен урон нашему имиджу как посредника в Грузии», – сказал Науседа.

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Павилёниса уйти с должности председателя парламентского комитета после его визита в Грузию. По мнению социал-демократов, консерватор Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, «вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве».

Павилёнис в ответ говорит, что «понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии», однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уйти с должности председателя парламентского комитета. Об этом пишет портал Delfi.

«Не вижу причин, почему Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена Сейма», – сказала спикер радио LRT в среду.