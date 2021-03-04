Контрразведка Литвы: Россия засылала в Вильнюс двойника Пригожина

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что из России в страну в прошлом году приезжал двойник включённого в санкционные списки Евросоюза бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, это была спецоперация российской стороны, которая хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, и одновременно организовать против Литвы информационную атаку.

Историю с двойником бизнесмена, известного как "повар Путина", приводит в своем отчёте Департамент госбезопасности Литвы, – сообщает The Insider. Утверждается, что в начале 2020 года в страну прибыло лицо, имеющее паспорт на имя гражданина России Евгения Пригожина. В паспорте россиянина была указана дата рождения, совпадающая с датой рождения "повара Путина", внешне прибывший гражданин тоже был похож на Пригожина. Однако при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин. "Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке", – сказал глава Департамента госбезопасности Литвы. В результате россиянина пустили в страну.

Двойник Пригожина, как сообщается, из аэропорта отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. Затем он приезжал в Литву ещё раз и тоже несколько раз сфотографировался на фоне достопримечательностей и здания парламента. После этого в российских СМИ появились материалы о том, что близкий к Путину бизнесмен приезжал в Литву и обсуждал с высокопоставленным представителем министерства транспорта некие проекты, а также посещал парламент страны. "На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", – говорится в отчёте. Литовские спецслужбы считают, что главной целью этой провокации была попытка выставить Вильнюс перед союзниками по ЕС и НАТО как ненадёжного партнёра, ведущего двойную игру.

Что за человек прилетал в Вильнюс под именем Пригожина, в отчёте не говорится.