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Министры обсуждают проект Намахвани ГЭС с местными жителями
Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили встречаются в Доме культуры Цагери с местными жителями. Тема обсуждения – проект Намахвани ГЭС. Ранее встретиться с противниками строительства электростанции министрам поручил глава правительства Ираклий Гарибашвили.
Министр экономики говорит, что строить новые электростанции в Грузии необходимо для сокращения импортозависимости.
«Если бы не распад Советского Союза, Намахвани ГЭС, наверное, была бы построена, но, даже лучше, что её не смогли построить, потому что мы улучшили и сделали этот проект более безопасным и менее вредным, чем предыдущий. В целом каскадные ГЭС строятся во всем мире, и плотина является наиболее эффективным сооружением, защищающим окружающую среду от оползней», – заявила Натия Турнава.
Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Поддержать их протест на прошлой неделе в Кутаиси вышли несколько десятков тысяч человек, которые заполнили центральную площадь второго по величине города в Грузии.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
Другие новости дня
Сергей Шамба подтвердил задержание Ахры Авидзба и его охранников
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил задержание экс-помощника абхазского президента Ахры Авидзба и сотрудников его охраны. Об этом Шамба сказал агентству ТАСС.
«Авидзба и сотрудников его охраны задержали, идут следственные действия. В его доме был обыск, изъяли оружие. Пока известно только это, ожидаем официальную информацию от правоохранительных структур», – сказал Шамба.
ТАСС пишет, что Авидзба является членом политсовета партии «Единая Абхазия», которой руководит Шамба. Руководители партии в четверг после задержания Авидзба посещали Службу госбезопасности, где он содержится.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Критики предсказывают победу грузинского фильма на Берлинском кинофестивале
Авторитетные кинокритики в восторге от фильма грузинского режиссера Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо», попавший в основной конкурс 71-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Как пишет «Новости-Грузия», после премьерного показа картины на кинофоруме 3 марта, некоторые наблюдатели назвали ее основным претендентом на главный приз Берлинале, «Золотого медведя».
Джессика Кианг из Variety назвала «Что мы видим, когда смотрим на небо» «чудесным, озорным фильмом».
«В этой остроумной, теплой, удивительно современной сказке рассказывается о двух влюбленных в наполненном жизнью, древнем грузинском городке, которые не могут встретиться из-за проклятья», – говорится в рецензии Кианг.
«Задорный, и в то же время очаровательно печальный», – так характеризует фильм Дэвид Хадсон из журнала The Criterion Collection.
«Эта грузинская притча – поистине бесподобный подарок… Фильм одновременно настолько необычен и выразителен, что его представление вне призового списка немыслимо», – пишет французское издание Le Polyester.
Его автор сравнивает фильм с немым кино, отмечая при этом, что ее автор «Коберидзе – вовсе не подражатель фетишист». Французский кинокритик восхищен режиссерской работой и подмечает, что каждый кадр в фильме – «это сюрприз».
Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывает «Что мы видим, когда смотрим на небо», как «радостный и неуловимый полет фантазии Александра Коберидзе».
«С одной стороны, это баллада о влюбленных, которых поразило таинственное проклятие; с другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города; а с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность», – говорится в материале Screen Daily.
Автор Awards Daily называет «Что мы видим, когда смотрим на небо» «потрясающим претендентом» на «Золотого медведя». Одновременно кинокритик считает, что недавний успех еще двух грузинских фильмов – «Начало» и «А потом мы танцевали» – свидетельствует о том, что «в грузинском кинематографе зарождается очень интересная новая волна».
Фильм Коберидзе отметили и другие авторитетные издания о кино из Германии, Франции и Испании.
«Что мы видим, когда смотрим на небо» – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе. Он является копродукцией Германии и Грузии.
Действие фильма происходит в Кутаиси. В нем рассказывается история химика Лизы и футболиста Георгия. Они случайно встречаются и влюбляются, но на следующий день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут найти друг друга.
«Новости-Грузия» отмечает, что фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо» – третий грузинский фильм в истории независимой Грузии, вошедший в основную конкурсную программу «Берлинале».
Первый полнометражный фильм Александра Коберидзе — «Хоть бы лето никогда не приходило» (2017) был оценен немецкими критиками как лучшая экспериментальная работа.
Кадыров назвал ложью попытки связать убийство Немцова с Чечней
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдным расследование "Медиазоны" о том, что предполагаемые соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления и после него созванивались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками, в том числе из ближайшего окружения главы республики.
"Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли", – написал Кадыров в телеграме. Цена расследования, по словам главы Чечни, "не больше, чем гаданиям, сделанным на кофейной гуще", а Немцова "убрали западные хозяева", заявил он. "Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл", – утверждает Кадыров. Основные следы преступления, по его мнению, ведут в Украину. Это, как считает глава Чечни, подтверждает украинское гражданство спутницы Немцова в день убийства, Анны Дурицкой, и то, что пистолет, из которого стреляли, как сообщается, был завезен из Украины, там же прятался и убийца, написал Кадыров. Глава Чечни уверен, что "у либералов заказ на чеченскую тему", потому что "чеченцы защитники Отечества и в любое время готовы жизнь отдать за Россию", - добавил Кадыров.
1 марта "Медиазона" опубликовала материал об убийстве Бориса Немцова, подготовленный вместе с расследовательским проектом Scanner Project. Опираясь на данные телефонных биллингов, сведения об авиаперелётах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили хронологию действий участников убийства Бориса Немцова.
Так, согласно биллингу, за день до убийства Немцова один из подозреваемых в организации преступления бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев пытался дозвониться до Заура Дадаева, который получил наибольший срок по делу об убийстве политика. В день преступления Геремеев получал звонки от члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.
Журналисты, в частности, сообщили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Немцова, получали инструкции от полицейского Асланбека Хатаева, который в день убийства не раз связывался с Сулейманом Геремеевым и Адамом Делимхановым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project имеются новые факты об убийстве Немцова, их без внимания не оставят.
- Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россия продлила запрет на въезд для Мустафы Джемилева до 2034 года
Россия продлила запрет на въезд для одного из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафы Джемилева до 2034 года. До этого времени 77-летний правозащитник не сможет въехать в родной Крым.
О продлении запрета стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании российского суда в аннексированном Крыму, — передаёт корреспондент Крым.Реалии. Запрет был вынесен 5 марта 2019 года на 15 лет – до 5 марта 2034 года.
В Армянске проходят судебные заседания по делу против Джемилева, которое возбудили в отношении него российские власти в прошлом году. Ему заочно предъявлены обвинения в попытке незаконно въехать в Крым, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.
Он вину отрицает и считает обвинения абсурдными. Сторонники диссидента уверены, что его преследование связано с тем, что он не признаёт российскую аннексию Крыма.
Граждане еще четырех стран смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID
Власти Грузии разрешили въезд в страну гражданам и резидентам Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Решение принял координационный совет при правительстве.
Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. На третий день пребывания в Грузии визитёрам придется пройти повторное тестирование за свой счет. Речь идёт о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.
Грузию с ПЦР-тестом уже могут посещать граждане стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
В Южной Осетии выявили 15 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 15 новых случаев коронавируса (днём ранее – 21). Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3096, выздоровели 2600, под наблюдением медиков остаются 496 человек. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Ранее президент Анатолий Бибилов заявил, что власти намерены в ближайшее время приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что «ни в коем случае нельзя расслабляться, и в случае увеличения больных коронавирусом нужно быть готовым к этому».
Эргнетская встреча проходит впервые за несколько месяцев
В селе Эргнети проходит первая с конца сентября прошлого года встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР).
Представители грузинских властей заявили до начала переговоров, что потребуют от властей самопровозглашенной республики Южная Осетия «безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии». В цхинвальской тюрьме сейчас находятся Заза Гахеладзе, Геннадий Бестаев, Рамаз Бегелури и Лаша Хетерели. Грузинская сторона также планирует поднять на встрече темы т.н. «бордеризации» и гуманитарного кризиса, возникшего в Ахалгорском районе после закрытия пропускного пункта «Раздахан».
Ранее представитель югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев заявил, что на встрече будут подниматься вопросы «безопасности на границе, незаконного поста в районе Цнелис и других ситуаций, которые периодически появляются в районе госграницы».
- 97-я встреча в рамках МПИР в Эргнети состоялась 24 сентября. После переговоров югоосетинские власти освободили из заключения гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили.
COVID-19 в Грузии: 390 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,77%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3563 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 390 новых случая коронавируса. Было проведено 22 022 теста: PCR-тестов – 8672, экспресс‐тестов на антиген – 13 350.
Выздоровели еще 172 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 272 262, выздоровевших – 266 253.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,77%, за последние 14 дней – 1,62%, за последнюю неделю – 1,31%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины в марте.
При крушении вертолёта в Турции погибли не менее 11 военных
11 турецких военных погибли, трое получили ранения при крушении вертолёта в провинции Битлис на востоке Турции. Среди погибших – генерал Осман Эрбаш. Он командовал восьмым корпусом сухопутных войск.
По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать плохая погода или техническая неисправность вертолёта.
Свои соболезнования Турции в связи с гибелью военных выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению военных возможностей Грузии
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению оборонных возможностей Грузии перед лицом «агрессии со стороны России». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона.
«Оба лидера согласились с тем, что необходимо поддерживать тесное двустороннее сотрудничество в области безопасности между США и Грузией, а в будущем сотрудничество будет основываться на достижениях, достигнутых за последние годы», – говорится в пресс-релизе.
В социальной сети Twitter Ллойд Остин назвал разговор с главой грузинского оборонного ведомства продуктивным.
«Министерство обороны высоко ценит наше стратегическое партнерство и стремится продвигать наши общие цели в области безопасности», – написал Остин.
В Минобороны Грузии сообщили, что глава ведомства поблагодарил своего коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному евроатлантическому курсу. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Особое внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Отмечалось, что «мы не только работаем вместе во имя лучшего будущего, но и вместе боремся за мировую безопасность».
Стороны также обсудили совместные программы США и Грузии, в том числе Программу готовности Грузии к обороне (GDRP). Основное внимание уделялось планам долгосрочного сотрудничества в области безопасности, которые четко определяют долгосрочные приоритеты развития Сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО.
В конце телефонного разговора министр обороны Грузии поблагодарил министра обороны США и выразил надежду на официальную встречу в ближайшее время», – сказано в сообщении грузинского ведомства.
Джуаншер Бурчуладзе сменил на посту министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, ставшего премьер-министром. Ранее Бурчуладзе был заместителем главы ведомства.
Зеленский вывел Саакашвили из Совета по проблемам градостроительства
Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
Как пишет «Украинская правда», соответствующий указ был подписан 4 марта и уже опубликован на сайте президента.
Вместо Саакашвили в состав совета по согласию сторон ввели эксперта Исполнительного комитета реформ Георгия Цхакая. Причины такого решения не объясняются.
Зеленский назначил экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.
При этом Саакашвили все еще активно участвует в грузинской политической жизни, что становится причиной дипломатических скандалов между Тбилиси и Киевом.
В Абхазии задержали группу вооруженных лиц. Они могут быть из «ДНР»
Сотрудники министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия задержали группу вооруженных лиц, не являющихся гражданами и жителями республики. Об этом представитель ведомства сообщил российскому агентству ТАСС.
«Задержана и доставлена в МВД группа лиц с оружием, которая намеревалась совершить противоправные действия на территории Абхазии. Устанавливаются их личности, изъятое оружие описывается», – сказал сотрудник МВД. Других подробностей он не привел.
Источник в силовых структурах уточнил, что бывшего советника президента Ахры Авидзба, о задержании которого сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов, среди данных граждан нет.
При этом местные Telegram-каналы указывают о «незаконно вооруженных гражданах ДНР», которые, по одной из версий, сопровождали Авидзба.
На сайтах официальных структур информация о задержании экс-советника президента или иностранных граждан пока не опубликована.
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что экс-помощник абхазского президента, герой «ДНР» Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
- При этом вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
Италия заблокировала поставку вакцины в Австралию
Италия заблокировала отправку 250 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию. Препарат производился на заводе под Римом, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным решение поддержала Еврокомиссия.
Вакцину, предназначавшуюся для отправки в Австралию, используют в ЕС, где наблюдается острый недостаток препаратов против COVID-19.
Согласно правилам, страна, производящая вакцину, должна выдавать разрешение на вывоз вакцины за пределы ЕС и имеет право отказа, если производитель нарушил сроки поставки Евросоюзу.
Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги сказал другим лидерам ЕС, что Брюсселю необходимо ускорить вакцинацию и принять меры против фармацевтических компаний, которые не обеспечивают поставки.
- В январе AstraZeneca сократила поставки в ЕС в первом квартале до 40 миллионов доз с 90 миллионов, предусмотренных в контракте, а позже сообщила Брюсселю, что сократит поставки еще на 50 процентов во втором квартале.
- Позже компания заявила, что доставит недостающие дозы на второй квартал из-за пределов Европы.
- В ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Российский препарат "Спутник V" ожидает одобрение европейского регулятора. Венгрия и Словакия на фоне обострения пандемии COVID-19 разрешили использование "Спутника", не дожидаясь одобрения ЕС. Переговоры с Россией о закупке вакцин ведут власти Чехии. Критики такого решения считают, что Москва будет использовать поставки для давления на Евросоюз.
- В Австралии одобрены препараты от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Первые 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже доставлены.
В январе число изнасилований в России стало рекордным за 13 лет
В январе 2021 года количество изнасилований и покушений на изнасилование, совершённых в России, стало рекордным по месячному показателю за последние 13 лет, сообщают "Открытые медиа". Издание подчёркивает, что речь идёт об официально зарегистрированных правоохранительными органами преступлениях.
В январе случаев сексуального насилия оказалось 376. Больше, 411, в последний раз было зафиксировано в 2008-м году. При этом в январе нынешнего года число сексуальных преступлений выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти в два раза - по сравнению с январём 2019 года.
Отдельно отмечается, что с 2002 года, когда МВД начало публиковать ежемесячную статистику преступлений на сексуальной почве, их число впервые растёт два года подряд.
С началом пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции почти во всех регионах России правозащитники и общественные деятели отмечали резкий скачок количества сексуальных преступлений и случаев домашнего насилия. Российские власти отреагировали на это тем, что признали иностранными агентами несколько некоммерческих организаций, помогающих жертвам таких преступлений, серьёзно затруднив их деятельность.
В Абхазии сообщают о задержании Ахры Авидзба
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам, герой «ДНР» Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности, – сообщают местные Telegram-каналы.
АМРА-life пишет, что Авидзба находится в СГБ вместе со своей охраной, а в его доме проводится обыск. У здания СГБ находятся родственники, друзья, соратники Авидзба, а также один из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.
«Силовики говорят о возможном освобождении его только к утру, после получения ответов на все вопросы. А пока личный состав МВД поднят по тревоге», – говорится в сообщении.
«D News Абхазия» также пишет, что Авидзба задержан вместе с охраной и доставлен в СГБ.
«В доме сейчас ведётся обыск. Родственникам ничего не объясняют», – говорится в публикации.
Ранее информация о задержании Авидзба была опубликована российским журналистом Семёном Пеговым.
«По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу», якобы для того, что доставить на беседу в СГБ республики. Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили. Очень волнуюсь за Юлю (Ахра, уверен, справится с любой ситуацией). Надеюсь, что все происходящее недоразумение и в ближайшее время всё разрешится», – говорится в сообщении.
4 марта вечером Ахра Авидзба сообщил в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
«Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию!!!», – написал Авидзба.
2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям.
- 7 августа прошлого года он отказался подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии. 2 октября Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил в Карабах добровольцев из Абхазии.
- 6 ноября Авидзба вернулся на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- В конце января текущего года Служба безопасности Украины объявила Ахру Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
Коронавирус в Абхазии: 23 новых случая инфицирования, 1 - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 175 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 3 марта скончалась пациентка 1968 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». У нее также была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 5, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12931 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12390 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Контрразведка Литвы: Россия засылала в Вильнюс двойника Пригожина
Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что из России в страну в прошлом году приезжал двойник включённого в санкционные списки Евросоюза бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, это была спецоперация российской стороны, которая хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, и одновременно организовать против Литвы информационную атаку.
Историю с двойником бизнесмена, известного как "повар Путина", приводит в своем отчёте Департамент госбезопасности Литвы, – сообщает The Insider. Утверждается, что в начале 2020 года в страну прибыло лицо, имеющее паспорт на имя гражданина России Евгения Пригожина. В паспорте россиянина была указана дата рождения, совпадающая с датой рождения "повара Путина", внешне прибывший гражданин тоже был похож на Пригожина. Однако при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин. "Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке", – сказал глава Департамента госбезопасности Литвы. В результате россиянина пустили в страну.
Двойник Пригожина, как сообщается, из аэропорта отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. Затем он приезжал в Литву ещё раз и тоже несколько раз сфотографировался на фоне достопримечательностей и здания парламента. После этого в российских СМИ появились материалы о том, что близкий к Путину бизнесмен приезжал в Литву и обсуждал с высокопоставленным представителем министерства транспорта некие проекты, а также посещал парламент страны. "На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", – говорится в отчёте. Литовские спецслужбы считают, что главной целью этой провокации была попытка выставить Вильнюс перед союзниками по ЕС и НАТО как ненадёжного партнёра, ведущего двойную игру.
Что за человек прилетал в Вильнюс под именем Пригожина, в отчёте не говорится.
- Ранее СМИ, близкие к Пригожину, и он сам утверждали, в частности, что бизнесмен встречался в Петербурге с одной из соратниц Алексея Навального Любовью Соболь. Та категорически отвергла, что такая встреча была.
- "Фонтанка" в 2017 году сообщала, что гендиректором одной из компаний Пригожина – "Конкорд менеджмент и консалтинг" – был назначен полный тёзка предполагаемого командира так называемой ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин. Издание предположило, что речь идёт о "троллинге" со стороны Пригожина, имя которого – на основании многочисленных расследований – связывают с деятельностью ЧВК, но который сам эту связь отрицает.
Саакашвили: оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что оппозиция не должна соглашаться на плебисцит по досрочным выборам. Он говорит, что проведение плебисцита выгодно миллиардеру Бидзине Иванишвили.
«Иванишвили планирует провести косметические изменения в (центральной) избирательной комиссии. Он снимем Тамар Жвания (глава ЦИК – ред.), назначит кого-то другого. Потом навяжет нам плебисцит и осуществит различные манипуляции. Мы должны действовать резко, не надо оставлять ему время и возможность для маневра», – говорит Саакашвили.
Политик уверен, что власти в ближайшие дни или недели освободят лидера «Единого национального движения» Нику Мелия, так как Бидзина Иванишвили, по словам Саакашвили, боится санкций Запада.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента. В настоящее время в парламенте работают лишь шесть представителей оппозиции. 54 депутата работу высшего законодательного органа бойкотируют и требуют проведения новых выборов.
- Отдельные представители оппозиции заявили, что готовы обсуждать вопрос о проведении плебисцита по досрочным выборам. Но в правящей партии «Грузинская мечта» говорят, что вопрос досрочных выборов для них – «красная линия». Власти готовы провести повторные выборы лишь в том случае, если будет подтверждено, что погрешность в ходе подсчета голосов и установления официальных результатов выборов составила больше 1%.
- К урегулированию политического кризиса в Грузии подключился президент Европейского совета Шарль Мишель. 1 марта по его инициативе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и лидеров оппозиции.
«Амцахара» назвала события 2 марта «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе»
Провластная партия «Амцахара» обвиняет абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки. В партии прокомментировали скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. В «Амцахара» считают, что оппозиция «попыталась превратить частную жизнь человека в политику». Стихийный митинг у здания парламента 2 марта в партии назвали «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе».
«Нынешние оппозиционные силы ради достижения своих целей и возврата к власти готовы на все. И как убеждались не раз, цель у оппозиционных сил одна – использовать любой предлог для нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки, внесения смуты и раздора в обществе», – говорится в заявлении.
В «Амцахара» говорят, что Бенур (Акун) Квирая не нуждается в их защите, «так как сам может ответить за каждое свое слово, каждый свой шаг и свои поступки».
«Но никому не позволительно использовать данную ситуацию в политических целях и играть на чувствах людей. Мы не сомневаемся в патриотизме нашего ветерана Акуна Квирая, который принимал активное участие в национально-освободительном движении, и является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Он никогда не сдавал своих позиций, и мы уверены, никогда и ни при каких обстоятельствах он не изменит своим принципам и человеческим качествам. Уверены и в том, что в момент опасности для своей страны одним из первых встанет на ее защиту. Свой патриотизм и любовь к Родине он показал и в боях, рискуя жизнью, и в мирной жизни, трудясь и помогая людям», – говорится в заявлении.
В «Амцахара» отмечают, что оппозиция, «талантливо имитируя единоличную любовь к стране и заботу о ней, готова обвинить власти и всех ее сторонников в предательстве и сдаче национальных интересов».
«Подобное поведение – это годами отработанная ими технология. Ни Президент Аслан Бжания, ни те, кто находятся в руководстве страны, ни сторонники нынешних властей никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавали и не сдадут интересы Абхазии, и никому этого не позволят. Предостерегаем: столкнуть народ в очередной раз мы не позволим и никому не дадим. Мы такие же патриоты и не меньше переживаем за судьбу страны, за которую проливали кровь наши боевые друзья», – говорится в заявлении.
- Сторонники оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
ЕНД устроила очередное протестное автошествие в поддержку Ники Мелия
Члены оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) и их сторонники устроили очередное протестное автошествие в поддержку арестованного председателя партии Ники Мелия. Из центра Тбилиси они направились в Рустави – к пенитенциарному учреждению, где оппозиционер отбывает предварительное наказание.
«Я уверен, что Ника Мелия очень скоро покинет тюрьму и очень скоро продолжит борьбу вместе с нами. Свободу Ники Мелия и свободу всем нам», – заявил один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили.
Ранее грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта». При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
- Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с «Грузинской мечтой» ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Нику Мелию «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
- 1 марта в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом. Европейский политик заявил, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
Песков о Донбассе: ситуация может перейти «опасную черту»
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. В росте напряжённости он обвинил украинские власти, сказав, что в Кремле фиксируют "всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения".
По словам Пескова, партнёры по так называемой "нормандской четвёрке", в которую, кроме России и Украины, входят Франция и Германия, должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.
Украинская сторона обвиняет в росте напряжённости Россию, которая поддерживает сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", контролирующих ряд районов Донецкой и Луганской областей.
С лета прошлого года в зоне конфликта в Донбассе – который продолжается уже почти 7 лет – действует режим прекращения огня. Однако в последние недели он нарушается всё чаще. Каждый день украинское командование сообщает о новых обстрелах со стороны сепаратистов. Почти каждый день сообщается о потерях, в частности, в среду был ранен украинский военный. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинскую сторону.
- В 2015 году были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта. Они, однако, практически не выполняются. В январе в Донецке прошёл форум с участием ряда видных представителей российских государственных СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на нём фактически открытым текстом призвала власти России присоединить территории, контролируемые так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Вопрос об этом она задала и президенту Владимиру Путину. Тот сказал, что Россия "Донбасс не бросит", но от ответа на вопрос о присоединении ушёл.
- Как Украина, так и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе использовании своих вооружённых сил и техники. Россия это отрицает.
В Южной Осетии выявлен 21 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло за сутки на 21. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Число подтвержденных случаев достигло 3081, выздоровели 2591, остаются под наблюдением медиков 490.
Накануне югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что власти намерены в ближайшее время приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Он отметил, что «ни в коем случае нельзя расслабляться, и в случае увеличения больных коронавирусом нужно быть готовым к этому».
Авиакомпания Wizz Air возобновит полеты в Грузию с конца марта
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air возобновит полеты в Грузию с конца марта. Об этом министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила после заседания правительства.
По её словам, после возобновления полетов Wizz Air будет выполнять 45 рейсов в неделю из международного аэропорта Кутаиси. Как пишет «Новости-Грузия», с конца марта также будет выполняться новый рейс – в Абу-Даби.
«С конца марта новая авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начнет работу на грузинском авиационном рынке и будет выполнять рейсы в направлении Абу-Даби-Кутаиси-Абу-Даби два раза в неделю», – сказала министр.
Турнава также сообщила, что в марте в Грузии будет выполняться около 70 рейсов в неделю, а летом их количество увеличится до 200.
- Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, Wizz Air полностью отменила свои рейсы в Грузию на несколько месяцев. До пандемии компания базировалась в международном аэропорту Кутаиси и выполняла несколько десятков рейсов в разные города Европы.
- С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
- C 1 февраля Грузия упростила правила въезда в страну для граждан Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси. Они смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет.
В Вильнюсе и Таллине «очень пристально наблюдают» за ситуацией в Грузии
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию в Грузии. Переговоры двух лидеров прошли в литовской столице накануне.
По словам эстонского лидера, за ситуацией «очень пристально наблюдают» и в Вильнюсе, и в Таллине.
На сайте литовского президента говорится, что главы государств обменялись мнениями о ситуации в странах «Восточного партнерства» – Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС.
Отметим, что ранее президент Литвы заявил, что высказывания председателя парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузии с целью посредничества в политическом конфликте навредили имиджу Литвы.
«После визита господина Павилёниса я, к сожалению, вынужден констатировать, что был нанесен урон и что, вероятно, был нанесен урон нашему имиджу как посредника в Грузии», – сказал Науседа.
Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) призывает Павилёниса уйти с должности председателя парламентского комитета после его визита в Грузию. По мнению социал-демократов, консерватор Павилёнис, отправленный посредничать в дипломатическую миссию в Грузию, «вместо того, чтобы проводить внешнюю политику государства, вел себя непрофессионально, навредил литовско-грузинским отношниям, нанес репутационный урон Литве».
Павилёнис в ответ говорит, что «понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии», однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит причин, по которым консерватор Жигимантас Павилёнис должен уйти с должности председателя парламентского комитета. Об этом пишет портал Delfi.
«Не вижу причин, почему Павилёнис должен быть снят с должности председателя комитета, даже если его высказывания кого-то задели, не понравились и показались недостаточно дипломатичными, это часть работы члена Сейма», – сказала спикер радио LRT в среду.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
- Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с «Грузинской мечтой» ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Нику Мелию «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
- 1 марта в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом. Европейский политик заявил, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
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