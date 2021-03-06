Грузинские моряки задержаны в Испании после перехвата судна с кокаином

Четверо грузинских моряков были задержаны испанскими полицейскими после перехвата торгового танкера, перевозивший 3 тонны кокаина в Бискайском заливе у северо-западного побережья страны. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на Гражданскую гвардию и Национальную полицию Испании.

Масштабная операция 23 февраля стала результатом многомесячного расследования деятельности контрабандистов, базирующихся в провинции Понтеведре.

Небольшой танкер-бункеровщик Nehir под флагом Республики Палау перехватили недалеко от берегов Галисии. Для обыска корабля туда направили абордажную группу Национальной полиции, однако корабль внезапно стал уходить под воду. Испанские власти утверждают, что члены экипажа специально потопили судно, пытаясь уничтожить доказательства и избежать судебного преследования.

«Подозреваемые контрабандисты вскрыли какое-то устройство, которое вызвало быстрое затопление всех отсеков корабля с намерением не оставить никаких следов незаконного груза. Примерно за два часа корабль полностью затонул», - говорится в сообщении Гражданской гвардии Испании.

Абордажная группа спасла девять членов экипажа танкера, которые впоследствии были задержаны. В уже затопленном судне обнаружили и изъяли 3000 килограммов кокаина. Примерная стоимость наркотиков на черном рынке Европы составляет 180 миллионов долларов, что намного превышает стоимость судна, отмечает издание The Maritime Executive.

Помимо четырех граждан Грузии, в числе задержанных также оказались граждане Турции. Пресс-служба МВД Грузии подтвердила факт задержания грузинских моряков журналистам телеканала «Формула». В ведомстве сообщили, что консульская служба поддерживает коммуникацию как с адвокатами задержанных, так и с членами их семей. По словам адвоката, все права задержанных защищены.