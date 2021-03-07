Папа Римский выступил в Мосуле – бывшей «столице» боевиков ИГ

Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье прибыл в город Мосул на севере страны.

Более трех лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство». Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый «халифат». Мосул был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.

Ожидается, что вечером в воскресенье Папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль – одном из центров автономного иракского Курдистана.

В субботу Папа встретился с одним из наиболее авторитетных духовных лидеров мусульман-шиитов – великим аятоллой Али Систани. Встреча прошла в городе Наджаф. Обсуждались возможности мирного сосуществования в Ираке людей разных конфессий.

Папа Франциск прибыл в Ирак в пятницу. Он встретился с президентом страны Бархамом Салехом. Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.