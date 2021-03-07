Оппозиционные активисты провели акцию у резиденции Иванишвили

Шумная протестная акция прошла сегодня, 7 марта, у бизнес-центра основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси. Митинг был спланирован оппозиционными активистами вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Около трех десятков человек провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели до горы Табори. Активисты требовали, чтобы в отношении всех фигурантов записей было начаты уголовные дела, а должностные лица – освобождены. Еще одно требование – назначение досрочных парламентских выборов.

У резиденции Иванишвили было мобилизовано большое количество патрульной полиции. Сотрудники МВД сдерживали демонстрантов в нескольких сотнях метров от центрального входа. «Давайте, становитесь охранной полицией Беры», - обратился к полицейским один из демонстрантов.

Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить на стенах протестные надписи, в том числе оскорбительные и обращенные непосредственно к Бере. Впоследствии стычки происходили еще несколько раз. О задержаниях протестующих до сих пор не сообщалось. К настоящему времени акция уже завершена, и активисты покидают территорию.

На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.

Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должность премьера Ираклия Гарибашвили.

В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Одновременно, проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.