Глава МИД Китая рассказал о внешней политике, в которой нет места уступкам

Министр иностранных дел Китая Ван И на своей ежегодной пресс-конференции в воскресенье, 7 марта, продемонстрировал возросшую решимость китайского руководства отстаивать свои интересы, не поддаваясь на давление извне.



Министр выступал со своим посланием в течение 1 часа 40 минут. Французская газета "Монд" отмечает, что Пекин "не готов идти ни на какие уступки ни по какому вопросу". Это относится к Синьцзяну, Гонконгу и Тайваню, к свободе мореплавания в Южно-Китайском море, к территориальным разногласиям с Японией и пограничному конфликту с Индией.

Журналисты обратили внимание на слова главы МИД Китая о роли коммунистической партии. По словам Ван И, эта роль является "основополагающей". 100-летие компартии Китая, которое будет отмечаться в 2021 году, министр назвал лишь "преамбулой к великому делу, которое предстоит осуществлять в ближайшее тысячелетие".

В Пекине считают, что государства, критикующие Китай, действуют недобросовестно. Например, Индия, по словам Ван И, использует "односторонние провокации", которые не могут служить решению территориального спора. Пекин также предостерегает Японию от применения вооружённой силы в отношениях с Китаем. Глава МИД Китая призвал Японию воспринимать Китай объективно и разумно и не допускать ошибочных действий, отмечает "Монд".

Агентство "Интерфакс" обратило внимание на ту часть выступления министра, которая касается отношений с Россией. "Китай и России всегда были опорой мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул Ван И. "Чем более неустойчив и беспокоен мир - тем более решительным будет сотрудничество Китая и России. Это не только опыт истории, но и требования времени", подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И. Он выступил на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).