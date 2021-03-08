Армения опровергает информацию о скоплении Азербайджаном тяжелой техники на северном участке границы

Министерство обороны Армении опровергло информацию о скоплении «тяжелой турецко-азербайджанской техники» на приграничном участке Иджевана и Шамшадина. Ранее подобные сообщения появились в соцсетях и Telegram-каналах.

«В соцсетях и различных СМИ продолжаются дезинформации о напряженности на границах Армении выстрелах, большом скоплении ВС противника. В частности, распространяются сведения о том, что якобы «на участках фронта близ Иджевана и Шамшадина скопилась тяжелая турецко-азербайджанская техника, в третьем армейском корпусе Тавуша объявлена тревога». Подобная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Армении настоятельно рекомендуют воздерживаться от распространения очевидной дезинформации.

Ранее Минобороны Армении также опровергло информацию о том, что в селах Тавуша миротворцы и азербайджанцы проводят замеры вдоль границы.

«Распространенная в социальных сетях и различных СМИ информация о том, что на территории нескольких сел Тавушской области «уже два дня около 500 российских миротворцев иазербайджанцы проводят замеры вдоль границы», абсолютно вымышленная и не соответствует действительности. Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, а тем более ложной информации», –говорится в заявлении Минобороны Армении.

Отметим, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что «азербайджанские военные-«миротворцы» проводят замеры в общине Азатамут Тавушской области, недалеко от бывшего села Бархударлы».