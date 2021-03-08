СМИ: лишь Грузия разрешила привитым израильтянам не отбывать карантин

На данный момент только Грузия признает так называемый «зеленый паспорт» и разрешает свободный въезд гражданам Израиля, – пишет израильский Девятый канал со ссылкой на портал Ynet.

Ранее лидеры Израиля, Греции и Кипра заявляли о готовности подписать соглашение, согласно которому привитые от коронавируса граждане этих стран смогут пересекать границы без отбытия карантина или предоставления справок об отрицательном тесте на «ковид».

Дипломатические источники сообщает, что Афины и Никосия пока не пошли далее заявлений о подписании соглашений с Израилем.

«Причиной тому стала жесткая реакция Евросоюза на попытки отдельных стран разрешить не проходить карантин (или не предоставлять документ об отрицательном тесте на коронавирус) гражданам государств, не входящих в ЕС. Более всего против этого возражают в Берлине, усматривая в таком развитии событий две возможные проблемы. Во-первых, будут поставлены в неравное положение вакцинированные и те, кто по какой-то причине не вакцинировался, возникнут трудности в деле восстановления внутреннего туризма в ЕС. Кроме того, власти Германии опасаются роста заболеваемости «ковидом» в ЕС вследствие полного открытия границ для вакцинированных граждан других государств», – говорится в статье.

СМИ отмечают, что даже провозглашенная властями Израиля политика «открытых небес» вряд ли сумеет изменить настроение в Афинах и Никосии по поводу приема вакцинированных граждан еврейского государства.

Как полагают многие эксперты, немалое количество израильтян прошли вакцинацию, будучи уверенными, что это откроет им путь к свободному внешнему туризму.

С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной. Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что в марте израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines выполнит три первых чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив–Батуми–Тель-Авив. Они должны состояться 19, 22 и 26 марта.