Новости
Суд аннулировал приговоры экс-президенту Бразилии Луле да Силве
Судья Верховного суда Бразилии отменил приговоры по уголовному делу против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Решение открывает возможность для участия Лулы ла Силвы в президентских выборах 2022 года. В этом случае политик, который придерживается левых взглядов, может составить конкуренцию нынешнему главе государства, крайне правому популисту Жаиру Болсонару.
В своём решении, которое называют неожиданным, судья Эдсон Факин постановил, что рассматривавший обвинения против экс-президента суд города Куритиба не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены федеральными судами столицы страны Бразилиа.
Лула да Силва приветствовал решение в Твиттере. Он назвал его признанием своей правоты в судебном разбирательстве.
Офис генпрокурора Бразилии заявил, что обжалует вердикт Эдсона Факина.
Лула да Силва был осуждён в 2018-м году по обвинениям в коррупции, что не позволило ему тогда баллотироваться на новый срок. В конце 2019-го года политик вышел из тюрьмы.
75-летний экс-президент настаивает на своей невиновности, а уголовное преследование называет политически мотивированным. Он руководил Бразилией – крупнейшей экономикой Латинской Америки – с 2003-го по 2011-й годы.
Другие новости дня
В Грузии подтвержден первый случай реинфицирования коронавирусом
В Грузии подтвержден один случай реинфицирования коронавирусом, – заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. Амиран Гамкрелидзе не уточнил возраст пациента, но отметил, что он – не пожилой.
«Подтвержден один случай реинфицирования коронавирусом с интервалом в три месяца. Это мутант одного и того же штамма, но он совершенно не идентичен. Есть изменения в геноме, но это не британский или другой штамм», – сказал Гамкрелидзе.
Ранее специалисты сообщали о возможных случаях реинфицирования коронавирусом в Грузии, однако данный случай – первый официально подтвержденный.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 137, выздоровевших – 267 015, умерших – 3601.
Норвегия приостановила продажу оборонного завода российскому предприятию
Правительство Норвегии приостановила сделку по продаже завода по производству двигателей российской компании. Проверкой сделки занимается контрразведывательное Управление национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны.
Завод Bergen Engines принадлежит британской Rolls-Royce. Он производит дизельных и газопоршневые двигатели. В начале февраля английская компания анонсировала его продажу структуре российского "Трансмашхолдинга" приблизительно за 150 миллионов евро.
"Трансмашхолдинг" сообщил, что с помощью сделки планирует расширить своё присутствие на рынке микроэлектростанций для удалённых объектов. Однако норвежская спецслужба опасается использования предприятия в рамках военно-промышленного комплекса.
Bergen Engines — производитель корабельных двигателей, которые используются ВМС Норвегии. Двигатели компании стоят на норвежских патрульных кораблях, разведывательном судне и запланированы к поставке на строящиеся для минобороны ледокольные суда.
Корабельные двигатели — одна из самых проблемных отраслей для российского судостроения. В проект стратегии развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация с корабельными двигателями названа “особо критической”. До 2014 года значительную часть из них Россия закупала на Украине и в странах НАТО, однако это стало невозможным из-за введённых санкций.
Попытки закупить китайские двигатели не устроили российских военных, писали российские специализированные издания, в том числе — из-за постоянных поломок. В состав продаваемого норвежского завода входит не только производственная площадка, но и конструкторское бюро. В конце 2020 года российский поставщик двигателей для военных — Объединенная судостроительной корпорации — сообщал о создании научно-технического центра судовых двигательных установок вместе с "Траншмашхолдингом".
Прикуривший сигарету от свечи в храме получил 120 часов работ
Суд в Чите назначил местному жителю 120 часов обязательных работ за то, что он прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе. Об этом сообщило издание "Чита.Ру".
По словам представителя краевого суда, осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном. Он принёс извинения прихожанам храма.
Инцидент произошел в июле 2020 года в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Двое подростков сняли на камеру момент, как один из них прикуривает сигарету от свечи. Видео они выложили в интернет. После огласки инцидента в социальных сетях проверку по этому поводу начали полиция и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. То, что обвиняемый снял процесс прикуривания на видео и выложил его в сеть рассматривалось как отягчающее обстоятельство.
Позднее куривший в храме 18-летний житель Читы рассказал, что ему угрожают. "Я хочу повторить, что не хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию. Но сейчас я узнал, насколько люди могут быть агрессивны и угрожающи. От моего поступка никто не пострадал физически, а вот я сейчас могу пострадать за то, что я подросток и совершил ошибку", – написал он в своем инстаграме.
В посольстве РФ заявили, что задержание Ахры Авидзба – «внутреннее дело Абхазии»
Посольство РФ в самопровозглашенной республике Абхазия прокомментировали задержание Ахры Авидзба – экс-помощника абхазского президента и героя «ДНР».
«Считаем задержание А.Р.Авидзба исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции её правоохранительных и судебных органов. Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в её юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», – говорится в заявлении.
Авидзба и сотрудников его охраны задержали 4 марта. Накануне в СГБ Абхазии заявили, что они «планировали принять участие в попытке государственного переворота». Пока им предъявили обвинение по «незаконному хранению оружия группой лиц по предварительному сговору».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Прокуратура Грузии начала расследование по факту распространения скрытых записей
Прокуратура Грузии начала расследование по факту распространения скрытых записей. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
«В Генеральной прокуратуре Грузии, на основании публичного распространения скрытых записей, было начато расследование по факту несанкционированной записи и/или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами, с признаками преступления, предусмотренными первой и второй частями статьи 158 УК Грузии.
В рамках текущего расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для определения законности получения и распространения информации. Будут назначены соответствующие экспертизы для определения подлинности (аутентичности) скрытых записей. О результатах расследования будет проинформирована общественность», – говорится в заявлении.
Ранее партия «Граждане» потребовала создать в парламенте временную комиссию по расследованию скрытых записей. Часть оппозиционных партий требует отставки премьер-министра Грузии и начальника Специальной службы государственной охраны.
- В минувшую субботу телеканал «Пирвели» опубликовал запись телефонных разговоров сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. На записях обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в соцсетях. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских чиновников заставить обидчиков публично принести извинения.
Восьмимесячный ребенок погиб во время семейного конфликта в Гурджаани
В Гурджаанском муниципалитете Грузии полиция задержала 36-летнего мужчину по обвинению в семейном насилии.
По данным МВД, следствие установило, что задержанный мужчина на почве семейного конфликта нанес словесные и физические оскорбления своей 25-летней жене. В это время женщина держала на руках ребенка – восьмимесячный младенец потерял сознание и скончался, – пишет «Новости-Грузия».
«Для установления причин смерти малолетнего ребенка назначена соответствующая экспертиза. В связи со случившимся началось расследование по статье 1261 «насилие в семье», – сказано в информации МВД.
Евросоюз назвал Германию главной целью Москвы в кампаниях по дезинформации
Германия в сравнении с другими странами Евросоюза чаще всего становится объектом кампаний по дезинформации со стороны России, говорится в обнародованном 9 марта отчёте Европейской службы внешних связей.
"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем ФРГ", - подчёркивают в Брюсселе. В докладе внешнеполитической службы ЕС также отмечается, что "систематические кампании" запускаются на политическом уровне и через средства массовой информации.
Как следует из документа, в базе данных "ЕС vs.Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков, передаёт агентство DPA. "Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что своими действиями Россия пытается очернить демократию Евросоюза.
Выход отчёта Европейской службы внешних связей совпал с выдвинутыми в США обвинениями в адрес Москвы по поводу, как утверждается, скоординированных усилий, направленных на подрыв репутации разработанных на Западе вакцин против коронавируса. "Весьма очевидно, что Россия прибегает к своим старым трюкам, и тем самым подвергает людей потенциальному риску, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день", - заявил 8 марта официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.
Российские власти отрицают участие в кампаниях по дезинформации.
COVID-19 в Грузии: 139 новых случаев, 10 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3601. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 139 новых случаев коронавируса. Был проведен 6351 тест: PCR-тестов – 2887, экспресс‐тестов на антиген – 3464.
Выздоровели еще 129 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 137, выздоровевших – 267 015.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,19%, за последние 14 дней – 1,49%, за последнюю неделю – 1,63%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины до конца марта.
В Германии помешали убийству брата оппозиционного блогера из Чечни Абдурахманова
В Германии предотвращено убийство Мохаммада Абдурахманова, родного брата оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом в своем блоге сообщил сам блогер. «Киллер задержан, орудие изъято, идет следствие», – заявил Тумсо.
По его словам, организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, это двоюродный брат Рамзана Кадырова. Тот нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен Тумсо тем, что в 2019 году записывал оскорбления в его адрес. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.
Тем временем Эдельгериев нашел киллера, Тамерлана Аурбиева, который в прошлом воевал в Чеченской республике против федеральных войск, но был амнистирован Кадыровым. Аурбиев нелегально прибыл в Европу. Его и Дадакаева задержали, и заказчикам преступления пришлось выплатить за освобождение несколько десятков тысяч евро штрафа. Потом Дадакаев и Аурбиев выследили Абдурахманова и спланировали, где именно произойдет убийство.
«Следствию предстоит выяснить, как Дадакаев узнал адрес», – отмечает Абдурахманов.
В последний момент Аурбиев связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил о покушении. Сейчас он находится под защитой немецкой полиции. Сам Мохаммад Абдурахманов сообщил, что узнал о покушении несколько месяцев назад и отнесся с доверием к словам Аурбиева, поскольку угроза его жизни существует давно. Он также сообщил со слов несостоявшегося киллера, что за его убийство обещали заплатить полмиллиона евро.
«Расследование дела ведет федеральная прокуратура и федеральная криминальная полиция Германии, она забрала его у регионального ведомства. Тот факт, что эти структуры занимаются этим делом, означает убежденность немецких властей в иностранном следе заказного убийства», – объяснил Кавказ.Реалии Мохаммад Абдурахманов.
- На самого Тумсо Абдурахманова напали в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
- Киллер давал показания, что он якобы не хотел убивать Абдурахманова. Он также назвал сумму, обещанную ему за убийство блогера, – 50 тысяч евро. Еще он признал, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного».
- Одного из нападавших приговорили к десяти годам лишения свободы, его пособницу - к восьми. Кроме того, осужденные должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осужденных должны быть депортированы без права на возвращение.
Башар Асад сдал тест на коронавирус и отправился с женой в карантин
Результаты тестов Башара Асада и его жены на коронавирус оказались положительными. В заявлении канцелярии президента Сирии, сделанном 8 марта, говорится, что оба супруга были протестированы в связи с признаками лёгкого недомогания, которое присуще заболеванию COVID-19.
55-летний Башар Асад и его 45-летняя жена Асма, вернутся к работе, после домашней изоляции, которая может продлиться от двух до трёх недель, говорится в коммюнике управления президента Сирии. Западные агентства, цитирующие этот документ, отмечают, что состояние здоровья обоих супругов оценивается как "хорошее и стабильное".
В официальной статистике, полученной с территорий, контролируемых Дамаском, говорится о 16 тысячах случаях инфицирования коронавирусом. Число смертельных исходов - 1063. Однако действительные данные об эпидемии, вероятно, выше как минимум из-за невозможности провести всеобщее тестирование населения.
На территории Сирии продолжается вооружённый внутренний конфликт. Он начался в марте 2011 года с мирных демонстраций против режима президента Асада, когда в некоторых соседних странах разворачивались события, названные "арабской весной".
Сирия объявила на минувшей неделе о начале вакцинации. Подробности не сообщались. По утверждению властей, вакцина доставлена из "дружественной страны", какой именно - не сообщается.
Западные агентства отмечают, что это объявление было сделано в дни, когда иностранные и израильские СМИ сообщили о закупке Израилем у России короновирусной вакцины на сумму в 1,2 миллиона долларов. Это соглашение было представлено прессой как часть сделки об освобождении гражданки Израиля, удерживаемой сирийскими властями в Дамаске.
Подробности договорённостей остаются неясными. Сирия отрицает сам факт такой сделки, а Россия отказывается давать комментарии на сей счёт.
Шарль Мишель назначил посредника для организации политического диалога в Грузии
Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам визита в Грузию назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией. Этот пост займет бывший глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон.
«Председатель Мишель назначил Кристиана Даниэльсона своим личным представителем в политическом диалоге в Грузии при посредничестве ЕС. Мишель во взаимодействии с верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем поручил Кристиану Даниэльсону участвовать в поддерживаемых ЕС посреднических усилиях в Грузии для перезапуска политического диалога в Грузии в результате визита главы Евросовета в Тбилиси 1 марта», – говорится в заявлении пресс-службы Европейского совета.
Новый спецпредставитель отправится в Грузию в ближайшие дни. В Тбилиси Даниэльсону предписано взаимодействовать с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем с целью преодоления нынешней политической нестабильности. Глава Евросовета и глава дипломатии ЕС призвали всех политических игроков Грузии начать диалог «ради стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, способной успешно продвигаться по своему проевропейскому пути»
- 1 марта в администрации президента Грузии прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
- Решение суда об аресте Мелии усугубило политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с «Грузинской мечтой» ушёл в отставку с поста премьер-министра Георгий Гахария. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, который назвал Нику Мелию «криминалом». Оппозиционер был арестован спустя несколько часов после утверждения нового правительства.
Nexta опубликовала документальный фильм о богатствах Лукашенко
Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование «Золотое дно», в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Александра Лукашенко.
Популярный телеграм-канал Nexta около недели не обновлялся, что вызвало различные слухи о судьбе его администраторов. Однако утром в понедельник в канале появилась запись о том, что Nexta все это время готовила премьеру фильма о богатствах Лукашенко.
Главная мысль расследования Nexta – в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции Беларуси, включая роскошный Дворец независимости, а также использует в личных целях полагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт. Кроме того, Лукашенко принимает дорогие подарки и покровительствует ряду зарубежных предпринимателей, как утверждают создатели фильма, с коррупционными целями. В частности, в фильме был упомянут российский предприниматель Михаил Гуцериев.
Сам Лукашенко утверждает, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. «У меня есть «дворец». По-моему, 7 на 8 – домик, где я вырос с матерью. Вот это мой «дворец», – заявлял Лукашенко на прошлой неделе.
- В январе Фонд борьбы с коррупцией (включен властями РФ в список НКО – «иностранных агентов») Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о дворце под Геленджиком, фактическим владельцем которого, как утверждается в фильме, является президент России Владимир Путин. Фильм получил на YouTube более 100 миллионов просмотров, по опросам, его видел каждый четвертый взрослый гражданин России. Расследование прокомментировал сам Путин, сказав, что не имеет к дворцу отношения. Собственником объекта назвал себя близкий к Путину предприниматель Аркадий Ротенберг.
В США начинается суд над полицейским по делу об убийстве Джорджа Флойда
В понедельник, 8 марта, в США начинается судебный процесс по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании полицейскими. По городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия.
В первый день процесса состоится слушание по отбору присяжных, затем перед судом предстанет полицейский Дерек Шовин. Суд над полицейским может продлиться до конца апреля. В августе начнется рассмотрение дел других обвиняемых в причастности к убийству.
Как отмечает «Международное французское радио», суд обещает стать вехой в борьбе с расовой дискриминацией. Протесты, охватившие США после гибели Флойда, были поддержаны во многих странах активистами движения за расовое равноправие Black Lives Matter (BLM).
Полицейский, задерживавший Джорджа Флойда, применил к нему удушающий прием, оказавшийся смертельным. 46-летний Флойд не был вооружен. Он просил полицейского ослабить физическое давление, повторяя, что не может дышать.
Полицию вызвал сотрудник магазина, заподозривший, что Флойд расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. Момент задержания был заснят прохожими на видео.
Полицейским, которые участвовали в задержании, были предъявлены обвинения. Дерек Шовин был взят под стражу, но вскоре он был освобожден под залог. Он обвиняется в «убийстве по неосторожности». Трое его коллег были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
На юге Италии задержан один из причастных к терактам в Париже в 2015 году
На юге Италии задержан подозреваемый в причастности к теракту в парижском концертном зале «Батаклан» в ноябре 2015 года. О задержании 36-летнего гражданина Алжира сообщила в понедельник итальянская полиция.
Следствие установило, что задержанный входил в отряд экстремистов, действовавших во Франции и Бельгии по приказу командования «Исламского государства». Эта группировка запрещена во многих странах мира, в том числе и в России. Задержанный помог террористам-смертникам обзавестись фальшивыми документами.
В публикации «Немецкой волны» отмечается, что задержанный исламист уже отбывал срок в тюрьме в итальянском городе Бари за хранение поддельных документов. Срок его заключения должен был завершиться в июне этого года.
По европейских следователей, задержанный находился в контакте с двумя экстремистами, причастными к терактам в Париже в ноябре 2015 года.
Процесс по делу о теракте в «Батаклане», как ожидается, начнется в конце 2021 года. На скамье подсудимых будут 20 человек.
Жертвами серии террористических нападений в Париже 13 ноября 2015 стали 130 человек, более 350-ти получили ранения. Нападения произошли у стадиона «Стад де Франс», в нескольких кафе и ресторанах и в концертном зале «Батаклан».
Ранее, в январе 2015 года, в Париже было совершено нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и на супермаркет в южной части города. В общей сложности в тот день от рук террористов погибли 17 человек.
Трое преступников тогда были застрелены полицейскими. Один из 14 обвиняемых по этому делу в декабре 2020 года был приговорен к 30 годам тюрьмы.
МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси
Международный олимпийский комитет (МОК) не признал старшего сына Александра Лукашенко - Виктора Лукашенко - новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении.
Также МОК не признал полномочия избранного членом исполкома белорусского НОК президента федерации хоккея Дмитрия Баскова. Противники Александра Лукашенко говорят о его возможной причастности к убийству в ноябре жителя Минска Романа Бондаренко.
Виктор Лукашенко был избран президентом НОК Беларуси 26 февраля. Он сменил на посту своего отца, который возглавлял Олимпийский комитет страны с 1997 года. При этом Виктор Лукашенко ушел с поста помощника президента Беларуси по национальной безопасности.
По всей видимости, нынешнее решение МОК связано с тем, что введенные в декабре прошлого года организацией ограничения распространялись и на Виктора Лукашенко, который занимал пост первого вице-президента НОК Беларуси. В декабре МОК постановил, что белорусский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусского НОК.
- В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.
«Лело» требует начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной ТВ «Пирвели»
Представители оппозиционной партии «Лело» требуют начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной оппозиционной телекомпанией «Пирвели» с участием, предположительно, Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Соответствующее заявление представители партии «Лело» сегодня, 8 марта, представили в Генеральную прокуратуру. Один из лидеров партии Каха Кожоридзе заявляет, что прокуратура обязана расследовать эти аудиозаписи, так как они содержат признаки возможного уголовного преступления.
«Члены и юристы «Лело» пришли сюда, чтобы напомнить прокуратуре об их обязанностях. В Уголовно-процессуальном кодексе Грузии прямо написано, что распространение через СМИ информации, содержащей признаки преступления, налагает на прокуратуру обязанность начать расследование», - напомнил Кожоридзе.
Аудиозаписи компрометируют не только 27-летнего Беру Иванишвили, но и нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, так как в беседе Бера требует у начальника службы госохраны Анзора Чубинишвили «наказать» пользователей социальных сетей, в том числе 15-летнего школьника, из-за негативных отзывов в Фейсбуке по поводу музыкального творчества сына миллиардера. В разговорах также фигурирует нынешний глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Накануне правящая партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором назвала аудиозаписи «грубой фабрикацией незаконных записей 2010-2011 годов». В партии утверждают, что обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров, которые записывались на протяжении нескольких месяцев, причем это происходило еще до прихода Бидзины Иванишвили в политику.
В правящей партии подчеркивают, что на момент записи действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимал должность президента принадлежащего Иванишвили благотворительного фонда «Карту», а Бера Иванишвили был несовершеннолетним.
Позиция прокуратуры по этому вопросу пока неизвестна. Вместе с тем в правящей партии считают, что расследование начинать не следует.
Абхазская СГБ: Задержанные граждане планировали принять участие в попытке госпереворота
В Службе госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
«4 марта 2021 года гражданин РА Авидзба Ахрик Русланович 1986 года рождения был приглашен в СГБ РА для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан. Авидзба А.Р. отверг предложение правоохранительных структур.
В этот же день, при реализации оперативной информации сотрудниками СГБ и МВД РА по месту жительства Авидзба А.Р., были обнаружены и изъяты – ручные пулеметы, автоматы, пистолеты, и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи.
Гражданин Авидзба А.Р. задержан и водворен в СИЗО СГБ РА, также задержаны пятеро иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ РА оперативной информации, задержанные граждане, планировали принять участие в попытке государственного переворота», - говорится в заявлении СГБ.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц. Бывший помощник абхазского президента Аслана Бжания, герой «ДНР» Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
- Сторона гособвинения просила заключить Авидзба под стражу на два месяца, аргументируя свою просьбу тем, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, а также тем, что, находясь на свободе, он может препятствовать ходу следствия. Интересы Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.
В Тбилиси прошел «Марш родителей» против насилия в отношении подростков
Несмотря на плохую погоду - ветер и мокрый снег - тысячи жителей Грузии вышли сегодня, 8 марта, на акцию протеста «Марш родителей». Сегодняшний марш прошел под лозунгом «Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек».
Шествие в десяти городах страны началось к 17 часам. В Тбилиси участники акци прошли от площади Республики по проспекту Руставели к зданию правительственной канцелярии.
В акции приняли участие представители гражданского сектора, политики, актеры, журналисты, писатели и рядовые граждане. Они требуют «изменить систему» и адекватно реагировать на факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
Митинг был спланирован как часть 100-дневной кампании под названием #ninisgamo - «из-за Нини». Неправительственная организация «Женское движение» посвятила кампанию 14-летней Нини - покончившей с собой школьнице из Аджарии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Девятиклассница, рассказавшая семье о том, что против нее было совершено сексуальное преступление, стала жертвой домашнего насилия. Девочка почти полгода оставалась в тяжелейшем эмоциональном состоянии, надеясь, что начатое полицейское расследование докажет ее правоту.
«Когда сотрудники МВД задерживают только тех, в чьих делах прослеживается политический или личный интерес, это синдром безнаказанности. Случай в Аджарии еще раз показал нам, что полиция не задержала потенциального насильника, до тех пор, пока девочка не покончила с собой, или, может, ее убили, это еще нужно выяснить. К ответственности нужно привлечь всех виновных, в том числе сотрудников МВД и прокуратуры», - заявил журналистам на акции представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
Участники «Марша родителей» выдвинули пять основных требований:
- внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы;
- создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия;
- сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия;
- увеличить количество психологов и социальных работников;
- привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании;
Инцидент в Чкондидской епархии: пострадали журналисты
До 10-ти человек, в том числе журналисты, пострадали в результате инцидента в резиденции Чкондидской епархии на западе Грузии. В результате обрушения перил балкона, находившиеся на нем люди упали с высоты второго этажа. Пострадавших уже перевезли в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Инциденту предшествовало противостояние священнослужителей и прихожан. Возглавивший епархию митрополит Стефане запретил участвовать в богослужениях двум священникам, чем вызвал недовольство паствы. Оба отстраненных от богослужений являются сторонниками опального Петре Цаава - бывшего митрополита Чкондидского. Собравшиеся в Мартвили граждане пытались войти в помещение, где митрополит проводил встречу с духовенством.
- Петре Цаава в конце 2019 года обвинил Католикос-Патриарха Грузии в содомском грехе и потребовал расследования этого вопроса Синодом. Закончилось все отставкой мятежного митрополита.
Жоан Лапорта стал президентом футбольного клуба «Барселона»
Победителем выборов футбольного клуба "Барселона" стал Жоан Лапорта. Он набрал более половины голосов, опередив основных конкурентов – Виктора Фонта и Тони Фрейшу.
Жоан Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За это время команда четыре раза выигрывала чемпионат Испании и дважды завоёвывала кубок Лиги чемпионов.
После своего избрания в воскресенье, 7 марта, Лапорта пообещал сделать всё, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси остался в клубе. Его контракт истекает летом.
Предшественник Лапорты – Хосеп Бартомеу – ушёл в отставку в октябре прошлого года. В начале марта Бартомеу обвинили в коррупции и махинациях в соцсетях. В главном офисе "Барселоны" прошли обыски. Скандал вокруг клуба разгорелся в феврале 2020 года. Тогда журналисты выяснили, что ряд аккаунтов, критикующих Бартомеу и игроков, принадлежат нанятой клубом компании. СМИ писали, что "Барселона" тратила на это около миллиона евро в год и переводила сумму небольшими платежами, чтобы их сложнее было обнаружить.
Элене Хоштария основала новое политическое движение «Время пришло»
Оппозиционный политик Элене Хоштария основала новое политическое движение под названием «Дроа» (Время пришло).
Как пишет «Новости-Грузия», накануне Хоштария распространила в социальной сети Facebook видеообращение, в котором рассказала об основной цели нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране. Презентация нового движение намечена на конец марта.
«Пришло время показать властям, что мы видим все, что происходит, и что мы не будем с этим мириться. Я будут разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов, воров, членов клана, непотизм… Я разоблачу всякую несправедливость и не смирюсь с ней. Вы можете защитить ваши права, защитить от несправедливости свою семью, жителей вашего села, города, района. Вы не будете одиноки. Мы поддержим всех, кто борется с несправедливостью», – заявила Хоштария.
В конце декабря 2020 года Хоштария вышла из парламентской партии «Европейская Грузия». Стало известно о ее планах создания новой политической платформы.
Элене Хоштария 40 лет, она представитель нового поколения в грузинской политике. При том, что она является выпускницей МГИМО, Хоштария принадлежит к числу тех грузинских политиков, которые занимают жесткую политику в отношении России. В июне 2019 года Хоштария была в числе группы оппозиционных депутатов, которые явились в зал заседаний парламента и сорвали заседание Православной парламентской ассамблеи из-за того, что кресло спикера парламента занимал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
Впоследствии Хоштария посещала заседания парламента со свистком и в футболке с надписью «Стыдно», выражая протест против выдвижения «Грузинской мечтой» Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.
В парламент прошлого созыва Хоштария попала по спискам партии «Единое национальное движение», но после раскола в бывшей правящей партии примкнула к тем соратникам Саакашвили, которые решили отделиться и образовали партию «Европейская Грузия». Три года назад Хоштария баллотировалась на выборах мэра Тбилиси, но заняла лишь четвертое место.
СМИ: лишь Грузия разрешила привитым израильтянам не отбывать карантин
На данный момент только Грузия признает так называемый «зеленый паспорт» и разрешает свободный въезд гражданам Израиля, – пишет израильский Девятый канал со ссылкой на портал Ynet.
Ранее лидеры Израиля, Греции и Кипра заявляли о готовности подписать соглашение, согласно которому привитые от коронавируса граждане этих стран смогут пересекать границы без отбытия карантина или предоставления справок об отрицательном тесте на «ковид».
Дипломатические источники сообщает, что Афины и Никосия пока не пошли далее заявлений о подписании соглашений с Израилем.
«Причиной тому стала жесткая реакция Евросоюза на попытки отдельных стран разрешить не проходить карантин (или не предоставлять документ об отрицательном тесте на коронавирус) гражданам государств, не входящих в ЕС. Более всего против этого возражают в Берлине, усматривая в таком развитии событий две возможные проблемы. Во-первых, будут поставлены в неравное положение вакцинированные и те, кто по какой-то причине не вакцинировался, возникнут трудности в деле восстановления внутреннего туризма в ЕС. Кроме того, власти Германии опасаются роста заболеваемости «ковидом» в ЕС вследствие полного открытия границ для вакцинированных граждан других государств», – говорится в статье.
СМИ отмечают, что даже провозглашенная властями Израиля политика «открытых небес» вряд ли сумеет изменить настроение в Афинах и Никосии по поводу приема вакцинированных граждан еврейского государства.
Как полагают многие эксперты, немалое количество израильтян прошли вакцинацию, будучи уверенными, что это откроет им путь к свободному внешнему туризму.
С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной. Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что в марте израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines выполнит три первых чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив–Батуми–Тель-Авив. Они должны состояться 19, 22 и 26 марта.
- На сегодняшний день почти 5 миллионов израильтян (более половины населения страны) прошли первый этап вакцинации, более 3,7 млн после двух прививок получили «зеленый паспорт».
Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. Это первое выступление на телевидении герцога и герцогини Сассекских после их отказа от королевских обязанностей.
В интервью Меган рассказала, что её свадьба состоялась за три дня до официальной церемонии 19 мая 2018 года. Частную церемонию провёл архиепископ Кентерберийский. Семьи пары не присутствовали.
По словам герцогини, после свадьбы королевская семья заставляла её воздерживаться от публичных выступлений. Меган подчеркнула, что представители королевской семьи готовы были солгать, чтобы защитить своих членов, но говорили ничего для того, чтобы защитить принца и его супругу. Меган при этом отметила, что её приняли в королевскую семью, а королева Елизавета II всегда замечательно к ней относилась.
Меган призналась, что до решения отказаться от королевских обязанностей у неё были мысли о суициде. Ей было стыдно рассказать об этом мужу, но она сделала это.
Герцогиня Сассекская отметила, что во время её беременности некоторые члены королевской семьи интересовались, насколько тёмной будет кожа ребёнка. Меган не стала называть их имена и отметила, что ей об этом рассказал супруг. Принц Гарри не стал раскрывать подробности и отметил, что услышанное его шокировало.
По словам Меган, ей также сообщили, что первенцу не будет положен титул принца и поэтому он не получит охрану. "У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи", — рассказала герцогиня. Она сообщила, что после разговора у неё возникли опасения в безопасности ребёнка.
Принц Гарри также рассказал, что королевская семья не осудила публикации в британских таблоидах, в которых обсуждалась расовая принадлежность его супруги. Герцог напомнил, что против материалов в СМИ выступили более 70 членов парламента. Гарри сравнил внимание прессы к его супруги с пристальным вниманием британских таблоидов к его матери принцессе Диане.
Принц в интервью сообщил, что после решения пары отказаться от королевских обязанностей его отец принц Чарльз перестал отвечать на его телефонные звонки. Сейчас отец и сын возобновили общение, но, по словам герцога, им есть над чем работать в отношениях.
- В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США. В течение года герцог и герцогиня имели право изменить своё решение, но не стали делать этого.
- Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец. Недавно пара сообщила, что ждёт второго ребёнка. В интервью Опри Уинфри герцог сказал, что это будет девочка.
- Незадолго до выхода интервью пары на CBS в британской прессе появились публикации о том, что у Меган Маркл были конфликты с подчинёнными в королевской семье. Герцогиню обвинили в издевательствах. Представители Гарри и Меган обвинения отвергли и связали их с выходом интервью.
- Британская газета The Times со ссылкой на источники писала, что Букингемский дворец называет интервью пары "объявлением войны" королевской семье. По данным журналистов, королева Елизавета II не планирует смотреть интервью, чтобы показать, что она и её окружение сосредоточены на более серьёзных проблемах.
Тбилиси лидирует в рейтинге лучших направлений для вакцинированных туристов
Портал European Best Destinations (Лучшие туристические направления Европы) публикует рейтинг городов, куда могут направиться вакцинированные туристы.
Первое место в этом рейтинге (Best Destination for vaccinated travelers 2021) занимает столица Грузии. Помимо Тбилиси в рейтинг вошли такие туристические направления, как: Копенгаген, Кефалиния, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра и другие.
Организация также публикует рейтинг безопасных направлений для путешествий на 2021 год (Coronavirus – Safest Destinations to Visit in 2021), в котором также указана грузинская столица.
«Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси – столица Грузии идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Как никогда, теперь мы знаем, что нужно радоваться жизни и откладывать незабываемые поездки нельзя. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична. Грузия очень быстро и позитивно, с эффективными и инновационными подходами, ответила на кризис в области здравоохранения. Как только количество случаев COVID-19 уменьшилось, и вакцина стала доступной, страна открыла свои границы для вакцинированных путешественников без требования карантина и дополнительного тестирования», – говорится на официальной странице EBD.
С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.