Келли Дегнан Ираклию Гарибашвили - США продолжат поддерживать Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.

Как пишет Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского премьера, на встрече в администрации правительства обсуждался «широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Грузии и США»

Глава правительства отметил, что США являются важным стратегическим партнером Грузии, и власти ценят решительную поддержку официального Вашингтона по ряду направлений, в том числе в процессе проведение реформ в стране и в преодолении социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

Премьер-министр и посол также говорили о политических процессах в стране. Было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе сторонам важно, чтобы усилия были направлены на ведение текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.

Американский дипломат подтвердила премьер-министру Грузии решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

«У США и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим, чтобы политический кризис поскорее разрядился, чтобы Грузия могла вернуться к другим важным вызовам, с которыми она сталкивается, включая восстановление экономического положения. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию, чтобы страна могла запустить экономику, реагировать на пандемию нового коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», – заявила Келли Дегнан после встречи с премьер-министром.