Армен Саркисян в Баку не был – опровержение аппарата президента

Аппарат президента Армении опровергает информацию о том, что президент Армении Армен Саркисян 17 ноября был в Баку. В аппарате президента заявили, что это – очевидная ложь и дезинформация.

«Президент Саркисян ни в этот день, ни в какой-либо другой не бывал в Баку. Что касается 17 ноября 2020 года, то в этот день президент Армен Саркисян в рамках встреч, предусмотренных его рабочим графиком в Армении, в Ереване в резиденции президента республики, принимал новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Элисон Мери Леклер. Она вручила президенту Саркисяну верительные грамоты», – говорится в сообщении.

Ранее газета «Иравунк» привела слова бывшего почетного консула Македонии в Армении Араика Саркисяна, который предложил спросить у президента Армении «что он делал в Баку 17 ноября».

Отметим, что 10 ноября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.