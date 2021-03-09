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В югоосетинский медцентр за сутки поступил один пациент с COVID-19
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшний день проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19.
«Пациенты проходят лечение в инфекционном корпусе медцентра, все они получают необходимое лечение. За прошедшие сутки в медцентр республики госпитализирован один больной с коронавирусной инфекцией», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Югосетпотребнадзор провел в минувшую пятницу 106 исследований, в результате - коронавирус был выявлен у 22 человек.
Другие новости дня
Каха Каладзе опроверг слухи об уходе из «Грузинской мечты»
Каха Каладзе назвал «ложью» слухи о том, что он якобы собирается подать в отставку с поста мэра Тбилиси и покинуть правящую партию «Грузинская мечта». Об этом мэр заявил сегодня, 9 марта, отвечая на вопросы журналистов, которые также поинтересовались тем, собирается ли Каладзе баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих осенью 2021 года местных выборах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Распространенная информация о том, что я покидаю должность мэра и партию, является ложью. В связи с этим я уже не раз делал заявления, что это неправильная информация. Распространение лжи уже стало целенаправленным. В ближайшем будущем, когда настанет время, вы все узнаете и по поводу того, приму ли я участие в выборах.
Я никогда не делал что-то тайно или втихомолку. Все будет ясно, когда настанет время. У всего свое время. Сегодня рано говорить об этом, не надо спешить. У меня большая ответственность перед Тбилиси и тбилисцами, я осуществляю множество проектов, соответственно, когда будет принято решение, вы об этом узнаете…», - сказал Каладзе.
Карлес Пучдемон лишен депутатского иммунитета в Европарламенте
Депутаты Европарламента лишили неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его соратников. Теперь их могут выдать Испании, где им грозит тюрьма за референдум о независимости 2017 года. Об этом сообщила Би-би-си.
За лишение Карлеса Пучдемона и его соратников, бывших членов правительства Тони (Антони) Комина и Клары Понсати, проголосовало уверенное большинство депутатов парламента Европейского союза. При голосовании о Пучдемоне – 400 голосов за при 248 против. В случаях Комина и Понсати – 404 за и 247 против.
Тайное голосование проводилось Европарламентом вечером в понедельник. Результаты голосования были объявлены во вторник, 9 марта.
Теперь суд Бельгии и Шотландии, где живут беглые политики, вновь рассмотрят вопрос об их выдаче Испании. До сих пор Карлес Пучдемон, Тони Комина и Клара Понсати имели неприкосновенность как депутаты Европейского парламента.
Тем временем сторонники и единомышленники Пучдемона пытаются сформировать новое правительство Каталонии – после победы на выборах, прошедших в середине февраля.
Лидер оппозиции Армении призвал блокировать парламент
Лидер армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян во время митинга на проспекте Баграмяна призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов. Как пишет ТАСС, у здания после этого начались потасовки между митингующими и силовиками.
«Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать там примерно 200 наших сторонников», – заявил Манукян.
После попытки заблокировать служебный вход в здание парламента, началась потасовка между митингующими и полицией. В настоящий момент ситуация накалена до предела: полиция пытается выстроить кордон, однако протестующие не дают этого сделать.
Оппозиционеры скандируют: «Армения без Никола!» Один из инициаторов акции - представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявляет, что полиция идет на провокации. «Радио Азатутюн» ведет прямую трансляцию с проспекта Баграмяна.
- Сторонники «Движения за спасение Отечества», требующего отставку премьер-министра Никола Пашиняна, держат часть проспекта Баграмяна перекрытым уже более 10 дней.
- Движение требует отставки премьер-министра и формирование временного правительства во главе с Манукяном, которое через год проведет досрочные парламентские выборы. При этом, как обещают лидеры движения, сам Вазген Манукян и его партия в этих выборах участвовать не будет.
- Никол Пашинян и его политическая команда отвергают такой сценарий, при этом не исключая возможности проведения досрочных выборов, при которых, как они заявляют, выбор народа не будет подвергнут сомнению.
Владимир Делба обсудил с медиками меры по защите населения от COVID-19
Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия состоялось совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку и меры по ее регулированию.
На встрече присутствовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач республики Людмила Скорик, руководитель аппарата кабинета министров Давид Сангулия.
По словам Тамаза Цахнакия, в республике наблюдается отчетливый спад заболеваемости и нужно сохранить положительную динамику: «По статистическим данным, идет спад заболеваемости, также снизилось и количество обращений граждан в медучреждения с симптоматикой ОРВИ и ОРЗ. Нагрузка на медперсонал стационаров страны стала равномерной. Нельзя допустить изменения этих показателей в худшую сторону».
По словам Людмилы Скорик, Координационный штаб считает необходимым продлить действующие ограничения: «Мы рекомендуем продлить все ограничительные меры, которые действуют сейчас. Основная причина этому то, что в Абхазии не начался процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Необходимо сохранить хорошие, стабильные результаты, которые у нас видны с середины февраля до сегодняшнего дня». По словам Скорик, на данном этапе снимать ограничения нельзя.
Владимир Делба согласился с медиками в том, что достигнутый результат важно сохранить:
«Мы выражаем признательность всем работникам здравоохранения за то, что путем тесного взаимодействия удалось достичь стабилизации обстановки. Как известно, важным методом борьбы с вирусом является общая вакцинация. К этому процессу мы должны тщательно подготовиться. Поэтому для продолжения этой работы считаю необходимым закрепить результат».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12989 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.
- На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
Предложение о продлении ограничительных мер представят на рассмотрение президенту Аслану Бжания в проекте соответствующего распоряжения.
Израиль с 8 марта открыл въезд для ряда иностранцев
Израиль с 8 марта на фоне пандемии коронавируса открыл въезд для ряда иностранцев. Ограничения ослабили, в частности, для профессиональных спортсменов, направляющихся на соревнования, супругов или родителей граждан Израиля и для тех, чья деятельность имеет важное значение во внешней политике и нацбезопасности страны.
За 24 часа до вылета иностранцы должны подать через интернет заявление. Его рассмотрят власти. Все прибывшие в Израиль должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Всем въехавшим в страну иностранцам необходимо уйти на двухнедельный карантин.
Ранее, 7 марта, Израиль разрешил въезд для своих граждан – в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Власти страны вводят послабления на фоне массовой вакцинации от COVID-19. Израиль находится на первом месте в мире по числу вакцинированных граждан. На 100 жителей страны приходится примерно 96 доз вакцины. В России этот показатель составляет более пяти, в США – более 27.
Сегодня же Таиланд сообщил, что в преддверии туристического сезона сокращает карантин с двух недель до одной для вакцинированных иностранцев. Правила вступают в силу в апреле. Они коснутся тех, кто пройдёт вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки. Для въезда в страну по-прежнему будет необходим отрицательный тест на коронавирус. Власти Таиланда допускают, что для иностранцев с паспортами вакцинированных карантин может быть полностью отменён с октября.
С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 117 миллионов случаев COVID-19. Умерли более двух с половиной миллионов человек.
DRI о деле Джабиева: в Южной Осетии нарушаются права не только грузин, но и осетин
Грузинский «Институт исследования демократии» (DRI) опубликовал заявление по делу Инала Джабиева, который скончался в цхинвальском изоляторе в прошлом году. Об этом пишет издание Netgazeti.
По данным DRI, параллельно с нарушением прав этнического грузинского населения в самопровозглашенной республике Южная Осетия, югоосетинское правительство нарушает права и этнических осетин. В заявлении также говорится, что «политический кризис в Цхинвальском регионе не утихает».
«Центральное правительство Грузии сделало заявление об убийстве Инала Джабиева. Однако очевидно, что Тбилиси нужно уделять этому вопросу больше внимания. Правительство Грузии должно стремиться сделать защиту прав человека на оккупированных территориях краеугольным камнем своей политики», – указано в заявлении.
«Институт исследований демократии призывает власти Грузии сделать защиту и отстаивание прав этнических грузин, осетин, абхазов, а также всех других этнических групп, проживающих на оккупированных территориях Грузии, одним из приоритетов внутренней и внешней политики страны», – говорится в заявлении организации.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Родные Джабиева решили прекратить акцию по семейным обстоятельствам.
- 16 февраля текущего года часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении депутатов говорилось, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Бжания готов отказаться от формулировки «многоуровневые переговоры с Грузией»
Из Концепции внешней политики, утвержденной президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, могут убрать слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Об этом стало известно на встрече Бжания с депутатами.
«Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин («многоуровневые переговоры» – ред.), мы уберем его, никаких проблем», – сказал Бжания.
В документе, утвержденном в начале декабря, говорится: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».
Абхазская оппозиция потребовала отмены указа об утверждении внешнеполитической концепции.
«Апсныпресс» пишет, что сегодняшняя встреча Бжания с депутатами длилась более двух с половиной часов. Ему задавали вопросы по энергетике, майнингу, работе правоохранительных структур, борьбе с коррупцией, а также пенсионном обеспечении граждан, не получающих российские пенсии. Спикер парламента Валерий Кварчия заявил, что ситуация в Абхазии непростая.
«Начало этого года не радует. Политические, общественные организации и население задают волнующие их вопросы. Не могу сказать, что они безосновательны. Все они правомерны. Некоторые вопросы касаются не только президента, но и парламента и других структур. Мы вместе должны решать эти вопросы», – сказал Кварчия.
Отметим, что поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.
В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».
Встреча была отложена на 9 марта, так как Аслан Бжания выехал в Россию на плановое медицинское обследование.
Нарышкин: в Вашингтоне нарастает недовольство действиями «Грузинской мечты»
Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии – «диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции».
«В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.
Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – заявил Нарышкин.
- В сентябре прошлого года директор российской СВР говорил, что США готовят в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии экстремистов для белорусских протестов.
Создатели «Спутника V» ждут извинений от ЕС за «русскую рулетку»
Создатели вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции потребовали извинений от европейского медицинского регулятора после того, как он предостерёг страны ЕС от поспешного одобрения российского препарата.
Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Вертхумер-Хоче сравнила подобные действия с "русской рулеткой". Она раскритиковала ряд стран ЕС, которые уже начали распространять "Спутник V", не дожидаясь общего решения руководства блока.
"Мы требуем публичного извинения от Кристы Вертхумер-Хоче за её негативные комментарии по поводу решений стран ЕС, напрямую одобривших "Спутник V", – написали разработчики вакцины в твиттере. По их словам, комментарии председателя EMA вызывают серьёзные вопросы о возможности политического вмешательства в работу медицинского агентства. Одновременно создатели "Спутника V" подчёркивают, что российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи, одобрена 46 странами.
На прошлой неделе базирующееся в Амстердаме Европейское агентство лекарственных средств приступило к анализу "Спутника V". Это ключевой шаг на пути к одобрению препарата, который может стать первой разработанной не на Западе вакциной, чьё использование будет разрешено во всех 27 государствах Европейского союза.
В кампании по вакцинации населения разработку центра имени Гамалеи уже использует Венгрия. Партии "Спутника V" также заказали Чехия и Словакия, заявив, что они не будут дожидаться общего разрешения EMA, отмечает AFP. При этом в Словакии поставки российского препарата вызвали серьёзные разногласия внутри правящей коалиции.
В августе прошлого года российский президент Владимир Путин назвал "Спутник V" первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавируса нового типа. Ряд экспертов, как в России, так и за её пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний. Они отмечали, что такое решение можно считать рискованным экспериментом.
2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента.
Аслан Бжания обсуждает с депутатами поездку Бенура Квирая в Тбилиси
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встречается с депутатами. Поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.
В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требовали от парламента «дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией».
Встреча была отложена на 9 марта, так как Аслан Бжания выехал в Россию на плановое медицинское обследование.
Сегодня же часть абхазских ветеранов призвала Бжания уйти в отставку. Они просят парламент назначить президентские выборы в соответствии с действующим законодательством.
«Пугают скороспелые, непонятные заявления властей о необходимости сближения с нашим историческим противником – Грузией. Провокационная акция с тайным визитом грузинской делегации – яркое тому свидетельство. Ещё одним доказательством является кулуарно принятая Концепция внешней политики, в которой заложены правовые основы для реализации этой пагубной идеи, противоречащей национальным интересам», – сказано в обращении, подписанном ветеранами.
Ранее провластная партия «Амцахара» обвинила абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки.
Дело Шакарашвили: пятеро обвиняемых признаны виновными в умышленном убийстве
Мцхетский районный суд вынес приговор по резонансному делу футболиста Георгия Шакарашвили. Пятеро обвиняемых признаны виновными в «умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах».
Троих обвиняемых - Арчила Гагнидзе, Вахтанга Чиковани и Николоза Ревазишвили приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор в отношении двоих несовершеннолетних – З.Х. и А.К. будет объявлен на дополнительном заседании.
Адвокаты и родные обвиняемых считают приговор несправедливым. Они назвали судью «рабом» и с шумом покинули зал заседаний.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние. Пяти лицам обвинение было предъявлено по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». Обвинение против других лиц включало организацию и участие в групповом насилии, а также незаконное лишение свободы и групповое насилие.
Армен Саркисян в Баку не был – опровержение аппарата президента
Аппарат президента Армении опровергает информацию о том, что президент Армении Армен Саркисян 17 ноября был в Баку. В аппарате президента заявили, что это – очевидная ложь и дезинформация.
«Президент Саркисян ни в этот день, ни в какой-либо другой не бывал в Баку. Что касается 17 ноября 2020 года, то в этот день президент Армен Саркисян в рамках встреч, предусмотренных его рабочим графиком в Армении, в Ереване в резиденции президента республики, принимал новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Элисон Мери Леклер. Она вручила президенту Саркисяну верительные грамоты», – говорится в сообщении.
Ранее газета «Иравунк» привела слова бывшего почетного консула Македонии в Армении Араика Саркисяна, который предложил спросить у президента Армении «что он делал в Баку 17 ноября».
Отметим, что 10 ноября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Келли Дегнан Ираклию Гарибашвили - США продолжат поддерживать Грузию
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан.
Как пишет Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского премьера, на встрече в администрации правительства обсуждался «широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Грузии и США»
Глава правительства отметил, что США являются важным стратегическим партнером Грузии, и власти ценят решительную поддержку официального Вашингтона по ряду направлений, в том числе в процессе проведение реформ в стране и в преодолении социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19.
Премьер-министр и посол также говорили о политических процессах в стране. Было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе сторонам важно, чтобы усилия были направлены на ведение текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.
Американский дипломат подтвердила премьер-министру Грузии решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.
«У США и Грузии есть всеобъемлющая повестка дня, и для нас важно продолжить работу над этими инициативами под руководством нового премьер-министра. Мы хотим, чтобы политический кризис поскорее разрядился, чтобы Грузия могла вернуться к другим важным вызовам, с которыми она сталкивается, включая восстановление экономического положения. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Грузию, чтобы страна могла запустить экономику, реагировать на пандемию нового коронавируса и, конечно же, поддерживать высокий уровень безопасности. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», – заявила Келли Дегнан после встречи с премьер-министром.
В Грузии подтвержден первый случай реинфицирования коронавирусом
В Грузии подтвержден один случай реинфицирования коронавирусом, – заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии. Амиран Гамкрелидзе не уточнил возраст пациента, но отметил, что он – не пожилой.
«Подтвержден один случай реинфицирования коронавирусом с интервалом в три месяца. Это мутант одного и того же штамма, но он совершенно не идентичен. Есть изменения в геноме, но это не британский или другой штамм», – сказал Гамкрелидзе.
Ранее специалисты сообщали о возможных случаях реинфицирования коронавирусом в Грузии, однако данный случай – первый официально подтвержденный.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 137, выздоровевших – 267 015, умерших – 3601.
Норвегия приостановила продажу оборонного завода российскому предприятию
Правительство Норвегии приостановила сделку по продаже завода по производству двигателей российской компании. Проверкой сделки занимается контрразведывательное Управление национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны.
Завод Bergen Engines принадлежит британской Rolls-Royce. Он производит дизельных и газопоршневые двигатели. В начале февраля английская компания анонсировала его продажу структуре российского "Трансмашхолдинга" приблизительно за 150 миллионов евро.
"Трансмашхолдинг" сообщил, что с помощью сделки планирует расширить своё присутствие на рынке микроэлектростанций для удалённых объектов. Однако норвежская спецслужба опасается использования предприятия в рамках военно-промышленного комплекса.
Bergen Engines — производитель корабельных двигателей, которые используются ВМС Норвегии. Двигатели компании стоят на норвежских патрульных кораблях, разведывательном судне и запланированы к поставке на строящиеся для минобороны ледокольные суда.
Корабельные двигатели — одна из самых проблемных отраслей для российского судостроения. В проект стратегии развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация с корабельными двигателями названа “особо критической”. До 2014 года значительную часть из них Россия закупала на Украине и в странах НАТО, однако это стало невозможным из-за введённых санкций.
Попытки закупить китайские двигатели не устроили российских военных, писали российские специализированные издания, в том числе — из-за постоянных поломок. В состав продаваемого норвежского завода входит не только производственная площадка, но и конструкторское бюро. В конце 2020 года российский поставщик двигателей для военных — Объединенная судостроительной корпорации — сообщал о создании научно-технического центра судовых двигательных установок вместе с "Траншмашхолдингом".
Прикуривший сигарету от свечи в храме получил 120 часов работ
Суд в Чите назначил местному жителю 120 часов обязательных работ за то, что он прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе. Об этом сообщило издание "Чита.Ру".
По словам представителя краевого суда, осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном. Он принёс извинения прихожанам храма.
Инцидент произошел в июле 2020 года в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Двое подростков сняли на камеру момент, как один из них прикуривает сигарету от свечи. Видео они выложили в интернет. После огласки инцидента в социальных сетях проверку по этому поводу начали полиция и Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. То, что обвиняемый снял процесс прикуривания на видео и выложил его в сеть рассматривалось как отягчающее обстоятельство.
Позднее куривший в храме 18-летний житель Читы рассказал, что ему угрожают. "Я хочу повторить, что не хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию. Но сейчас я узнал, насколько люди могут быть агрессивны и угрожающи. От моего поступка никто не пострадал физически, а вот я сейчас могу пострадать за то, что я подросток и совершил ошибку", – написал он в своем инстаграме.
Суд аннулировал приговоры экс-президенту Бразилии Луле да Силве
Судья Верховного суда Бразилии отменил приговоры по уголовному делу против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Решение открывает возможность для участия Лулы ла Силвы в президентских выборах 2022 года. В этом случае политик, который придерживается левых взглядов, может составить конкуренцию нынешнему главе государства, крайне правому популисту Жаиру Болсонару.
В своём решении, которое называют неожиданным, судья Эдсон Факин постановил, что рассматривавший обвинения против экс-президента суд города Куритиба не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены федеральными судами столицы страны Бразилиа.
Лула да Силва приветствовал решение в Твиттере. Он назвал его признанием своей правоты в судебном разбирательстве.
Офис генпрокурора Бразилии заявил, что обжалует вердикт Эдсона Факина.
Лула да Силва был осуждён в 2018-м году по обвинениям в коррупции, что не позволило ему тогда баллотироваться на новый срок. В конце 2019-го года политик вышел из тюрьмы.
75-летний экс-президент настаивает на своей невиновности, а уголовное преследование называет политически мотивированным. Он руководил Бразилией – крупнейшей экономикой Латинской Америки – с 2003-го по 2011-й годы.
В посольстве РФ заявили, что задержание Ахры Авидзба – «внутреннее дело Абхазии»
Посольство РФ в самопровозглашенной республике Абхазия прокомментировали задержание Ахры Авидзба – экс-помощника абхазского президента и героя «ДНР».
«Считаем задержание А.Р.Авидзба исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции её правоохранительных и судебных органов. Выражая надежду на урегулирование данной ситуации в строгом соответствии с национальным законодательством, призываем общественно-политические организации не вмешиваться в её юридические аспекты ради сохранения стабильности и порядка в государстве», – говорится в заявлении.
Авидзба и сотрудников его охраны задержали 4 марта. Накануне в СГБ Абхазии заявили, что они «планировали принять участие в попытке государственного переворота». Пока им предъявили обвинение по «незаконному хранению оружия группой лиц по предварительному сговору».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Прокуратура Грузии начала расследование по факту распространения скрытых записей
Прокуратура Грузии начала расследование по факту распространения скрытых записей. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
«В Генеральной прокуратуре Грузии, на основании публичного распространения скрытых записей, было начато расследование по факту несанкционированной записи и/или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами, с признаками преступления, предусмотренными первой и второй частями статьи 158 УК Грузии.
В рамках текущего расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для определения законности получения и распространения информации. Будут назначены соответствующие экспертизы для определения подлинности (аутентичности) скрытых записей. О результатах расследования будет проинформирована общественность», – говорится в заявлении.
Ранее партия «Граждане» потребовала создать в парламенте временную комиссию по расследованию скрытых записей. Часть оппозиционных партий требует отставки премьер-министра Грузии и начальника Специальной службы государственной охраны.
- В минувшую субботу телеканал «Пирвели» опубликовал запись телефонных разговоров сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – Беры, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. На записях обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в соцсетях. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских чиновников заставить обидчиков публично принести извинения.
Восьмимесячный ребенок погиб во время семейного конфликта в Гурджаани
В Гурджаанском муниципалитете Грузии полиция задержала 36-летнего мужчину по обвинению в семейном насилии.
По данным МВД, следствие установило, что задержанный мужчина на почве семейного конфликта нанес словесные и физические оскорбления своей 25-летней жене. В это время женщина держала на руках ребенка – восьмимесячный младенец потерял сознание и скончался, – пишет «Новости-Грузия».
«Для установления причин смерти малолетнего ребенка назначена соответствующая экспертиза. В связи со случившимся началось расследование по статье 1261 «насилие в семье», – сказано в информации МВД.
Евросоюз назвал Германию главной целью Москвы в кампаниях по дезинформации
Германия в сравнении с другими странами Евросоюза чаще всего становится объектом кампаний по дезинформации со стороны России, говорится в обнародованном 9 марта отчёте Европейской службы внешних связей.
"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем ФРГ", - подчёркивают в Брюсселе. В докладе внешнеполитической службы ЕС также отмечается, что "систематические кампании" запускаются на политическом уровне и через средства массовой информации.
Как следует из документа, в базе данных "ЕС vs.Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков, передаёт агентство DPA. "Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с заявлением о том, что своими действиями Россия пытается очернить демократию Евросоюза.
Выход отчёта Европейской службы внешних связей совпал с выдвинутыми в США обвинениями в адрес Москвы по поводу, как утверждается, скоординированных усилий, направленных на подрыв репутации разработанных на Западе вакцин против коронавируса. "Весьма очевидно, что Россия прибегает к своим старым трюкам, и тем самым подвергает людей потенциальному риску, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день", - заявил 8 марта официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.
Российские власти отрицают участие в кампаниях по дезинформации.
COVID-19 в Грузии: 139 новых случаев, 10 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3601. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 139 новых случаев коронавируса. Был проведен 6351 тест: PCR-тестов – 2887, экспресс‐тестов на антиген – 3464.
Выздоровели еще 129 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 137, выздоровевших – 267 015.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,19%, за последние 14 дней – 1,49%, за последнюю неделю – 1,63%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины до конца марта.
В Германии помешали убийству брата оппозиционного блогера из Чечни Абдурахманова
В Германии предотвращено убийство Мохаммада Абдурахманова, родного брата оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом в своем блоге сообщил сам блогер. «Киллер задержан, орудие изъято, идет следствие», – заявил Тумсо.
По его словам, организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, это двоюродный брат Рамзана Кадырова. Тот нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен Тумсо тем, что в 2019 году записывал оскорбления в его адрес. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.
Тем временем Эдельгериев нашел киллера, Тамерлана Аурбиева, который в прошлом воевал в Чеченской республике против федеральных войск, но был амнистирован Кадыровым. Аурбиев нелегально прибыл в Европу. Его и Дадакаева задержали, и заказчикам преступления пришлось выплатить за освобождение несколько десятков тысяч евро штрафа. Потом Дадакаев и Аурбиев выследили Абдурахманова и спланировали, где именно произойдет убийство.
«Следствию предстоит выяснить, как Дадакаев узнал адрес», – отмечает Абдурахманов.
В последний момент Аурбиев связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил о покушении. Сейчас он находится под защитой немецкой полиции. Сам Мохаммад Абдурахманов сообщил, что узнал о покушении несколько месяцев назад и отнесся с доверием к словам Аурбиева, поскольку угроза его жизни существует давно. Он также сообщил со слов несостоявшегося киллера, что за его убийство обещали заплатить полмиллиона евро.
«Расследование дела ведет федеральная прокуратура и федеральная криминальная полиция Германии, она забрала его у регионального ведомства. Тот факт, что эти структуры занимаются этим делом, означает убежденность немецких властей в иностранном следе заказного убийства», – объяснил Кавказ.Реалии Мохаммад Абдурахманов.
- На самого Тумсо Абдурахманова напали в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
- Киллер давал показания, что он якобы не хотел убивать Абдурахманова. Он также назвал сумму, обещанную ему за убийство блогера, – 50 тысяч евро. Еще он признал, что совершил преступление по приказу «людей из Грозного».
- Одного из нападавших приговорили к десяти годам лишения свободы, его пособницу - к восьми. Кроме того, осужденные должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осужденных должны быть депортированы без права на возвращение.
Башар Асад сдал тест на коронавирус и отправился с женой в карантин
Результаты тестов Башара Асада и его жены на коронавирус оказались положительными. В заявлении канцелярии президента Сирии, сделанном 8 марта, говорится, что оба супруга были протестированы в связи с признаками лёгкого недомогания, которое присуще заболеванию COVID-19.
55-летний Башар Асад и его 45-летняя жена Асма, вернутся к работе, после домашней изоляции, которая может продлиться от двух до трёх недель, говорится в коммюнике управления президента Сирии. Западные агентства, цитирующие этот документ, отмечают, что состояние здоровья обоих супругов оценивается как "хорошее и стабильное".
В официальной статистике, полученной с территорий, контролируемых Дамаском, говорится о 16 тысячах случаях инфицирования коронавирусом. Число смертельных исходов - 1063. Однако действительные данные об эпидемии, вероятно, выше как минимум из-за невозможности провести всеобщее тестирование населения.
На территории Сирии продолжается вооружённый внутренний конфликт. Он начался в марте 2011 года с мирных демонстраций против режима президента Асада, когда в некоторых соседних странах разворачивались события, названные "арабской весной".
Сирия объявила на минувшей неделе о начале вакцинации. Подробности не сообщались. По утверждению властей, вакцина доставлена из "дружественной страны", какой именно - не сообщается.
Западные агентства отмечают, что это объявление было сделано в дни, когда иностранные и израильские СМИ сообщили о закупке Израилем у России короновирусной вакцины на сумму в 1,2 миллиона долларов. Это соглашение было представлено прессой как часть сделки об освобождении гражданки Израиля, удерживаемой сирийскими властями в Дамаске.
Подробности договорённостей остаются неясными. Сирия отрицает сам факт такой сделки, а Россия отказывается давать комментарии на сей счёт.
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