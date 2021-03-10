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Из больницы в Зугдиди сбежала инфицированная коронавирусом пациентка
Из реферальной больницы Зугдиди сбежала пациентка – женщина была доставлена с жалобами на интоксикацию, с высокой температурой и болью в горле. Во время тестирования у нее подтвердился коронавирус, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вскоре после побега пациентка была задержана патрульной полицией около Зугдидского ботанического сада и передана бригаде скорой помощи.
«Женщину средних лет доставили в клинику в состоянии алкогольного опьянения, проверили на инфекцию COVID, предложили анализы и госпитализацию, от чего она категорически отказалась и cамовольно покинула клинику. Об этом немедленно сообщили в полицию», - сказал журналистам клинический менеджер больницы Сулхан Орджония.
Лечение от коронавируса женщина будет проходить в одной из ковид-гостиниц в Анаклия.
Другие новости дня
В Абхазии за сутки выявлено 34 новых случая инфицирования коронавирусом
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 253 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, подтверждено 34 новых случая.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ проходят стационарное лечение 37 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 6, в Ткварчельской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 9.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13011 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12410 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В МВД России одобрили применение спецсредств против митингующих
Московские полицейские обоснованно применяли силу во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля, заявил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. По его словам, они «применяли разрешенные меры против нарушителей», передает ТАСС.
«23, 31 января и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений», - сказал Олег Баранов, отчитываясь о деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2020 году на заседании Мосгордумы.
«В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве», - добавил Баранов.
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы, один уже отправлен в колонию.
- Сторонники Навального оценивали количество участников на акциях 23 января в 250–300 тысяч, а на акциях 31 января в 200–300 тысяч по всей России.
- 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер несколько раз за год не отмечался у инспектора, как этого требовало решение суда. Навальный отрицал вину и заявил, что ФСИН меняла даты, в которые он должен был отмечаться. Он также предоставил суду справку о том, что его выписали из берлинской клиники за два дня до возвращения в Москву.
- Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он обвиняет в своем отравлении группу сотрудников ФСБ, утверждая, что заказчиком мог быть Кремль. Российские власти отрицают сам факт отравления.
Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока турецкой АЭС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально запустили строительство третьего блока атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщает РБК.
Глава Росатома Алексей Лихачев назвал проект самой большой атомной стройкой в мире. По его словам, сейчас сооружаются одновременно три энергоблока, первый из которых собираются ввести к 100-летию республики – в 2023 году.
Владимир Путин заявил, что на стройке будет занято свыше восьми тысяч работников – в основном турецких граждан, которые предварительно получат профильное образование в российских учебных заведениях. В свою очередь Эрдоган сообщил, что последний блок – четвертый – заложат в 2022 году.
На сайте проекта сказано, что доля "Росатома" в нем составляет 99,2 процента, а общая стоимость работ оценивается в 20 миллиардов долларов. "Росатом" обязуется спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации. Аккую призвана будет обеспечить порядка 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.
В ноябре прошлого года глава Беларуси Александр Лукашенко официально открыл Белорусскую АЭС, построенную силами Росатома. Строительство электростанции сопровождалось авариями и вызвало резкую критику экологических активистов, а также Литвы, Латвии и Эстонии. Власти балтийских республик договорились не покупать электроэнергию на БелАЭС.
В Ливии обе стороны гражданской войны утвердили единое правительство
В Ливии главные стороны гражданской войны утвердили состав единого правительства. Голосование парламента прошло в городе Сирт между Триполи и Бенгази. Два этих города на протяжении семи лет были фактическими столицами двух конфликтующих администраций, воевавших друг с другом за контроль над всей страной.
Новое правительство должно заменить две воевавшие администрации. В открытом голосовании его поддержали 132 депутата, двое проголосовали против, еще 36 человек отсутствовали, передаёт Аль-Арабия. Предполагается, что избранная администрация будет руководить государством до декабря, когда в стране запланированы всеобщие выборы.
Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатаора Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке международной коалиции. Запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Восток и часть юга страны контролировал избранный парламент из Тобрука. Несмотря на то, что правительство в Триполи было признано ООН, обе сторона конфликта поддерживались разными странами. Россию связывали с помощью тобрукской администрации, в том числе — силами так называемой ЧВК Вагнера.
Войска, действующие от имени парламента, под руководством военачальника Халифы Хафтара, почти смогли взять Триполи, но были остановлены и отброшены назад после вмешательства Турции. После этого обе половины страны захлестнули протесты граждан, требующих окончания гражданской войны, борьбы с пандемией коронавируса нового типа и экономической стабильности.
Формирование нового правительства — часть плана ООН по прекращению этой войны. В нём будут заседать 33 министра, два вице-премьера и премьер — Абдель Хамид Мохаммед Дбейба. Полос США в Триполи Ричард Норланд назвал заседание парламента "историческим". Голосование приветствовали в ООН.
Пашинян предложил президенту назначить нового начальника Генштаба
Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба Вооруженных сил. Об этом «Радио Азатутюн» сообщили в аппарате премьер-министра Армении.
На днях приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям. Он уже уже занимал должность начальника Генштаба ВС Армении с мая 2018 года по июнь 2020 года, его на этом посту сменил Оник Гаспарян. Летом 2020 года Давтян был назначен председателем Военно-промышленного комитета. С этой должности он был освобожден в ноябре 2020 года.
Сегодня же Пашинян провел совещание с руководством вооруженных сил. Во встрече принимали участие министр обороны Вагаршак Арутюнян, предложенный президенту премьером на пост начальника Генштаба Артак Давтян, замначальника Генштаба Степан Галстян и другие высокопоставленные офицеры.
Премьер-министр сегодня утром заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.
Сам Гаспарян отметил, что «продолжит свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе». Он вновь считает, что «благоприятное разрешение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра и внеочередных парламентских выборов». По словам Гаспаряна, он обратился в Административный суд «для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права».
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
Глава Минюста Грузии принес присягу в Гаагском суде. ВИДЕО
В Гаагском международном уголовном суде состоялась церемония приведения к присяге новоизбранных судей. Вместе с шестью судьями присягу принял министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.
По информации пресс-службы Минюста, судьи Гаагского суда официально приступят к исполнению обязанностей позднее.
«Гоча Лорткипанидзе – первый грузин, избранный судьей Международного уголовного суда. У нашей страны никогда не было представителя в Гааге. Выборы прошли 19 декабря прошлого года. За Гочу Лорткипанидзе проголосовали 76 делегатов. Он избран судьей сроком на девять лет», – говорится в заявлении министерства.
В ведомстве говорят, что Лорткипанидзе продолжит работать министром юстиции Грузии до тех пор, пока не приступит к исполнению обязанностей судьи в Гаагском суде.
Гоча Лорткипанидзе с 1991 по 2005 год занимал различные должности в министерстве иностранных дел Грузии. В 1999-2003 годах работал советником при Постпредстве Грузии в ООН. В 2005 году был назначен советником премьер-министра Грузии по международным отношениям и международному праву. С 2013 года был заместителем министра юстиции Грузии. В декабре 2020 года был назначен главой Минюста.
Абхазский МИД обвинил журналистов и общественных деятелей РФ в провокации
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали «появившиеся в различных российских средствах массовой информации комментарии и оценки», касающиеся задержания Ахры Авидзба. В ведомстве считают, что эти рассуждения – спланированная провокация.
«Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса Абхазского государства в пользу Грузии и НАТО.
Расцениваем подобного рода заявления в качестве очевидной и спланированной провокации, которая направлена на дискредитацию имиджа Республики Абхазия. Судя по всему, авторы подобных «громких» заявлений рассчитывают внести некую неопределенность в абхазо-российское межгосударственное сотрудничество, которое носит стратегический характер», – говорится в заявлении.
В абхазском МИД считают, что журналисты и общественные деятели «пытаются создать надуманный информационный повод и таким образом привлечь дополнительное внимание к своим информационным и общественно-политическим проектам».
«Хотели бы особо подчеркнуть, что события, развернувшиеся вокруг гражданина Авидзба А.Р, носят исключительно внутренний характер и не имеют никакой внешнеполитической подоплеки.
Прозвучавшие призывы отдельных российских журналистов и общественных деятелей к официальным властям Российской Федерации о необходимости вмешательства в ситуацию, связанную с задержанием и арестом Авидзба А.Р. являются абсолютно необоснованными и недопустимыми», – сказано в заявлении.
В Сухуми обращают внимание на комментарий российского посольства, в котором отмечается, что сложившаяся ситуация является «исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов».
«Считаем категорически неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Республики Абхазия и расцениваем подобные попытки в качестве политически мотивированной провокации, нацеленной на искусственное создание негативного информационного фона вокруг абхазо-российского межгосударственного стратегического партнерства», – указано в заявлении.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Президент Чехии потребовал отставки министра здравоохранения из-за «Спутника V»
Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы правительства отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза, Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти.
В интервью изданию Parlamentní listy Земан заявил, что считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины. По его словам, не допуская препараты на рынок, Блатны и подчинённая ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан.
Блатны и Сторова требуют, чтобы одобрение препаратам дали власти Евросоюза. До недавнего времени президент сам поддерживал такую позицию, отмечает Чешское информационное агентство. Теперь Земан настаивает на том, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор - как это произошло ранее в Венгрии и Словакии.
В конце февраля Земан в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину “Спутник V” в разговоре с Владимиром Путиным. В интервью Parlamentní listy он подчеркнул, что Чехия получила предложение производить препарат совместно с Германией.
Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа стран ЕС. В стране зафиксированы 1 миллион 340 тысяч случаев заражения болезнью, 22 147 человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. Отставка министра возможна, если её предложит президенту глава правительства Андрей Бабиш. Земан собирается встретиться с ним 22 марта.
- 9 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил власти РФ и Китая в использовании вакцин в пропаганде. По его словам, страны поставляют препараты "в ограниченном объеме", но широко рассказывают об этом миру. "Мы не будем использовать вакцины для пропаганды. Мы продвигаем наши ценности", — заявил Мишель.
- Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины, что может занять некоторое время. В Венгрии вакцинация "Спутником" уже идёт, в Словакию российский препарат поставлен, однако вакцинация пока не началась.
- Статистика вакцинации показывает, что реальные поставки препаратов из-за пределов ЕС остаются на уровне, близком к символическому. Кроме того, уровень вакцинации населения в России и Китае остаётся меньшим, чем в среднем в ЕС.
У офиса «Грузинской мечты» полиция задержала шестерых активистов
Полиция сегодня задержала шестерых протестующих возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси, где проходит заседание правящей партии. В акции протеста принимают участие представители молодежного крыла оппозиционной партии «Европейская Грузия» и «Движения за Грузию».
Как пишет «Новости-Грузия», среди задержанных – активисты «Движения за Грузию» Ника Нарсия, Каха Квеквесквири, Бека Папашвили и Рамаз Аивазашвили.
Представители оппозиции заявляют, что задержание произошло после того, как активисты попытались сесть на проезжую часть и перекрыть движение автомобилям, а полиция помешала этому. По их словам, полиция во время задержания превысила силу.
Активисты поясняют, что пришли к офису «Мечты», чтобы выразить протест из-за содержания распространенных оппозиционным телеканалом аудиозаписей с участием сына основателя партии Беры Иванишвили, а также нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они заявляют, что по фактам, которые обсуждают участники записей, должно начаться расследование.
«Должно провести расследование, и этот обидчик должен предстать перед судом. Этот факт не должен оставаться безнаказанным. В этой стране закон рассчитан только на семью Иванишвили», – сказал активист Лаша Элиадзе.
Стрельба в центре Сухуми: ограбили офис «Амра-банка»
В Сухуми, в здании дополнительного офиса «Амра-Банка» произошло ограбление. Нападавшие скрылись с места происшествия.
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что телефонное сообщение от службы охраны о нападении поступило к ним в 12:24 по местному времени.
«Оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что четыре человека в масках совершили вооруженное нападение на отделение «Амра-Банка» и завладели денежными средствами. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка. Нападавшие скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО. Пострадавших в перестрелке нет», – говорится в сообщении.
Telegram-канал D-news Абхазия пишет, что злоумышленники забрали около 700 тысяч рублей. Этот же ресурс сообщил, что машина, на которой скрылись грабители, загорелась. Это подтвердили и в МВД.
«Сотрудники милиции обнаружили автомобиль злоумышленников горящим по ул. 4-й Армейский проезд, возле дома №11. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются», – говорится в заявлении.
По информации МЧС, на место пожара выехали одно пожарное и одно спасательное отделение столичного ПСО. «В результате пожара машина выгорела полностью, пострадавших нет», – заявили в ведомстве.
Нового президента Союза регби Грузии избрали на фоне потасовок. ФОТО
В выставочном центре Expo Georgia на фоне потасовок прошли выборы президента Союза регби Грузии. Иосеб Ткемаладзе был объявлен победителем – он набрал голоса 42 делегатов.
Ранее ситуация на месте накалилась: сторонники ветерана регби Ираклия Абусеридзе попытались прорвать кордон полиции и ворваться в павильон, где проходила регистрация делегатов съезда.
В конце декабря прошлого года Союз избрал Абусеридзе президентом, но тогда Агентство гражданского реестра, ссылаясь на неточности в предоставленной документации, отказалось утвердить его в этой должности. Теперь сторонники Абусеридзе считают, что новые выборы нелегитимны.
В МВД Грузии сегодня утром заявили, что будут пресекать любые провокации в ходе съезда Союза регби. Ведомство призвало все заинтересованные стороны провести выборы в мирной обстановке.
- Иосеб (Сосо) Ткемаладзе известен тем, что занимался строительством разных объектов в Абастумани и Цкалтубо, связанных с именем миллиардера Бидзины Иванишвили. Бизнесмен не скрывает, что дружен с экс-премьером Грузии.
Cайты Кремля и силовых ведомств перестали открываться. Что происходит?
Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы и ряда других органов власти России перестали днём в среду открываться. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа.
Пользователи отслеживающего падения сайтов сервиса Downdetector сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров – "Ростелекома". В компании объяснили это проблемами с оборудованием. При этом в "Ростелекоме" заявили, что проблемы не связаны с решением Роскомнадзора замедлить работу социальной сети Twitter.
Утром в среду Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу твиттера в России, впервые применив так называемый "закон о суверенном Рунете". "Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось", – заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин "Интерфаксу".
Он отметил, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы радиостанции "Коммерсантъ-FM" заявил, что у него сайты открываются. Он сказал, что пока не может прокомментировать поломки.
Накануне он рассказал журналистам, что в Кремле обеспокоены публикацией в газете The New York Times, в которой утверждалось, что Вашингтон может готовить ответные кибератаки на российские сервисы.
В тексте утверждалось, что в течение ближайших недель американские власти нанесут удар по инфраструктуре в Москве, который будет важен только российским властям.
Таким образом, утверждало издание, США подготовят ответ на крупнейшую атаку на американские ведомства в истории страны, замеченную в конце прошлого года. В ней Белый дом подозревает российские власти, Москва это отрицает.
Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев предполагает, что сайты государственных органов могли перестать открываться с связи с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Твиттера. По его мнению, причиной может быть уязвимость в DPI, которой воспользовались хакеры. DPI – это сервер, через который проходит весь пользовательский трафик, он просматривает каждый отправленный и полученный пакет и принимает по нему решение, пропускать его или не пропускать. Этот механизм позволяет замедлить работу Твиттера.
"В 2019 году был принят 90 ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете. Этот суверенный Рунет, собственно, нам позволяет замедлять работу Твиттера, – говорит Михаил Климарев. – По этому закону, у всех операторов связи должна быть установлена ТСПУ – техническое средство противодействия угрозам. Название непонятное, но на самом деле это является банальным DPI. Конечно, это никакое не средство противодействия угрозам, а это средство блокировки и цензуры. Сейчас выяснилось, что ТСПУ работает только на половине операторов связи, причем на половине – не по числу операторов связи, а по числу абонентов, которых эти операторы обслуживают. По крайней мере, так именно в пресс-релизе Роскомнадзора было сказано. Замедление будет работать только на мобильных операторах и на половине доступных фиксированных операторов связи. Естественно, что это внедрение было произведено на крупных операторах – это большая тройка плюс Ростелеком, возможно, Дом.ру. Лично я, как менеджер, начал был там эти ТСПУ внедрять.
Вот примерно так это работает: этими ТСПУ напрямую управляет Роскомнадзор, то есть для оператора связи это просто черная коробочка, которая стоит на разрыв сети оператора связи и всего интернета. И Роскомнадзор может какими-то управляющими командами файлы конфигурации самостоятельно туда загружать, на эти серверы, не прибегая к помощи операторов связи вообще".
По мнению Михаила Климарева, не стоит ожидать, что Роскомнадзор в ближайшее время "сдаст назад" и перестанет замедлять работу Твиттера.
"Я думаю, что они будут настаивать на том, чтобы продолжать: у них будет что-то падать постоянно, валиться, и вот в ближайшее время нас ждут веселые деньки, когда Рунет будет опять лихорадить, что-то постоянно будет отваливаться и ломаться. Это, кстати, очень опасно, потому что в 2021 году интернет – это не только про Твиттер и Фейсбук, это еще и банковские платежи, и логистические системы, транспорт, связь, медицинское оборудование, что угодно. И это вполне может привести к тому, что будут просто люди погибать, это бездумное совершенно дергание рычагов Роскомнадзором.
И еще я хотел дать совет всем читателям Радио Свобода. Поставьте себе, наконец, VPN. Наступил 2021 год, и это сейчас как руки мыть перед едой, все должны им пользоваться. Это не только обход блокировок, это еще и сокрытие данных от слежки. Я напомню, что там есть еще один закон - 274 ФЗ, так называемый "пакет Яровой", по которому за всеми пользователями интернета ведется слежка, по крайней мере, записываются ресурсы, куда вы ходили, какие сайты вы посещали. И чтобы скрыться от этого всевидящего ока, я рекомендую использовать VPN. Причем платный VPN, да, это будет дороже, зато у вас будет качественная связь, ничего не будет заблокировано, и вы скроете свое присутствие в интернете от любопытного глаза", – говорит Климарев.
- В 2018 году, после того как Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, в Рунете начались масштабные сбои работы сайтов и сервисов. При этом большинство пользователей по-прежнему могли пользоваться Telegram. Впоследствии блокировку сняли официально.
- Весной 2019 года в России был принят закон о суверенном Рунете, позволяющий "изолировать" российский сегмент интернета. После этого власти проводили несколько учений по применению закона, по многочисленным сообщениям – неудачных.
Юго-Осетпотребнадзор: тенденция по выявляемости новых случаев COVID-19 настораживает
Процент выявляемости больных коронавирусом в Южной Осетии в начале марта варьируется от 12 до 22 процентов, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Процент не низкий, это надо понимать. COVID-19, конечно же, никуда не денется, скорее всего он впоследствии перейдет в сезонную заболеваемость. Но сегодня рекомендуем населению придерживаться всех профилактических мер, соблюдать правила гигиены, масочный режим, дезинфекционный режим, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», – сказала Кочиева.
По её словам, риску подвергаются и граждане, которые болели коронавирусом осенью прошлого года.
«За этот период титр антител мог снизиться до минимума. Есть случаи, когда у переболевших COVID-19 они и вовсе отсутствуют. Разумеется, подвержены опасности и те, кто пока не болел коронавирусом. Люди могут думать также, что у них обычный грипп, но в любом случае они должны самоизолироваться дома, не контактировать с родными без маски, соблюдать правила гигиены и в обязательном порядке вызвать участкового врача», – подчеркнула главный санитарный врач.
Марина Кочиева рассказала, что с ноября прошлого года наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.
«В октябре прошлого года из общего количества проведенных исследований на COVID-19 – 43 процента оказались положительными, в ноябре – 24 процента, декабре – 22 процента, в январе этого года – 20 процентов, в феврале – 10 процентов, при том, что количество проб увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем», – рассказала главный санитарный врач.
При этом она указала, что более чем в два раза за январь-февраль текущего года уменьшилось количество выявляемых случаев COVID-19 в Джавском районе (с 28 процентов до 11-ти), в Цхинвальском районе с 18 до 5 процентов, а в Знаурском районе, наоборот – увеличилось с 16 до 45 процентов.
Отметим, что за минувшие выходные в Южной Осетии было выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом. Сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре сообщили о семи новых случаях (тестов – 68).
Депутаты Европарламента: пора завершить политический кризис в Грузии
Группа социал-демократов в Европарламенте заявила, что единственный путь для политических субъектов Грузии «если они не хотят, чтобы у стабильности и евроатлантических устремлений страны возникла угроза» – это диалог и внесение вклада в деэскалацию политической напряженности. Об этом пишет портал Civil.ge.
Депутат Европарламента Свен Миксер, который является докладчиком Европарламента по вопросам Грузии, заявил, что не одобряет задержание председателя Единого национального движения Ники Мелия.
«Находящиеся у власти лица несут особую ответственность за разрядку напряженности, нахождение выхода из существующего политического кризиса и за то, чтобы не отвечали непропорционально на провокации», – сказал он.
Миксер призвал находящуюся в режиме бойкота оппозицию получить свои мандаты и войти в парламент. Он подчеркнул, что сдержанные политики как от правящей партии, так и от оппозиции должны встать выше разделения и должны урегулировать существующий политический кризис.
Депутат Европарламента Марина Калтюранд, в свою очередь, сказала, что политический кризис угрожает достижениям Грузии в реализации социально-экономической транзиции и проевропейских реформ.
«Существующий политический кризис подчеркивает важность продолжения судебной реформы с целью повышения независимости судебной системы и установления высоких судебных стандартов», – заявила она, добавив, что «в частности, это относится к назначению судей Верховный суд».
По ее словам, группа социал-демократов поддерживает усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля, которые предусматривают оказание Грузии помощи в разрешении политического кризиса, а также назначение представителя Еврокомиссии в Швеции Кристиана Даниэлсона посредником в урегулировании текущего политического кризиса в Грузии.
Отметим, что в зале заседаний Европарламента в Брюсселе, где накануне прошли дебаты, посвященные политическому кризису в Грузии, аварийно отключился свет. Для решения технической проблемы и восстановления подачи электроэнергии понадобилось 20 минут. После вынужденного перерыва заседание продолжилось.
Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии приблизилось к 13 тысячам
В самопровозглашенной республике Абхазия проведено 184 теста на выявление коронавирусной инфекции, подтверждено 10 новых случаев.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 5, в Ткварчельской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 11.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 12 977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12 420 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Гарибашвили назначил посла в Польше главой администрации правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил посла в Польше Илью Дарчиашвили главой администрации правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики.
«Администрацией правительства будет руководить Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назначил нового главу администрации правительства сегодня. Глава правительства пожелал успехов новому руководителю администрации», – сказано в сообщении.
Дарчиашвили до назначения главой администрации правительства с 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Польше. Он в разные времена также занимал должности первого заместителя министра регионального развития и инфраструктуры, исполнительного директора Фонда муниципального развития.
Должность главы администрации правительства Грузии стала вакантной после того, как её прежний руководитель Кахабер Кемоклидзе в феврале вслед за премьер-министром Георгием Гахарией покинул пост.
Роскомнадзор распорядился замедлить работу соцсети Twitter в России
Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Причиной этих мер названа «защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации».
В сообщении Роскомнадзора говорится, что с 2017 года по настоящее время Twitter не удаляет «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».
«В соответствии с законом... распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз» – говорится в сообщении. В случае если корпорация Twiiter, как утверждает ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.
В корпорации Twitter на сообщение пока не отреагировали.
- В последние недели ряд близких к Кремлю политиков и общественных деятелей высказывались за ужесточение регулирования, вплоть до блокировки, зарубежных соцсетей в России. Их обвиняют в неудалении контента, в частности призывов к акциям протеста, по требованию властей, а также в «цензуре» по отношению к российским СМИ.
Глава Генштаба Армении считается освобожденным от должности – Пашинян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованном на официальном сайте правительства Армении сегодня утром.
В нём отмечается, что увольнение Гаспаряна вступило в силу, поскольку президент республики не подписал проект указа, представленный премьером по этому вопросу, и не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки.
Уже после этого стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд по вопросу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».
Отмечается, что «обращение в Конституционный суд обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности и последовавших за этим правовыми конституционными процессами».
Президент Армении выразил надежду на то, что по возможности скорое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
В Грузии выявили максимальное с 16 февраля число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3613 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 513 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель с 16 февраля. Отметим, что накануне было проведено намного больше тестов, чем на выходных и в официальный праздничный день – 8 марта. В частности, на наличие коронавирусной инфекции были протестированы 22 127 человек: PCR-тестов – 8024, экспресс‐тестов на антиген – 14103.
Выздоровели еще 96 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 273 650, выздоровевших – 267 111.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,32%, за последние 14 дней – 1,5%, за последнюю неделю – 1,83%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти надеются получить первую партию вакцины до конца марта.
При этом в стране поэтапно снимаются ограничения, введенные в ноябре прошлого года.
Бера Иванишвили впервые прокомментировал скандальные аудиозаписи
Рэппер Бера Иванишвили, сын миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделал первый комментарий после публикации скандальных аудиозаписей, предоставленных нераскрытым источником.
В интервью телекомпании «Имеди» он не стал настаивать на том, что аудиозаписи являются сфабрикованной компиляцией, как это утверждалось в заявлении правящей партии, распространенном в начале скандала. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Я даже не буду начинать спорить – аутентично это или нет, смонтировано, или нет. Для меня это не имеет значения. Я и сегодня стою абсолютно на той же позиции и прямо говорю, что если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то затронет семью, что для меня самое святое и ценное, с такого человека я спрошу и сегодня. Покажите мне хоть одного мужчину, грузинского мужчину, который думает по-другому», – сказал Бера Иванишвили.
«Как я могу осуждать моего друга Амико (Джанелидзе – ред.), который был свидетелем на моей свадьбе и которого представляют тут как [мафиози] Лаки Лучиано или Пабло Эскобара. Он ближайший друг, не раз был у меня в семье и вот читает в интернете то, что какой-то сумасшедший пишет о моей мамочке, и реагирует на это. Я не только не буду его осуждать, я сделаю то же самое, если увижу подобные слова о матери любого моего друга, не буду сдерживаться», – пояснил Бера.
Сын миллиардера утверждает, что разговор состоялся летом 2011 года, то есть до того, как партия его отца выиграла выборы.
«Тогда был тинейджером 15-16 лет. Сказать правду, для меня стали шоком оскорбления и проклятия в мой адрес и в адрес моей семьи, которых я до этого никогда не слышал. Больше всего меня возмутило массовое нападение на моих поклонников [в соцсетях] 10-11 лет со стороны больших групп из 100 – 200 человек. Там были угрозы, какие-то порнографические картинки…Они писали детям: «Мы придем к тебе», «Бера тебя не защитит», «У Беры рак», они говорили такие гадости, которые я не повторю в эфире. У родителей нескольких детей была адекватная реакция на это – они связались с нами, а мы были обязаны передать это службе охраны, которая с соблюдением всех законов, этики и морали, навестила этих людей», – пояснил Бера.
Он отметил, что и на записях слышно обсуждение того, что во время разговоров Чубинидзе с несовершеннолетними, присутствовали взрослые – родители или соседи. И в целом, как отметил Бера, «это были только словесные предупреждения».
Рэппер также сообщил, что до сих пор подвергается буллингу в соцсетях, из-за чего недавно пришлось закрыть его популярную страницу в соцсети Tik Tok.
«С прошлого лета на мою страницу в Tik Tok жалуются сотни человек и мой аккаунт поврежден. Когда я постил видео с моим сыном и женой, на него жаловались, называли «порнографией», «террористическим призывом» и «опасным контентом». Когда я связался с менеджерами Tik Tok, они сказали, что Tik Tok есть у миллиарда людей и это первый случай в истории приложения, когда на человека так нападают», – сообщил Бера.
Музыкант также заявил, что в ближайшее время собирается отправиться в Южную Корею, чтобы записать дуэты с местными «интересными исполнителями».
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
Елизавета II отреагировала на интервью принца Гарри и его супруги
Британская королевская семья всерьез относится к интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл Опре Уинфри. «Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган», говорится в заявлении, выпущенном от лица королевы Елизаветы II.
«Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке». Русская служба Би-би-си обращает внимание на слова Меган о том, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников. Вскоре после интервью он уточнил, что это не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.
В заявлении заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.
Бывший журналист RT в Германии: мне поручали «шпионить» за Навальным
Германский журналист, автор документальных фильмов Даниэль Ланге, прекративший недавно сотрудничество с российским телеканалом RT, заявил в интервью газете Bild, что руководство германского подразделения RT поручало ему в августе прошлого года «шпионить» за оппозиционером Алексеем Навальным и его соратниками. Навальный тогда лечился в берлинской клинике после отравления.
8 марта вышла в свет книга Ланге, в которой описывается «закулисье» деятельности RT в Германии (RT DE). Различные германские политики и журналисты описывают эту деятельность как пропаганду по заказу российских властей. Ланге идет еще дальше и в интервью Bild фактически утверждает, что начальство RT DE поручало ему следить за Навальным по заказу российских спецслужб.
По словам журналиста, он был приглашен в секретный чат, где перед ним поставили задачу следить за клиникой «Шарите», где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию «в аналитических целях». Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику «Шарите» под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он «не секретный агент». В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако 6 попыток оказались неудачными.
Вскоре после этого ему поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение, однако и это сделать не удалось.
«Короче говоря, такое полноценное разоблачение немецкой редакции RT как внештатного шпионского подразделения» - прокомментировал публикацию Bild Леонид Волков.
- Руководитель RT DE Динара Токтосунова, которая упоминается в публикации как одна из тех, кто ставил Ланге задачи, прокомментировала статью так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу». Канал заявил, что готовит иск против Bild за обвинение его в шпионаже.
- 5 марта политик Леонид Гозман написал в Следственный комитет заявление, в котором потребовал возбудить уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров. Он считает, что его телефонные разговоры прослушивали перед тем как он пришел в эфир RT. Содержанием разговора поделились с ведущим канала Антоном Красовский, настаивает Гозман, потребовав допросить его. Сам Красовский заявил агентству РБК, что никого не прослушивал, и намерен судиться с политиком за клевету.
В югоосетинский медцентр за сутки поступил один пациент с COVID-19
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшний день проходят лечение 11 пациентов с диагнозом COVID-19.
«Пациенты проходят лечение в инфекционном корпусе медцентра, все они получают необходимое лечение. За прошедшие сутки в медцентр республики госпитализирован один больной с коронавирусной инфекцией», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Югосетпотребнадзор провел в минувшую пятницу 106 исследований, в результате - коронавирус был выявлен у 22 человек.
Каха Каладзе опроверг слухи об уходе из «Грузинской мечты»
Каха Каладзе назвал «ложью» слухи о том, что он якобы собирается подать в отставку с поста мэра Тбилиси и покинуть правящую партию «Грузинская мечта». Об этом мэр заявил сегодня, 9 марта, отвечая на вопросы журналистов, которые также поинтересовались тем, собирается ли Каладзе баллотироваться в мэры Тбилиси на предстоящих осенью 2021 года местных выборах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Распространенная информация о том, что я покидаю должность мэра и партию, является ложью. В связи с этим я уже не раз делал заявления, что это неправильная информация. Распространение лжи уже стало целенаправленным. В ближайшем будущем, когда настанет время, вы все узнаете и по поводу того, приму ли я участие в выборах.
Я никогда не делал что-то тайно или втихомолку. Все будет ясно, когда настанет время. У всего свое время. Сегодня рано говорить об этом, не надо спешить. У меня большая ответственность перед Тбилиси и тбилисцами, я осуществляю множество проектов, соответственно, когда будет принято решение, вы об этом узнаете…», - сказал Каладзе.
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