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В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ
В Махачкале 11 марта неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В Советском районе столицы Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.
Нападавший был убит. Сообщается, что он был членом некой международной террористической организации. На месте перестрелки якобы были найден автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника". О пострадавших или убитых в ходе перестрелки сотрудниках правоохранительных органов не сообщается.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что перестрелка началась, когда сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия по поводу информации о подготовке теракта.
- Предыдущее нападение на полицию в Махачкале произошло 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице.
Другие новости дня
В Абхазии до 12 апреля продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса меры до 12 апреля.
Распоряжение было подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19 от 09 марта 2021 года.
До 12 апреля 2021 года запрещается:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
- проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
- функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
- деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных и репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
- деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений;
- перевозка общественным транспортом пассажиров без использования средств индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям общественного транспорта и такси, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания, говорится на сайте главы республики.
Бюджет оплачивает Рамзану Кадырову больше 400 охранников
На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова уходит из бюджета не менее 200 миллионов рублей в год. На эти деньги не менее 400 бойцов Росгвардии охраняют его, его дома и резиденции и частные дома его семьи. Право на охрану по закону имеет не только Кадыров, но и его мать и её семья. Об этом пишет издание "Открытые медиа".
Несмотря на то, что глава республики постоянно заявляет, что в ней обеспечены безопасность и порядок, его охраной последние пять лет занимались от 388 до 430 бойцов Росгвардии, подсчитало издание на основе госзакупок. Это не все охранники Кадырова и не все люди, занимающиеся его безопасностью.
В 2017 году за 101,6 миллиона рублей чиновники нанимали 200 охранников, 62 из которых должны были отвечать за охрану резиденции Кадырова, столько же — за его частный дворец, а остальные — за здание администрации Кадырова в Грозном. Численность охраны увеличивалась от года в год, но с 2020 не раскрывается, следует из изученных изданием материалов.
В Чечне принят и действует отдельный закон "социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики", по которой отдельная охрана положена матери Кадырова Аймани. Она возглавляет фонд имени отца Кадырова. Право на охрану за бюджетный счёт имеет не только она сама, но и члены её семьи, список которых утверждается дополнительно, — отмечает издание.
- Бюджетные расходы на охранников не учитывают личных телохранителей главы региона, положенной ему по закону госохраны и подконтрольных ему военнослужащих и сотрудников полиции. Когда сам Кадыров был начальником охраны своего отца Ахмата, под его управлением были 200 бойцов из их тейпа (родового объединения), писала "Комсомольская правда". Кадыров-старший был убит в результате покушения.
В прокуратуре заявили, что не планируют врываться в ТВ «Пирвели», но надеются на сотрудничество
В прокуратуре Грузии заявили, что не планируют врываться в телекомпанию «Пирвели» для изъятия скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили.
«Подчеркиваем, что никто не собирается врываться и вламываться в телевидение. Это подтверждается предварительной телефонной коммуникацией с ними по поводу передачи телевидению постановления об изъятии, а также фактом посылки им этого постановления по почте. Подобного рода информация однозначно неверна и служит целенаправленному введению общества в заблуждение», – заявила «Интерпрессньюс» руководитель службы по связям с общественностью Генпрокуратуры Байя Цанава.
Позднее в прокуратуре выразили надежду, что телекомпания будет сотрудничать со следствием. В ведомстве пояснили, что журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию.
«Еще раз поясняем, что целью является быстрое получение представленной в эфире телекомпании записи, чтобы своевременно назначить соответствующие экспертизы с целью установления их аутентичности, а также, чтобы были проведены другие необходимые следственные и процессуальные действия. В этом процессе значимо сотрудничество телекомпании со следствием», – говорится в заявлении.
Сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры Грузии об изъятии из ТВ «Пирвели» аудиоматериалов, связанных с сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
«Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
Залкалиани назвал заявление Нарышкина «классическим примером гибридной войны»
По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, партнерство Грузии и США по всем направлениям находится на высокой отметке и, соответственно, это беспокоит Россию.
Так Залкалиани прокомментировал заявление главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина по поводу отношений Тбилиси и Вашингтона, – пишет «Интерпрессньюс».
«Это – классический пример ведения гибридной войны. Они (Россия – ред.) пытаются внести растерянность в грузинское общество, посеять в нем нигилизм и представить вопросы абсолютно иначе, и с тем контекстом, который их устраивает», – заявил Залкалиани.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что в Вашингтоне нарастает недовольство действиями «Грузинской мечты». Правящая партия Грузии, по его словам, «уклоняется от безропотного выполнения американских требований».
Личный представитель Шарля Мишеля прибудет в Грузию завтра
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон прибудет в Грузию завтра, 12 марта. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
Как сообщили в представительстве ЕС в Грузии, Даниельсон также встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и представителями гражданского общества. Он покинет Тбилиси 14 марта.
Ранее Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Сессию югоосетинского парламента назначили на 12 марта
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетии назначена на пятницу, 12 марта. В её работе должен принять участие президент Анатолий Бибилов.
Как сообщили «Рес» в пресс-службе парламента, в повестку сессии вошли семь вопросов. Среди них – вопрос об утверждении Геннадия Бекоева на пост председателя правительства.
Ранее парламентская оппозиция заявила, что Бекоев, исполняющий обязанности премьера, по закону не может претендовать на эту должность.
«Рес» пишет, что завтра предполагается обсудить и вопрос о признании неправомочным заседания сессии парламента от 16 февраля. Тогда часть депутатов объявила об утверждении бюджета на 2021 год – несмотря на то, что на заседании не было кворума. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Депутаты от оппозиции объявили о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- C 4 декабря в центре Цхинвали продолжалась акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требовали, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Родные Джабиева решили прекратить акцию по семейным обстоятельствам.
Бжания вышел к сторонникам, собравшимся у президентской администрации
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к своим сторонникам, собравшимся у президентской администрации. Об этом пишет «Апсныпресс».
«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня выразил свою поддержку действующему руководству страны за правильное, тактичное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны. Наш курс остаётся неизменным: мы обеспечиваем, защищаем, и продвигаем интересы, прежде всего, Абхазии и её народа, в стратегическом партнёрстве с Российской Федерацией», – сказал Бжания.
Отметим, что сегодня в Сухуми прошел съезд общественной организации ветеранов «Аруаа». Оппозиционная сила предложила Аслану Бжания добровольно уйти в отставку, заявив, что необходимо прервать череду переворотов.
Комплекс правительственных зданий в Сухуми был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте установлены мобильные ограждения.
Грузия заказала 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что правительство заказало 100 тысяч доз вакцины китайского производства. Когда препарат может поступить в страну, она не уточнила.
Речь идёт о вакцине компании Sinopharm. По словам Тикарадзе, она находится в списке вакцин, которые в ближайшее время могут получить аккредитацию со стороны Всемирной организации здравоохранения. Согласно грузинскому законодательству, ввоз препарата в страну уже возможен, так как он авторизован строгим регулирующим органом – в одной из стран ЕС.
Ранее в Тбилиси говорили, что «категорически не рассматривают» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19. Однако позже позиция правительства смягчилась. 9 марта замглавы Минздрава Тамар Габуния сказала, что Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
- Сегодня стало известно, что Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса уже на этой неделе. Речь идёт о 43 200 дозах вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии.
СК Беларуси предъявил Сергею Тихановскому окончательное обвинение, ему грозит до 15 лет
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям. Санкция наиболее тяжкой из них предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:
- часть 1 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков");
- часть 3 статьи 130 ("Разжигание социальной вражды");
- часть 2 статьи 191 ("Воспрепятствование работе ЦИК");
- часть 1 статьи 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок").
Кроме Тихановского обвиняемым по уголовному делу проходят также лидер незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич и их соратники. В СК считают, что подсудимые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период". А сам Тихановский на своем канале "Страна для жизни" в ютубе и телеграме "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".
"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов Nexta, "Беларусь головного мозга" и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", – утверждают в Следственном комитете.
Ведомство подчеркивает, что десятки человек, "воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность", принимали активное участие в массовых беспорядках.
Следственный комитет также установил, что в мае 2020 года в Гродно обвиняемые "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти". Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.
Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.
В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из "дела Тихановского" девяти уголовных дел в отношении 25 человек, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.
- Сергей Тихановский – белорусский блогер и руководитель инициативной группы своей супруги, кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской. Она смогла зарегистрироваться, когда в этом было отказано ее мужу. Сергей Тихановский находится под арестом с 29 мая по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и во вмешательстве в работу избирательных комиссий. У него провели несколько обысков, в результате последнего из них был найден пакет с суммой 900 тысяч долларов. Видеоблогер и его родственники считают, что деньги ему подкинули.
«Аруаа» предлагает Аслану Бжания добровольно уйти в отставку
Председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия заявил, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания должен уйти в отставку.
«Почему президент думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов и для этого мы предлагаем Аслану Бжания добровольно уйти в отставку», – сказал Гулия. Его слова участники съезда встретили аплодисментами.
Гулия говорит, что парламент должен назначить досрочные выборы, а к власти должен прийти человек, который «не будет на себе нести всю это ответственность по насильственному смещению власти».
Председатель «Аруаа» также заявил, что необходимо расследовать отравление Аслана Бжания в 2019 году.
«Мы считаем: раз президент не хочет расследования по своему отравлению, значит никакого отравления не было. Он говорит: «простил». Но мы не можем этого понять, потому что завтра так могут отравить и других политиков. Хотим знать правду», – отметил Гулия.
- Внеочередной съезд общественной организации ветеранов «Аруаа» проходит в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум». Комплекс правительственных зданий в Сухуми оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте установлены мобильные ограждения. Напротив администрации президента стоят около сотни сторонников Аслана Бжания.
Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 Лиги чемпионов
Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов с сезона 2004/2005 годов. Ранее "Барселона" с Месси по результатам двух матчей уступила "ПСЖ" со счётом 1:4 и 1:1. "Ювентус" вместе Роналду по сумме двух встреч проиграл порту "Порту" 1:2 и 3:2.
16 лет назад оба спортсмена также не смогли попасть четвертьфинал престижного европейского футбольного турнира. Тогда в 1/8 финала "Барселона" с Месси уступила "Челси", а "Манчестер Юнайтед", за который тогда играл Роналду, проиграл "Милану".
Роналду и Месси одни из наиболее титулованных спортсменов в современном футболе и признаются одними из лучших игроков за всю историю. Аргентинец Лионель Месси является обладателем шести наград "Золотой мяч", которую вручают по итогам футбольного сезона лучшему футболисту, а также шести статуэток "Золотой бутсы", вручаемой игроку забившему больше всех голов за год. Вместе с "Барселоной", за которую он выступает с 17 лет, Месси 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов и три Суперкубка Европы.
Португалец Криштиану Роналду является первым футболистом в мире, который становился чемпионом Англии, Испании и Италии. Четырежды становился обладателем "Золотой бутсы", трижды выигрывал "Золотой мяч" France Football и дважды "Золотой мяч" ФИФА.
Тимур Гулия: вопросы гражданства и открытия границы для грузинских товаров – «красная черта»
Председатель «Аруаа» Тимур Гулия на съезде общественной организации заявил, что против Абхазии ведется гибридная война. Он выступил с критикой властей самопровозглашенной республики.
«Открытие наших таможенных границ для товаров из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства – когда политический вопрос с Грузией еще не решен. Кровь наших братьев не остыла и не остынет до тех пор, пока мы не добьёмся всеобщего признания. Это наша цель, наша национальная идея. Переговоры с Грузией нужны, и они идут в Женеве. Также все 28 лет мы напрямую ведем переговоры по энергетике. Любые другие многоуровневые переговоры мы считаем сдачей наших позиций, граничащей с предательством национальных интересов», – сказал он.
Гулия назвал решенным вопрос с гражданством жителей Гальского района, 98% жителей которого, по его словам – граждане Грузии. Председатель «Аруаа» говорит, что «некоторые умники хотят паспортизировать граждан Грузии».
«Граждане Грузии, живущие в Абхазии, с грузинским паспортом без визы могут ездить по всему миру, а мы, с абхазским паспортом, только в дружескую Россию без визы. Европа и почти весь мир отказывают нам в праве свободного передвижения», – заявил Гулия.
В этом контексте он раскритиковал абхазского омбудсмена Асиду Шакрыл, которая выступила за пересмотр ограничений, введенных на де-факто границе по реке Ингури.
«Когда Грузия признает независимость Абхазии, только тогда можно вернуться к этому вопросу (паспортизация жителей Гальского района – ред.). Для нас вопросы гражданства и возможного открытия границы для товаров из Грузии являются красной чертой, после которой любая власть в Абхазии, которая это разрешила, становится вне закона, потому что это приведет к ревизии итогов войны, торговой экспансии и распространению влияния Грузии на процессы в Абхазии», – добавил Гулия.
- Внеочередной съезд общественной организации ветеранов «Аруаа» проходит в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум». Комплекс правительственных зданий в Сухуми оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте установлены мобильные ограждения. Напротив администрации президента стоят около сотни сторонников Аслана Бжания.
В Сухуми проходит съезд «Аруаа», у администрации президента собрались сторонники Бжания
В конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» открылся внеочередной съезд общественной организации ветеранов «Аруаа».
Как пишет «Апсныпресс», организаторы съезда обозначили его главной целью обсуждение «комплекса проблем, касающихся внешней политики Абхазии и её социально-экономического развития».
Открывая съезд, экс-глава администрации Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Надарая зачитал повестку дня съезда. В неё включены три вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в Абхазии, утверждение нового состава высшего совета «Аруаа», принятие резолюции съезда. Надарая обратил внимание на то, что «Аруаа» – это не партия, в ней нет фиксированного членства.
Ранее группа ветеранов выступила с обращением, в котором призвала президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания «принять волевое решение и подать в отставку».
Отметим, что в эти минуты комплекс правительственных зданий в Сухуми оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте установлены мобильные ограждения.
По информации СМИ, напротив администрации президента стоят около сотни сторонников Аслана Бжания.
Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса уже на этой неделе
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получит уже на этой неделе – в субботу, 13 марта. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
«Вакцина поступит в ускоренном режиме, на неделю раньше запланированного срока», – заявила Тикарадзе.
Речь идёт о 43 200 дозах вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии. Согласно плану по внедрению вакцины, процесс начнется с медиков.
По словам Тикарадзе, ведутся переговоры и об ускоренной поставке вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 274 045, выздоровевших – 267 421, скончались 3622.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое
Прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2020 году сократились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Предварительные данные публикует Национальная служба статистики (Грузстат).
Как пишет «Новости-Грузия», если в 2019 году показатель иностранных инвестиций в Грузию составлял 1,3 млрд долларов, то в этом году этот показатель снизился на 52,9% до 616,9 млн долларов.
Этот показатель ниже, чем был в 2009 году – во время всемирного экономического кризиса и через год после войны в Грузии.
«Основная причина снижения – передача нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии, что привело к сокращению показателя прямых иностранных инвестиций на 340,5 млн долларов», – сказано в сообщении Грузстата.
Снижение объема иностранных инвестиций в Грузии совпало с пандемией коронавируса.
Президент Армении отказал Пашиняну в назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян не подписал и вернул предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост начальника Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщили в аппарате президента.
Накануне Пашинян заявил о том, что начальник Генерального штаба Оник Гаспарян считается уволенным с занимаемой должности силой закона. Премьер-министр подал президенту ходатайство о назначении на должность начальника Генштаба Артака Давтяна.
Сегодня же министр обороны Вагаршак Арутюнян назначил заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Степана Галстяна временно исполняющим обязанности начальника Генштаба. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Решение объясняется «необходимостью регулярной деятельности структуры ввиду временной вакантности должности главы Генштаба ВС».
10 марта также стало известно, что президент Армении пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и лидеров «Движения за спасение отечества» на встречу в резиденции президента 13 марта для поиска взаимоприемлемых решений выхода из кризиса и обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
«Важные истории»: замглавы ФСБ связан с бандой Гагиева
В 2018 году Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, которого российские правоохранительные органы обвиняют в создании преступной группировки и организации убийств. Как считает следствие, "преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица".
"Из России меня вывез руководитель девятой службы ФСБ. Он сказал, что ничем не может мне помочь. Он сказал: "Есть решение". Он дал мне 10 тысяч долларов и решил, что это единственное, чем он может мне помочь", — говорил Гагиев австрийскому суду (копия протокола есть в распоряжении "Важных историй"). Под "девятой службой" ФСБ Гагиев, скорее всего, имел в виду Управление собственной безопасности, которое в то время возглавлял Сергей Королев.
Несколько источников подтвердили "Важным историям", что Королев и Гагиев хорошо знакомы. Как говорят собеседники издания, Королев якобы был чем-то обязан Гагиеву, который когда-то очень ему помог в критической ситуации. Что это была за ситуация, нам не известно, но Гагиев часто рисковал жизнью ради спасения других людей.
Как рассказали "Важным историям" несколько знакомых нового замдиректора ФСБ, Королев из военной семьи — его покойный отец был командиром воинской части. Кроме того, отец Королева дружил с Виктором Зубковым и охотился вместе с ним. Однако и бывшие коллеги Королева, и сотрудники других правоохранительных органов, которые пересекались с новым замдиректора ФСБ, утверждают, что, несмотря на хорошие связи, он сам сделал свою карьеру, потому что он "очень толковый опер".
- 4 марта стало известно, что генерал Сергей Королёв стал первым заместителем директора ФСБ Александра Бортникова. Королёв возглавлял службу экономической безопасности ФСБ с лета 2016 года. Его преемником на этой должности станет заместитель Сергей Алпатов, сейчас он в статусе временно исполняющего обязанности.
- До того, как возглавить СЭБ ФСБ, Королёв с 2011 года руководил управлением собственной безопасности ФСБ. При Королёве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этого подразделения осуществляли оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера.
Про биографию Королёва известно немного. Родился в Бишкеке в 1962 году. В 1990-е годы ЧОП, где работал Королёв, охранял магазин "Мебель-Маркет", директором которого был Анатолий Сердюков, будущий министр обороны. В 2004 году, когда Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу, Королёв перешёл в резерв ФНС, а затем вместе с Сердюковым пришёл в Минобороны и в качестве советника министра курировал работу Главного управления (ГРУ).
О связи Сердюкова и Королёва свидетельствуют материалы прослушек телефонных разговоров лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадия Петрова, полученные испанским следствием в рамках уголовного дела об отмывании денег. Через Сергея Королёва лидер ОПГ лоббировал назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Сам Сердюков неоднократно упоминался в разговорах Петрова. По словам источника The Insider, Сердюков "входил в Малышевское движение, тренировался в малышевском зале".
- Сын Королёва — программист Борис Королёв. Он владеет участком в коттеджном посёлке "Лесная бухта". Его соседи — начальник УФСБ Москвы Алексей Дорофеев и семья экс-помощника Дорофеева Марата Медоева, который связан с преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
- Отец Марата Медоева Игорь Медоев работал заместителем Сергея Королева в Министерстве обороны, а до этого служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России, где заслужил славу одного из лучших снайперов страны (а может быть, и мира, как считают некоторые его бывшие сослуживцы). Именно Медоев считается одним из создателей Сил специальных операций (ССО) России, пишут "Важные истории".
- По информации "Новой Газеты", Королёв — крёстный отец Марата Медоева. Собеседник "Открытых медиа", близкий к руководству ФСБ, утверждает, что Королёв также тесно общается с Аркадием Ротенбергом.
Суд разрешил прокуратуре изъять из ТВ «Пирвели» скандальные аудиоматериалы
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры Грузии об изъятии из ТВ «Пирвели» скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили – сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
Речь идёт об изъятии электронного носителя информации, на котором были записаны использованные в телевизионном сюжете тайные аудиозаписи, а также конверта (или другой упаковки), в котором, по версии прокуратуры, был размещен носитель информации.
Руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе говорит, что прокуратура Грузии хочет выйти на источник аудиоматериалов.
«Мы, журналисты, обязуемся защищать источник. Закон даёт нам такое право», – говорит Меладзе.
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
Афган Мухтарлы пожаловался в ЕСПЧ из-за отказа во въезде в Грузию
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Мои адвокаты уже направили в ЕСПЧ жалобу на препятствование моему визиту в Грузию», – сообщил Мухтарлы на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что власти Грузии сознательно мешают его приезду в Тбилиси и опросу в рамках расследования дела о его похищении весной 2017 года. Мухтарлы, получивший политическое убежище в Германии, утверждает, что уже более года он пытается явиться в прокуратуру Грузии для уточнения маршрута, по которому его вывезли в Азербайджан.
Журналист вспоминает октябрь 2020 года, когда его не пропустили на авиарейс Берлин-Тбилиси, ссылаясь на правила, введенные из-за пандемии коронавируса.
«В прошлый раз председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал журналистам, что мой визит в Грузию в предвыборный период создаст политическое противостояние. Ерунда! Выборы окончены. Какая следующая отговорка? Если грузинские власти не были замешаны в моем похищении, они должны были позволить мне приехать в Тбилиси для надлежащего расследования», – пишет журналист.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
«Победа» получила допуск на полеты Москва-Тбилиси. Но рейсов пока не будет
Авиакомпания «Победа» получила допуск на полеты по маршруту Москва-Тбилиси. В приказе Росавиации говорится, что речь идёт о 14 рейсах в неделю. Там же указано, что «Победа» получила допуск за счет передачи от «Аэрофлота».
Росавиация напоминает, что решение о выдаче допусков «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе».
«Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – говорится на сайте ведомства.
Соответственно, документ не указывает на возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
Ранее Глава Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений, первый вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой восстановить прямые авиасообщения с Грузией.
В МИД РФ говорят, что вопрос о возобновлении авиасообщения по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Абхазские власти надеются, что съезд «Аруаа» пройдёт в мирном русле
Власти самопровозглашенной республики Абхазия надеются, что сегодняшний съезд общественной ветеранской организации «Аруаа» пройдёт в мирном русле.
Об этом глава МВД Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут и генеральный прокурор Адгур Агрба заявили в эфире Абхазского телевидения.
«Министерство внутренних дел готово полностью обеспечить общественную безопасность, общественный правопорядок в стране. Выражаем надежду, что наши граждане не будут поддаваться на провокации», – отметил Дмитрий Дбар.
По словам Роберта Киут, личный состав СГБ «готов к выполнению любой задачи по защите основ конституционного строя страны, а также обеспечению безопасности государства».
Адгур Агрба призвал граждан не выходить за рамки правового поля, соблюдать спокойствие и правопорядок.
«Единственным гарантом стабильности нашей государственности является её народ и действующее законодательство», – сказал генпрокурор.
Съезд оппозиционного движения пройдёт на фоне ареста Ахры Авидзба – героя «ДНР», экс-советника президента Аслана Бжания. В абхазской СГБ заявили, что Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
COVID-19 в Грузии: 395 новых случаев, 310 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3622 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 395 новых случаев коронавируса (днём ранее – 513). Провели 24 594 теста: PCR-тестов – 9529, экспресс‐тестов на антиген – 15 065.
Выздоровели еще 310 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 274 045, выздоровевших – 267 421.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,61%, за последние 14 дней – 1,5%, за последнюю неделю – 1,83%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти заявляют, что получат первую партию вакцины до конца марта.
Белый дом рассматривает новые санкции против «Северного потока-2»
Администрация Джо Байдена твердо выступает против сооружения газопровода "Северный поток-2" и рассматривает возможность введения новых санкций против участников проекта. Об этом заявил в среду на слушаниях в Конгрессе Госсекретарь США Тони Блинкен.
По словам Тони Блинкена, президент Байден считает, что сооружение газопровода - "плохая идея". "Мы выступаем против завершения строительства газопровода... и продолжим оценивать возможность введения новых санкций", - подчеркнул Госсекретарь Блинкен.
Американские законодатели, принявшие в последние два года два закона, предусматривающие введение санкций против компаний и лиц, причастных к сооружению газопровода, призывают Белый дом действовать более решительно. На прошлой неделе в письме президенту Байдену 40 сенаторов-республиканцев потребовали от администрации безотлагательно ввести санкции против компаний, вовлеченных в работы по завершению строительства. Эти работы были приостановлены в конце 2019 года после введения первых санкций. Однако в последнее время Россия возобновила укладку труб, используя собственные суда-трубоукладчики. Конгресс считает, что пуск нового газопровода сильно повысит зависимость Европы от российских энергоресурсов и нанесет серьезный экономический ущерб Украине, лишив ее доходов, зарабатываемых на транзите российского природного газа в Европейский союз.
Согласно источникам в Белом доме, администрация Байдена опасается, что новые санкции могут возыметь негативные последствия для отношений США с Германией, которая настаивает на том, что "Северный поток-2" - выгодное для страны с коммерческой точки зрения предприятие.
Twitter обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России
Компания Twitter "глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете" и категорически отрицает, что платформа используется для пропаганды незаконных действий. Об этом говорится в заявлении сервиса в ответ на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России.
В компании добавили, что Twitter придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, поощрения самоубийств и членовредительства, а также любых других противоправных действий, включая покупку и продажу наркотиков.
Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России для "защиты российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".
В сообщении Роскомнадзора говорится, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает 3 тысячи.
В случае если корпорация Twiiter, как утверждает российское ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.
Роскомнадзор уже называл Twitter "злостным нарушителем" российского законодательства. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.
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