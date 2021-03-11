Ардзинба: Паранойя охватила тех, кто заполучил власть обманом и в результате переворота

На состоявшемся сегодня, 11 марта, съезде общественной организации ветеранов «Аруаа» выступил лидер оппозиции Адгур Ардзинба, который отметил расслоение общества, отсутствие доверия ко всем институтам власти, к политическим и общественным деятелям.

Самым серьезным вызовом, который привел республику к этому состоянию, Адгур Ардзинба называет кризис элиты. «Наша государственная машина оказалась без главного – двигателя, и вот уже более 15 лет по инерции катится по кочкам. Поэтому одной из главных задач государства должно стать формирование новой элиты, современной, патриотичной и высокообразованной. Этот процесс займет много времени, и поэтому начинать надо было еще вчера», - заявил он.

По словам Ардзинба, в республике есть ресурс грамотных молодых людей с хорошим опытом и необходимыми знаниями - они есть сегодня как во власти, так и среди оппозиции. Более того, по его словам, сегодня уже нужно задуматься о том, какими будут следующие поколения, смогут ли они противостоять будущим вызовам и угрозам.

Адгур Ардзинба выразил недоумение по поводу того, что вокруг съезда ветеранов «создан такой ажиотаж, будто бы мы готовимся к третьей мировой войне».

«Может быть, настало время, когда ветераны не имеют право высказаться? Может быть кем-то задумана переоценка современной истории Абхазии? Для чего нужно выстраивать кордоны вооруженных сторонников и силовиков? Для устрашения народа? Или для защиты от народа? Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватила тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате переворота», - добавил он.

Адгур Ардзинба подчеркнул отсутствие системной работы со стороны власти, у которой нет программ, концепций развития, предложений и идей, исполнения своих обещаний.

Адгур Ардзинба назвал «основные столпы развития государства» – оборона, верховенство закона для всех, образование, здоровье нации, экономическая политика. Он посоветовал всем политикам, которые мешают развитию республики, отойти в сторону, пока не поздно.