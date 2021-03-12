В ЕНД обещают сделать все возможное для успешного завершения переговоров

В крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) обещают сделать все возможное для того, чтобы переговорный процесс с правящей командой был успешным, и сторонам удалось разрешить политический кризис. Об этом заявила одна из лидеров партии Саломе Самадашвили по итогам встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном, который прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между властями и оппозицией.

«Начинать переговоры с красных линий пагубно для правительства, поскольку мы видим, что все вопросы, поднимаемые оппозицией, пользуются полной поддержкой наших западных партнеров. В переговорном процессе говорить о том, кто что должен будет уступить, на мой взгляд, неправильно. В интересах нашей страны, чтобы переговорный процесс был успешным, и мы сделаем все для этого», - сказала Самадашвили.

По ее словам, сегодня с Даниельсоном они обсуждали вопросы из рамочного плана, намеченного 1 марта на встрече лидеров оппозиции и премьера Ираклия Гарибашвили при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Документ конфиденциален. По данным СМИ, в повестке значатся шесть вопросов. Они касаются реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, потенциальных досрочных выборов, продолжения переговоров, обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте.

Самадашвили пояснила, что под главными проблемами, в первую очередь, подразумевается освобождение председателя ЕНД Ники Мелия, а также совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Руруа. Оппоненты властей считают их политическими заключенными.

«Кроме того, для нас очень важна тема досрочных выборов, и вы знаете, что пересмотра этой позиции не произошло. Пути, которыми мы можем попасть на эти выборы, различны, и именно об этом мы говорили… Существуют пункты, с которыми придется согласиться и «Грузинской мечте», и оппозиции для того, чтобы процесс переговоров завершился успешно, что необходимо для нашей страны», - сказала она.

Ранее сегодня Даниельсон провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили и лидерами правящей партии «Грузинская мечта». Все они говорили о важности диалога, в правящей партии выразили надежду на достижение компромисса с учетом интересов общества и их сторонников. Помимо политиков Даниельсон также встретился с представителями НПО, однако здесь главной темой стали вопросы реформ самоуправления и судебной системы, сообщает агентство «Новости-Грузия».