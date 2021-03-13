Польша объявила о высылке двух белорусских дипломатов

Польша объявила 12 марта персона нон грата двух белорусских дипломатов и обязала их покинуть страну в течение 48 часов.

Распоряжение касается белорусского генерального консула в Белостоке и консула в Варшаве. МИД Польши назвал решение основанным на принципе взаимности после недружественных шагов Минска в отношении польской дипмиссии.

Днем ранее министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что высылает из страны в течение 48 часов двух сотрудников польского консульства в Гродно – в ответ на «чрезмерные, ассиметричные и деструктивные» шаги Польши.

Отношения между странами обострились после проведенной в Бресте 28 февраля неофициальной памятной церемонии в честь так называемых «проклятых солдат». Это участники польских формирований, которые в годы Второй мировой войны сначала воевали с нацистами, а позднее боролись против советской оккупации.

9 марта Минск объявил о высылке польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, указав на то, что он участвовал в церемонии в феврале. Решение вынудило Варшаву на ответный шаг.

10 марта белорусские следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту памятного мероприятия в Бресте – за действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, а также за действия по героизации военных преступников.

Напряженность в отношениях между Варшавой и Минском вызывает также поддержка Польшей участников массовых выступлений за честные выборы в Беларуси. Польское правительство неоднократно критиковало окружение Александра Лукашенко и призывало усилить международные санкции против Минска – в связи с подавлением гражданских протестов после президентских выборов 9 августа. Их победителем ЦИК Беларуси вновь, в шестой раз подряд, объявил Лукашенко. США и Евросоюз не признали его легитимно избранным главой государства.