Коронавирус в Грузии: 344 случая заражения за сутки, 9 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 274 721.

Почти 55% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 188. География остальных случаев выглядит так: Аджария – 8, Имерети – 58, Квемо Картли – 16, Шида Картли – 16, Гурия – 22, Самегрело-Земо Сванети – 18, Кахети – 8, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 643.

Выздоровели 240 человека, их общее число выросло до 268 004.

На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев коронавируса. Из них 1 316 пациентов (более 43%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 670 инфицированных, в Аджарии – 135, в Имерети – 254. Состояние 262 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 74 человека.

1 601 (около 53%) человек лечится на дому, а 131 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 247 граждан, в самоизоляции остаются около 5,6 тысячи человек.