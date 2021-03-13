Администрацию югоосетинского президента покинули два советника

Советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по внутренней политике Сослан Кокоев и его супруга Элина Марзоева, занимавшая должность заместителя руководителя администрации президента по информационной политике, заявили об уходе со своих должностей.

«Хочу сделать небольшое заявление. Сегодня, мы с Элиной уволились с работы. Прошу всех, не увязывать это с политикой или какими-то иными интригами. Наш уход связан исключительно с объективными личными причинами…», - написал на своей странице в соцсетях Кокоев. Он объяснил их решение - проблемами со здоровьем и необходимостью надолго покинуть республику.

Днем ранее еще один советник президента Давид Газзати сообщил, об уходе по собственному желанию. Об этом он написал на своей странице в Инстаграмм. Кокоев заверил в комментариях, что это никак не связано с их уходом, «простое совпадение». Он написал, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Анатолием Бибиловым, который также является крестным отцом его сына и не исключил возможного сотрудничества с ним в будущем.

В администрации югоосетинского президента подтвердили информагентству «Рес», что все три чиновника освобождены от занимаемых должностей.