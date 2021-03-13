Миннеаполис выплатит семье Джоржда Флойда 27 млн долларов

Власти американского города Миннеаполис согласились выплатить семье погибшего после задержания полицейскими в мае прошлого года афроамериканца Джоржда Флойда 27 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения.

По словам адвоката семьи Флойда, речь идёт о крупнейшей сумме, когда-либо выплаченной в штате Миннесота связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека. По словам адвоката, это знак того, что гибель темнокожих от рук полиции «более не станет восприниматься кек нечто обычное, неважное и не влекущее последствий». О соглашении было объявлено на пресс-конференции с участием родственников Флойда и мэра Миннеаполиса.

Соглашение по иску о возмещении ущерба никак не затрагивает уголовное дело против офицеров полиции. На днях начался отбор присяжных для процесса по делу полицейского Дерека Шовина, который непосредственно применил к Флойду при задержании удушающий приём. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе и об убийстве. Шовин считает себя невиновным, утверждая, что следовал инструкциям. Суд над ещё тремя полицейскими, обвинёнными в пособничестве и подстрекательстве к убийству, начнётся позднее.

Джорд Флойд погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании полицейскими. Дерек Шовин несколько минут давил коленом на его шею. 46-летний Флойд не был вооружен. Он просил полицейского ослабить физическое давление, повторяя, что не может дышать. Он умер спустя несколько часов после задержания. После гибели Флойда по городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В них участвовали миллионы людей. Протесты, охватившие США после гибели Флойда, были поддержаны во многих странах активистами движения за расовое равноправие Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны»).