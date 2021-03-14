Противники строительства Намахвани ГЭС грозят провести следующую акцию в Тбилиси

Протестующие против строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони обещают провести свой следующий митинг перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси, если в правительстве не учтут их требования. Об этом заявил один из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлам Голетиани в ходе сегодняшней акции в Кутаиси.

Во втором по величине городе Грузии сегодня собрались тысячи человек. Акций такого масштаба в последнее десятилетие в Кутаиси не было. По оценке издания RegInfo, число участников превысило 20 тысяч. Протестующие требуют, чтобы турецкая компания «ЭНКА» свернула все работы и покинула ущелье Риони. Также они призывают аннулировать правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и разрешении на строительство на этой территории.

Сегодня к списку требований добавился один пункт – отставка Натии Турнава с должности министра экономики и устойчивого развития. Протестующие заявляют, что она открыто демонстрирует пренебрежение к ним и отказывается напрямую говорить о проблемах, тем самым оскорбляя тысячи людей, выступающих против ГЭС.

«Мы обращаемся к премьер-министру, если не будут учтены позиции тысяч, десятков тысяч человек, в регионах будут сформированы инициативные группы, и мы обязательно направимся в Тбилиси, нас будет намного больше. Если наши требования не будут выполнены, следующий митинг состоится перед зданием парламента», - заявил Голетиани.

Он не исключил, что если правительство Грузии «не одумается», то их движение начнет требовать отставки правительства. «Защитники долины Риони» считают, что отставка Турнава станет демонстрацией того, что правительство признает свои ошибки и учитывает волю граждан, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Голетиани указал, что против строительства ГЭС выступают не только в Имеретии, но и в других регионах страны. Исходя из этого, демонстранты предлагают объявить мораторий на проекты в энергетическом секторе и «начать общественные слушания для определения законодательства, которое отражает волю грузинского народа, а не конкретных должностных лиц».

Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также считают, что при разработке проекта были допущены ошибки.