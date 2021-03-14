Кристиан Даниельсон провел встречи и лидерами «Европейской Грузии» и «Лело»

Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон провел встречи с лидерами оппозиционных партий Грузии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что на встрече говорилось обо всех вопросах, обозначенных Шарлем Мишелем.

«Идет очень важный процесс, продолжается работа по всем важным вопросам, которые были обозначены президентом Мишелем. Наша задача, как всем известно, достичь того компромисса, который выведет страну из этого кризиса. Этот процесс еще не закончен. Я надеюсь, и моя задача – завершение этого процесса сейчас, скоро, чтобы мы могли сказать вам, как выходим из этого кризиса», - заявил Бокерия.

Очень позитивной и конструктивной назвал встречу с Кристианом Даниельсоном лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. По его словам, идут переговоры о формуле достижения соглашения в связи с новыми выборами.

«Хочу вам сказать, что шаг за шагом мы идем к преодолению кризиса. Это была очень позитивная, конструктивная встреча. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить г-на Даниельсона. Надеюсь, следующие часы будут более плодотворными. Ведутся переговоры, речь о формуле, как должно произойти соглашение в связи с новыми выборами. Это с моей стороны не будет вынесением внутреннего разговора, но он стал серьезным документом, этот 6-пунктный документ г-на Шарля Мишеля был превращен г-ном Даниельсоном в более глубокий документ, который будет очень важен для нашего демократического развития», - заявил Хазарадзе.

Ранее сегодня Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель. По итогам встречи спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях».