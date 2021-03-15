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Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Бельгии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с со своим бельгийским коллегой Александром де Кроо. Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, на встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра Бельгии, было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество между Грузией и Бельгией, а также прогресс, достигнутый страной на пути евроинтеграции.
Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии предпринимает соответствующие шаги для подачи официальной заявки на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году.
«Основное внимание было уделено ситуации с точки зрения безопасности в регионе, новой геополитической картине и ситуации на оккупированных территориях. Александр де Кроо подтвердил Ираклию Гарибашвили решительную поддержку Бельгии европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра Грузии.
- Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель сегодня, 15 марта. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
- 17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Другие новости дня
За сутки коронавирус выявлен у 15 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 181 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 14 марта скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины – новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 1, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.
В Брюсселе проходит встреча Ираклия Гарибашвили с Шарлем Мишелем
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Общественный вещатель. Президент Мишель принимает главу правительства Грузии в Европейском совете.
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась сегодня, 15 марта, в Брюссель. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Абхазский Верховный суд оставил Ахру Авидзба под стражей
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия отклонил жалобу адвоката Ахры Авидзба, в которой оспаривалось законность его задержания.
7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Авидзба Инга Габилаиа подала аппеляцию на решение городского суда в Верховный суд.
Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.
Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Адвокат Инга Габилаиа сообщила "Эху Кавказа", что обжалует решение в президиуме Верховного суда.
Навальный доставлен в ИК-2 во Владимирской области
Это подтверждено от имени самого Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Сообщение об этом опубликовано в инстаграме и фейсбуке политика от имени самого Навального.
"Всем привет из «Сектора усиленного контроля А».
Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы" - пишет Навальный. К сообщению прикреплено фото Навального с очень короткой стрижкой - в тексте говорится, что его недавно обрили. Фото, однако, сделано не в колонии, а несколько лет назад.
Ранее о том, что Навальный в колонии, сообщил его адвокат Вадим Кобзев со ссылкой на имеющуюся у него информацию.
В ту же колонию отправлено письмо 235-го Гарнизонного суда, имеющемся в распоряжении ТАСС. Официально местонахождение оппозиционера пока не раскрывалось.
После задержания в январе Алексей Навальный был отправлен в изолятор "Матросская тишина" в Москве. 25 февраля он был переведён в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области. 12 марта стало известно, что Навального перевезли оттуда, однако куда – не сообщалось.
В письме суд просит администрацию колонии в Покрове обеспечить Навального в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. На 16 марта назначено рассмотрение жалобы представителя политика на бездействие следствия по делу о покушении на него, утверждается в документе. При этом он отправлен ещё когда Навальный находился в Кольчугине.
ИК-2 считается одним из самых строгих исправительных учреждений в России. От осуждённых в ней требуют побуквенного и буквального соблюдения служебных инструкций ФСИН, что делает их пребывание крайне тяжёлым, несмотря на законность этих мер. Предполагается, что оппозиционер будет находиться в колонии как минимум до 2023 года.
Утром к колонии приехали адвокаты Навального, сообщил "МБХ медиа" Кобзев. Утверждается, что они были записаны на приём, однако их несколько часов не пускают внутрь.
Великобритания сконцентрируется на России и Китае в обзоре оборонной политики
Правительство Великобритании может назвать Россию опасностью номер 1 в первом обзоре оборонной и иностранной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. Документ должен быть представлен премьер-министром Борисом Джонсоном 16 марта, содержащиеся в нём утверждения публикуются британскими СМИ.
По данным газет The Times и Daily Mail, в обзоре Россия признана "вражеским государством", представляющим в таком виде главную угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными, отмечает источник The Times.
Китай в документе называется конкурентом, который представляет угрозу экономической безопасности страны, но с которым возможно сотрудничество, утверждают источники The Times. Однако Великобритания планирует создать ему противовес в Индо-Тихоокеанском регионе, обеспечив там постоянное присутствие своих войск — утверждает газета The Guardian.
Критики отмечают, что это плохо соотносится с планами Великобритании продолжить сокращение армии. 22 марта свои планы развития оборонной стратегии на ближайшие пять лет должны представить командование вооружёнными силами страны. Предполагается, что численность армии будет сокращена до 72 500 человек, состав танковой группировки будет сокращён на треть.
- Оппозиция призывает правительство быть более реалистичным, отмечает The Guardian. Кандидат на пост министра обороны от Лейбористов Джон Хили в общении с газетой отметил, что предыдущие обзоры оборонной стратегии были "чрезмерно амбициозными, но недофинансированными", что в конечном итоге ослабило вооружённые силы.
Reuters: ЕС начнет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"
Европейский союз планирует начать переговоры о закупке вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС. Представитель Евросоюза сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций
Европейский союз планирует начать переговоры о закупке вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС.
Представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутника V" (имя чиновника агентство не называет).
По его словам, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V". Еще один чиновник ЕС сообщил Reuters, что завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19 от других компаний.
Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода.
Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, заявил Reuters, что ЕС не требуется начинать переговоры с разработчиком российской вакцины, даже если регулятор лекарственных средств блока одобрит этот препарат.
- Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в нем.
- 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Официальный представитель ЕС, знакомый с процессом, в беседе с Reuters сказал, что решение о возможном одобрении вакцины может быть принято уже в мае.
- На прошлой неделе, как отмечает Reuters, РФПИ подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве небольших партий "Спутника V" в Италии, хотя Рим в этом соглашении не участвовал.
- В России начались исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, пишет "Фармвестник". Пациенты, проходящие химиотерапию, не будут принимать участие в исследовании.
Джейхун Байрамов: Баку передал Еревану всех военнопленных из Карабаха
В Армению передали тех, кого взяли в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе
Баку передал Еревану всех армянских военных, взятых в плен в ходе конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.
Байрамов уточнил, что Азербайджан начал передачу военнопленных ещё в ходе боевых действий, прежде чем это сделала Армения. Армянские солдаты, задержанные после окончания конфликта в ноябре прошлого года, пленными не считаются, подчеркнул глава азербайджанского МИД. Он также отметил, что Баку пока не получил от Еревана карту минных полей в Нагорном Карабахе.
Армения сообщение азербайджанского министра пока не прокомментировала.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.
Армянская оппозиция настаивает на отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения. Они предусматривают переход ряда районов Карабаха Азербайджану.
Кристиан Даниельсон: Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными
«Мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивным, чтобы достичь компромисса», - заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон по завершении встречи с грузинской оппозицией.
Как отметил Даниельсон, он встретится с президентом Грузии.
«У нас сегодня была хорошая встреча с оппозицией, и мы намерены продолжать эти встречи. У меня будет встреча с президентом. Президент Мишель поручил мне конкретную задачу, чтобы я помог сторонам в процессе медиации. Сегодня утром я сказал, что уже проведена значительная работа, мы продолжаем работать», - заявил Даниельсон, передает «Интерпрессньюс».
Депутаты абхазского парламента не пришли к единому мнению по поправкам в закон о декларировании доходов
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия вновь рассматривались поправки в закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами. Прийти к единому мнению депутатам не удалось и рассмотрение законопроекта вновь было отложено.
Это уже вторая попытка принять поправки на текущей сессии. В минувшую пятницу за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Однако во втором чтении документ поддержали лишь 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов. Было принято решение перенести обсуждение поправок на понедельник.
Сегодня была принята попытка провести переголосование по поправкам во втором чтении, однако она не увенчалась успехом, и спикер остановил заседание.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Но вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Поправки в закон предусматривали его введение в действие с 3-го апреля 2021 года.
Давид Бакрадзе: Было бы хорошо, если бы премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением
Было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи со специальным представителем президента Европейской Грузии Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
По словам Бакрадзе, главное, что услышала на этой встрече оппозиция, это то, что «переговоры не заканчиваются, и более того, Даниельсон будет здесь до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.
«Очень важно и хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Разумный срок мы понимаем так, что это не может продолжаться бесконечно, процесс не может затягиваться, стороны не должны использовать затягивание, как тактику переговоров. И мы этого не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки, но то, что у этого нет искусственных ограничений, как было анонсировано «Грузинской мечтой», что это должно было завершиться вчера ночью или сегодня, является важным, поскольку дает нам шанс того, что мы доведем это до конца», - заявил Бакрадзе, передает «Интерпрессньюс».
Акакий Минашвили: Для «Нацдвижения» главной является тема политзаключенных
Для «Национального движения» главной является тема политзаключенных, особенно, тема Ники Мелия, поскольку главным образом решения принимаются им, и, естественно, он должен быть за столом переговоров, - об этом заявил член «Национального движения» Акакий Минашвили по завершении встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
Как отметил Минашвили, переговоры служат тому, чтобы страна безболезненно вышла из кризиса, а для этого, необходимо, чтобы в результате реформ были проведены досрочные выборы и произошли изменения.
«Я не знаю, вернемся ли мы сегодня на встречу, однако все наши партнеры говорят, что это продолжительный переговорный процесс, поэтому ничего не исключаю. Главное, что переговоры не прекратились, главное, что, несмотря на неверные шаги «Грузинской мечты», наши европейские партнеры продолжают разговор и встречи. Поэтому у нас есть надежда, однако, еще раз говорю, прогнозировать поведение «Грузинской мечты» невозможно», - заявил Минашвили, передает «Интерпрессньюс».
Падение прибыли российского бизнеса стало рекордным за 12 лет
Эксперты связывают это с пандемией. По абсолютному размеру недополученной прибыли лидирует Москва
Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году снизилась на 23,5 процента. Это – рекордное падение, зафиксированное в стране за последние 12 лет. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прибыль составила 12 триллионов 420 миллиардов рублей, что почти на 4 триллиона рублей меньше, чем в 2019 году. Это максимальное падение с 2008 года, отмечается в исследовании, пишут "Ведомости".
Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов (включая аннексированный Россией Крым), сообщила FinExpertiza. Самое глубокое падение прибыли бизнеса, по её данным, наблюдалось в Северной Осетии, где убыток с 2 миллионов рублей в 2019 году вырос до трёх миллиардов рублей, а также в Ненецком автономном округе и Ингушетии.
Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавирусной инфекции. Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть и удешевления других сырьевых товаров. Ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер, говорится в исследовании.
При этом по абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году лидером стала Москва, где связанные с коронавирусом ограничения были наиболее жесткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 43 процента или на два триллиона рублей.
- В прошлом году аналитики FinExpertiza зафиксировали рекордное падение расходов россиян за 14 лет. Сообщалось, что по итогам первого полугодия 2020 года жители России стали тратить в среднем на 11 с половиной тысяч рублей меньше, чем по итогам того же периода в 2019 году.
- Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Голландия приостановила использование вакцины AstraZeneca
14 марта правительство Голландии объявило, что в стране прекратят использование вакцины AstraZeneca против коронавируса как минимум до 29 марта, из-за опасения серьезных побочных эффектов.
Правительство Нидерландов заявило, что решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca в воскресенье было основано на отчетах из Дании и Норвегии.
13 марта норвежские органы здравоохранения объявили, что трое вакцинированных медицинских работников были госпитализированы «из-за кровотечения и тромбоза». 14 марта Ирландия также объявила о прекращении использования вакцины.
Между тем, официальные лица итальянского региона Пемонт объявили, что использование вакцины AstraZeneca будет прекращено из-за смерти местного учителя после вакцинации. Они сказали, что ждут результатов расследования, которое покажет связь между смертью и вакциной.
Ранее такие страны, как Исландия, Таиланд и Болгария, сообщили о прекращении использования вакцины AstraZeneca.
Компания, разработавшая вакцину, заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат может увеличить риск тромбоза.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам не отказываться от вакцины AstraZeneca, поскольку еще не доказано, что она вызывает тромбы у ряда пациентов.
Мамука Хазарадзе: Мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе
Сегодняшняя встреча была важной, мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе, весьма грубую ошибку, - заявил журналистам лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниельсоном.
По словам Хазарадзе, Кристиан Даниельсон подтвердил, что останется в Грузии до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.
«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кобахидзе. Потому что, сделанное вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия, они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна», - отметил Хазарадзе, передает "Интерпрессньюс".
По словам лидера «Лело для Грузии», оппозиция «ничего не сможет уступить».
«К сожалению, «Грузинской мечтой» воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше-проигрыше, а о победе нашего общества», - отметил Хазарадзе.
Паата Имнадзе: И Pfizer и AstraZeneca – это вакцины высокого качества
Никакого значения не имеет, Pfizer или AstraZeneca - это одинаково высококачественные вакцины, - так ответил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе на вопрос журналистов по поводу скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca.
Как отметил Имнадзе, граждане, в особенности медики, должны опираться на научные доказательства, а не на сплетни.
По его словам, главное не начало вакцинации, а ее завершение.
«Поэтому хочу, чтобы все мои коллеги были в авангарде этого дела в память о тех коллегах, которые погибли в борьбе с COVID-19», - отметил Паата Имнадзе, который сегодня публично привился от коронавируса.
В Грузии начался процесс вакцинации от COVID-19. В стране первый человек был привит в Зугдиди. Вакцина была сделана врачу Evex.
На первом этапе вакцинации от COVID-19 подлежат все лица, работающие в секторе здравоохранения – врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здоровья, административные работники (менеджер, водитель, регистратор и т.д.).
По информации Национального центра контроля заболеваний, по данным на 23:00 часов 14 марта, на портале: BOOKING.MOH.GOV.GE зарегистрированы 2067 работников сектора здравоохранения.
Кристиан Даниельсон продолжит проводить встречи с лидерами политических партий Грузии
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон и сегодня будет проводить встречи с лидерами политических партий Грузии.
Аудиенции с партиями в офисе представительства ЕС намечены с утра. Теперь Даниельсон сначала встретиться с лидерами оппозиционных партий.
Следует отметить, что Кристиан Даниельсон должен был отправиться в Брюссель сегодня утром, однако визит был продлен на один день и, соответственно, он и сегодня остается в Грузии.
«Все стороны в процессе работали очень хорошо. Мы продолжим работу, и достижение соглашения полностью зависит от сторон», - заявил Даниельсон на пресс-конференции 14 марта, передаёт "Интерпрессньюс".
Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
Спортзалы Грузии с сегодняшнего дня возобновляют свою работу
С 15 марта в Грузии возобновили функционирование спортзалы, при соблюдении определенных предписаний.
Также с сегодняшнего дня восстановлен учебный процесс в аудиториях, возобновлена работа школьных кружков. Кроме того, с 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. Театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей возобновятся с 1 апреля.
Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, передаёт "Интерпрессньюс".
Спецпосланник главы Евросовета неожиданно продлил свой визит в Грузию
Представитель президента Европейского совета, шведский дипломат Кристиан Даниельсон продлил свой визит в Грузию на один день. Об этом он заявил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции. Его решение остаться в Тбилиси было неожиданным. Вечером Даниельсон провел переговоры с лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые заявили, что диалог, начатый для разрешения политического кризиса, продолжится после визита в Брюссель премьера Ираклия Гарибашвили, то есть не ранее 18 марта.
«Я хочу отметить, что мы поработали очень плодотворно. Я решил, что для того, чтобы процесс продвинулся вперед, завтра я останусь в Тбилиси. Мой визит будет продлен еще на один день. Мы продолжим работу, чтобы еще более продвинуться вперед», - сказал Даниельсон.
Он выразил надежду на то, что уже завтра сможет объявить о достижении конкретного соглашения. «Этот процесс сложный и требует больше времени. Мы ожидаем, что стороны смогут сблизить свои позиции еще больше», - добавил он.
Даниельсон не уточнил, с кем планирует провести переговоры завтра. За три последних дня он успел встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, представителями НПО. С лидерами оппозиционных партий он проводил переговоры дважды, а с представителями «Грузинской мечты» - трижды.
Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.
Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.
Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниельсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.
Тысячи французов протестовали против травли детей в школах
Во французском городе Аржантёй, предместье Парижа, в воскресенье от 3 до 5 тысяч человек провели марш памяти 14-летней лицеистки Алиши, убитой одноклассниками.
Алишу нашли утонувшей в Сене в понедельник вечером, 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками ее же класса - парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, «чтобы скрыть следы», бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали «по предварительному сговору».
Участники шествия проследовали от лицея, где училась 14-летняя Алиша, до парка des Berges, где она погибла. Там перед участниками траурного шествия выступили родители погибшей девочки и представители власти. «Это могла быть ваша дочь», - сказал отец, потерявший своего ребёнка.
Мэр города Аржантёй выразил сочувствие родителям и поблагодарил всех, кто помогает подавленной горем семье. Глава столичного региона Иль-де-Франс заявил, что произошедшая трагедия требует национального осознания, чтобы смерть Алиши не была напрасной. Травля убивает людей, - сказал Валери Пекресс, школьная травля убивает детей.
Как пишет газета Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.
Проблема подросткового насилия стала в последние недели одной из главных тем обсуждения во французских СМИ. Министр по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа объявила в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo о создании в ближайшие дни комитета, который «лучше подготовит родителей» к борьбе с травлей, жертвами которой могут стать их дети, особенно, если они проводят время в социальных сетях.
1 марта МВД Франции, а также Министерство юстиции и Министерство образования объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом - феноменом, который, по данным МВД, более всего «развит» в парижском регионе.
Ираклий Кобахидзе: Переговоры продолжатся после визита премьера в Брюссель
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, сегодня встречи завершены и диалог продолжится. Об этом он заявил после встречи личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона с лидерами правящей команды.
«Мы провели еще одну продуктивную беседу с нашими партнерами, обсудили все вопросы, связанные с диалогом и возможным соглашением. Мы продвинулись вперед по многим направлениям, обсуждения будут продолжены после визита премьер-министра, так как некоторые вопросы нуждаются в дальнейшем согласовании, уточнении и диалог должен быть продолжен. Поскольку переговоры будут продолжены, мы пока не будем раскрывать детали», — сказал Ираклий Кобахидзе.
12 марта шведский дипломат прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между оппозицией и правящей командой. В течение трех дней он продолжал индивидуальные встречи со всеми заинтересованными сторонами, пытаясь сблизить их позиции. С представителями оппозиционных партий Даниельсон проводил переговоры дважды, а с лидерами «Грузинской мечты» - трижды. Ожидалось, что сегодня же состоится общая встреча, однако этого не произошло.
Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках на 63 млн
Суд в Ставрополе арестовал до 12 мая заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Чиновника обвиняют в получении трех взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.
Самую крупную взятку, в 45 миллионов, Золотарев, по версии следствия, получил от организации, которая рассчитывала на госконтракт по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. За эти деньги Золотарев обещал покровительство при реализации контракта.
Сообщается, что по уголовному делу о взятках в качестве обвиняемого проходит также первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. По версии следствия, он вступил с Золотаревым в преступный сговор.
В Британии могут возбудить дело против жены Башара Асада
Британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы аль-Асад – жены сирийского президента Башара Асада. Ее подозревают в поддержке терроризма. Об этом сообщают британские СМИ в воскресенье.
Асма Асад родилась и училась в Великобритании, где до сих пор живут ее родители, сирийцы по происхождению. Она имеет британское гражданство. На постоянное жительство в Сирию она переехала в 2000 году, когда вышла замуж за Башара Асада, сына президента Хафеза Асада. Он впоследствии стал президентом страны.
В 2011 году против власти Асада начались массовые выступления, которые жестоко подавлялись. Волнения переросли в вооруженное противостояние. Гражданская война в Сирии, в которую вмешались и внешние силы, в том числе Россия и Турция, продолжается уже 10 лет. Сейчас правительству Башара Асада подконтрольна большая часть территории страны. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Страны Запада и правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Сирии и лично Асада в различных преступлениях, в том числе массовых убийствах, пытках и военных преступлениях, включая использование химического оружия.
Полиция Лондона подтвердила, что отдел подразделения по борьбе с терроризмом, специализирующийся на расследовании военных преступлений, с июля прошлого года расследует поступившую информацию о возможной причастности Асмы Асад к преступлениям, совершенным режимом ее мужа. Заявление в полицию подала неправительственная организация Guernica 37 International Justice Chambers.
Пока никаких официальных обвинений против жены Асада не выдвинуто. Если ее обвинят в терроризме, ее могут лишить британского гражданства и потребовать от Сирии ее экстрадиции, которая, очевидно, крайне неправдоподобна.
Асма Асад нередко участвует в различных общественных мероприятиях, заявляя о поддержке и одобрении политики своего супруга.
Кристиан Даниельсон вновь проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристиан Даниельсон проводит вторую за сегодняшний день встречу с членами «Грузинской мечты», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
С Кристианом Даниельсоном встречаются спикер парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и депутат большинства, член политсовета Шалва Папуашвили.
В течение дня Кристиан Даниельсон, помимо «Грузинской мечты», провел встречу и с лидерами оппозиционных партий. Представитель Шарля Мишеля встретился с представителями «Национального движения» и находящейся с ним в блоке «Республиканской партии». Еще одну встречу он провел с представителями «Европейской Грузии», «Лело», «Стратегии Агмашенебели», «Гирчи - больше свободы» и «Нового политического центра Гирчи». На встречах присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан.
Грузинские регбисты одержали победу над испанцами в матче ЧЕ по регби
Во втором туре чемпионата Европы по регби грузинская сборная «Лелос» сразилась с командной Испании и выиграла напряженный матч со счетом 25:19. Матч прошел на Центральном университетском стадионе в Мадриде.
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