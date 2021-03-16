Гарибашвили в Брюсселе: заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, встреча с Боррелем

В Брюсселе прошло шестое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, в котором принял участие глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

На заседании обсудили вопросы, связанные с политическим диалогом, правосудием, свободой и безопасностью. В повестке дня также экономическое и секторальное сотрудничество, вопросы, связанные с торговлей, а также внешняя политика, политика безопасности и мирное разрешение конфликтов.

До заседания премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как пишет «Интерпрессньюс», на встрече был отмечен прогресс, достигнутый страной в плане осуществления экономических, политических реформ и реформ в области демократизации.

«Было отмечено, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году, и предпринимает все необходимые шаги, чтобы страна была к этому готова. Разговор коснулся политических процессов, происходящих в стране. Была подчеркнута необходимость ведения текущих политических процессов в конструктивном режиме диалога. Премьер-министр подтвердил готовность власти к продолжающемуся при поддержке ЕС диалогу, ориентированному на результат, и выразил надежду, что оппозиция продолжит конструктивный диалог. По оценке Ираклия Гарибашвили, на важность этого вопроса для Евросоюза указывает участие в процессе диалога личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. На встрече особое внимание было заострено на вызовах, существующих на оккупированных территориях Грузии, фактах задержания граждан Грузии и незаконного лишения свободы. Премьер-министр поблагодарил верховного представителя ЕС за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», – говорится в информации, опубликованной администрацией грузинского правительства.

17 марта Гарибашвили проведет встречи в Европарламенте и НАТО. Главу правительства Грузии в штаб-квартире Альянса примет генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.