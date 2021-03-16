Новости
Дело Шакарашвили: двое несовершеннолетних приговорены к 10 годам тюрьмы
Двое несовершеннолетних были приговорены сегодня, 16 марта, к 10 годам и шести месяцам лишения свободы за убийство 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили в прошлом году во Мцхета близ Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мцхетский городской суд приговорил двоих обвиняемых к 14 годам лишения свободы. Однако срок был сокращен до 10 лет и шести месяцев, поскольку на момент совершения преступления они были несовершеннолетними. Еще три человека были приговорены к 16 годам тюремного заключения за то же преступление в начале марта.
Шакарашвили пропал без вести после вечеринки по случаю дня рождения на арендованной даче во Мцхета. В последний раз его видели рано утром 19 июня 2020 года. Тело парня после непрерывных поисков было обнаружено в реке Арагви 22 июня.
Во время следствия по делу было задержано 17 человек. Пятерым из них было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По данным Генеральной прокуратуры, пятеро осужденных напали на Шакарашвили, избили, а затем сбросили его в реку Арагви, вследствие чего он захлебнулся и погиб. Остальные 12 задержанных признаны причастными к групповому насилию и похищению одного из гостей вечеринки.
Ни один из осужденных не признал себя виновным. Их адвокаты заявляют, что обжалуют приговор Мцхетского городского суда.
Другие новости дня
Гарибашвили: Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году
«Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Жозепом Борреллем и Оливером Вархели после заседания Совета ассоциирования ЕС-Грузия.
Как отметил премьер-министр, все международные организации и наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми.
«Что касается досрочных выборов - это не моя прерогатива решать, когда они будут проведены. Все международные организации, ОБСЕ, БДИПЧ, все международные наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Заявлению Гарибашвили предшествовал ответ Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На вопрос журналистов, будет ли назначение новых выборов парламента в Грузии возможным выходом из создавшегося политического кризиса, Боррель сказал, что не ему решать вопрос о назначении новых выборов в Грузии.
«Единственное, что я могу сказать, это то, что БДИПЧ/ОБСЕ счел эти выборы свободными и справедливыми», - сказал Боррель, после чего Гарибашвили поблагодарил его.
Боррель также отметил, что официальным лицам ЕС пришлось на пресс-конференции отвечать на вопросы, большинство из которых связаны с внутриполитическими проблемами Грузии и выходят за рамки вопроса ассоциации Грузии с ЕС.
«Хочу подчеркнуть, что этот Совет ассоциации, который привлек внимание многих, - ненормальная ситуация. Мы находимся в сложной ситуации, в отличие от обычной ситуации, мы говорим о внутриполитических проблемах Грузии, которые не являются самым важным аспектом Совета ассоциации», - сказал Боррель.
Параллельно с официальным визитом Гарибашвили в Брюсселе, где проходит заседание комиссии ассоциации Грузии с ЕС, в Тбилиси находится шведский дипломат Кристиан Даниельсон, специальный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. В воскресенье он продлил свой визит для того, чтобы достичь конкретного соглашения между правительством и оппозицией в Грузии по выходу из создавшегося политического кризиса.
По итогам проходящих с 12 марта встреч при посредничестве Даниэльсона, представители «Грузинской мечты» и лидеры оппозиции заявляют, что позиции по некоторым вопросам все еще не согласованы. Детали переговоров для достижения соглашения при этом держатся в секрете от прессы.
Киев обвинил ФСБ в причастности к атаке хакеров на сайты правительства
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении "масштабной кибератаки российских хакеров" на секретные правительственные ресурсы.
В причастности к взлому украинские власти обвинили ФСБ, а именно якобы "подконтрольную ей хакерскую группировку Armageddon". В российской спецслужбе обвинения пока не комментировали.
В Киеве отметили, что "благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам", – цитирует СБУ агентство УНИАН.
Ранее власти Украины не раз обвиняли Москву в организации крупных хакерских атак, называя их частью гибридной войны против Украины, что Россия всегда категорически отрицала.
В прошлом месяце украинские эксперты в киберсфере заявляли о предполагаемой атаке связанных с Россией хакеров на ресурсы, имеющие отношение к структурам безопасности и обороны.
Гарибашвили в Брюсселе: заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, встреча с Боррелем
В Брюсселе прошло шестое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС, в котором принял участие глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
На заседании обсудили вопросы, связанные с политическим диалогом, правосудием, свободой и безопасностью. В повестке дня также экономическое и секторальное сотрудничество, вопросы, связанные с торговлей, а также внешняя политика, политика безопасности и мирное разрешение конфликтов.
До заседания премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как пишет «Интерпрессньюс», на встрече был отмечен прогресс, достигнутый страной в плане осуществления экономических, политических реформ и реформ в области демократизации.
«Было отмечено, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия подала официальную заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году, и предпринимает все необходимые шаги, чтобы страна была к этому готова. Разговор коснулся политических процессов, происходящих в стране. Была подчеркнута необходимость ведения текущих политических процессов в конструктивном режиме диалога. Премьер-министр подтвердил готовность власти к продолжающемуся при поддержке ЕС диалогу, ориентированному на результат, и выразил надежду, что оппозиция продолжит конструктивный диалог. По оценке Ираклия Гарибашвили, на важность этого вопроса для Евросоюза указывает участие в процессе диалога личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. На встрече особое внимание было заострено на вызовах, существующих на оккупированных территориях Грузии, фактах задержания граждан Грузии и незаконного лишения свободы. Премьер-министр поблагодарил верховного представителя ЕС за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», – говорится в информации, опубликованной администрацией грузинского правительства.
17 марта Гарибашвили проведет встречи в Европарламенте и НАТО. Главу правительства Грузии в штаб-квартире Альянса примет генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Роскомнадзор пригрозил заблокировать работу Twitter в стране
Роскомнадзор пригрозил заблокировать через месяц работу Twitter в России, если платформа откажется удалить запрещенную информацию.
Об этом во вторник сообщили российские информагентства со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина. По его словам, пока ведомство "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента". "Если дело так пойдёт и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", – подчеркнул Вадим Субботин.
На прошлой неделе, 10 марта, Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных из-за того, что соцсеть, по версии властей, с 2017 года не удаляет запрещенный контент. В самом Twitter тогда заявили, что "глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете", отмечает РБК.
На фоне сообщений о замедлении работы соцсети в тот же день, 10 марта, перестали открываться многие государственные интернет-ресурсы, включая сайты Кремля, правительства и обеих палат парламента. Причиной власти назвали сбой в работе "Ростелекома", не связанный с Twitter .
Президент Грузии вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта. Об этом сообщила её пресс-служба.
«Президент призывает к вакцинации всех первых лиц, занимающих ответственные должности», – сказано в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Отметим, что в Грузии накануне началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
Процесс вакцинации в Грузии начался в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca.
В Цхинвали заявили о законности отстрела безнадзорных собак
Цхинвальская прокуратура не выявила нарушений при проверке правомерности отстрела безнадзорных собак на территории города. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, поводом послужила размещенная в интернете информация о фактах неправомерного отстрела безнадзорных собак, жестокого обращения с животными.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что отстрел безнадзорных собак на территории города производится частным лицом на основании трудового соглашения, заключенного с ГУП «Управление благоустройства г. Цхинвал». На улице Братьев Губаевых был произведен отстрел агрессивной стаи безнадзорных собак, создававшей потенциальную опасность для прохожих», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что «отстрел бродячих собак, а также уборка следов отстрела производится в соответствии с утвержденными правилами».
«Согласно п. 5 ч. 2 правил содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах, утвержденных постановлением правительства от 21 августа 2006 года, собаки, независимо от их породы и назначения, находящиеся (даже с ошейниками, жетонами и в намордниках) без владельцев на улицах, рынках, в скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, в городском транспорте и т.п., и бездомные кошки считаются бродячими и подлежат отлову или отстрелу в установленном порядке», – подчеркнули в ведомстве.
При этом в прокуратуре указывают на большой общественный резонанс и участившиеся жалобы на действия «санитаров улиц», в связи с чем просят городскую службу благоустройства заранее информировать население в СМИ о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных. В заявлении говорится, что не надо допускать отстрела животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность.
В Азербайджане выявили максимальное с 31 декабря число новых случаев коронавируса
В Азербайджане за последние сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным портала Worldometers.info, это – максимальный показатель с 31 декабря прошлого года.
В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что за сутки вылечились 309 человек, скончались 12.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения COVID-19, из этого числа 231 370 человек вылечились, 3298 – скончались.
Продолжается лечение 6983 активных больных. За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 453 теста, в целом за все время пандемии – 2 726 470.
По данным агентства Trend, 15 марта в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 10 518 человек. Общее число вакцинированных по стране составило 458 958 человек.
Парламент Грузии утвердил решение о создании министерства культуры, спорта и молодежи
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил сегодня пакет из 58 законопроектов о реформе правительства, в результате чего министерство культуры будет выделено в отдельную структуру.
Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта будет разделено на два министерства – министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.
Как пишет «Новости-Грузия», законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте «Законодательного вестника».
Согласно кулуарной информации, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта». В последние два месяца Цулукиани активно проводит встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.
Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Сына Зураба Жвания отправили в тюрьму на полтора года
Тбилисский городской суд признал Виссариона Жвания – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания, виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья 22-летнему Левану Топадзе. Молодой человек приговорен к трём годам заключения, из которых полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении. Об этом сообщает телекомпания «Формула».
Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе – внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе.
Следствие установило, что между Жвания и Топадзе в доме у последнего произошел конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ранений ножом. Сам он также был ранен в потасовке. Спасти жизнь Топадзе удалось только благодаря оказанию своевременной медицинской помощи – несколько дней он пробыл в реанимации.
Обвинение в покушении на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. После того, как обвинение было переквалифицировано, Виссариона Жвания судили за нанесение вреда здоровью, – сообщает «Новости-Грузия».
Бурджанадзе: лишь Путин может позитивно повлиять на российско-грузинские отношения
Грузия должна разговаривать с Россией, а наладить российско-грузинские отношения может лишь Владимир Путин. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Политика спросили, не жалеет ли она, что пожимала руку президенту России?
«Нет, конечно, я не жалею. Я считаю, что как бы сложно и как бы тяжело ни было, разговаривать с Россией нужно. Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно (негативно тоже) на российско-грузинские отношения – это действительно Владимир Путин. Поэтому я считаю, что если люди в Грузии хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они, безусловно, должны разговаривать с тем человеком, который может реально повлиять на эту политику. Поэтому я считаю, что возможность разговаривать с президентом России – это только позитивно», – ответила Бурджанадзе.
В интервью она раскритиковала экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзину Иванишвили, отказавшегося от сотрудничества с Бурджанадзе.
«Самое смешное было то, что человек, который заработал 5 миллиардов в России, когда пришел в 2012 году, заявил, что он не будет сотрудничать с Бурджанадзе, потому что, видите ли, она прорусская, она пожимала руку Путину. Это, конечно, было, наверное, самым смешным», – отметила Бурджанадзе, которая занимала при Михаиле Саакашвили пост спикера парламента, а также дважды исполняла обязанности президента.
Она также добавила, что если Москва будет играть позитивную роль в урегулировании конфликтов, «тогда отношения между Грузией и Россией также будут совершенно другими».
Комментируя слова Бурджанадзе о том, что только Путин может улучшить российско-грузинские отношения, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что это мнение – ошибочное.
«К сожалению, я считаю, что кругозор и масштаб должны быть крайне узкими, чтобы человек искренне сделал такой вывод. Если существует какой-то другой мотив, мне сложно его оценить. Это ошибочное мнение, и, на мой взгляд, оно не имеет права на существование», – заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
В Южной Осетии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашененой республики Южная Осетия провел 48 исследований на коронавирус, впервые с осени прошлого года за сутки не выявлено новых случаев заболевания. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы ведомства Анна Гаглоева.
«На 16 марта на территории республики зарегистрировано всего 3146 случаев коронавирусной инфекции, за сутки ноль», – сказала Гаглоева.
По её словам, снято с учета медиков еще 10 человек, 471 остаётся под наблюдением. Количество выздоровевших за весь период – 2675 человек. С начала пандемии было проведено 19 269 исследований на COVID-19.
Как сообщалось ранее, югоосетинские власти ведут переговоры с Москвой о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Новая газета» просит власти расследовать химатаку на редакцию
"Новая газета" предложила правительству Москвы провести совместное расследование "химической атаки" на редакцию.
Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы", имеющем около 300 тысяч подписчиков, было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания в Потаповском переулке, где расположена редакция "Новой газеты". На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.
"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам", — говорится в заявлении журналистов "Новой газеты".
Представитель "Яндекс.Еды" Елена Новикова сказала "Медиазоне", что "по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал".
Днем 15 марта журналисты пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.
В редакции издания рассказали, что запах был похож на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом 2017 года. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, тогда установила, что вещество, которым облили дом и машину Латыниной, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.
В понедельник "Новая газета" опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне - речь идёт о признаниях бывшего сотрудника полиции из Чечни.
COVID-19 в Грузии: 537 новых случаев, 128 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3658 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса. Провели 29 652 теста: PCR-тестов – 7449, экспресс‐тестов на антиген – 22 203.
Выздоровели еще 128 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 275 685, выздоровевших – 268 693.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,81%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,45%.
Накануне в Грузии началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
На территории России выявили штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту", — говорится в сообщении ведомства. "Бразильский" штамм коронавируса в стране не зафиксировали. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего за последнее время российские специалисты исследовали более восьми тысяч образцов клинического материала, уточнили в Роспотребнадзоре. В первую очередь его брали у людей, вернувшихся из других стран, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению и нетипичным течением заболевания.
Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация, как установили учёные, оказалась примерно на 50 процентов заразнее. Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее переболевших COVID-19, а уже разработанные вакцины оказались малоэффективными против него. По этой причине власти ЮАР отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.
В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Тест направлен на распознавание "британского" штамма коронавируса, однако на основе этой технологии можно создавать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса, отмечали в ведомстве.
- По данным университета Джонса Хопкинса,число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 119 миллионов, за время пандемии умерли 2,6 миллиона человек, выздоровели почти 68 миллионов заболевших.
- В России коронавирусом заразились 4 миллиона 445 тысяч человек, умерли более 92 494 пациента, свыше4 миллионов выздоровели.
Жертвами военного режима в Мьянме стали 138 демонстрантов
В Мьянме жертвами репрессий со стороны военного режима, установленного в результате переворота 1 февраля, стали 138 человек. Эти данные приводит ООН, подчёркивая, что речь идёт о мирных гражданах, сообщает Associated Press.
Только в минувшее воскресенье в пригородах Янгона были убиты 38 человек. Днём ранее, в субботу, жертвами стали 18 человек. Среди убитых были женщины и дети, сообщает ведомство ООН по правам человека.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением актов насилия против мирных участников акций протеста.
Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки
Пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Такое решение опубликовала Конгрегация доктрины веры в Ватикане.
Согласно документу, который подписал, в том числе папа Франциск, не разрешается давать благословение "отношениям или даже стабильным партнёрствам, предполагающим сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной, потому что они не согласуются с замыслом Творца.
В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
Решение стало формальным ответом на запросы ряда католических епархий. Как отмечает Reuters, в последнее время многие священники в некоторых странах фактически начали практиковать благословение однополых союзов.
В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить "гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле". В 2020 году понтифик высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе.
В Абхазии задержан один из подозреваемых в ограблении «Амра-банка»
В Абхазии задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка». Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики. Задержанный – Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.
Ранее в МВД сообщили, что 10 марта четверо неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.
Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО.
«Действуя единым преступным умыслом с целью сокрытия преступления, злоумышленники сожгли вышеуказанную автомашину на ул. Армейской», – сказано в заявлении.
По данному факту уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.
Администрация Байдена попыталась установить контакт с КНДР
Администрация президента США Джо Байдена попыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы попытались связаться с руководством Северной Кореи. Правительство США располагает для этого несколькими каналами», - рассказала Джен Псаки, добавив, что дипломатия всегда остается главным средством общения США с другими государствами.
В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединенных Штатов, назвав их «самым большим врагом» КНДР.
Предыдущему президенту США Дональду Трампу удалось встретиться с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. Однако, после казавшегося «потеплевшим» климата отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, диалог в очередной раз был прерван.
Гарибашвили: Мы настроены найти выход, но это не произойдет за счет интересов государства
«Желание и задача всей цивилизованной Европы, и в данном случае господина Шарля Мишеля, заключается в том, чтобы мы, власть, продолжали работать вместе с оппозицией в парламенте», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Брюсселе.
Как отметил глава правительства, выход должен быть найден, но этого не произойдет за счет интересам государства.
«Хочу еще раз прояснить, что мы настроены найти выход, но это не произойдет за счет интересов государства. Мы готовы к справедливому решению, это должен быть более-менее приемлемый для всех компромисс. Мы открыто заявили о своей позиции. Я ознакомил с позицией нашей партии господина Шарля Мишеля, он внимательно выслушал наши предложения», - заявил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, оппозиция деструктивно пытается сорвать диалог. Премьер выразил надежду, что оппозиция продолжит переговоры.
«В итоге, конечное желание и задача всей цивилизованной Европы, и в данном случае господина Шарля Мишеля, заключается в том, чтобы мы, власть, продолжали работать вместе с оппозицией в парламенте. Это наша конечная задача. Как мы этого добьемся, увидим в ближайшие дни. Я воздержусь от озвучивания наших конкретных позиций, поскольку договоренность и переговоры еще не завершены», - заявил Ираклий Гарибашвили.
- Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель сегодня, 15 марта. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
- Премьер-министром Грузии уже провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем - сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе. Сегодня также состоялась его встреча с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
- 17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Талаквадзе: Если оппозиция предпримет прагматичные шаги, мы сможем договориться
В готовящемся тексте соглашения по итогам переговоров между правительством и оппозицией появляется все больше точек соприкосновения, чем противостояния. Об этом заявил сегодня вечером, 15 марта, на брифинге председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном.
Шведский дипломат находится в Тбилиси с 12 марта и занимается медиацией переговоров между правительством и оппозицией для выхода из политического кризиса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Думаю, что процесс продвигается вперед, и появляется больше возможностей для договоренности. Мы продолжаем придерживаться правил и проводить этот диалог. Текст постепенно принимает такой вид, что там уже можно найти больше согласия, чем противостояния. В том случае, если со стороны оппозиции будут предприняты прагматичные шаги, думаю, мы сможем договориться», - заявил Арчил Талаквадзе.
Стороны договорились не разглашать детали переговоров до их завершения. Однако Талакадзе ответил на некоторые вопросы журналистов, в частности, о подходе представителей правящей партии «Грузинская мечта» к задержанию лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и бизнесмена Георгия Руруа, которых оппозиция считает политзаключенными и требует их освобождения. Оппозиция называет это одним из принципиальных вопросов переговоров с правительством.
Между тем Талаквадзе считает, что тема заключенных мешает достижению соглашения в переговорах. «Это попытка оппозиции политизировать вопрос на фоне требования деполитизации правосудия», - отметил он.
«Представьте, с одной стороны, когда нас просят деполитизировать судебную систему, а с другой - когда нас просят дать политическую задачу системе правосудия освободить кого-то. Наверное, вы понимаете, что это противоречие. Поэтому я думаю, что мы поможем достижению соглашения и политического мира намного больше, если не будем придавать политический вес конкретным уголовным делам и вообще уберем их с поля переговоров между политическими партиями. Это было бы правильно с юридической точки зрения и логично - с конституционной», - сказал Талаквадзе.
По словам спикера парламента, в переговорах участвуют несколько лидеров, которые пытаются сорвать диалог.
«Однако у оппозиции есть свой подход, что естественно, и есть несколько лидеров, которые пытаются специально включить такие темы в этот диалог, чтобы помешать переговорам. Мы помним заявления Яго Хвичия и Алеко Элисашвили, где они прямо заявили, что за столом оппозиции были конкретные люди, которые давали указания другим сорвать диалог, а также люди, которые сказали, что подписывают соглашение, а затем не выполняют эти условия. Примеры этого у нас были в прошлом году. Я повторяю, это были проблемы разногласий и противостояния, концентрироваться на которых сейчас будет менее продуктивно. Лучше сконцентрироваться на тех вопросах, где возможно достижение договоренности, что отвечает интересам не только сторон, но и общества, и нашей страны», - сказал Талаквадзе.
За сутки коронавирус выявлен у 15 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 181 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 14 марта скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины – новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 1, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.
Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Бельгии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с со своим бельгийским коллегой Александром де Кроо. Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, на встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра Бельгии, было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество между Грузией и Бельгией, а также прогресс, достигнутый страной на пути евроинтеграции.
Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии предпринимает соответствующие шаги для подачи официальной заявки на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году.
«Основное внимание было уделено ситуации с точки зрения безопасности в регионе, новой геополитической картине и ситуации на оккупированных территориях. Александр де Кроо подтвердил Ираклию Гарибашвили решительную поддержку Бельгии европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра Грузии.
- Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель сегодня, 15 марта. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
- 17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
В Брюсселе проходит встреча Ираклия Гарибашвили с Шарлем Мишелем
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Общественный вещатель. Президент Мишель принимает главу правительства Грузии в Европейском совете.
Грузинская правительственная делегация во главе с премьер-министром отправилась сегодня, 15 марта, в Брюссель. Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС. После встречи состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Гарибашвили, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархели.
17 марта состоятся встречи высокого уровня между Европарламентом и НАТО. Главу правительства Грузии примет в штаб-квартире НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По окончании встречи состоится их совместная пресс-конференция. Запланировано также заседание комиссии НАТО-Грузия.
Абхазский Верховный суд оставил Ахру Авидзба под стражей
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия отклонил жалобу адвоката Ахры Авидзба, в которой оспаривалось законность его задержания.
7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Авидзба Инга Габилаиа подала аппеляцию на решение городского суда в Верховный суд.
Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.
Ахру Авидзба обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Адвокат Инга Габилаиа сообщила "Эху Кавказа", что обжалует решение в президиуме Верховного суда.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.