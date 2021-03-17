В ЕНД сообщили об обстреле офиса партии, МВД Грузии начало расследование

В оппозиционном «Едином национальном движении» (ЕНД) сегодня сообщили об обстреле фасада офиса партии на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси.

СМИ со ссылкой на представителей партии сообщают, что неизвестный из автомобиля стрелял по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.

Как пишет «Новости-Грузия», во время инцидента в офисе находились представители партии, сотрудники охраны и персонал, который занимался благоустройством здания. Свидетели заявляют, стрельбу осуществляли из автомобиля Toyota Camry белого цвета. Всего было произведено до 10 выстрелов, после чего автомобиль покинул территорию.

МВД Грузии распространило заявление в связи с инцидентом в офисе ЕНД. В нем сообщается, что по факту начато следствие по статьям 187 и 236 Уголовного кодекса, которые предусматривают повреждение чужой собственности и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия.

«По сообщениям СМИ, баннер на фасаде офиса ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси был поврежден, вероятнее всего, выстрелами из огнестрельного оружия. В связи с указанным фактом в МВД никто не обращался. Расследование началось на основании информации, которая вышла в СМИ. Проводятся все соответствующие следственные и процессуальные мероприятия», – сказано в информации МВД.