Посол России в США отозван в Москву после интервью Байдена

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отозван в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США. Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.

Об отзыве говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, Россия заинтересована в недопущении «необратимой деградации» отношений с США. «Для нас главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», - отмечается в комментарии.

Байден, возглавляющий американскую администрацию с 20 января, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей» в интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу.

Речь о Путине зашла в контексте опубликованного днем ранее доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. По словам Байдена, он предупреждал Путина о последствиях в случае, если российский след подтвердится. По имеющимся сведениям, Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.

Одновременно 17 марта было объявлено о расширении американских санкций против Москвы - в связи с отравлением боевым ядом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и Алексея Навального в Томске. С 18 марта США останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.