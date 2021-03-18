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На футбольный матч Грузия-Испания допустят болельщиков
На футбольный матч Грузия-Испания, который пройдёт 28 марта на тбилисском стадионе «Динамо», допустят болельщиков. Об этом сообщили в правительстве Грузии.
«Координационный совет принял решение допустить на матч зрителей – с соблюдением дистанции и всех соответствующих эпидемиологических стандартов. На стадион допустят 30% зрителей (от вместимости стадиона)», – заявили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в соцсети с призывом поддержать сборную Грузии на стадионе.
Болельщиков допустят и на международный турнир по дзюдо «Большой шлем», который пройдёт в Тбилиси 26-28 марта.
Кроме того, координационный совет принял решение о снятии еще нескольких ковид-ограничений. С 19 марта будет снят запрет на живую музыку в ресторанах. С 1 апреля работу (с соблюдением регуляций) смогут возобновить детские развлекательные центры и кинотеатры.
Другие новости дня
СМИ: медсестра в Ахалцихе попала в реанимацию после прививки от COVID-19
В городе Ахалцихе в клинике «Имеди» после прививки от коронавируса стало плохо медсестре – женщине в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает местное новостное агентство «Самхретис карибче».
Женщина находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимационное отделение. По словам врачей, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca.
Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте мобилизована полиция, – пишет «Новости-Грузия».
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. В первую очередь вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. Сегодня от COVID-19 вакцинировалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Никол Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране. Они запланированы на 20 июня этого года, сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.
«Я провел встречу с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы», – отметил он.
Лидер парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил ТАСС, что Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня.
«Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состоятся 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение 2 недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля», – отметил Марукян.
- Протесты против премьера начались в Армении в ноябре 2020 года, сразу после того, как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России. 17 оппозиционных партий призвали Пашиняна уйти в отставку и создали «Движение за спасение Отечества». Они выбрали своим кандидатом на пост временного премьера 75-летнего Вазгена Манукяна, лидера Национально-демократического союза. Он был первым премьером Армении с августа 1990-го по сентябрь 1991 года. Третьего марта Следственный комитет Армении обвинил Манукяна в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота.
В Армении уже сегодня могут объявить о проведении внеочередных выборов
В Армении сегодня или завтра могут объявить о дате проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом журналистам заявил министр окружающей среды Романос Петросян.
«Сегодня-завтра уже, думаю, будет оглашено решение в связи с датой», – сказал Петросян.
На вопрос «Радио Азатутюн», связано ли это решение с запланированной встречей премьер-министра Николя Пашиняна с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, министр ответил: «Я не могу комментировать, но в течение одного-двух дней у нас будет [решение]».
Министр подчеркнул, что выйти из политического кризиса в стране можно исключительно посредством внеочередных выборов.
Ранее Никол Пашинян заявлял, что в случае согласия парламентских сил власти готовы пойти на досрочные выборы.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота.
Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью
Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать за переговоры оппозиции с действующей властью. Она выступила со специальным видеообращением в Youtube в четверг, 18 марта.
По словам политика, представители правящего режима должны провести переговоры при международном посредничестве. "Чем больше голосов, тем громче звучит наше требование решить кризис мирно и без жертв", – заявила она.
Тихановская уверена, что любое развитие ситуации в стране в конечном итоге приведёт к переговорам. "Причина кризиса – в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы", – заявила она. Перед началом возможного диалога она предложила поддержать оппозицию новой волной протестов, на которую у Минска не должно хватить "денег и сил".
По утверждению Тихановской, сторонники фактического главы государства Александра Лукашенко так же разочаровываются в нём. По её словам, переговоры поддерживают ООН и ОБСЕ, которые готовы предоставить площадку для диалога.
Поддержать переговоры она призвала граждан страны в онлайн-платформе "Голос", использовавшейся во время президентских выборов для альтернативного официальному подсчёта голосов. "Белорусы не смирились," – заявила Тихановская.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
COVID-19 в Грузии: 369 новых случаев, 378 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3674 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 369 новых случаев коронавируса. Провели 23 747 тестов: PCR-тестов – 10 244, экспресс‐тестов на антиген – 13 503.
Выздоровели еще 378 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 436, выздоровевших – 269 384.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,55%, за последние 14 дней – 1,53%, за последнюю неделю – 1,33%.
Президент Грузии в свой день рождения вакцинировалась от COVID-19
Президент Грузии получила первую дозу вакцины от COVID-19. Саломе Зурабишвили в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca. Отметим, что сегодня – день рождения Зурабишвили. Ей исполнилось 69 лет.
«Сегодня я привилась без очереди – это не полагается ни президенту, ни (возрастной) группе, к которой я отношусь. Пока черед за врачами, медсёстрами и медперсоналом, которым пришлось тяжело в течение последних месяцев. Они должны привиться, чтобы защитить себя и не заразить других», – заявила Зурабишвили.
Президент говорит, что вакцинация необходима для того, чтобы Грузия справилась с экономическими последствиями пандемии и с другими вызовами, перед которыми стоит страна. Ранее она также заявила о необходимости вакцинации всех первых лиц, занимающих ответственные должности. Это, по её словам, будет способствовать повышению уровня доверия к процессу иммунизации. Подать пример общественности официальных лиц призвали и эксперты.
По данным на 17 марта, в Грузии первую дозу вакцины AstraZeneca уже получили 2719 медработников. Первая партия вакцины была доставлена в страну 13 марта– 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
Стрелявший по офису «Национального движения» мужчина задержан – МВД
По факту стрельбы в направлении центрального офиса «Единого национального движения» правоохранителями задержан 29-летний мужчина. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, мужчина был задержан в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи. По данным МВД, выстрел из пневматического оружия был произведен из автомобиля.
«Сотрудниками Главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и следственных мероприятий в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи задержан Д.К., 1991 года рождения. В качестве наказания за преступление предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствием установлено, что 17 марта этого года Д.К. из автомашины выстрелил из пневматического оружия в баннер, размещенный на фасаде офиса «Единого национального движения» на Кахетинском шоссе, и скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали Д.К. через несколько часов после происшествия, по горячему следу», – говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления – пневматический пистолет, патроны и наркотическое вещество «марихуана». Задержанный признается в преступлении.
Как сообщалось накануне, из автомобиля стреляли по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.
Во Франции напали на двух чеченцев. Один из них убит, другой – в реанимации
В одном из районов французского города Ренн неизвестный открыл стрельбу по двум братьям чеченцам 22 и 24 лет. Это произошло в среду, 17 марта.
Как пишет «Кавказ.Реалии», младший из братьев – Хамзат Л. – был ранен в голову и скончался в госпитале, не приходя в сознание. Другой брат жив, он находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением в бедро.
По подозрению в стрельбе недалеко от места преступления был задержан 21-местный житель с оружием в руках. Его происхождение и мотивы пока неизвестны.
Район, где произошло преступление, уже становился местом криминальных разборок. Только за прошедший год, здесь было зарегистрировано пять инцидентов с применением огнестрельного оружия.
- Ранее сообщалось, что суд присяжных французского Лиона приговорил четверых уроженцев Чечни к лишению свободы сроками от одного до семи лет за гибель 45-летнего мужчины курдского происхождения в 2017 году.
Члены абхазского Кабмина проводят переговоры в Москве
В Москве с рабочим визитом находятся и.о. премьер-министра, министр финансов самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в ближайшие дни с участием Владимира Делба пройдут встречи в министерстве финансов России.
«С российскими коллегами он проведет двусторонние консультации по вопросам взаимодействия и сотрудничества в 2021 году», – говорится в сообщении.
Кристина Озган уже встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. В сообщении пресс-службы сказано, что стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Абхазии, меры повышения энергобезопасности сетей и их модернизации. Кроме того, Новак и Озган обсудили детали поставок электроэнергии на время ремонта «Ингури ГЭС».
«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул, по информации пресс-службы абхазского Минэкономики, Александр Новак.
Кристина Озган также провела ряд встреч в министерствах экономики и энергетики РФ, а также в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
«Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия; Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии; программа льготного кредитования; модернизация энергетической отрасли Абхазии», – сказано в сообщении.
Отрицавший COVID-19 президент Танзании умер. Возможно, от коронавируса
Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Об этом в эфире государственного телевидения накануне сообщила вице-президент страны. В начале марта глава государства перестал появляться на публике, оппозиция заявляла, что он госпитализирован с ковидом в соседней Кении.
Магулуфи не вводил в стране карантин и советовал сторонникам лечиться молитвами. Он высмеивал вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нём статистические данные о числе заболевших коронавирусом нового типа. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке.
В последний раз он появлялся на публике 27 февраля. На прошлой неделе премьер-министр страны заявлял, что президент здоров и много работает. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент "не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день".
Как минимум четыре человека были арестованы за распространение слухов о его болезни, — передаёт The Financial Times. Оппозиция уверена, что президент мог умереть ещё не прошлой неделе. По официальной версии, президент умер от болезни сердца в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.
- Об ухудшении ситуации с коронавирусом нового типа в Танзании в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Автономный регион страны Занзибар стал одним из немногих туристических направлений, открытых в мире во время пандемии.
- Первый вице-президент Занзибара Сейф Хамад в феврале скончался от коронавирусной инфекции. С августа на остров разрешены поездки из России, он стал популярным туристическим направлением.
«Остановить это невозможно!» – специалисты в Тбилиси изучают трещину в холме
Грузинские специалисты с утра изучают трещину в холме, возникшую в тбилисском районе Вашлиджвари, близ строительства новой дороги. На месте возникла опасность оползневых процессов.
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, которая осмотрела склон, написала в социальной сети: «Остановить это невозможно!». Она предполагает, что процессы развиваются довольно быстро и уже принимают угрожающий характер.
Отметим, что фотографии местности, сделанные с дрона, появились в сети накануне. Как пишет «Новости-Грузия», мэрия Тбилиси в своем заявлении признала, что «оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы».
Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).
Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы «в кратчайшие сроки» защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.
«Для нас очень важно, чтобы безопасность людей была защищена и работы были проведены вовремя», – отметил Каладзе.
Отметим, что строительство новой дороги, которая свяжет озеро Лиси с проспектом Маршала Геловани, началось в 2019 году. Неподалеку от намечающегося оползня также идет строительство нового головного офиса «Ти-би-си банка».
В Британии первую дозу вакцины получили 25 миллионов человек
В Великобритании более 25 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Таких результатов им удалось добиться спустя 100 дней после того, как первый житель страны получил прививку.
Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это "невероятным достижением", позволяющим, по его словам, "осторожно открыть общество".
Внедрение вакцины в Соединенном Королевстве стартовало 8 декабря. 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым в мире человеком, который получил препарат Pfizer за пределами клинических испытаний.
Как и в остальных странах Запада, в Британии очередность получения вакцины определяется степенью уязвимости: в первую очередь уколы сделали пожилым, людям из группы риска, а также медикам, и только потом перешли к представителям более молодого поколения. В настоящее время 25,2 миллиона британцев получили первые дозы Pfizer либо AstraZeneca, а свыше 1,7 миллиона человек – обе дозы.
Темпы вакцинации в Британии, недавно покинувшей Евросоюз, представляют разительный контраст со странами ЕС, где вакцинированы порядка десяти процентов населения и даже меньше. Там происходят задержки с поставками препаратов, а также по политическим причинам останавливают применение AstraZeneca вопреки рекомендациям ВОЗ и ряда национальных медицинских структур.
Проблема возникла еще и по той причине, что регулирующие органы ЕС в целом затянули процесс одобрения вакцин: Pfizer – первый из одобренных препаратов – получила "зеленый свет" от Европейского агентства лекарственных средств в конце декабря 2020 года, то есть почти на три недели позже, чем это произошло в Соединенном Королевстве.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС, связав это именно с замедленными темпами применения вакцин. Власти ЕС надеются добиться ускорения ко второму кварталу, когда поставщики вакцин, как ожидается, сумеют нарастить производство и выйти на запланированные показатели. Основания для надежды есть: в последние недели скорость вакцинации на европейском континенте возросла.
О том, что ЕС мог допустить ошибки при обеспечении вакцинации населения стран – членов от коронавирусной инфекции, на днях признал и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. В то же время он предложил дождаться окончания эпидемии, чтобы можно было сделать окончательные выводы.
- В ЕС пока не одобрена для использования российская вакцина "Спутник V", её заявка находится на рассмотрении. Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС), причём в Венгрии её используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения: ряду сил, входящих в правящую коалицию, не понравилось, что премьер вёл переговоры о российской вакцине тайно, не уведомив союзников по коалиции.
- В самой России, по последним официальным данным, было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
- Ряд стран и некоторая часть экспертного сообщества критикуют "Спутник" за непрозрачную методику тестирования, фактическое отсутствие третьей фазы клинических исследований, а также высказанных подозрений в фальсификации данных, представленных на первом этапе проверок. ВОЗ пока не готова дать рекомендацию российскому препарату.
На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Марка Рютте
На парламентских выборах в Нидерландах лидирует партия действующего премьера Марка Рютте, свидетельствуют результаты экзитполов.
Народная партия за свободу и демократию во главе с Рютте получает около 23 процентов голосов и может рассчитывать на 35 мандатов.
На втором месте левоцентристская партия "Демократы-66", входящая в нынешнюю коалицию. Замыкает тройку лидеров Партия свободы Герта Вилдерса, известного антиисламской риторикой.
Таким образом, Марк Рютте сейчас на пути к четвёртому сроку в качестве главы правительства Нидерландов, которым он руководит уже 10 лет.
Как отмечает Associated Press, рейтинг Рютте значительно укрепился в прошлом году в связи с мерами, принимаемыми его кабинетом для сдерживания эпидемии коронавируса. Болезнь унесла жизни более 16 тысяч жителей страны от общего числа населения примерно в 17 миллионов. Нидерланды также столкнулись с рецессией в экономике. При этом на популярности Марка Рютте в последние недели негативно сказалось снижение общественной поддержки длительного локдауна из-за COVID-19.
Кроме того, в январе правительство Рютте ушло в отставку из-за скандала с ошибочным обвинением в адрес тысяч семей о незаконном получении детских пособий. До нынешних выборов кабинет министров считался техническим.
Михаил Саакашвили: Грузия - не Европа, а огород одного олигарха
Грузия превратилась в огород олигарха, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который прокомментировал переговоры между правительством и оппозицией для выхода из сложившегося в стране политического кризиса.
Саакашвили высказал сомнение в том, что усилия представителей Евросоюза, которые занимаются медиацией переговоров, приведут к разрешению кризиса в Грузии. Он также обвинил правящую партию, основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили, в «уничтожении грузинской демократии», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Желаю успеха европейцам, может, им все же удастся что-то сделать на этом этапе, после того, как международное содружество не отреагировало на преступления и уничтожение грузинской демократии, на то, что страна стала огородом одного олигарха. О какой Европе мы говорим? Грузия – это огород одного олигарха, а не Европа… Если Европа и Америка чем-то нам помогут, я буду им благодарен, а если и у них не получится, это будет призыв к действию», - сказал Михаил Саакашвили.
- Саакашвили после окончания двух своих президентских сроков в Грузии в 2013 году покинул страну, где уже год правило правительство «Грузинской мечты» во главе с Бидзиной Иванишвили в качестве премьер-министра. После этого нынешнее правительство Грузии предъявило Саакашвили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и даже заочно осудило к нескольким годам тюремного заключения.
- Судебные приговоры на родине не помешали Саакашвили получить гражданство Украины и занять пост губернатора Одесской области при президенте Петре Порошенко и советника по реформам при президенте Владимире Зеленском.
- Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» после проигрыша на выборах в 2012 году стала самой крупной оппозиционной партией в Грузии.
Посол России в США отозван в Москву после интервью Байдена
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отозван в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США. Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Об отзыве говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, Россия заинтересована в недопущении «необратимой деградации» отношений с США. «Для нас главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», - отмечается в комментарии.
Байден, возглавляющий американскую администрацию с 20 января, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей» в интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу.
Речь о Путине зашла в контексте опубликованного днем ранее доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. По словам Байдена, он предупреждал Путина о последствиях в случае, если российский след подтвердится. По имеющимся сведениям, Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
Одновременно 17 марта было объявлено о расширении американских санкций против Москвы - в связи с отравлением боевым ядом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и Алексея Навального в Томске. С 18 марта США останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.
Похищенные в Нижнем Новгороде чеченцы вновь заявили о пытках
Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых ранее похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, рассказали о том, что их пытали, заставляя дать признательные показания. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката.
В показаниях обвиняемых, с которыми удалось ознакомиться их защитнику, говорится, что в Серноводском отделе полиции Чечни Магамадова били об стену и угрожали убийством. Исаев в свою очередь рассказал, что признательные показания ему и его другу принесли в распечатанном виде, заставив заучить их наизусть в ночь до суда.
О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале.
Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 27 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 182 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 37 человек, 22 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10. Из Ткварчельской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 603 человека.
Трудные переговоры: что говорят в оппозиции о сегодняшней встрече с правительством?
Около четырех часов продлилась сегодняшняя встреча между лидерами правящей партии и оппозиции при посредничестве личного представителя президента Евросовета шведского дипломата Кристиана Даниельсона.
Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила по завершении встречи, что переговоры продолжатся завтра, 18 марта. «Сегодня у нас был очень интересный, важный и непростой разговор», - отметила Самнидзе. По ее словам, обсуждались все шесть пунктов документа, составленного президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в том числе вопрос о досрочных выборах и политзаключенных. Однако, как подчеркнула Самнидзе, договоренность будет считаться достигнутой только после согласования всех шести вопросов.
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе надеется, что уже на этой неделе будет достигнута договоренность по пунктам, изложенным в документе. «Это был очень сложный рабочий процесс, но мы предприняли некоторые шаги. Процесс непростой, завтра мы продолжим переговоры. Надеюсь, на этой неделе мы договоримся по пяти вопросам этого плана из шести пунктов. Без этих вопросов не будет согласия, то есть мы должны договориться по всем этим вопросам, включая вопрос о политических заключенных, вопрос о досрочных выборах, избирательной, судебной реформе и распределении власти. В соглашении должен быть конкретный текст, конкретное решение по всем этим вопросам», - сказал Вашадзе.
«Нет ни одного вопроса, который мог бы остаться несогласованным», - считает один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, на сегодняшней встрече состоялись содержательные, но довольно непростые переговоры, передает агентство «Новости-Грузия».
«Еще ничего не закончилось. По многим вопросам состоялся довольно сложный разговор. Есть вопросы, по которым позиции согласованы, но пока ничего не доработано. Завтра переговоры продолжатся. Я не могу вдаваться в подробности. Позиции по некоторым вопросам сблизились, хотя до общего согласия они еще далеки. Все закончилось более позитивно, чем я ожидал. Ни о каких уступках речь не идет», - сказал лидер партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
«Была очень серьезная дискуссия, было много разговоров о деталях, есть прогресс», - заявил Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждан». «Мы продвинулись вперед, мы проработали детали, мы продолжим встречу завтра. Речь идет о составлении соглашения. Позиции сторон сблизились по тем вопросам, над которыми мы работали. Я настроен оптимистично, посмотрим, чем это закончится, скоро все станет ясно», - сказал он.
«Это была долгая, очень тяжелая и трудная встреча. Встречи продолжатся завтра. На данном этапе результатов нет», - заявил после встречи лидер партии «Европейской Грузия» Гига Бокерия. По его словам, очень важна большая роль медиатора в процессе переговоров.
Кристиан Даниельсон в течение нескольких дней проводит встречи как с представителями властей, так и оппозиции. Сегодня стороны впервые вместе сели за стол переговоров. Шведский дипломат прибыл в Грузию 12 марта. Проведя ряд встреч с лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, Даниельсон продлил свою миссию, заявив, что намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто.
Вахтанг Мегрелишвили: У нас была очень продуктивная встреча, завтра будет более важная часть
По словам члена партии «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, завтра в офисе представительства ЕС продолжится встреча между властью и оппозицией, в ходе которой будут обсуждены оставшиеся вопросы.
«У нас была очень продуктивная встреча, которая продолжится завтра. Завтра будет более важная часть, которую мы закончим. Соглашение означает договоренность по всему, не по какому-то конкретному вопросу, а по всем, соответственно, мы еще не закончили. Соглашения не будет, пока мы не пройдем все вопросы», - заявил Вахтанг Мегрелишвили.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон сегодня, 17 марта, провел совместную встречу с лидерами оппозиции и «Грузинской мечты». Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Как заявил после сегодняшней встречи европарламентарий Андрюс Кубилюс, была достигнута договоренность о создании в некотором роде неформальной контактной группы для наблюдения за миссией Шарля Мишеля по разрешению кризиса в Грузии, которая после будет оказывать фасилитацию для взаимопонимания между оппозицией и властью, чтобы избежать недопонимания в будущем.
По словам Кубилюса, группа станет хорошим средством обмена информацией и, при необходимости, сможет планировать встречи с грузинскими партнерами.
«Мы очень обеспокоены, этот кризис затяжной. Я помню свой визит в Тбилиси перед пандемией в декабре 2019 года. Кризис начался после «ночи Гаврилова», мы попытались оказать медиацию, чтобы разрешить этот кризис. Вместе с послом Харцелем мы встретились тогда с оппозицией, мы даже встретились с Бидзиной Иванишвили. Затем была целая история, соглашение от 8 марта, в надежде, что наступит ее конец, но нет, грузины сильны в том, чтобы войти в глубокий кризис, и мы связаны с вашими кризисами. Мы очень долго выжидали», - заявил европарламентарий.
Генсек НАТО призвал Гарибашвили продвинуться к соглашению с оппозицией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен недавними событиями в Грузии, в том числе арестом лидера оппозиции Ники Мелия. Об этом он заявил сегодня, 17 марта, в Брюсселе, на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Столтенберг публично призвал премьер-министра Гарибашвили использовать свое положение для продвижения соглашения между правительством и оппозицией. «Господин премьер-министр, наше тесное сотрудничество означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Политическая ситуация в недавнем прошлом вызывает беспокойство, и мы настоятельно призываем Грузию укреплять демократические стандарты, которых она достигла за последние несколько лет. Это будет сделано в формате диалога. НАТО, безусловно, поддерживает посреднические усилия ЕС. Господин премьер-министр, я призываю вас использовать свою позицию для поиска двустороннего решения», - заявил Столтенберг..
По его словам, вопрос о политической ситуации в Грузии «представители стран-членов НАТО поднимут сегодня, на более поздних встречах».
Во время своего визита в Брюссель, Гарибашвили встретился с верховным представителем ЕС по безопасности и иностранным делам Джозефом Боррелем, президентом Европейской комиссии Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Параллельно с пресс-конференцией в Брюсселе, в Тбилиси представители оппозиции и правительства Грузии впервые встречаются при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. Целью встречи, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, является рассмотрение нескольких пунктов «возможного соглашения».
Хотя Даниельсон уже пять дней встречается с политическими деятелями в Тбилиси, до сих пор не было достигнуто никакого соглашения.
США расширили санкции в связи с отравлением Скрипалей и Навального
Соединённые Штаты расширили санкции, введённые ранее в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США.
Согласно заявлению, с 18 марта Соединённые Штаты останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Речь идет о запрете поставок продукции оборонного и двойного назначения.
Самые серьезные проблемы испытают авиационная и космическая отрасли России: обе они лишатся американского экспортных поставок уже после 1 сентября 2021 года, следует из объявления Минторга США.
Комментируя расширение санкций, министерство указало: "Применяя запрещенные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство грубо нарушило свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и иностранцев смертельному риску. По этой причине Министерство торговли запрещает России доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в сфере химического оружия".
В то же время нынешняя инструкция оставляет американскому руководству право делать исключения в каждом конкретном случае, если оно посчитает, что одобрение той или иной экспортной сделки с российской стороной будет отвечать интересам нацбезопасности США.
Вскоре после отравления Скрипалей американские власти ввели два раунда санкций в соответствии с законом от 1991 года о запрете химоружия. Аналогичные меры – уже из-за отравления Навального – были введены в августе прошлого года, а затем и в марте нынешнего. В "черный список" попали ряд физических и юридических лиц, включая некоторые российские научные институты. Одновременно были введены ограничения на поставку в Россию технологий прямого военного, а также двойного назначения. Под запрет попали также кредитные линии от американского государства и поставки помощи из США.
Пресс-релиз Минторга США публикуется в день обнародования интервью, в котором президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, является ли Владимир Путин "убийцей".
Гарибашвили: «Членство в НАТО – главный приоритет внешней политики и безопасности Грузии»
Членство в НАТО является главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии, оно настолько важно, что даже отражено в нашей Конституции, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Гарибашвили сообщил, на встрече стороны обсудили динамичную и содержательную повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции, – пишет Общественный вещатель.
По словам главы Кабмина, у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству, и страна является одним из самых близких, надежных и взаимосовместимых партнеров Альянса.
«Мы приветствуем растущее представительство Альянса в Черноморском регионе, присутствие Альянса на Черноморском побережье является сильным сдерживающим фактором, который имеет столь сильный стабилизирующий эффект для стран региона. Европейская безопасность не может быть достигнута без безопасного и стабильного Черного моря, эта реальность стала болезненно очевидной в последние годы. Мы приветствуем стратегию союзников по задействованию «НАТО 2020», которая в конечном итоге свяжет нас с новой стратегической концепцией Североатлантического альянса», – заявил премьер.
Йенс Столтенберг: в НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии
В НАТО обеспокоены политической ситуацией в Грузии и ожидают от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ.
«НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога», – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО вновь выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а также вывести войска из Грузии.
Политический кризис начался в Грузии после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Нателашвили покинул встречу с Даниельсоном в знак протеста
Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили в знак протеста покинул встречу с личным представителем президента Европейского совета, шведским дипломатом Кристианом Даниельсоном.
Нателашвили говорит, что настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и безоговорочном освобождении лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.
«Хочу заявить, что Лейбористская партия покидает формат переговоров, где в качестве первого вопроса не рассматривается дата новых парламентских выборов и где освобождение политзаключенных не решается в качестве первого вопроса, где незаконно арестованный Ника Мелия не сидит рядом с нами», – заявил Шалва Нателашвили.
Встреча в эти минуты продолжается при участии лидеров других оппозиционных партий и правящей «Грузинской мечты».
Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.
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