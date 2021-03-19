Осложнения после вакцинации: состояние медсестры из Ахалцихе остается стабильно тяжелым

Состояние здоровья грузинской медсестры, попавшей в реанимацию после вакцинации от коронавируса, остается стабильно тяжелым. К сегодняшнему утру её состояние удалось стабилизировать. Об этом сегодня сообщила журналистам клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

«На данном этапе состояние пациента стабильное. Сейчас она проходит все необходимые исследования, результаты которых будут предусмотрены при разработке необходимой лечебной тактики», – сказала Турдзеладзе.

Как пишет «Новости-Грузия», накануне в Первой университетской клинике тактику лечения медсестры обсудил консилиум врачей. На встрече также присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и ее заместитель Тамар Габуния. Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Тикарадзе заверила, что факт будет тщательно изучен.

Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси.

Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай тяжелой реакции.