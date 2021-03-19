COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, девять пациентов скончались

Президент России Владимир Путин на слова президента США Джо Байдена о нем в интервью телеканалу ABC ответил фразой «кто как обзывается, тот так и называется». Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности аннексированного Крыма.

«Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток», – сказал Путин.

«И вот, вы знаете, я вспоминаю – в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий у этого – психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества», – добавил президент России.

Телеканал ABC 17 марта опубликовал выдержки из интервью Джо Байдена журналисту Джорджу Стефанопулосу. В частности, во время разговора о Путине в контексте доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США журналист спросил: «Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?» – «Ммм, хмм, да», – ответил Байден.

Президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным в январе этого года. По его словам, беседу он начал со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Он заявил, что предупредил Путина о возможных последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. «Он заплатит», – добавил президент США, не уточнив подробности.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена «очень плохими» и сказал, что президент США «однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной». По его словам, подобного прецедента не было в истории дипломатических отношений России и США.

Управление национальной разведки США ранее опубликовало отчет, где говорится, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по «очернению» Байдена. Союзники бывшего президента Дональда Трампа играли на руку Москве, подогревая критику Байдена со стороны пророссийски настроенных украинских деятелей, отмечает разведка. По их данным, президент Путин разрешил операции, направленные на «очернение» Байдена и поддержку Трампа.