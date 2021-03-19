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В Грузии зафиксировано еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19
Еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано в Грузии. Об этом стало известно на брифинге в министерстве здравоохранения.
По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, у женщины развилась аллергическая реакция, сейчас она чувствует себя хорошо. Он говорит, что в данном случае пока не подтверждено, была ли реакция анафилактическим шоком.
«Эта молодая женщина находится в одной из больниц. Там клиника написала, что это анафилактический шок, однако окончательное решение, был ли это анафилактический шок, должна принять комиссия. Была острая аллергическая реакция. Сама анафилаксия относится к ряду острых аллергических реакций, однако были ли это шок, не подтверждено. Сейчас она чувствует себя хорошо», – заявил Гамкрелидзе.
Накануне медсестра Меги Бакрадзе попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе. Её доставили в Тбилиси, в Первую университетскую клинику. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Специалисты говорят, что у медсестры развился анафилактический шок.
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По данным на утро 19 марта, в стране вакцинировались от коронавируса 3642 медработника.
Другие новости дня
В Химках при взрыве в жилом доме погибли три человека
В городе Химки Московской области произошёл взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС. По последним подтверждённым данным, погибли три человека, двое из которых – дети. Ещё семь человек пострадали.
Взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже. Предположительно, там взорвался газ. В результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа и рухнули перекрытия. После взрыва начался пожар, горят пять квартир, сообщил источник ТАСС.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 891, в общем составив 182 056.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 332 и сейчас составляет 167 518.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3320.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 851 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 367, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 793 678 (4 725 за сутки).
Вакцинация в Грузии будет доступна лишь в многопрофильных медцентрах
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии после смерти 28-летней медсестры из Ахалцихе будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на специальном брифинге.
«С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», – сказала Габуния.
По её словам, смерть от анафилактического шока в Грузии из-за вакцины AstraZeneca стала первой в мире.
«Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается», – отметила Габуния.
Медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась сегодня в Первой университетской клинике. Специалисты говорят, что у неё развился анафилактический шок. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса.
В Азербайджане срок действия карантина продлен до 1 июня
В Азербайджане срок действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, продлен до 1 июня. Решение принято кабинетом министров, оно уже опубликовано на сайте правительства.
Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.
В Азербайджане вновь наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 879 новых случаев, днём ранее – 933. В стране выявлен и «британский» штамм коронавируса.
Тея Цулукиани назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии
Министром культуры, спорта и молодежи Грузии назначена Тея Цулукиани. Она приступит к исполнению обязанностей с 22 марта. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ранее парламент утвердил пакет из 58 законопроектов о реформе правительства. Министерство образования, науки, культуры и спорта теперь разделено на два ведомства. Министром образования и науки вновь стал Михеил Чхенкели, который руководил ведомством до его разделения.
Тея Цулукиани в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре. В последние два месяца Цулукиани активно проводила встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Владельцы машин с абхазскими номерами вышли на митинг в Бишкеке
В столице Кыргызстана Бишкеке прошел митинг водителей автомобилей с абхазскими номерами. Они недовольны тем, что сотрудники патрульной милиции их останавливают и ставят машины на штрафстоянки.
Как пишет издание «Вечерний Бишкек», объявления о продаже автомашин с абхазскими номерами стали появляться примерно год назад.
«Как правило цена на такие машины на треть, а то и вполовину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Продавцы уверяли, что у нового владельца никаких проблем не будет, якобы выписывается доверенность, которую даже можно продлить, сотрудники патрульной милиции лишний раз не останавливают и вопросов не задают. Есть даже плюсы: на авто с иностранными номерами не приходят штрафы по системе «безопасный город». Однако на самом деле все не так просто. Абхазия не является членом ЕАЭС и таможенные пошлины на авто там существенно ниже. Настолько ниже, что поддержанный внедорожник престижной марки можно купить за $4-10 тысяч. Правда оформить машину на иностранца законодательство страны не позволяет. Но, абхазские продавцы идут на хитрость – выписывают доверенности через заключение фиктивных договоров о трудоустройстве. В любом случае, авто после такой сделки не будет принадлежать покупателю. Более того, доверенность нужно будет регулярно продлевать. Сделать это дистанционно нельзя, по крайней мере легально», – пишет издание.
По данным Государственной таможенной службы, за неделю на дорогах Кыргызстана выявлено 10 автомашин с просроченными декларациями временного таможенного ввоза. Водители иномарок с иностранными госномерами недовольны действиями властей, считая себя законопослушными водителями.
«До недавнего времени ни таможенная служба, ни милиция не реагировали на эту ситуацию, хотя прекрасно понимали, как работает схема. Но с марта вышло новое распоряжение, которое позволяет навести порядок в сфере, правда автолюбители могут лишиться своих машин либо попасть на крючок к нечистым на руку сотрудников служб», – сообщает «Вечерний Бишкек».
Элисашвили рассказал, в каком случае «Грузинская мечта» была готова согласиться на досрочные выборы
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили рассказал о деталях переговоров с «Грузинской мечтой» при участии спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона. Оппозиционер говорит, что правящая партия была готова согласиться на внеочередные парламентские выборы – в том случае, если на местных выборах осенью текущего года набрала бы менее 40 процентов голосов избирателей.
«Со стороны «Грузинской мечты» было предложение – если на выборах в органы местного самоуправления «Грузинская мечта» набрала бы менее 40 процентов, в таком случае в 2022 году прошли бы внеочередные парламентские выборы. Для оппозиции все это оказалось неприемлемым», – сказал Элисашвили.
Он также рассказал, что стороны обсуждали реформу судебной системы и прокуратуры. Кроме того, власти предложили оппозиции руководящие посты в парламентских комитетах.
Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниельсон уже покинул Тбилиси.
- Оппозиция в Грузии уже несколько месяцев требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
В Южной Осетии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло за сутки на шесть. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Днём ранее было выявлено пять новых случаев, всего с начала пандемии – 3160.
«Накануне было проведено 122 теста, положительный результат из них показали шесть тестов», – уточнила Гаглоева.
Были сняты по выздоровлению 25 пациентов за сутки. За все время вылечились 2718 человек. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 442 человека. Всего в ПЦР-лаборатории ведомства проведено 19 573 исследования.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на 19 марта проходят лечение семь пациентов с COVID-19.
Кадыров возмущён реакцией Кремля на обращение из-за «Новой газеты»
Рамзан Кадыров напомнил Кремлю о "десятках тысяч погибших" за возвращение Чечни в состав России и пригрозил журналистам "Новой газеты", что они "захлебнутся в своих диверсионных публикациях". Так глава республики отреагировал на отказ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова защитить его и бойцов полка имени Ахмата Кадырова от "нападок" со стороны СМИ.
Ранее в Кремле заявили, что обращение чеченских силовиков к Путину из-за статьи "Новой газеты" было направлено ими "не по адресу".
"Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией (Украина и страны Запада признали присоединение полуострова в 2014 году аннексией – прим.ред.). Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России. Десятки тысяч людей погибли на этом пути, сотни тысяч остались инвалидами, тысячи пропали без вести. Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?" – написал Кадыров в своем телеграм-канале 18 марта.
Глава Чечни также ответил Пескову на его заявление о том, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема". По словам Кадырова, он не видит угрозы для сотрудников СМИ, поскольку журналисты "Новой газеты" таковыми не являются. Глава Чечни, назвал сотрудников "Новой газеты" "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет", – возразил Кадыров пресс-секретарю президента.
"Новая газета" в этом году опубликовала уже два расследования, свидетельствующих о массовых казнях в Чечне. По данным журналистов, в 2016-2017 годах в республике были задержаны десятки местных жителей, многие из которых затем были убиты в подвале спортзала полка специального назначения МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. В качестве доказательства казней "Новая газета" привела показания бывшего сотрудника полка, который охранял задержанных.
После публикации этих сведений власти Чечни организовали информационную кампанию против "Новой газеты". 17 марта открытое обращение на имя президента России с требованием защитить чеченских бойцов от "клеветнических" публикаций издания опубликовала Общественная палата Чечни. В тот же день в Грозном был организован митинг в защиту главы Чечни. 18 марта в столице республики выстроили вооруженных бойцов полка Ахмата Кадырова. Один из них, обращаясь к Владимиру Путину, напрямую пригрозил журналистам "Новой газеты" расправой.
В Кремле в ответ на жалобы, просьбы и угрозы из Чечни посоветовали руководству республики и полка имени Ахмата Кадырова обратится в суд, если они считают информацию "Новой газеты" клеветой.
В самой "Новой газете" заявили, что готовы прекратить свою работу в ответ на гарантии прекращения нарушений прав человека в Чечне.
В Болгарии несколько чиновников задержаны за шпионаж в пользу России
В Софии и Пернике в четверг задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило в Болгарское национальное телевидение. По данным канала, спецоперацию провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".
Один из подозреваемых мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив, — передаёт со ссылкой на источники канал bTV. По данным телеканала, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов. Полиция эту информацию не комментирует.
Канал "Нова телевизия" уточняет, что задержание на выезде из столицы стало необходимым, потому что подозреваемый пытался скрыться. По данным источников редакции, все задержанные — болгарские чиновники, имеющие доступ к секретной информации.
Официально задержания не подтверждались и не комментировались. С октября 2019 года власти Болгарии выслали шесть российских дипломатов по подозрению в шпионаже, ещё один был не пущен в страну. Несколько раз вместе с ними задерживались, а затем арестовывались местные граждане.
Россиянин в США признал себя виновным в организации кибератаки на Гигафабрику Маска
Россиянин в США признал себя виновным в участии в попытке кибератаки на завод "Гигафабрика 1" компании Tesla в Неваде. Он пытался подкупить сотрудника предприятия за миллион долларов, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в его компьютерную сеть.
27-летний выпускник СПбПУ Егор Крючков был арестован в августе 2020 года. Следствие предполагает, что он — часть организованной группы хакеров, которая рассчитывала получить выкуп с компании Илона Маска.
Сам Маск в твиттере называл атаку "серьёзной". Завод Tesla в Неваде производит аккумуляторы для автомобилей компании. До пандемии на нём работали больше 10 тысяч человек. Как сообщается на сайте министерства юстиции США, приговор Крючкову должен быть вынесен 10 мая.
Скончалась медсестра из Ахалцихе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19
28-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась. Информацию подтвердила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
Ранее сообщалось, что утром пациентка перенесла остановку сердца. Состояние её здоровья было критическим. К 12 часам произошла повторная остановка сердца и наступила биологическая смерть.
Накануне, после введения препарата компании AstraZeneca, у 28-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии.
Как говорят специалисты, ежегодно в Грузии фиксируются десятки случаев анафилаксии и причиной этой реакции может стать не только вакцинные препараты от COVID-19, но и такие распространенные медикаменты, как лидокаин или новокаин.
По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай тяжелой реакции.
COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3683 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Провели 23 827 тестов: PCR-тестов – 8912, экспресс‐тестов на антиген – 14 915.
Выздоровели еще 242 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 796, выздоровевших – 269 626.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,51%, за последние 14 дней – 1,51%, за последнюю неделю – 1,37%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Накануне было зафиксировано первое тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси.
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC
Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил в твиттере глава UFC Дэйна Уайт.
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все, наслаждайся тем, что будет дальше, друг", – написал Уайт.
За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.
В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Джастина Гейджи. Тогда же Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от COVID-19.
Хабиб Нурмагомедов – чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).
Путин предложил Байдену встретиться в прямом эфире
Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. По словам российского президента, он готов переговорить с Байденом 19 или 22 марта.
МИД России начал подготовку разговора двух президентов, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ Путин заявил, что при колонизации современной территории США был устроен «геноцид местного населения», и сказал о «бессмысленности» атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны.
После предложения Путина о дискуссии в прямом эфире пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что администрация США пока не может оценить вероятность встречи, так как президент будет занят – Байден направляется с визитом в Джорджию.
Псаки также подчеркнула, что Байден не сожалеет о сказанном в разговоре с ABC News. «Президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — сказала пресс-секретарь. Она также отметила, что США, несмотря на разногласия, смогут сотрудничать с Россией в ряде сфер.
После высказывания Байдена Москва вызвала для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения российско-американских отношений. Глава дипмиссии США Джон Салливан продолжает работу в Москве.
В селе Хурвалети скончался Дата-папа – 88-летний Дата Ванишвили
88-летний Дата Ванишвили – знаменитый Дата-папа из села Хурвалети скончался. Информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердила его невестка, Татия Адикашвили.
Ранее «Эхо Кавказа» уже сообщало, что в течение последних месяцев дедушка был в тяжелом состоянии, прикован к постели.
Российские военные в 2011 году установили колючую проволоку прямо на участке Ванишвили. С тех пор Дата-папа не раз попадал в объектив грузинских и мировых СМИ.
Знаменитого дедушку посещали политические лидеры Грузии и высокопоставленные иностранные гости. Они пожимали ему руку и передавали подарки прямо через колючую проволоку. Родственников Ванишвили не раз задерживали за «незаконное пересечение границы». Сам Дата-папа один раз перелез через колючую проволоку, чтобы проголосовать на выборах. Но покидать родной участок, разделенный колючей проволокой, он всегда отказывался.
«Грузинская мечта»: переговоры сорвали оппозиционеры, которыми из Киева управляет Саакашвили
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе возложил на оппозицию ответственность за срыв переговоров по выходу из политического кризиса. Кобахидзе говорит, что оппозиция поставила такой ультиматум, который «предполагал попрание верховенства закона», – пишет «Новости-Грузия».
«В эти дни был очень интересный процесс, и движение вперед, однако, к сожалению, оправдалось то, о чем мы говорили – как видно, для оппозиции недостижение соглашение было самоцелью. Это выразилось в том, что были поставлены ультиматумы, в том числе и такой, который предусматривал, например, попрание принципа верховенства закона. Естественно, такие ультиматумы абсолютно неприемлемы в процессе диалога», – заявил Кобахидзе.
Председатель «Грузинской мечты» уверен, что большей частью оппозиционных партий Грузии «управляет из Киева» экс-президент Михаил Саакашвили, и именно это обстоятельство мешает достижению соглашения.
«Есть несколько исключений, но в основном этот оппозиционный спектр, большинство тех, кто был представлен в режиме диалога, управляются из Киева, конкретно со стороны Михаила Саакашвили. Соответственно, в такой ситуации у них нет никакого ресурса для заключения соглашения. Это было главной причиной, почему в конечном итоге они сорвали переговоры. Все увидели то, что это сделала оппозиция», – заявил Кобахидзе.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что оппозиция не была готова к достижению соглашения с правительством, хотя возможность такой договоренность существовала.
«Они присвоили приоритет не вопросам, важным для Грузии или общественности, а тем вопросам, которые являются приоритетными конкретно для их нескольких партий», – сказал Талаквадзе.
Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниельсон уже покинул Тбилиси.
Сенат США утвердил бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ
Сенат Конгресса США утвердил Уильяма Бёрнса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Кандидатуру одобрили единогласно. В ближайшее время Бёрнс примет присягу.
В начале матре сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз задержал утверждение Бёрнса и потребовал от администрации президента Джо Байдена более жёстких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. После того как Госдепартамент пригрозил компаниям, задействованным в проекте санкциями, Круз согласился разблокировать процесс.
Уильям Бёрнс – бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы и посол в Москве. На дипломатической службе он провёл более 30 лет.
Дипмиссию в России Бёрнс занимал в 2005–2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. До этого работал в американском посольстве в Москве в 1990-е годы.
После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации – Фонда Карнеги за международный мир.
Бёрнс, помимо прочего, считается специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям.
Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России. Особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом так называемое "чеченское досье" с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.
Осложнения после вакцинации: состояние медсестры из Ахалцихе остается стабильно тяжелым
Состояние здоровья грузинской медсестры, попавшей в реанимацию после вакцинации от коронавируса, остается стабильно тяжелым. К сегодняшнему утру её состояние удалось стабилизировать. Об этом сегодня сообщила журналистам клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
«На данном этапе состояние пациента стабильное. Сейчас она проходит все необходимые исследования, результаты которых будут предусмотрены при разработке необходимой лечебной тактики», – сказала Турдзеладзе.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне в Первой университетской клинике тактику лечения медсестры обсудил консилиум врачей. На встрече также присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и ее заместитель Тамар Габуния. Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Тикарадзе заверила, что факт будет тщательно изучен.
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай тяжелой реакции.
Соглашение не достигнуто: спецпосланник президента Евросовета покидает Тбилиси
Грузинская миссия спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона на данном этапе завершена. После прошедших сегодня многочасовых переговоров с «Грузинской мечтой» и оппозицией он сообщил, что покидает Тбилиси.
Позиции политических оппонентов, по словам Даниельсона, сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения.
«Из шести пунктов, оставленных президентом Мишелем, по некоторым из них в различных отношениях был достигнут значительный прогресс. Что касается других вопросов, то здесь прогресс был меньше. Теперь я вернусь в Брюссель и доложу обо всем этом президенту Мишелю. Я надеюсь, что стороны теперь серьезно оценят ситуацию в перспективе, необходимые пути к компромиссу, чтобы процесс медиации был успешным, а его последствия были более заметными. Я действительно считаю, что это то, чего заслуживает грузинский народ», - сказал Даниельсон.
Оппозиция уже обвинила в срыве переговоров «Грузинскую мечту». При этом член «Лело» Бадри Джапаридзе сообщил, что диалог продолжится. По его словам, в ходе переговорного процесса оппозиция, в отличие от другой стороны, оказалась крайне конструктивной. Он отказался говорить о деталях встречи.
На пресс-конференции по окончании встречи лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также заявил, что вся вина за провал переговоров возлагается на правящую партию. Он добавил, что в оппозиции продолжатся интенсивные консультации. По словам Вашадзе, он не сомневается в том, что европейские партнеры увеличат свою поддержку грузинской оппозиции.
Представитель «Единого национального движения» Акакий Минашвили заявил, что стороны не смогли договориться по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в стране, а также освобождению лидера ЕНД Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.
По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, позитивная сторона провала переговоров была в том, что она оголила суть «Грузинской мечты» и окружения Бидзины Иванишвили. Как заявил Бокерия, практически ни по одному вопросу не было достигнуто соглашение.
Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции.
Коронавирус в Абхазии: 19 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 217 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 17 марта скончалась пациентка 1956 года рождения с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 8.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 167 человек. Зарегистрировано 206 летальных случаев. Выздоровели 12 610 человека.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Грузия продолжит вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca
Несмотря на инцидент в Ахалцихе, процесс вакцинации против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии будет продолжен. Соответствующее решение было принято по итогам встречи группы экспертов в Министерстве здравоохранения Грузии.
«Сегодня Европейским регулирующим органом было сделано очень важное заявление, а несколько минут назад мы узнали о заключении, сделанном в отношении AstraZeneca, на основании которого вакцина признана безопасной и обладающей гораздо большими преимуществами, чем рисками, что не дает ни одной из стран оснований прекратить использование AstraZeneca. Исходя из этого, совет принял решение, что процесс вакцинации препаратом AstraZeneca» в Грузии будет продолжаться беспрепятственно», - заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
- Сегодня медсестре из ахалцихской клиники «Имеди» стало плохо после вакцинации от коронавируса. Инцидент произошел в клинике «Имеди». Как заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, медсестре была оказана неотложная медицинская помощь на месте. Он отметил, что у женщины, вероятно, развилась анафилактическая реакция. Было также высказано предположение, что это могло стать редчайшим осложнением после вакцинации.
- Бригада катастроф доставила пациентку в тбилисскую Первую университетскую клинику. По словам врачей, состояние женщины тяжелое.
Министр здравоохранения Грузии обсудила вакцинацию с патриархом
Патриархия Грузии не станет активно пропагандировать вакцинацию от коронавируса, но будет поддерживать любое разумное решение Минздрава страны, направленное на защиту здоровья граждан. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сегодня, 18 марта, после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня у нас была встреча с патриархом, целью встречи было его детальное информирование о эпидположении в стране, а также о процессе вакцинации, о том, какие риски и положительные результаты он содержит», - сказала Тикарадзе.
Между тем грузинские эпидемиологи выражают надежду на то, что вскоре к процессу вакцинации присоединятся и священники. Об этом сегодня заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Он также отметил, что скепсис, который вызывает вакцина от коронавируса у общественности, характерен не только для Грузии.
«Не думайте, что такое происходит только в Грузии, также происходит и во многих других странах. Вакцина новая, исходя из этого, это обычное явление. Не будем торопиться, все потихоньку встанет на свои места. Я уже знаю духовных лиц, которые намерены привиться и все это произойдет в вашем присутствии. Так что все будет хорошо», - сказал Паата Имнадзе в беседе с журналистами.
Ранее протоиерей, глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе, отрицательно ответил на призыв эпидемиологов присоединиться к кампании вакцинации. Он заявил, что церковь не может взять на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
В Патриархии Грузии отметили, что руководствуются решением Синода от 11 февраля, в котором сказано, что приветствуется объявление процесса вакцинации добровольным, а не обязательным.
Александр Анкваб завершил курс лечения от коронавируса в московской клинике
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб завершил курс лечения от коронавирусной инфекции. Он выписан из московской клиники, – сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Других заболеваний у премьер-министра нет. Некоторое время ему понадобится для прохождения реабилитации», – говорится в сообщении.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба. Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что Делба находится в рабочей поездке в Москве.
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