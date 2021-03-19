В Грузии зафиксировано еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19

Еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано в Грузии. Об этом стало известно на брифинге в министерстве здравоохранения.

По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, у женщины развилась аллергическая реакция, сейчас она чувствует себя хорошо. Он говорит, что в данном случае пока не подтверждено, была ли реакция анафилактическим шоком.

«Эта молодая женщина находится в одной из больниц. Там клиника написала, что это анафилактический шок, однако окончательное решение, был ли это анафилактический шок, должна принять комиссия. Была острая аллергическая реакция. Сама анафилаксия относится к ряду острых аллергических реакций, однако были ли это шок, не подтверждено. Сейчас она чувствует себя хорошо», – заявил Гамкрелидзе.

Накануне медсестра Меги Бакрадзе попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе. Её доставили в Тбилиси, в Первую университетскую клинику. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Специалисты говорят, что у медсестры развился анафилактический шок.

Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По данным на утро 19 марта, в стране вакцинировались от коронавируса 3642 медработника.