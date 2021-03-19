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Экстремал погиб при сходе лавины недалеко от Гудаури
Экстремал погиб при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Гудаури на северо-востоке Грузии. Об этом сообщили сегодня в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
Ранее сегодня в «112» поступило сообщение о пропаже гражданина во время катания по склонам. В ведомстве заявляют, что спасатели быстро отреагировали на вызов и начали поисковую операцию в зоне, указанной родственниками пропавшего.
Выяснилось, что там произошел сход нескольких небольших лавин. К работам были привлечены сотрудники районного отделения ведомства в Казбеги, а также кинологи и спасатели «Компании развития горных курортов» Минэкономики.
«По итогам работ обнаружено и извлечено из снега тело гражданина», - отмечено в сообщении.
Другие новости дня
Bellingcat: найдены новые доказательства в деле об убийстве Хангошвили
Украинские правоохранительные органы нашли новые доказательства по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Обнаруженные улики свидетельствуют о том, что его убийца, называющий себя Вадимом Соколовым, является на самом деле Вадимом Красиковым – человеком, который связан с российскими спецслужбами. Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Ссылаясь на материалы украинских властей, журналисты пишут, что среди прочего – переписок, электронных сообщений и USB-флешек – правоохранители нашли фотографии человека, которого они идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото, сказано в публикации. На соответствующих изображениях – тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.
Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что “Вадим Соколов” существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Обвиняемый – гражданин России, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей. Федеральная прокуратура Германии в своем обвинительном заключении возложила на российское руководство ответственность за то, что они отдали приказ совершить убийство.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.
- Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нем же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.
- В тот же день агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием.
- Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.
22 марта завершается выдвижение кандидатов в депутаты абхазских органов местного самоуправления
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты районных и городских собраний.
По данным на 19 марта, Гальская районная избирательная комиссия зарегистрировала 6 инициативных групп. «Пока что зарегистрировано 6 инициативных групп. У нас в районе уменьшилось количество депутатов собрания. Их будет 11, соответственно и 11 избирательных округов: шесть в селах и пять в городе. По предварительным данным у нас 880 избирателей», - сообщил «Апсныпресс» председатель Гальской районной избирательной комиссии Игорь Амичба.
Последний раз выборы в органы местного самоуправления Гальского района проводились в 2009 году. Регистрация инициативных групп и избирательных объединений, включая партии, продлится по 22 марта. Кандидаты в депутаты должны быть зарегистрированы до 1 апреля. В Гальском районе пока заявлений от партий не поступало, но, по информации Амичба, две партии - «Амцахара» и Коммунистическая партия – намерены зарегистрироваться в избиркоме.
Председатель Ткварчельской районной избирательной комиссии Виталий Чачхалия сообщил о том, что в районе зарегистрированы 22 инициативные группы. Среди выдвигаемых кандидатов – две женщины. Всего в районе будет избрано 15 депутатов. Количество избирателей - около 7 тысяч.
По словам председателя Очамчирской районной избирательной комиссии Роберта Шинкуба, на данный момент зарегистрировано 15 кандидатов в депутаты от политической партии «Амцахара» и 39 инициативных групп. В районе 32 избирательных округа и будет избрано 32 депутата районного собрания. «Среди тех, кто выдвигается – двое армян, один грузин, остальные – абхазы. Среди кандидатов - три женщины. В районе 15 242 избирателей», - сообщил Шинкуба.
По информации заместителя председателя Гульрипшской районной избирательной комиссии Сусанны Триандафилиди, зарегистрирована 21 инициативная группа. В собрании 15 мест. От партий пока никто не выдвигается. Среди выдвигаемых кандидатов три женщины. В Гульрипшском районе до 12 тысяч избирателей».
В Сухумской городской избирательной комиссии зарегистрированы 44 инициативные группы, сообщил председатель избиркома Адгур Лагвилава. Среди кандидатов 4 женщины. Количество избирателей в столице до 40 тысяч человек. В Сухумское городское собрание избираются 19 депутатов».
«В Новом Афоне будет избрано девять депутатов городского Собрания. Пока что зарегистрировано 11 инициативных групп. Среди кандидатов две женщины. В городе 1248 избирателей», - сообщила председатель Новоафонской городской избирательной комиссии Вероника Беляева.
«Зарегистрирована 61 инициативная группа. Среди выдвигаемых кандидатур – четыре женщины. Всего в районное Собрание будет избрано 29 депутатов. Избирателей - более 25 тысяч», - сообщил председатель Гудаутской районной избирательной комиссии Лаврентий Губаз.
Секретарь Гагрской городской избирательной комиссии Батал Кортава сказал о том, что «на сегодняшний день в Гагре 29 зарегистрированных инициативных групп. Избирается 25 депутатов. Среди выдвигаемых кандидатов – пять женщин. Общее количество избирателей - 25 тысяч».
По информации председателя Пицундской городской избирательной комиссии Давлета Пилия, в Пицунде зарегистрировано 12 инициативных групп. В Горсобрание избирается девять 9 депутатов. В числе выдвинутых кандидатур – три женщины. В списках избирателей - 2997 человек. Пилия особо подчеркнул, что практически все выдвигаемые кандидаты – молодые люди.
- 11 апреля в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. В соответствии с законом «О выборах в органы местного самоуправления», право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей. Под избирательным объединением понимаются политические партии, уставы которых зарегистрированы республиканским Минюстом, избирательные объединения коллективов предприятии, учреждений, организаций, учебных заведений, собрания избирателей по месту жительства. Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года. Депутатом Собрания может быть избран житель Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.
Грузинская оппозиция объявила о новой волне протестов
Оппозиция возобновляет протестные акции после провала переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом сегодня, 19 марта, заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили по итогам консультаций лидеров оппозиции.
По словам Удумашвили, 20 марта в 12:00 у парламента Грузии в Тбилиси оппозиционные партии проведут митинг, на котором представят свой план действий. Он пояснил, что завтрашний день станет началом «новой протестной волны» в стране, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» открыто заявила, что она закрывает двери для европейских партнеров и в целом для Запада. Оппозиция со своей стороны была абсолютно конструктивна… Мы практически отказались от каких-либо уличных протестов до тех пор, пока не закончатся переговоры, поскольку мы полагали, что в «Грузинской мечте» победит здравый смысл. С завтрашнего дня мы переходим на совершенно другой режим действий и на совершенно другую волну. Наш план, что мы планируем в течение ближайшего периода и как в стране продолжатся политические процессы, об этом мы объявим завтра на Руставели в 12 часов», - заявил Удумашвили.
- С 12 марта, при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля дипломата Кристиана Даниельсона, члены правящей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд накануне продолжался более девяти часов. Уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
В Химках при взрыве в жилом доме погибли три человека
В городе Химки Московской области произошёл взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС. По последним подтверждённым данным, погибли три человека, двое из которых – дети. Ещё семь человек пострадали.
Взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже. Предположительно, там взорвался газ. В результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа и рухнули перекрытия. После взрыва начался пожар, горят пять квартир, сообщил источник ТАСС.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 891, в общем составив 182 056.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 332 и сейчас составляет 167 518.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3320.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 851 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 367, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 793 678 (4 725 за сутки).
В Грузии зафиксировано еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19
Еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано в Грузии. Об этом стало известно на брифинге в министерстве здравоохранения.
По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, у женщины развилась аллергическая реакция, сейчас она чувствует себя хорошо. Он говорит, что в данном случае пока не подтверждено, была ли реакция анафилактическим шоком.
«Эта молодая женщина находится в одной из больниц. Там клиника написала, что это анафилактический шок, однако окончательное решение, был ли это анафилактический шок, должна принять комиссия. Была острая аллергическая реакция. Сама анафилаксия относится к ряду острых аллергических реакций, однако были ли это шок, не подтверждено. Сейчас она чувствует себя хорошо», – заявил Гамкрелидзе.
Накануне медсестра Меги Бакрадзе попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе. Её доставили в Тбилиси, в Первую университетскую клинику. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Специалисты говорят, что у медсестры развился анафилактический шок.
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По данным на утро 19 марта, в стране вакцинировались от коронавируса 3642 медработника.
Вакцинация в Грузии будет доступна лишь в многопрофильных медцентрах
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии после смерти 28-летней медсестры из Ахалцихе будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на специальном брифинге.
«С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», – сказала Габуния.
По её словам, смерть от анафилактического шока в Грузии из-за вакцины AstraZeneca стала первой в мире.
«Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается», – отметила Габуния.
Медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась сегодня в Первой университетской клинике. Специалисты говорят, что у неё развился анафилактический шок. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса.
В Азербайджане срок действия карантина продлен до 1 июня
В Азербайджане срок действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, продлен до 1 июня. Решение принято кабинетом министров, оно уже опубликовано на сайте правительства.
Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.
В Азербайджане вновь наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 879 новых случаев, днём ранее – 933. В стране выявлен и «британский» штамм коронавируса.
Тея Цулукиани назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии
Министром культуры, спорта и молодежи Грузии назначена Тея Цулукиани. Она приступит к исполнению обязанностей с 22 марта. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ранее парламент утвердил пакет из 58 законопроектов о реформе правительства. Министерство образования, науки, культуры и спорта теперь разделено на два ведомства. Министром образования и науки вновь стал Михеил Чхенкели, который руководил ведомством до его разделения.
Тея Цулукиани в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре. В последние два месяца Цулукиани активно проводила встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Владельцы машин с абхазскими номерами вышли на митинг в Бишкеке
В столице Кыргызстана Бишкеке прошел митинг водителей автомобилей с абхазскими номерами. Они недовольны тем, что сотрудники патрульной милиции их останавливают и ставят машины на штрафстоянки.
Как пишет издание «Вечерний Бишкек», объявления о продаже автомашин с абхазскими номерами стали появляться примерно год назад.
«Как правило цена на такие машины на треть, а то и вполовину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Продавцы уверяли, что у нового владельца никаких проблем не будет, якобы выписывается доверенность, которую даже можно продлить, сотрудники патрульной милиции лишний раз не останавливают и вопросов не задают. Есть даже плюсы: на авто с иностранными номерами не приходят штрафы по системе «безопасный город». Однако на самом деле все не так просто. Абхазия не является членом ЕАЭС и таможенные пошлины на авто там существенно ниже. Настолько ниже, что поддержанный внедорожник престижной марки можно купить за $4-10 тысяч. Правда оформить машину на иностранца законодательство страны не позволяет. Но, абхазские продавцы идут на хитрость – выписывают доверенности через заключение фиктивных договоров о трудоустройстве. В любом случае, авто после такой сделки не будет принадлежать покупателю. Более того, доверенность нужно будет регулярно продлевать. Сделать это дистанционно нельзя, по крайней мере легально», – пишет издание.
По данным Государственной таможенной службы, за неделю на дорогах Кыргызстана выявлено 10 автомашин с просроченными декларациями временного таможенного ввоза. Водители иномарок с иностранными госномерами недовольны действиями властей, считая себя законопослушными водителями.
«До недавнего времени ни таможенная служба, ни милиция не реагировали на эту ситуацию, хотя прекрасно понимали, как работает схема. Но с марта вышло новое распоряжение, которое позволяет навести порядок в сфере, правда автолюбители могут лишиться своих машин либо попасть на крючок к нечистым на руку сотрудников служб», – сообщает «Вечерний Бишкек».
Элисашвили рассказал, в каком случае «Грузинская мечта» была готова согласиться на досрочные выборы
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили рассказал о деталях переговоров с «Грузинской мечтой» при участии спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона. Оппозиционер говорит, что правящая партия была готова согласиться на внеочередные парламентские выборы – в том случае, если на местных выборах осенью текущего года набрала бы менее 40 процентов голосов избирателей.
«Со стороны «Грузинской мечты» было предложение – если на выборах в органы местного самоуправления «Грузинская мечта» набрала бы менее 40 процентов, в таком случае в 2022 году прошли бы внеочередные парламентские выборы. Для оппозиции все это оказалось неприемлемым», – сказал Элисашвили.
Он также рассказал, что стороны обсуждали реформу судебной системы и прокуратуры. Кроме того, власти предложили оппозиции руководящие посты в парламентских комитетах.
Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниельсон уже покинул Тбилиси.
- Оппозиция в Грузии уже несколько месяцев требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
В Южной Осетии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло за сутки на шесть. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Днём ранее было выявлено пять новых случаев, всего с начала пандемии – 3160.
«Накануне было проведено 122 теста, положительный результат из них показали шесть тестов», – уточнила Гаглоева.
Были сняты по выздоровлению 25 пациентов за сутки. За все время вылечились 2718 человек. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 442 человека. Всего в ПЦР-лаборатории ведомства проведено 19 573 исследования.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии по данным на 19 марта проходят лечение семь пациентов с COVID-19.
Кадыров возмущён реакцией Кремля на обращение из-за «Новой газеты»
Рамзан Кадыров напомнил Кремлю о "десятках тысяч погибших" за возвращение Чечни в состав России и пригрозил журналистам "Новой газеты", что они "захлебнутся в своих диверсионных публикациях". Так глава республики отреагировал на отказ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова защитить его и бойцов полка имени Ахмата Кадырова от "нападок" со стороны СМИ.
Ранее в Кремле заявили, что обращение чеченских силовиков к Путину из-за статьи "Новой газеты" было направлено ими "не по адресу".
"Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией (Украина и страны Запада признали присоединение полуострова в 2014 году аннексией – прим.ред.). Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России. Десятки тысяч людей погибли на этом пути, сотни тысяч остались инвалидами, тысячи пропали без вести. Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?" – написал Кадыров в своем телеграм-канале 18 марта.
Глава Чечни также ответил Пескову на его заявление о том, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема". По словам Кадырова, он не видит угрозы для сотрудников СМИ, поскольку журналисты "Новой газеты" таковыми не являются. Глава Чечни, назвал сотрудников "Новой газеты" "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет", – возразил Кадыров пресс-секретарю президента.
"Новая газета" в этом году опубликовала уже два расследования, свидетельствующих о массовых казнях в Чечне. По данным журналистов, в 2016-2017 годах в республике были задержаны десятки местных жителей, многие из которых затем были убиты в подвале спортзала полка специального назначения МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. В качестве доказательства казней "Новая газета" привела показания бывшего сотрудника полка, который охранял задержанных.
После публикации этих сведений власти Чечни организовали информационную кампанию против "Новой газеты". 17 марта открытое обращение на имя президента России с требованием защитить чеченских бойцов от "клеветнических" публикаций издания опубликовала Общественная палата Чечни. В тот же день в Грозном был организован митинг в защиту главы Чечни. 18 марта в столице республики выстроили вооруженных бойцов полка Ахмата Кадырова. Один из них, обращаясь к Владимиру Путину, напрямую пригрозил журналистам "Новой газеты" расправой.
В Кремле в ответ на жалобы, просьбы и угрозы из Чечни посоветовали руководству республики и полка имени Ахмата Кадырова обратится в суд, если они считают информацию "Новой газеты" клеветой.
В самой "Новой газете" заявили, что готовы прекратить свою работу в ответ на гарантии прекращения нарушений прав человека в Чечне.
В Болгарии несколько чиновников задержаны за шпионаж в пользу России
В Софии и Пернике в четверг задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило в Болгарское национальное телевидение. По данным канала, спецоперацию провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".
Один из подозреваемых мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив, — передаёт со ссылкой на источники канал bTV. По данным телеканала, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов. Полиция эту информацию не комментирует.
Канал "Нова телевизия" уточняет, что задержание на выезде из столицы стало необходимым, потому что подозреваемый пытался скрыться. По данным источников редакции, все задержанные — болгарские чиновники, имеющие доступ к секретной информации.
Официально задержания не подтверждались и не комментировались. С октября 2019 года власти Болгарии выслали шесть российских дипломатов по подозрению в шпионаже, ещё один был не пущен в страну. Несколько раз вместе с ними задерживались, а затем арестовывались местные граждане.
Россиянин в США признал себя виновным в организации кибератаки на Гигафабрику Маска
Россиянин в США признал себя виновным в участии в попытке кибератаки на завод "Гигафабрика 1" компании Tesla в Неваде. Он пытался подкупить сотрудника предприятия за миллион долларов, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в его компьютерную сеть.
27-летний выпускник СПбПУ Егор Крючков был арестован в августе 2020 года. Следствие предполагает, что он — часть организованной группы хакеров, которая рассчитывала получить выкуп с компании Илона Маска.
Сам Маск в твиттере называл атаку "серьёзной". Завод Tesla в Неваде производит аккумуляторы для автомобилей компании. До пандемии на нём работали больше 10 тысяч человек. Как сообщается на сайте министерства юстиции США, приговор Крючкову должен быть вынесен 10 мая.
Скончалась медсестра из Ахалцихе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19
28-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась. Информацию подтвердила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
Ранее сообщалось, что утром пациентка перенесла остановку сердца. Состояние её здоровья было критическим. К 12 часам произошла повторная остановка сердца и наступила биологическая смерть.
Накануне, после введения препарата компании AstraZeneca, у 28-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии.
Как говорят специалисты, ежегодно в Грузии фиксируются десятки случаев анафилаксии и причиной этой реакции может стать не только вакцинные препараты от COVID-19, но и такие распространенные медикаменты, как лидокаин или новокаин.
По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай тяжелой реакции.
COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3683 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Провели 23 827 тестов: PCR-тестов – 8912, экспресс‐тестов на антиген – 14 915.
Выздоровели еще 242 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 796, выздоровевших – 269 626.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,51%, за последние 14 дней – 1,51%, за последнюю неделю – 1,37%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Накануне было зафиксировано первое тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси.
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC
Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил в твиттере глава UFC Дэйна Уайт.
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все, наслаждайся тем, что будет дальше, друг", – написал Уайт.
За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.
В октябре 2020 года Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Джастина Гейджи. Тогда же Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от COVID-19.
Хабиб Нурмагомедов – чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).
Путин предложил Байдену встретиться в прямом эфире
Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. По словам российского президента, он готов переговорить с Байденом 19 или 22 марта.
МИД России начал подготовку разговора двух президентов, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В ответ Путин заявил, что при колонизации современной территории США был устроен «геноцид местного населения», и сказал о «бессмысленности» атомного удара США по японским городам в конце Второй мировой войны.
После предложения Путина о дискуссии в прямом эфире пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что администрация США пока не может оценить вероятность встречи, так как президент будет занят – Байден направляется с визитом в Джорджию.
Псаки также подчеркнула, что Байден не сожалеет о сказанном в разговоре с ABC News. «Президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — сказала пресс-секретарь. Она также отметила, что США, несмотря на разногласия, смогут сотрудничать с Россией в ряде сфер.
После высказывания Байдена Москва вызвала для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения российско-американских отношений. Глава дипмиссии США Джон Салливан продолжает работу в Москве.
В селе Хурвалети скончался Дата-папа – 88-летний Дата Ванишвили
88-летний Дата Ванишвили – знаменитый Дата-папа из села Хурвалети скончался. Информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердила его невестка, Татия Адикашвили.
Ранее «Эхо Кавказа» уже сообщало, что в течение последних месяцев дедушка был в тяжелом состоянии, прикован к постели.
Российские военные в 2011 году установили колючую проволоку прямо на участке Ванишвили. С тех пор Дата-папа не раз попадал в объектив грузинских и мировых СМИ.
Знаменитого дедушку посещали политические лидеры Грузии и высокопоставленные иностранные гости. Они пожимали ему руку и передавали подарки прямо через колючую проволоку. Родственников Ванишвили не раз задерживали за «незаконное пересечение границы». Сам Дата-папа один раз перелез через колючую проволоку, чтобы проголосовать на выборах. Но покидать родной участок, разделенный колючей проволокой, он всегда отказывался.
«Грузинская мечта»: переговоры сорвали оппозиционеры, которыми из Киева управляет Саакашвили
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе возложил на оппозицию ответственность за срыв переговоров по выходу из политического кризиса. Кобахидзе говорит, что оппозиция поставила такой ультиматум, который «предполагал попрание верховенства закона», – пишет «Новости-Грузия».
«В эти дни был очень интересный процесс, и движение вперед, однако, к сожалению, оправдалось то, о чем мы говорили – как видно, для оппозиции недостижение соглашение было самоцелью. Это выразилось в том, что были поставлены ультиматумы, в том числе и такой, который предусматривал, например, попрание принципа верховенства закона. Естественно, такие ультиматумы абсолютно неприемлемы в процессе диалога», – заявил Кобахидзе.
Председатель «Грузинской мечты» уверен, что большей частью оппозиционных партий Грузии «управляет из Киева» экс-президент Михаил Саакашвили, и именно это обстоятельство мешает достижению соглашения.
«Есть несколько исключений, но в основном этот оппозиционный спектр, большинство тех, кто был представлен в режиме диалога, управляются из Киева, конкретно со стороны Михаила Саакашвили. Соответственно, в такой ситуации у них нет никакого ресурса для заключения соглашения. Это было главной причиной, почему в конечном итоге они сорвали переговоры. Все увидели то, что это сделала оппозиция», – заявил Кобахидзе.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что оппозиция не была готова к достижению соглашения с правительством, хотя возможность такой договоренность существовала.
«Они присвоили приоритет не вопросам, важным для Грузии или общественности, а тем вопросам, которые являются приоритетными конкретно для их нескольких партий», – сказал Талаквадзе.
Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниельсон уже покинул Тбилиси.
Сенат США утвердил бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ
Сенат Конгресса США утвердил Уильяма Бёрнса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Кандидатуру одобрили единогласно. В ближайшее время Бёрнс примет присягу.
В начале матре сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз задержал утверждение Бёрнса и потребовал от администрации президента Джо Байдена более жёстких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. После того как Госдепартамент пригрозил компаниям, задействованным в проекте санкциями, Круз согласился разблокировать процесс.
Уильям Бёрнс – бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы и посол в Москве. На дипломатической службе он провёл более 30 лет.
Дипмиссию в России Бёрнс занимал в 2005–2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. До этого работал в американском посольстве в Москве в 1990-е годы.
После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации – Фонда Карнеги за международный мир.
Бёрнс, помимо прочего, считается специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям.
Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России. Особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом так называемое "чеченское досье" с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.
Осложнения после вакцинации: состояние медсестры из Ахалцихе остается стабильно тяжелым
Состояние здоровья грузинской медсестры, попавшей в реанимацию после вакцинации от коронавируса, остается стабильно тяжелым. К сегодняшнему утру её состояние удалось стабилизировать. Об этом сегодня сообщила журналистам клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.
«На данном этапе состояние пациента стабильное. Сейчас она проходит все необходимые исследования, результаты которых будут предусмотрены при разработке необходимой лечебной тактики», – сказала Турдзеладзе.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне в Первой университетской клинике тактику лечения медсестры обсудил консилиум врачей. На встрече также присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и ее заместитель Тамар Габуния. Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Тикарадзе заверила, что факт будет тщательно изучен.
Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 было зафиксировано в Грузии 18 марта. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. На реанимобиле её доставили в Тбилиси.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай тяжелой реакции.
Соглашение не достигнуто: спецпосланник президента Евросовета покидает Тбилиси
Грузинская миссия спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона на данном этапе завершена. После прошедших сегодня многочасовых переговоров с «Грузинской мечтой» и оппозицией он сообщил, что покидает Тбилиси.
Позиции политических оппонентов, по словам Даниельсона, сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения.
«Из шести пунктов, оставленных президентом Мишелем, по некоторым из них в различных отношениях был достигнут значительный прогресс. Что касается других вопросов, то здесь прогресс был меньше. Теперь я вернусь в Брюссель и доложу обо всем этом президенту Мишелю. Я надеюсь, что стороны теперь серьезно оценят ситуацию в перспективе, необходимые пути к компромиссу, чтобы процесс медиации был успешным, а его последствия были более заметными. Я действительно считаю, что это то, чего заслуживает грузинский народ», - сказал Даниельсон.
Оппозиция уже обвинила в срыве переговоров «Грузинскую мечту». При этом член «Лело» Бадри Джапаридзе сообщил, что диалог продолжится. По его словам, в ходе переговорного процесса оппозиция, в отличие от другой стороны, оказалась крайне конструктивной. Он отказался говорить о деталях встречи.
На пресс-конференции по окончании встречи лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также заявил, что вся вина за провал переговоров возлагается на правящую партию. Он добавил, что в оппозиции продолжатся интенсивные консультации. По словам Вашадзе, он не сомневается в том, что европейские партнеры увеличат свою поддержку грузинской оппозиции.
Представитель «Единого национального движения» Акакий Минашвили заявил, что стороны не смогли договориться по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в стране, а также освобождению лидера ЕНД Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.
По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, позитивная сторона провала переговоров была в том, что она оголила суть «Грузинской мечты» и окружения Бидзины Иванишвили. Как заявил Бокерия, практически ни по одному вопросу не было достигнуто соглашение.
Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции.
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