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В Ахалцихе произошла стычка между родственниками Меги Бакрадзе и сотрудниками больницы
Сегодня днем, 20 марта, возле клиники «Имеди» в Ахалцихе, где в четверг 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе впала в кому после вакцинации от COVID-19, произошла стычка между родственниками Бакрадзе и сотрудниками больницы. Муж медсестры ударил одного из работников клиники. Он набросился на мужчину с кулаками со словами: «Ты убил мою жену». Конфликт удалось уладить только после вмешательства полицейских, которые вывели супруга Бакрадзе с территории.
Родные Меги Бакрадзе подозревают, что врачи ахалцихской клиники растерялись, когда молодой женщине стало плохо после прививки, и не смогли правильно и своевременно оказать ей помощь. В «Имеди» эти обвинения отрицают, указывая, что они срочно ввели адреналин, а затем интубировали пациентку.
Более того, сегодня отец Бакрадзе заявил, что вакцинация от COVID-19 в Ахалцихе была вовсе не добровольной, и в случае отказа от прививки медицинским работникам грозили увольнением.
Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca. Поскольку оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику ТГМУ в Тбилиси. Состояние пациентки оставалось критическим, и спасти ее не удалось.
Предположительной причиной побочной реакции называется анафилактический шок – немедленная аллергическая реакция. МВД расследует случившееся по статье «причинение смерти по неосторожности». Семья не доверяет следствию и планирует провести альтернативные экспертизы.
Другие новости дня
Олимпиада в Токио пройдёт без зарубежных болельщиков
Олимпийские игры в Токио летом нынешнего года пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной этого решения оргкомитета стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой сами Игры, которые должны были пройти в 2020 году, были на год перенесены.
Стоимость билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры зарубежным болельщикам, которые успели их приобрести – их более 900 тысяч, – будет компенсирована. Возможные иные расходы, в том числе на бронь гостиниц, уже нет.
Также может быть принято решение об отказе от услуг иностранных волонтеров и об ограничении численности делегаций стран – участников Игр. Организаторы подчеркивают, что речь идет о вынужденных мерах, приоритетами является здоровье атлетов, а также жителей Японии. Правительство Японии давало понять, что выступает против присутствия иностранных зрителей. Въезд в страну из-за эпидемии сейчас существенно ужесточен.
В Японии с начала пандемии коронавирус был выявлен у более 450 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. Число инфицированных и умерших в пересчете на душу населения значительно меньше, чем в большинстве стран Запада. В стране действуют ограничительные меры, однако о жестком карантине речь не идет.
Олимпийские игры – официально Игры 2020 года – должны пройти в Токио в конце июля – начале августа. Российские спортсмены выступят на них из-за дисквалификации национального олимпийского комитета из-за допинга под нейтральным флагом.
Мамука Мдинарадзе: Вымышленный кризис не может длиться месяцами
«Что бы ни говорили некоторые из наших уважаемых оппозиционеров, переговоры не закончились хорошо для страны, поскольку они не смогли пойти на какие-либо компромиссные шаги в ходе переговоров», - сказал председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по окончании заседания политсовета и большинства.
По его словам, необходимо перейти к новой повестке дня, потому что «вымышленный кризис не может длиться месяцами».
«Мы продолжим сотрудничать с нашими европейскими, в целом западными и американскими коллегами. Все компромиссные предложения, сделанные «Грузинской мечтой» за столом переговоров, остаются на повестке дня», — заявил Мдинарадзе.
- 54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».
- При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем. В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года.
Правительство Грузии призывают отменить «комендантский час» на Навруз Байрам
Народный защитник Грузии призывает правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта в связи с празднованием Навруз Байрама, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Навруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Его широко отмечают тысячи этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии. В Марнеули, Болниси и Гардабани устраивают народные гулянья. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все праздничные мероприятия на Навруз Байрам в Грузии были отменены.
По оценке омбудсмена, правительству следует временно отменить ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, чтобы в этом году «наши граждане могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».
Согласно информации Народного защитника, с аналогичной просьбой 18 марта к правительству Грузии обратились представители азербайджанской общины и активисты, однако ответ был отрицательным. Для рассмотрения вопроса в Государственное агентство по делам религий была отправлена заявка, которая в итоге не была ее удовлетворена.
«Совет национальных меньшинств при аппарате Народного защитника Грузии согласен с тем, что ограничения служат защите здоровья граждан и признает их цель – защитить людей от распространения вируса, но при этом следует иметь в виду, что для значительной части наших граждан празднование Навруза в его традиционной форме имеет особое значение», - отмечено в заявлении омбудсмена.
Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова. В частности, «комендантский час» был отменен в рождественский сочельник – в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 28 марта зрителям разрешили присутствовать на футбольном матче между сборными Грузии и Испании.
«Народный защитник и Совет национальных меньшинств надеются, что правительство Грузии рассмотрит и удовлетворит просьбу некоторых граждан Грузии, чтобы укрепить их чувство, что государство признает равенство граждан Грузии в плане реализации их национальных и религиозных свобод», - отмечено в заявлении.
Оппозиция по-прежнему требует назначения в Грузии внеочередных выборов
«Мы хотим, чтобы выборы были назначены по согласию сторон, но если этого не произойдет, то выборы будут назначены принудительно», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, сообщает Общественный вещатель. Говоря о планах оппозиции, Угулава отметил, что для смены власти необходим масштабный народный протест.
По его словам, у страны не осталось другого выхода на фоне того, что «Грузинская мечта» отказалась от переговоров при европейском посредничестве. По заявлению Угулава, «Грузинская мечта» мешает развитию Грузии, поэтому оппозиция хочет убрать ее в сторону.
«Только высокой активностью и движением мы сможем вынудить Иванишвили пойти на внеочередные выборы. Никакой Запад не сможет нас спасти, если мы сами не будем двигаться. Поэтому единственный лозунг, который может нам пригодиться в эти дни и месяцы, это - «Движение за Грузию». Между Грузией и развитием стоят Иванишвили и «Грузинская мечта». Да, мы хотим отодвинуть этих людей в сторону, потому что Грузия нуждается в движении вперед. Если они станут угрозой для развития Грузии, тормозом ее развития, то люди все равно пойдут дальше по пути развития. Поэтому каждый день мы должны находиться как в предвыборном режиме, что означает, что все лидеры должны перераспределится по районам и селам, по Тбилиси. Мы должны идти от двери к двери и говорить нашему народу: «Хватит, впереди нас - Грузия, а позади - наши дети!», - заявил Угулава.
- 54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».
- При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года. Что касается освобождения Руруа и Мелия, то правящая команда категорически отвергает обвинения в политических преследованиях, заявляя, что они не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 436
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 436.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 12 пациентов с COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане – четыре, в Кабардино-Балкарии – два, в Адыгее и Карачаево-Черкесии подтверждено по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 323 заразившихся.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 125 человек.
- Краснодарский край + 125 (41 096 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 126 (49 360)
- Кабардино-Балкария + 54 (22 240)
- Дагестан + 38 (30 562)
- Калмыкия + 27 (19 674)
- Северная Осетия + 17 (16 158)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 484)
- Ингушетия + 13 (15 007)
- Чечня + 12 (11 532)
- Адыгея + 11 (13 998)
Всего на сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 239 111 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 20 марта, выявлено 4 447 570 заболевших коронавирусом.
В Рустави ссора старшеклассниц завершилась поножовщиной
В городе Рустави ссора девочек-подростков закончилась поножовщиной. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Согласно распространившейся информации, случай произошел накануне во дворе школы. Между двумя старшеклассницами начался спор, который перерос в драку. По неподтвержденным данным, участницы являются родственницами.
Во время ссоры 17-летняя девочка холодным оружием ранила свою сверстницу в область живота. Пострадавшая была госпитализирована в клинику «Рустави». По словам врача Джоно Самхарадзе, который руководит педиатрическим отделением больницы, у пациентки наблюдались непроникающие ранения, внутренние органы не задеты.
«В период нахождения в клинике ее состояние было стабильным, удовлетворительным. В тот же день она была выписана», - сказал Самхарадзе.
Факт подтверждают в МВД Грузии. Следствие начато по статье 118 УК Грузии, которая подразумевает «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».
Байден осудил всплеск насилия в отношении азиатской общины США
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис осудили насилие и ненависть на расовой почве в отношении жителей Соединенных Штатов азиатского происхождения. В пятницу они посетили Атланту (штат Джорджия), где на этой неделе произошло убийство 8 человек, в том числе 6 женщин с азиатскими корнями.
Полиция на данный момент не пришла к выводу о том, что массовое убийство персонала и посетителей массажных салонов, которое совершил 21-летний местный житель, было мотивировано расовой ненавистью. Однако оно, как сообщает «Голос Америки», вызвало панику среди американцев с азиатскими корнями, многие из которых в последнее время столкнулись с проявлениями ненависти, в том числе и в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Байден и Харрис встретились с представителями азиатской общины. «Ненависти на расовой почве нет места в Америке. И все мы, все мы вместе, должны положить этому явлению конец», – заявил Байден после встречи.
Нападки на американцев азиатского происхождения и выходцев из Азии участились в США после начала эпидемии коронавирусной инфекции – авторы нападок возлагают на Китай и китайцев ответственность за распространение коронавируса, а многие переносят свое негативное отношение к китайцам на всех людей с азиатскими корнями. В твиттере Байден намекнул на то, что свою роль в разжигании ненависти сыграл и его предшественник на посту президента, республиканец Дональд Трамп, который часто называл коронавирус «китайским вирусом». «Слова имеют последствия», – написал Байден. «Это называется коронавирус, и точка».
- Отправляясь в Джорджию, Байден ответил журналистам на вопрос о том, пообщается ли он в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, который – очевидно, реагируя на интервью президента США, в котором тот согласился с характеристикой Путина как «убийцы», – пригласил его провести дискуссию «в прямом эфире». Байден сказал, что «в свое время» обязательно поговорит с Путиным.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня переходит на чрезвычайный режим работы
«С сегодняшнего дня оппозиция перейдет на чрезвычайный режим работы», - заявил в своем выступлении на акции перед парламентом Грузии член «Национального движения» Заал Удумашвили, передает Общественный вещатель.
Он рассказал о планах грузинской оппозиции. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги будут проведены как в Тбилиси, так и в регионах. Как отметил Удумашвили, оппозиция переходит на непрерывный режим протестов.
«С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, что означает, что мы поедем в каждый город, каждую деревню, придем в каждую семью и убедим население в том, что эта борьба действительно имеет смысл, потому что правда за нами. В этот период состоятся митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Но в завершение мы соберемся 15 мая здесь, на проспекте Руставели. Оппозиция переходит к непрерывному режиму протеста. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и положительным изменениям в стране», - сказал Заал Удумашвили.
- С 12 марта, при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля дипломата Кристиана Даниельсона, члены правящей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд накануне продолжался более девяти часов. Уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль
В Исландии вечером в пятницу началось извержение вулкана Фаградалфьяль. Он расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.
В последний раз этот вулкан извергался не менее 800 лет назад, называются и большие цифры - вплоть до 6 тысяч лет.
Специалисты ожидали извержения, предвестником которого стало увеличение числа небольших подземных толчков - за последние три недели их было зафиксировано около 40 тысяч.
Пока извержение оценивается как не очень сильное - в жерле вулкана возникла трещина длиной 500-700 метров, лава разлилась на площади примерно в 1 километр. Населённым пунктам угрозы нет. Из соображений предосторожности была приостановлена работа расположенного неподалеку международного аэропорта Кеблавик, который обслуживает Рейкьявик.
В 2010 году из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль на несколько дней было закрыто воздушное пространство над большей частью Европы.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 40 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 176 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 40 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 человека, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 1969 года рождения умер 18 марта, женщина 1941 года рождения скончалась 19 марта. У обоих была выявлена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 5 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 207 человек. Зарегистрировано 208 летальных случаев. Выздоровели 12 650 человек.
Коронавирус в Грузии: 422 случая заражения за сутки, 8 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 422 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,82%, за последние две недели – 1,52%, а за последнюю неделю – 1,49%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 277 218.
Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 216. География остальных случаев выглядит следующим образом: Аджария – 29, Имерети – 71, Квемо Картли – 22, Шида Картли – 22, Кахети – 10, Гурия – 20, Самегрело-Земо Сванети – 22, Мцхета-Мтианети – 3, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 5.
От ковида скончались еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 691.
Выздоровели 158 человек, их общее число выросло до 269 784.
На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев коронавируса. Из них 1 423 пациента (более 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 730 инфицированных, в Аджарии – 137, в Имерети – 11. Состояние 276 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 83 человека.
2 126 (более 57% активных случаев) человека лечатся на дому, а 168 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 235 граждан, в самоизоляции остаются около 6,5 тысячи человек.
Церцвадзе назвал возможные последствия отказа от массовой вакцинации против COVID-19
Отказ населения Грузии от вакцинации против COVID-19 может обернуться в дальнейшем не только дополнительными смертями, но и серьезными экономическими проблемами для страны. Об генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил в эфире телеканала «Рустави 2».
«Если население откажется от массовой вакцинации, у нас появится перспектива увеличения числа случаев заболевания и смертей. Нас ждет злополучная третья волна, которая уже началась в некоторых странах, а другие страны в Европе и Америке ее еще ожидают. За этим последуют новые ограничения, блокировки, экономический спад, ухудшение условий жизни», - заявил Церцвадзе.
Он выразил надежду на то, что скептицизм по поводу вакцинации будет временным и в ближайшем будущем население Грузии «сделает правильный выбор».
- 15 марта Грузия начала вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. На первом этапе планируется привить до 54 тысяч медицинских работников. На данный момент в Грузии привито около 4 тысяч человек - то есть менее 10% от запланированного количества.
- Как указывают специалисты, чтобы вакцинация принесла результаты, в 2021 году Грузия должна привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
Глава Минздрава Грузии готова привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе готова пройти вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом она заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».
45-летняя Екатерина Тикарадзе занимала пост министра здравоохранения с самого начала пандемии коронавируса. Когда 14 марта в Грузию прибыла первая партия вакцины от COVID-19 – 43,2 тысячи доз препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, она заявила журналистам, что пока не планирует делать прививку, поскольку некоторым людям эта доза может оказаться нужнее.
В интервью «Рустави 2» Тикарадзе сказала, что, согласно стратегии Минздрава, она планировала сделать прививку публично, но позже, когда в страну поступит вакцина китайского производства. По ее словам, в настоящее время ведомство решает, как дальше пропагандировать кампанию по вакцинации.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По последним данным Минздрава, дозу вакцины получили около 4 тысяч человек.
18 марта в стране было зафиксировано первое тяжелое осложнение при вакцинации. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. Спустя 16 часов, она скончалась, не приходя в сознание, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Неизвестно, были ли в Грузии те, кто отказался от своей дозы AstraZeneca после произошедшего. В Минздраве обсудили возможность приостановки использования вакцины этой компании. Было решено, что применение этого препарата продолжится, однако масштабы будут сокращены. Сейчас вакцинация проходит только в многопрофильных больницах, где есть реанимационные отделения. В поликлиниках прививки делать больше не будут.
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило расследование, начатое после того, как в ряде стран ЕС были высказаны опасения относительно безопасности препарата AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.
Сильная аллергическая реакция, анафилактический шок, является крайне редким побочным эффектом многих вакцин. В информации по применению AstraZeneca, Pfizer и других вакцин говорится, что они не показаны людям, у которых есть аллергия на их компоненты.
Как указала первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, в случае применения вакцины AstraZeneca, анафилаксия возможна, однако это очень редкая реакция - около четырех-пяти случаев на миллион.
Экстремал погиб при сходе лавины недалеко от Гудаури
Экстремал погиб при сходе лавины в районе горнолыжного курорта Гудаури на северо-востоке Грузии. Об этом сообщили сегодня в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
Ранее сегодня в «112» поступило сообщение о пропаже гражданина во время катания по склонам. В ведомстве заявляют, что спасатели быстро отреагировали на вызов и начали поисковую операцию в зоне, указанной родственниками пропавшего.
Выяснилось, что там произошел сход нескольких небольших лавин. К работам были привлечены сотрудники районного отделения ведомства в Казбеги, а также кинологи и спасатели «Компании развития горных курортов» Минэкономики.
«По итогам работ обнаружено и извлечено из снега тело гражданина», - отмечено в сообщении.
Bellingcat: найдены новые доказательства в деле об убийстве Хангошвили
Украинские правоохранительные органы нашли новые доказательства по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Обнаруженные улики свидетельствуют о том, что его убийца, называющий себя Вадимом Соколовым, является на самом деле Вадимом Красиковым – человеком, который связан с российскими спецслужбами. Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Ссылаясь на материалы украинских властей, журналисты пишут, что среди прочего – переписок, электронных сообщений и USB-флешек – правоохранители нашли фотографии человека, которого они идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото, сказано в публикации. На соответствующих изображениях – тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.
Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что “Вадим Соколов” существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Обвиняемый – гражданин России, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей. Федеральная прокуратура Германии в своем обвинительном заключении возложила на российское руководство ответственность за то, что они отдали приказ совершить убийство.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.
- Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нем же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.
- В тот же день агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием.
- Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.
22 марта завершается выдвижение кандидатов в депутаты абхазских органов местного самоуправления
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты районных и городских собраний.
По данным на 19 марта, Гальская районная избирательная комиссия зарегистрировала 6 инициативных групп. «Пока что зарегистрировано 6 инициативных групп. У нас в районе уменьшилось количество депутатов собрания. Их будет 11, соответственно и 11 избирательных округов: шесть в селах и пять в городе. По предварительным данным у нас 880 избирателей», - сообщил «Апсныпресс» председатель Гальской районной избирательной комиссии Игорь Амичба.
Последний раз выборы в органы местного самоуправления Гальского района проводились в 2009 году. Регистрация инициативных групп и избирательных объединений, включая партии, продлится по 22 марта. Кандидаты в депутаты должны быть зарегистрированы до 1 апреля. В Гальском районе пока заявлений от партий не поступало, но, по информации Амичба, две партии - «Амцахара» и Коммунистическая партия – намерены зарегистрироваться в избиркоме.
Председатель Ткварчельской районной избирательной комиссии Виталий Чачхалия сообщил о том, что в районе зарегистрированы 22 инициативные группы. Среди выдвигаемых кандидатов – две женщины. Всего в районе будет избрано 15 депутатов. Количество избирателей - около 7 тысяч.
По словам председателя Очамчирской районной избирательной комиссии Роберта Шинкуба, на данный момент зарегистрировано 15 кандидатов в депутаты от политической партии «Амцахара» и 39 инициативных групп. В районе 32 избирательных округа и будет избрано 32 депутата районного собрания. «Среди тех, кто выдвигается – двое армян, один грузин, остальные – абхазы. Среди кандидатов - три женщины. В районе 15 242 избирателей», - сообщил Шинкуба.
По информации заместителя председателя Гульрипшской районной избирательной комиссии Сусанны Триандафилиди, зарегистрирована 21 инициативная группа. В собрании 15 мест. От партий пока никто не выдвигается. Среди выдвигаемых кандидатов три женщины. В Гульрипшском районе до 12 тысяч избирателей».
В Сухумской городской избирательной комиссии зарегистрированы 44 инициативные группы, сообщил председатель избиркома Адгур Лагвилава. Среди кандидатов 4 женщины. Количество избирателей в столице до 40 тысяч человек. В Сухумское городское собрание избираются 19 депутатов».
«В Новом Афоне будет избрано девять депутатов городского Собрания. Пока что зарегистрировано 11 инициативных групп. Среди кандидатов две женщины. В городе 1248 избирателей», - сообщила председатель Новоафонской городской избирательной комиссии Вероника Беляева.
«Зарегистрирована 61 инициативная группа. Среди выдвигаемых кандидатур – четыре женщины. Всего в районное Собрание будет избрано 29 депутатов. Избирателей - более 25 тысяч», - сообщил председатель Гудаутской районной избирательной комиссии Лаврентий Губаз.
Секретарь Гагрской городской избирательной комиссии Батал Кортава сказал о том, что «на сегодняшний день в Гагре 29 зарегистрированных инициативных групп. Избирается 25 депутатов. Среди выдвигаемых кандидатов – пять женщин. Общее количество избирателей - 25 тысяч».
По информации председателя Пицундской городской избирательной комиссии Давлета Пилия, в Пицунде зарегистрировано 12 инициативных групп. В Горсобрание избирается девять 9 депутатов. В числе выдвинутых кандидатур – три женщины. В списках избирателей - 2997 человек. Пилия особо подчеркнул, что практически все выдвигаемые кандидаты – молодые люди.
- 11 апреля в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. В соответствии с законом «О выборах в органы местного самоуправления», право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей. Под избирательным объединением понимаются политические партии, уставы которых зарегистрированы республиканским Минюстом, избирательные объединения коллективов предприятии, учреждений, организаций, учебных заведений, собрания избирателей по месту жительства. Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года. Депутатом Собрания может быть избран житель Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.
Грузинская оппозиция объявила о новой волне протестов
Оппозиция возобновляет протестные акции после провала переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом сегодня, 19 марта, заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили по итогам консультаций лидеров оппозиции.
По словам Удумашвили, 20 марта в 12:00 у парламента Грузии в Тбилиси оппозиционные партии проведут митинг, на котором представят свой план действий. Он пояснил, что завтрашний день станет началом «новой протестной волны» в стране, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» открыто заявила, что она закрывает двери для европейских партнеров и в целом для Запада. Оппозиция со своей стороны была абсолютно конструктивна… Мы практически отказались от каких-либо уличных протестов до тех пор, пока не закончатся переговоры, поскольку мы полагали, что в «Грузинской мечте» победит здравый смысл. С завтрашнего дня мы переходим на совершенно другой режим действий и на совершенно другую волну. Наш план, что мы планируем в течение ближайшего периода и как в стране продолжатся политические процессы, об этом мы объявим завтра на Руставели в 12 часов», - заявил Удумашвили.
- С 12 марта, при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля дипломата Кристиана Даниельсона, члены правящей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд накануне продолжался более девяти часов. Уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
В Химках при взрыве в жилом доме погибли три человека
В городе Химки Московской области произошёл взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщило региональное управление МЧС. По последним подтверждённым данным, погибли три человека, двое из которых – дети. Ещё семь человек пострадали.
Взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже. Предположительно, там взорвался газ. В результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа и рухнули перекрытия. После взрыва начался пожар, горят пять квартир, сообщил источник ТАСС.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 891, в общем составив 182 056.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 332 и сейчас составляет 167 518.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3320.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 851 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 367, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 793 678 (4 725 за сутки).
В Грузии зафиксировано еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19
Еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано в Грузии. Об этом стало известно на брифинге в министерстве здравоохранения.
По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, у женщины развилась аллергическая реакция, сейчас она чувствует себя хорошо. Он говорит, что в данном случае пока не подтверждено, была ли реакция анафилактическим шоком.
«Эта молодая женщина находится в одной из больниц. Там клиника написала, что это анафилактический шок, однако окончательное решение, был ли это анафилактический шок, должна принять комиссия. Была острая аллергическая реакция. Сама анафилаксия относится к ряду острых аллергических реакций, однако были ли это шок, не подтверждено. Сейчас она чувствует себя хорошо», – заявил Гамкрелидзе.
Накануне медсестра Меги Бакрадзе попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе. Её доставили в Тбилиси, в Первую университетскую клинику. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Специалисты говорят, что у медсестры развился анафилактический шок.
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По данным на утро 19 марта, в стране вакцинировались от коронавируса 3642 медработника.
Вакцинация в Грузии будет доступна лишь в многопрофильных медцентрах
Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии после смерти 28-летней медсестры из Ахалцихе будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на специальном брифинге.
«С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», – сказала Габуния.
По её словам, смерть от анафилактического шока в Грузии из-за вакцины AstraZeneca стала первой в мире.
«Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается», – отметила Габуния.
Медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалцихе, скончалась сегодня в Первой университетской клинике. Специалисты говорят, что у неё развился анафилактический шок. Это - первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии. По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса.
В Азербайджане срок действия карантина продлен до 1 июня
В Азербайджане срок действия карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, продлен до 1 июня. Решение принято кабинетом министров, оно уже опубликовано на сайте правительства.
Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.
В Азербайджане вновь наблюдается рост числа заболеваний коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 879 новых случаев, днём ранее – 933. В стране выявлен и «британский» штамм коронавируса.
Тея Цулукиани назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии
Министром культуры, спорта и молодежи Грузии назначена Тея Цулукиани. Она приступит к исполнению обязанностей с 22 марта. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ранее парламент утвердил пакет из 58 законопроектов о реформе правительства. Министерство образования, науки, культуры и спорта теперь разделено на два ведомства. Министром образования и науки вновь стал Михеил Чхенкели, который руководил ведомством до его разделения.
Тея Цулукиани в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре. В последние два месяца Цулукиани активно проводила встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.
Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.
Владельцы машин с абхазскими номерами вышли на митинг в Бишкеке
В столице Кыргызстана Бишкеке прошел митинг водителей автомобилей с абхазскими номерами. Они недовольны тем, что сотрудники патрульной милиции их останавливают и ставят машины на штрафстоянки.
Как пишет издание «Вечерний Бишкек», объявления о продаже автомашин с абхазскими номерами стали появляться примерно год назад.
«Как правило цена на такие машины на треть, а то и вполовину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Продавцы уверяли, что у нового владельца никаких проблем не будет, якобы выписывается доверенность, которую даже можно продлить, сотрудники патрульной милиции лишний раз не останавливают и вопросов не задают. Есть даже плюсы: на авто с иностранными номерами не приходят штрафы по системе «безопасный город». Однако на самом деле все не так просто. Абхазия не является членом ЕАЭС и таможенные пошлины на авто там существенно ниже. Настолько ниже, что поддержанный внедорожник престижной марки можно купить за $4-10 тысяч. Правда оформить машину на иностранца законодательство страны не позволяет. Но, абхазские продавцы идут на хитрость – выписывают доверенности через заключение фиктивных договоров о трудоустройстве. В любом случае, авто после такой сделки не будет принадлежать покупателю. Более того, доверенность нужно будет регулярно продлевать. Сделать это дистанционно нельзя, по крайней мере легально», – пишет издание.
По данным Государственной таможенной службы, за неделю на дорогах Кыргызстана выявлено 10 автомашин с просроченными декларациями временного таможенного ввоза. Водители иномарок с иностранными госномерами недовольны действиями властей, считая себя законопослушными водителями.
«До недавнего времени ни таможенная служба, ни милиция не реагировали на эту ситуацию, хотя прекрасно понимали, как работает схема. Но с марта вышло новое распоряжение, которое позволяет навести порядок в сфере, правда автолюбители могут лишиться своих машин либо попасть на крючок к нечистым на руку сотрудников служб», – сообщает «Вечерний Бишкек».
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