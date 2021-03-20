В Ахалцихе произошла стычка между родственниками Меги Бакрадзе и сотрудниками больницы

Сегодня днем, 20 марта, возле клиники «Имеди» в Ахалцихе, где в четверг 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе впала в кому после вакцинации от COVID-19, произошла стычка между родственниками Бакрадзе и сотрудниками больницы. Муж медсестры ударил одного из работников клиники. Он набросился на мужчину с кулаками со словами: «Ты убил мою жену». Конфликт удалось уладить только после вмешательства полицейских, которые вывели супруга Бакрадзе с территории.

Родные Меги Бакрадзе подозревают, что врачи ахалцихской клиники растерялись, когда молодой женщине стало плохо после прививки, и не смогли правильно и своевременно оказать ей помощь. В «Имеди» эти обвинения отрицают, указывая, что они срочно ввели адреналин, а затем интубировали пациентку.

Более того, сегодня отец Бакрадзе заявил, что вакцинация от COVID-19 в Ахалцихе была вовсе не добровольной, и в случае отказа от прививки медицинским работникам грозили увольнением.

Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca. Поскольку оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику ТГМУ в Тбилиси. Состояние пациентки оставалось критическим, и спасти ее не удалось.

Предположительной причиной побочной реакции называется анафилактический шок – немедленная аллергическая реакция. МВД расследует случившееся по статье «причинение смерти по неосторожности». Семья не доверяет следствию и планирует провести альтернативные экспертизы.