Мамука Мдинарадзе: Вымышленный кризис не может длиться месяцами

В столице Кыргызстана Бишкеке прошел митинг водителей автомобилей с абхазскими номерами. Они недовольны тем, что сотрудники патрульной милиции их останавливают и ставят машины на штрафстоянки.

Как пишет издание «Вечерний Бишкек», объявления о продаже автомашин с абхазскими номерами стали появляться примерно год назад.

«Как правило цена на такие машины на треть, а то и вполовину меньше, чем аналогичные модели, но оформленные в Кыргызстане. Продавцы уверяли, что у нового владельца никаких проблем не будет, якобы выписывается доверенность, которую даже можно продлить, сотрудники патрульной милиции лишний раз не останавливают и вопросов не задают. Есть даже плюсы: на авто с иностранными номерами не приходят штрафы по системе «безопасный город». Однако на самом деле все не так просто. Абхазия не является членом ЕАЭС и таможенные пошлины на авто там существенно ниже. Настолько ниже, что поддержанный внедорожник престижной марки можно купить за $4-10 тысяч. Правда оформить машину на иностранца законодательство страны не позволяет. Но, абхазские продавцы идут на хитрость – выписывают доверенности через заключение фиктивных договоров о трудоустройстве. В любом случае, авто после такой сделки не будет принадлежать покупателю. Более того, доверенность нужно будет регулярно продлевать. Сделать это дистанционно нельзя, по крайней мере легально», – пишет издание.

По данным Государственной таможенной службы, за неделю на дорогах Кыргызстана выявлено 10 автомашин с просроченными декларациями временного таможенного ввоза. Водители иномарок с иностранными госномерами недовольны действиями властей, считая себя законопослушными водителями.

«До недавнего времени ни таможенная служба, ни милиция не реагировали на эту ситуацию, хотя прекрасно понимали, как работает схема. Но с марта вышло новое распоряжение, которое позволяет навести порядок в сфере, правда автолюбители могут лишиться своих машин либо попасть на крючок к нечистым на руку сотрудников служб», – сообщает «Вечерний Бишкек».