COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 12 человек

Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1071, в общем составив 183 127. По состоянию на 11:00 20 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 459 и сейчас составляет 167 977.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3332.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 855 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 963, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 799 637 (5 959 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.