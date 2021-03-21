Карл Харцель поздравил грузинские СМИ с Днем журналистики

Министерство иностранных дел прокомментировало отставку главы миссии Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, подчеркнув, что ее решение не было неожиданным.

«По согласованию с руководством ведомства, посолом было принято решение покинуть занимаемую должность после заседания Совета ассоциации, которое состоялось 16 марта. Как вы знаете, это была очень важная встреча с Европейским союзом, которая после пандемии 2019 года прошла впервые и была очень успешной по своим результатам», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили Сабанадзе за ее работу, подчеркнув, что восемь лет, в течение которых она оставалась на должности, «была полна успешных шагов в отношениях между Грузией и ЕС».

Наталья Сабанадзе являлась чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, а также главой миссии Грузии в ЕС с мая 2013 года. Ранее сегодня она сообщила о том, что написала заявление об отставке. Сабанадзе не назвала причин своего решения, указав, что европейское будущее Грузии является целью, за достижение которой она всегда будет бороться.

Ее отставка совпала не только с заседанием Совета ассоциации Грузия-ЕС, но и с провалом переговоров правящей «Грузинской мечты» и оппозиции. Стороны не смогли сблизить позиции и найти пути выхода из политического кризиса, несмотря на усилия медиатора от ЕС, личного представителя президента Европейского Совета Кристиана Даниельсона.

Дипломат не дает дополнительных комментариев СМИ. Она отказалась отвечать грузинской службе Радио Свобода на вопрос о том, связано ли ее решение с последними событиями в стране и визитом в Брюссель премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.