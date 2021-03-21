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Карл Харцель поздравил грузинские СМИ с Днем журналистики
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель поздравил представителей грузинских СМИ с профессиональным праздником - Днем журналистики, сообщает Общественный вещатель.
«Разрешите выразить свое уважение и поздравить грузинские СМИ с Днем журналистики. Большое вам спасибо за то, что вы всегда на передовой во время вызовов. Я и мои коллеги уважаем и ценим вашу работу», - написал Карл Харцель.
Другие новости дня
В МИД прокомментировали отставку главы миссии Грузии в ЕС
Министерство иностранных дел прокомментировало отставку главы миссии Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, подчеркнув, что ее решение не было неожиданным.
«По согласованию с руководством ведомства, посолом было принято решение покинуть занимаемую должность после заседания Совета ассоциации, которое состоялось 16 марта. Как вы знаете, это была очень важная встреча с Европейским союзом, которая после пандемии 2019 года прошла впервые и была очень успешной по своим результатам», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили Сабанадзе за ее работу, подчеркнув, что восемь лет, в течение которых она оставалась на должности, «была полна успешных шагов в отношениях между Грузией и ЕС».
Наталья Сабанадзе являлась чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, а также главой миссии Грузии в ЕС с мая 2013 года. Ранее сегодня она сообщила о том, что написала заявление об отставке. Сабанадзе не назвала причин своего решения, указав, что европейское будущее Грузии является целью, за достижение которой она всегда будет бороться.
Ее отставка совпала не только с заседанием Совета ассоциации Грузия-ЕС, но и с провалом переговоров правящей «Грузинской мечты» и оппозиции. Стороны не смогли сблизить позиции и найти пути выхода из политического кризиса, несмотря на усилия медиатора от ЕС, личного представителя президента Европейского Совета Кристиана Даниельсона.
Дипломат не дает дополнительных комментариев СМИ. Она отказалась отвечать грузинской службе Радио Свобода на вопрос о том, связано ли ее решение с последними событиями в стране и визитом в Брюссель премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
На фоне задержаний в Тбилиси прошла очередная акция протеста против подорожания бензина
Задержаниями завершился очередной митинг протестующих из-за повышения цен на автомобильное топливо в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Автовладельцы требуют понижения ставок акцизов на бензин. Организаторы сегодняшнего митинга указали, что правительство Грузии уже долгое время игнорирует их протест. Они настаивают на встрече с премьером Ираклием Гарибашвили.
После традиционного автомобильного шествия, водители попытались перекрыть Кахетинское шоссе – дорогу, ведущую к Тбилисскому аэропорту. Сотрудники МВД Грузии призвали их покинуть проезжую часть, однако демонстранты отказались подчиниться.
В ходе стычки были задержаны, по меньшей, мере, три человека. Всем им вменяется в вину неподчинение законным требованием полиции.
К настоящему времени автомобильное движение восстановлено, акция завершена.
Уже несколько недель протестные акции против повышения цен на топливо проходят в Тбилиси и регионах. Сегодня на митинг также собрались водители в Кутаиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 422
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 422.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 13 пациентов с COVID-19, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии – два, в Дагестане – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 8 343 заразившихся COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 123 человека.
- Краснодарский край + 123 (41 219 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 115 (49 475)
- Кабардино-Балкария + 53 (22 293)
- Дагестан + 40 (30 602)
- Калмыкия + 28 (19 702)
- Северная Осетия + 18 (16 176)
- Карачаево-Черкесия + 15 (19 499)
- Ингушетия + 11 (15 018)
- Чечня + 11 (11 543)
- Адыгея + 8 (14 006)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 239 533 случая COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 21 марта, выявлено 4 456 869 заболевших коронавирусом.
В Батуми участники акции с социальными требованиями перекрыли дорогу
Жители так называемого «города Мечты» - квартала из стихийно возведенных бараков на окраине Батуми, провели очередную протестную акцию, требуя встречи с председателем правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
Около сотни граждан перекрыли центральную автомобильную дорогу Хелвачаури-Батуми в районе проспекта Фридона Халваши. Протестующие жаловались на многочисленные социальные проблемы. Они призвали власти установить критерии на получение квартир в жилищном комплексе, который строится на месте бараков. Демонстранты указали, что пока что ни у кого из них нет гарантий того, что их обеспечат жилплощадью в рамках социального проекта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Рижвадзе должен представить документы и подписать с каждым из нас договор, что нас удовлетворят жилплощадью. Мы не собираемся прекращать протест», - сказал один из участников акции.
Дорога была перекрыта примерно в течение часа. Освободить проезжую часть удалось после вмешательства сотрудников патрульной полиции. К настоящему времени протестная акция завершена. По словам организаторов, митинг с аналогичными требованиями они проведут завтра, 22 марта, в 14:00 на улице Багратиони в Батуми.
- «Город мечты» возник на территории бывшей российской военной базы близ Батуми в 2012 году, после смены власти в стране. Сюда переехали около 900 семей из высокогорной Аджарии – это эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Они селились в бараках и вагонах, в поселке не было электричества и канализации.
- В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс, чтобы переселить туда социально незащищенных граждан. Масштабный социальный проект назвали «Город мечты», на его финансирование из бюджета Аджарии было выделено 38,7 миллиона лари (13,7 миллионов долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени.
- Протесты жителей барачного поселения, которые хотят получить гарантии, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций, в последнее время стали регулярными. Нередко акции сопровождаются задержаниями.
В Киеве демонстранты облили краской и пытались поджечь Офис президента
Полиция Украины открыла уголовное дело в связи с акцией протеста у здания Офиса президента в Киеве вечером в субботу.
У здания собрались сотни сторонников недавно осужденного к лишению свободы одесского активиста Сергея Стерненко. Они требовали его освобождения. Часть собравшихся нанесла на фасад здания различные надписи и граффити, в том числе оскорбления в адрес властей и полиции, фасад облили краской, в здании разбили стекла, его безуспешно пытались поджечь. Полиция практически не вмешивалась, был задержан только один человек.
Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотогалерею с места событий.
В МВД и Офисе президента Украины осудили действия участников акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал их провокацией с целью заставить полицию вмешаться и пролить кровь - чего не произошло. По словам Геращенко, десятки людей будут привлечены к ответственности. Советник главы Офиса президента Максим Подоляк Сказал, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.
Действия митингующих полиция квалифицировала как хулиганство - сообщает «Украинская правда». Предварительный ущерб зданию оценили в 2 миллиона гривен (более 6 млн рублей).
- В феврале суд в Одессе признал Сергея Стерненко, бывшего лидера местного отделения организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена) виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.
- Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен. Один из лидеров «Правого сектора» категорически не признает вину и считает себя жертвой политической расправы.
- Сергей Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после этого возглавил отделение «Правого сектора» в Одессе.
- В 2018 году на него было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что только оборонялся. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу один из лидеров «Правого сектора» отпущен под личное поручительство.
- В феврале сторонники Стерненко уже пытались прорваться к Офису президента, тогда полиция преградила им путь, в столкновениях были пострадавшие.
Минюст Грузии назвал дезинформацией сюжет о тайных переговорах с «Райффайзенбанком»
В Минюсте Грузии прокомментировали сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари», назвав дезинформацией сведения о тайных переговорах с «Райффайзенбанком» и хищении 10 миллионов долларов во время заключительного этапа судебной тяжбы с дочкой австрийской банковской группы.
Как утверждает «Мтавари», из 25 миллионов долларов, которые Грузия должна была выплатить банку по итогам арбитража, «Райффайзенбанк» получил только 15 миллионов долларов. Авторы сюжета говорят о признаках коррупции. В причастности к хищению 10 миллионов долларов они подозревают Тею Цулукиани и Ираклия Гарибашвили, которые на момент осуществления транзакции занимали должности главы Минюста и премьера Грузии.
«Завершение арбитражного спора с «Райффайзенбанком» было успешным для грузинской стороны и позволило сэкономить не менее 180 миллионов долларов из госбюджета. Все другие интерпретации этого дела являются дезинформацией и попыткой ввести общественность в заблуждение», - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.
В ведомстве также приводят официальные данные по поводу трех этапов выплаты долга, произведенных в течение двух лет. «Фактически арбитражный спор «Райффайзенбанка» с Грузией закончился соглашением. По условиям сделки банк получил 25 миллионов долларов несколькими траншами… Постановление правительства Грузии, которое является публичным, гласит, что банк должен был получить долг несколькими траншами, что и было выполнено. Первым траншем 5 миллионов долларов были переведено в декабре 2015 года. Второй транш – 10 миллионов долларов – в феврале 2016 года, третий транш – 10 миллионов долларов – 20 января 2017 года. Оплата была завершена в 2017 году», - говорится в заявлении.
- 21 августа 1998 года государственная компания «Сакэнерго» подписала договор купли-продажи газа и топлива с компанией Anglo Oil International Ltd. Со своей стороны, 5 октября 1998 года Anglo Oil подписала с «Райффайзенбанком» кредитное соглашение на финансирование экспорта газа и электроэнергии на общую сумму более 18,8 миллионов долларов. 16 декабря 1998 года было подписано соглашение о гарантии исполнения, согласно которому Грузия обязалась выплатить долг, взятый у банка компанией-инвестором по кредитному соглашению от 5 октября 1998 года. По тому же соглашению о гарантии Anglo Oil уступила свое право требовать возмещения убытков банку. По состоянию на 31 декабря 1999 года долг составлял 46,2 миллиона долларов, что было официально признано правительством Грузии в то время, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 31 августа 2005 года Банк подал иск в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты против Министерства топлива и энергетики Грузии, грузинской государственной компании «Сакэнерго» и государства. Банк потребовал от грузинской стороны погашения долга и начисленных по нему процентов.
- 3 марта 2006 года по запросу банка арбитражное разбирательство было приостановлено, и стороны в течение нескольких лет пытались решить вопрос путем переговоров, однако в 2012 году процесс закончился безрезультатно. На момент возобновления переговоров банк оценил свою претензию в арбитраже в 210 миллионов долларов, однако к концу переговорных процедур эта сумма увеличилась.
- 5 июня 2015 года по запросу банка приостановленный арбитражный спор между сторонами был возобновлен, и грузинская сторона параллельно с переговорами подключилась к арбитражному процессу. После нескольких длительных раундов грузинское государство пришло к соглашению с истцом, были достигнуты условия сделки.
Посол России в США, которого вызвали после слов Байдена о Путине, прибыл в Москву
Посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный ранее на этой неделе в Москву на консультации, прибыл в российскую столицу.
С журналистами в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка, посол общаться не стал.
Перед отлетом из США Антонов говорил, что пробудет в России «столько, сколько понадобится» и что ему «предстоит большая работа в различных ведомствах», но не сказал, каких.
О приглашении посла в Москву для консультаций представитель МИД России Мария Захарова сообщила 17 марта - в тот же день, когда вышло в эфир интервью президента США Джо Байдена. В нем американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Захарова прямо не связала приглашение посла со словами Байдена, однако написала, что посол вызван в Москву, чтобы обсудить пути выправления отношений между Россией и США.
Слова Байдена вызвали резкую критику многих российских чиновников и лояльных действующей власти политиков. Сам Путин пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил детскую дразнилку: «Кто обзывается, тот сам так называется». Он также пригласил Байдена в ближайшее время пообщаться. Президент США ответил, что «в свое время» поговорит с Путиным.
- Российские агентства в воскресенье публикуют справочные материалы о случаях отзыва Россией послов для консультаций. Такая мера применялась Москвой довольно редко, как правило в случаях серьезного обострения отношений между странами. Последний подобный случай датируется 2014 годом. 23 февраля 2014 года для консультаций был отозван посол на Украине Михаил Зурабов - это произошло на следующий день после отстранения от должности президента Виктора Януковича, которое в Москве характеризовали как переворот. Спустя несколько дней после отъезда Зурабова российские военные фактически взяли под контроль Крым, после чего произошел референдум, со ссылкой на который российские власти объявили об аннексии полуострова. Зурабов вернулся в Киев в июне 2014 года.
Уроженец Северной Осетии оказался в числе «преемников» Александра Лукашенко
Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область коснулся темы своих преемников, назвав двух человек, которые, по его мнению, могли бы претендовать на должность главы республики. В их числе оказался уроженец Северной Осетии, генерал-лейтенант белорусской милиции, бывший глава МВД республики Юрий Караев.
Лукашенко, правящий страной уже 27 лет и столкнувшийся в прошлом году с массовыми акциями протеста, которые были подавлены силой, в беседе с работниками предприятия «Молочный мир» заявил, что у Беларуси в будущем будут и другие президенты.
«Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», – добавил глава государства.
По словам Лукашенко, вопрос о его преемнике будет решен на выборах, еще одним возможным кандидатом он назвал главу исполкома Гродненской области Владимира Караника.
«Вот у меня тут два человека моих (Караев и Караник), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один – генерал, второй – губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», – сказал Лукашенко, отметив, что никто из его сыновей преемником не будет.
Юрий Караев возглавлял МВД Беларуси в разгар уличных протестов в августе-сентябре прошлого года. Его подчиненные, по многочисленным свидетельствам, применяли силу к демонстрантам, издевались над задержанными, пытая и унижая их. Сотни людей получили травмы после применения спецсредств или избиений при задержании и в спецприемниках. Несколько человек погибли.
Сам Караев в какой-то момент принес извинения за жесткие действия подопечных, но они распространялись только на людей, которые были сочтены задержанными случайно. В октябре 2020 года Караев был назначен помощником президента – инспектором по Гродненской области.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Светлану Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
- Караев родился 21 июня 1966 года во Владикавказе (тогда – Орджоникидзе). В 1987 году окончил Саратовское высшее военное командное училище, служил в Могилеве, затем – в Минском полку оперативного назначения МВД СССР. Участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе. В 1992-1994 годы командовал учебной ротой специального назначения МВД Беларуси.
Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Следственный комитет России в воскресенье подтвердил сообщения источников агентств ТАСС и «Интерфакс» о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Утверждается, что он подозревается в получении взятки в размере более чем 31 миллион рублей.
Ранее появились сообщения, что сотрудники правоохранительных органов проводят с губернатором, его сыновьями и должностными лицами следственные действия, в том числе допросы и обыски.
По данным источника ТАСС, по делу задержан также бизнесмен Борис Шпигель, бывший продюсер певца Николая Баскова.
В пресс-службе губернатора заявили, что не располагают информацией о действиях силовых структур и не будут комментировать сообщения агентств.
Наталья Сабанадзе ушла с поста главы миссии Грузии в Евросоюзе
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и глава миссии Грузии при Европейском союзе Наталья Сабанадзе подала в отставку. Об этом она сообщила в соцсети, передает Общественный вещатель.
«Всего через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляю Грузию в Брюсселе и возглавляю нашу миссию в Европейском союзе. Для меня это была большая честь и ответственность. Это была миссия, полная как успехов, так и вызовов - профессиональных или моральных. Сегодня пришло время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, которое министр удовлетворил.
Европейское будущее Грузии - это цель, за которую я буду бороться всегда. Я верю в эту цель. Я верю не потому, что членство в ЕС - это панацея, а потому, что это единственный способ сохранить нашу свободу и достоинство», - написала Сабанадзе.
Коронавирус в Грузии: показатель выявляемости заболевших за сутки превысил 2%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 12 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,2%, за последние две недели – 1,55%, а за последнюю неделю – 1,63%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 277 480.
Более 58% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 152. География остальных случаев выглядит следующим образом: Аджария – 11, Имерети – 43, Квемо Картли – 13, Шида Картли – 15, Кахети – 14, Гурия – 1, Самегрело-Земо Сванети – 8, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 1, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 0.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 700.
Выздоровели 189 человек, их общее число выросло до 269 973.
На данный момент в Грузии 3 781 активный случай коронавируса. Из них 1 435 пациентов (около 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 709 инфицированных, в Аджарии – 149, в Имерети – 284. Состояние 287 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 87 человека.
2 170 (более 57% активных случаев) человека лечатся на дому, а 76 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 220 граждан, в самоизоляции остаются более 6,6 тысячи человек.
Сегодня азербайджанское население Грузии отмечает Новруз Байрам
В Грузии отмечают Новруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Ежегодно по случаю Новруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже второй год подряд все народные гулянья в Квемо Картли отменяют, исходя из рисков распространения коронавируса. По словам губернатора региона Шоты Рехвиашвили, население относится с пониманием к решениям властей, демонстрируя тем самым высокую гражданскую ответственность. Глава края также добавил, что в сложившейся ситуации нет поводов для обид.
Накануне азербайджанских граждан Грузии с Новрузом из Марнеули поздравила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани. Она присутствовала на праздничном мероприятии, организованном учащимися государственной школы №2. Госминистр подчеркнул важность сохранения культурного разнообразия страны, а также роль молодых людей и их активное участие в процессе гражданского равенства и интеграции.
Новруз Байрам, праздник этнических азербайджанцев, был объявлен в Грузии всеобщим народным праздником в 2010 году, по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
На праздник принято красить яйца и накрывать праздничный стол с множеством сладостей. Все сидящие за столом поздравляют друг друга с новым годом, желают удачи и процветания.
30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 19 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта «Международным днем Новруза» и приветствовала усилия государств, в которых отмечается Новруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с этим праздником.
Кроме Грузии, Новруз Байрам отмечают в Иране, Азербайджане, Афганистане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Македонии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, Таджикистане, Турции, Узбекистане. В России его празднуют жители Татарстана, Башкирии, Дагестана и некоторых других регионов. Написание и произношение названия этого праздника различаются в зависимости от страны: Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз.
Новруз является национальной традицией, не имеющей отношения ни к исламской религии, ни к исламским традициям. Это один из самых древних праздников в истории человечества. В Персии (современном Иране), а также в Средней Азии его начали отмечать еще до VII века до нашей эры. В переводе с персидского Новруз означает «новый день». Смысл Новруза – торжественная встреча весны, поэтому он отмечается в день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, а природа пробуждается к жизни.
Традиции Новруза связывают с именем основателя религии зороастризма, пророка Заратустры, а также с культом огня и Солнца. Наиболее древний источник, где этот праздник упоминается, это священное писание зороастризма Авеста. Именно в нем говорится о том, что весной необходимо отмечать появление жизни. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.
Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Новруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Новруз, например, не празднуется арабами. В Турции с 1925 года по 1991 год официально празднование Новруза было запрещено. В Сирии празднование Новруза запрещено до сих пор.
ЕС призвал Россию положить конец угрозам из Чечни в адрес «Новой газеты»
Европейский союз призвал Россию прекратить угрозы из Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной. В заявлении Европейской внешнеполитической службы (EEAS), опубликованном в субботу, 20 марта, говорится, что в Брюсселе ожидают от властей России прекращения нападок на «Новую газету» и журналистку Милашину. Евросоюз призывает Россию расследовать информацию о внесудебных казнях, которая содержится в статьях Елены Милашиной.
По оценке европейских дипломатов, публикации Милашиной пополняют список «заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников» о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщает «Немецкая волна».
Внешнеполитическая служба Европейского союза (EEAS) ожидает, что Россия будет соблюдать свои внутренние и международные обязательства в сфере прав человека и основных свобод.
МИД Украины осудил указ Путина о запрете владеть землей в Крыму
Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос будет обсуждаться во время заседания Крымской платформы, заявил изданию РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко. Ожидается, что первое заседание Крымской платформы состоится в августе 2021 года.
По словам Николенко, указ Путина показывает, что Россия продолжает политику притеснений, дискриминации и «вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова».
В МИД Украины заявляют, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
В субботу российская медийная компания РБК сообщила со ссылкой на Росреестр, что земли иностранных граждан в аннексированном Россией Крыму подлежат принудительной продаже или национализации после вступления в силу новых правил.
Согласно указу, подписанному в марте прошлого года президентом Владимиром Путиным, иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам нельзя владеть земельными участками в большинстве районов Крыма.
По состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11 тысяч участков, подпадающих под действие запрета. Большинство владельцев - граждане Украины, есть также владельцы участков среди граждан Белоруссии, Германии, Казахстана и других стран.
В мэрии Тбилиси опровергли информацию о новых трещинах в оползневой зоне
В мэрии Тбилиси опровергли информацию о появлении новых трещин в зоне потенциальной оползневой опасности над дорогой, соединяющей районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
О появлении новых оползневых трещин ранее сегодня сообщила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. По ее словам, они сравнительно небольшие и находятся в нескольких сотнях метров от основного разлома, ближе к жилым домам.
По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, по данному вопросу они получили дополнительные разъяснения от специально созданной группы, осуществляющей круглосуточный мониторинг на месте. Он также не подтвердил информацию о том, что мэрия Тбилиси не разрешает независимым экспертам работать на месте. По его словам, всем посторонним доступ к зоне разлома ограничен в целях безопасности. Бенделиани добавил, что на следующей неделе изучить ситуацию должны иностранные эксперты, после чего будут запланированы конкретные работы.
После комментария заммэра, начальник департамента геологии Национального агентства по окружающей среде Мераб Гаприндашвили пояснил, что трещины, информация о которых распространилась сегодня, «не новы, и они существуют десятилетия». Он также подчеркнул, что они никак не связаны с «оползневым телом, зарождение-активация которого произошли в начале марта текущего года».
Гаприндашвили добавил, что в целом склоны в окрестностях Вашлиджвари – «это нестабильный блок, исходя из своего генезиса», однако «на данном этапе никакой опасности для населения не существует».
По распоряжению мэрии Тбилиси, с 15 марта была перекрыта дорога, ведущая от Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари – до бензозаправочной станции BP на улице Мухрана Мачавариани. Спустя пару дней стало известно об активизации оползневых процессов в районе дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимаются столичные власти.
В мэрии поспешили ответить на обвинения в игнорировании геологических рисков, озвученные рядом независимых экспертов. Одновременно столичные власти указали, что для того, чтобы установить точные причины появления трещин на склоне необходимо завершить исследование. Мэр столицы Каха Каладзе заверил, что они предпринимают все меры, чтобы «в кратчайшие сроки» обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня. 22 марта в Тбилиси ожидают прибытия немецких специалистов, которые должны подключиться к изучению оползневой зоны.
Коронавирус в Абхазии: 12 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 121 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 человека, 16 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8, в Гагрской ЦРБ - 8.
- В гагрской больнице 20 марта скончалась пациентка 1925 года рождения. У женщины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 219 человек. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12 650 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Евгений Пригожин поддержал Рамзана Кадырова в конфликте с «Новой газетой»
Бизнесмен Евгений Пригожин направил главе Чечни Рамзану Кадырову письмо, выразив поддержку в конфликте с «Новой газетой», опубликовавшей расследование о внесудебных расправах Чечне. В подписанном Пригожиным письме, которое опубликовал Кадыров, говорится, что публикация журналистов «порочит честь и достоинство» полка МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. Более того, пишет автор, публикация «Новой газеты» является «недопустимой и преступной».
Евгений Пригожин, называемый в СМИ «другом Путина» или «поваром Путина», пишет, что, уважая честь офицеров и заслуги полка, предлагает Кадырову безвозмездную помощь и поддержку его, Пригожина, юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой».
Кадыров, после прочтения письма, назвал Пригожина «братом» и заявил об «общих врагах». Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии».
15 марта «Новая газета» опубликовала расследование со свидетельствами казней и пыток в полку Ахмата Кадырова. Подробности о внесудебных расправах впервые рассказал очевидец – бывший сотрудник полка Сулейман Гезмахмаев. Уже 17 марта в Грозном организовали митинг, участники которого требовали закрыть газету. Общественная палата республики обратилась к президенту России с тем же требованием. Присоединились и служащие в кадыровском полку – они записали видеообращение к Путину, в котором жаловались на «Новую газету» и угрожали журналистам.
В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не является арбитром в подобных ситуациях и направил руководство Чечни в суд. Это вызвало недовольство Кадырова, который вступил с Песковым в спор, напомнив Кремлю о «десятках тысяч погибших» за «возвращение Чечни в состав России».
СМИ неоднократно связывали Евгения Пригожина с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990 годах. Путин в интервью в интервью американскому телеканалу NBC News заявлял, что знаком с Пригожиным, но не считает его другом.
При этом поставщики питания, связанные с «поваром Путина», только за 2020-й год получили множество государственных контрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей.
США ввели санкции в отношении Пригожина, считая его причастным к попытке вмешательства в американские выборы. В начале марта Кадыров в ответ на объявление ФБР о награде в 250 тысяч долларов США за информацию, которая приведет к аресту «повара Путина», опубликовал совместное фото с бизнесменом.
Пригожин известен исками к независимым медиа, в том числе к «Новой газете», Фонду борьбы с коррупцией (российские власти внесли ФБК в список иностранных агентов, ФБК с этим не согласился – прим.ред.)., «Фонтанке.ру», журналисту Максиму Шевченко, оппозиционному политику Алексею Навальному.
Эрдоган издал указ о выходе Турции из конвенции о защите женщин от насилия
Совет Европы подверг резкой критике решение Турции выйти из Конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 20 марта назвала решение властей Турции «катастрофической новостью». По ее словам, такой шаг угрожает делу защиты женщин в Турции, в других странах Европы и за ее пределами.
Публикация указа турецкого президента Реджепа Эрдогана о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин появилась в субботу в официальном правительственном бюллетене Resmi Gazete.
Президент Реджеп Эрдоган в прошлом году известил другие страны о намерении Анкары выйти из конвенции. Тогда оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) заявила, что отказ правительства Турции выполнять обязательство защищать женщин от насилия означает, что они «останутся гражданами второго сорта».
Мэр Стамбула, представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу заявил, что указ Эрдогана вызывает горечь. Правозащитники в Турции призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из международного соглашения, сообщила «Немецкая волна».
- Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
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- Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го.
- Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 12 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1071, в общем составив 183 127. По состоянию на 11:00 20 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 459 и сейчас составляет 167 977.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3332.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 855 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 963, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 799 637 (5 959 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Грузинские регбисты обыграли сборную России в третьем туре ЧЕ
Грузинские регбисты обыграли сборную России в матче третьего тура Чемпионата Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 23:6 в пользу сборной Грузии. В составе грузинской сборной попытки на счету Давида Ниниашвили, Тедо Абжандадзе, Акакия Табуцадзе.
Встреча в Калининграде стала 25-й по счету между командами Грузии и России. Национальная сборная Грузии выиграла 23 матча, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
В настоящее время грузинская команда занимает в турнирной таблице Чемпионата Европы первое место, набрав девять очков. Вторыми идут румыны – пять очков. В следующем матче сборная Грузии, которая является действующим чемпионом Европы, сыграет против Румынии. Встреча состоится 28 марта в Тбилиси.
Чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира по регби 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда Чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
Олимпиада в Токио пройдёт без зарубежных болельщиков
Олимпийские игры в Токио летом нынешнего года пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной этого решения оргкомитета стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой сами Игры, которые должны были пройти в 2020 году, были на год перенесены.
Стоимость билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры зарубежным болельщикам, которые успели их приобрести – их более 900 тысяч, – будет компенсирована. Возможные иные расходы, в том числе на бронь гостиниц, уже нет.
Также может быть принято решение об отказе от услуг иностранных волонтеров и об ограничении численности делегаций стран – участников Игр. Организаторы подчеркивают, что речь идет о вынужденных мерах, приоритетами является здоровье атлетов, а также жителей Японии. Правительство Японии давало понять, что выступает против присутствия иностранных зрителей. Въезд в страну из-за эпидемии сейчас существенно ужесточен.
В Японии с начала пандемии коронавирус был выявлен у более 450 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. Число инфицированных и умерших в пересчете на душу населения значительно меньше, чем в большинстве стран Запада. В стране действуют ограничительные меры, однако о жестком карантине речь не идет.
Олимпийские игры – официально Игры 2020 года – должны пройти в Токио в конце июля – начале августа. Российские спортсмены выступят на них из-за дисквалификации национального олимпийского комитета из-за допинга под нейтральным флагом.
Мамука Мдинарадзе: Вымышленный кризис не может длиться месяцами
«Что бы ни говорили некоторые из наших уважаемых оппозиционеров, переговоры не закончились хорошо для страны, поскольку они не смогли пойти на какие-либо компромиссные шаги в ходе переговоров», - сказал председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по окончании заседания политсовета и большинства.
По его словам, необходимо перейти к новой повестке дня, потому что «вымышленный кризис не может длиться месяцами».
«Мы продолжим сотрудничать с нашими европейскими, в целом западными и американскими коллегами. Все компромиссные предложения, сделанные «Грузинской мечтой» за столом переговоров, остаются на повестке дня», — заявил Мдинарадзе.
- 54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».
- При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем. В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года.
В Ахалцихе произошла стычка между родственниками Меги Бакрадзе и сотрудниками больницы
Сегодня днем, 20 марта, возле клиники «Имеди» в Ахалцихе, где в четверг 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе впала в кому после вакцинации от COVID-19, произошла стычка между родственниками Бакрадзе и сотрудниками больницы. Муж медсестры ударил одного из работников клиники. Он набросился на мужчину с кулаками со словами: «Ты убил мою жену». Конфликт удалось уладить только после вмешательства полицейских, которые вывели супруга Бакрадзе с территории.
Родные Меги Бакрадзе подозревают, что врачи ахалцихской клиники растерялись, когда молодой женщине стало плохо после прививки, и не смогли правильно и своевременно оказать ей помощь. В «Имеди» эти обвинения отрицают, указывая, что они срочно ввели адреналин, а затем интубировали пациентку.
Более того, сегодня отец Бакрадзе заявил, что вакцинация от COVID-19 в Ахалцихе была вовсе не добровольной, и в случае отказа от прививки медицинским работникам грозили увольнением.
Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca. Поскольку оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику ТГМУ в Тбилиси. Состояние пациентки оставалось критическим, и спасти ее не удалось.
Предположительной причиной побочной реакции называется анафилактический шок – немедленная аллергическая реакция. МВД расследует случившееся по статье «причинение смерти по неосторожности». Семья не доверяет следствию и планирует провести альтернативные экспертизы.
Правительство Грузии призывают отменить «комендантский час» на Навруз Байрам
Народный защитник Грузии призывает правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта в связи с празднованием Навруз Байрама, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Навруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Его широко отмечают тысячи этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии. В Марнеули, Болниси и Гардабани устраивают народные гулянья. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все праздничные мероприятия на Навруз Байрам в Грузии были отменены.
По оценке омбудсмена, правительству следует временно отменить ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, чтобы в этом году «наши граждане могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».
Согласно информации Народного защитника, с аналогичной просьбой 18 марта к правительству Грузии обратились представители азербайджанской общины и активисты, однако ответ был отрицательным. Для рассмотрения вопроса в Государственное агентство по делам религий была отправлена заявка, которая в итоге не была ее удовлетворена.
«Совет национальных меньшинств при аппарате Народного защитника Грузии согласен с тем, что ограничения служат защите здоровья граждан и признает их цель – защитить людей от распространения вируса, но при этом следует иметь в виду, что для значительной части наших граждан празднование Навруза в его традиционной форме имеет особое значение», - отмечено в заявлении омбудсмена.
Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова. В частности, «комендантский час» был отменен в рождественский сочельник – в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 28 марта зрителям разрешили присутствовать на футбольном матче между сборными Грузии и Испании.
«Народный защитник и Совет национальных меньшинств надеются, что правительство Грузии рассмотрит и удовлетворит просьбу некоторых граждан Грузии, чтобы укрепить их чувство, что государство признает равенство граждан Грузии в плане реализации их национальных и религиозных свобод», - отмечено в заявлении.
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