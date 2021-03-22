Дату-папа похоронили в Хурвалети, часть родных не смогла с ним попрощаться

88-летнего Дату Ванишвили похоронили в селе Хурвалети. Часть родственников смогла перейти на территорию, контролируемую российскими войсками, чтобы проводить дедушку в последний путь. Им пообещали, что не будут никого задерживать.

Однако внук Дата-папы, Малхаз Ванишвили (Куртаев) заявил, что не верит словам российских военных.

Он попрощался с дедушкой через колючую проволоку – с территории, подконтрольной властям Грузии. Вместе с ним находились и другие родственники.

Ранее Малхаза несколько раз задерживали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. 17 декабря прошлого года его беременную жену выдворили из Цхинвали. Он сам покинул территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия в январе.

Попрощаться с Датой-папа сегодня пришли гражданские активисты, представители властей Грузии, а также экс-президент страны Георгий Маргвелашвили. Собравшиеся спели гимн Грузии, заявив, что Дата-папа – «символ продолжающейся оккупации».

Российские военные в 2011 году установили колючую проволоку прямо на участке Даты Ванишвили. С тех пор Дата-папа не раз попадал в объектив грузинских и мировых СМИ. Знаменитого дедушку посещали политические лидеры Грузии и высокопоставленные иностранные гости. Они пожимали ему руку и передавали подарки прямо через колючую проволоку.

Дата-папа всегда отказывался покидать родную землю, разделенную колючей проволокой. Он скончался 19 марта, а перед смертью завещал своей жене Вале заботиться о доме.