Ахвледиани не согласна с мнением, что в Сухуми готовы к диалогу, а в Тбилиси – нет

В грузинском правительстве вновь заявили о готовности вести переговоры с абхазской стороной. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани не согласна с мнением, что в Сухуми готовы к диалогу, а Тбилиси от него отказывается. Об этом пишет издание Netgazeti.

«Это ошибочно. На высшем уровне много раз, в том же публичном пространстве и тем же путем мы не раз отвечали и заявляли, что готовы к диалогу по деполитизированным темам, о вопросах, которые входят в интересы обоих обществ – в любое время, в любом месте, на любом уровне», – заявила госминистр на заседании комитета парламента по восстановлению территориальной целостности.

«Это было заявлено президентом Грузии, премьер-министром, мной, другими коллегами. Правительство Грузии никогда не прекращало диалог с абхазами и у этих результатов есть конкретные имена. Часто неформальная коммуникация и диалог приносили решающий результат. Мы также помним, что представители бывших де-факто властей Абхазии не раз выражали готовность к подобному диалогу. Результата не последовало», – заявила она.

Госминистр также предложила депутатам обсудить данный вопрос в закрытом формате. Ахвледиани упомянула и инициативу правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему».

«Мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» является подтверждением готовности правительства Грузии к расширению диалога с абхазской и осетинской общинами с учетом интересов и потребностей населения», – заявила она.

По словам Ахвледиани, используя деполитизированные подходы и статус–нейтральные инструменты, эта инициатива создает пространство для диалога и сотрудничества по экономическим вопросам.