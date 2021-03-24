Два юриста и дипломат – Тея Цулукиани назначила заместителей

Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех своих заместителей.

Это дипломат Каха Сихарулидзе, бывший исполнительный директор Дома юстиции и заместитель Цулукиани в должности министра юстиции Сосо Гиоргадзе, а также бывший глава Бюро по исполнению при Минюсте Иосиф Багатурия.

«Моим первым заместителем будет Каха Сихарулидзе, который является самым уважаемым по возрасту человеком среди нас четверых. У него больше, чем у нам, опыта на политических должностях … Каха Сихарулидзе был послом Грузии в Чехии, Китае, Италии, Сан-Марино и на Мальте. Он доктор филологических наук, почетный член Итальянской дипломатической ассоциации, автор книги «Публицистика Важа-Пшавела». Каха Сихарулидзе будет заниматься международными вопросами в нашем министерстве», – пояснила Тея Цулукиани.

Как пишет «Новости-Грузия», остальные два заместителя Цулукиани работали с ней и раньше – в министерстве юстиции.

«Сосо Гиоргадзе останется на должности заместителя министра юстиции до 1 апреля, после чего будет работать у нас в качестве заместителя министра, где он будет куратором по вопроса молодежи и спорта», – сказала Цулукиани.

Что касается еще одного зама – Иосифа Багатурия, то ему Цулукиани поставила задачу быть парламентским секретарем ведомства и возглавить процесс создания «Кодекса культуры Грузии».

Тея Цулукиани приступила к исполнению обязанностей министра культуры, спорта и молодежи с 22 марта. Ранее, в течение восьми лет она возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре.