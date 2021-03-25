Электроснабжение в Южной Осетии пока не восстановлено

В Южной Осетии пока не удаётся восстановить электроснабжение. Накануне вечером сообщалось, что к месту аварии на ЛЭП в Дзомагском ущелье направлен снегоход. Без спецтехники рабочие не могли пробраться к месту обрыва.

На месте аварии находился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов и другие чиновники, – пишет агентство «Рес».

Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады. Как сообщает пресс-служба мэрии, образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных и среднеобразовательных учреждениях, кроме двух детских садов №1 и 17, которые оборудованы дизельными генераторами.

Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва.

В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы затруднены.