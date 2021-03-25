ФСИН назвала состояние Навального «удовлетворительным»

Алексей Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам состояние его здоровья признано удовлетворительным. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.

Накануне адвокаты политика заявили о резком ухудшении его самочувствия. По их словам, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога.

Адвокаты заявляли, что их не допустили в колонию в Покрове, где он отбывает наказание. Согласно сообщению ФСИН, в среду политик проходил обследование по собственному заявлению.

Жена Навального Юлия 24 марта снова улетела из России в Германию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Других подробностей агентство не приводит.

Это вторая поездка Юлии Навальной в Германию после того, как её мужу заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В первый раз сообщалось об отъезде Навальной в Германию 10 февраля. Еженедельник Der Spiegel писал тогда , что Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом. Вопреки распространяемой в российских СМИ версии, её отъезд из России не вызван страхом из-за ареста мужа, подчёркивало немецкое издание. Юлия Навальная вернулась в Россию 22 февраля.

Дети Навальных после отравления отца остаются за границей.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.