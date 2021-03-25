США и ЕС будут скоординированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии

Турецкие женщины высказали опасения по поводу собственной безопасности после того, как правительство Реджепа Эрдогана вышло из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием против женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных собеседниц.

Одна из их – Ягмур Денли – заявила, что именно этот международный договор в свое время помог ей получить защиту от бывшего партнера и устроиться на работу ветеринаром. Среди прочего программа позволила ей добиться судебного запрета против обидчика, который, по ее словам, проявлял к ней систематическое насилие, граничащее с пытками. Она пояснила, что документ позволял ей чувствовать себя в «большей безопасности», а сейчас, после прекращения действия Конвенции, ей приходится жить в страхе. «Теперь мы все висим на волоске», – цитирует ее Reuters.

Правовед Фериде Акар, которая принимала участие в разработке Конвенции, сказала, что известие о выходе страны из соглашения вызвало у нее чувство крайней печали и безнадежности. По ее словам, противники документа попросту не желают, чтобы государство вставало на защиту женщин от домашнего насилия.

Юрист из Стамбула Резан Эпоздемир, который представлял интересы родственников женщин, погибших от домашнего насилия, назвал «ужасающим» и «юридически ошибочным» отзыв подписи Анкары под соглашением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 40 процентов женщин в Турции хотя бы раз в жизни подвергаются насилию со стороны партнера. В Европе этот показатель почти вдвое ниже. Фактические цифры, не учтенные в статистике, еще более удручающие, пишет агентство: за последние 10 лет количество убийств женщин в Турции утроилось. Только в этом году было 78 трагических инцидентов.

Стамбульская конвенция была открыта для подписания в 2011 году, получив свое наименование по названию города, где был принят документ. Турция стала первой страной, подписавшей соглашение, и первой же его покинула.

Документ, участниками которого в настоящее время являются более четырех десятков стран, стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Депутаты консервативной исламской партии Эрдогана утверждают, что соглашение подрывает основы семьи и поощряет насилие. В турецком правительстве заверили, что теперь женщин будет защищать национальный закон вместо международного.