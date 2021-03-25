Британский коронер посчитал естественной смерть внука Назарбаева

Британский коронер пришел к выводу, что внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер естественной смертью в результате последствий кокаиновой зависимости. Выводы были представлены 24 марта, через семь месяцев после смерти 29-летнего Назарбаева-младшего.

29-летний Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе прошлого года. До этого он обвинял свою семью в коррупции. В последние годы он попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес властей Казахстана и членов его семьи, которую он обвинял в масштабной коррупции — отмечает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

Айсултан был младшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, и её покойного бывшего мужа, Рахата Алиева. Он умер в 2015 году в австрийской тюрьме, где ожидал суда по делу об убийстве. Незадолго до смерти он обещал предоставить доказательства причастности к коррупции казахстанских и европейских чиновников.

Дарига Назарбаева до 2020 года возглавляла сенат парламента республики. Перед отставкой отца, который обладает в Казахстане официальным титулом “Лидер нации”, она рассматривалась как его возможный преемник. Незадолго до смерти Айсултан Назарбаев заявлял, что мать родила его от своего отца, то есть он не внук Нурсултана Назарбаева, а сын. Официально семья это не комментировала.