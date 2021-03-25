COVID-19: Грузия – 399 новых случаев, Армения – 1257, Азербайджан – 1185

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3732 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.

За сутки в стране выявили 399 новых случаев коронавируса. Провели 25 638 тестов: PCR-тестов – 10 545, экспресс‐тестов на антиген – 15 093. Выздоровели еще 356 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 279 027, выздоровевших – 271 278.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,56%, за последние 14 дней – 1,58%, за неделю – 1,92%.

В Армении за минувшие сутки провели 5228 тестов на коронавирус, из них болезнь подтвердилась у 1257 граждан (24%). Выздоровели 242 человека, скончались – 18.

Согласно данным министерства здравоохранения страны, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 13 427 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировали 187 441 случай заражения, что составляет 22.7% из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус. При этом число выздоровевших составило 169 727, летальных исходов – 3416. По данным Минздрава, за время эпидемии 871 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам. Общее число смертей – 4287.

В Азербайджане выявлено 1185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 заболевших, скончались 20 человек.

По данным оперативного штаба при Кабинете министров, в целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, 233 834 вылечились, 3404 – скончались. Продолжается лечение 12 254 граждан.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8121 тест, в целом за все время пандемии – 2 799 101.