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Гарибашвили открыл в Батуми обновленный аэропорт: «Аджария готова принимать туристов»
Аджария готова принимать туристов, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он принял участие в церемонии открытия обновленного аэропорта в Батуми.
Компания TAV Georgia вложила в проект 17 миллионов долларов, расширив терминал аэропорта, который теперь сможет обслуживать 1.2 млн пассажиров в год.
«Сегодня уже начались прямые рейсы из Израиля, добавятся ежедневные рейсы из Турции. Аджария готова принимать туристов. Очень важно, что инвестиции были осуществлены во время пандемии, за очень короткое время. Компания завершила работы в течение шести месяцев», – заявил Гарибашвили.
Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Другие новости дня
Авария на ЛЭП в Южной Осетии устранена
В самопровозглашенной республике Южная Осетия устранена авария на ЛЭП. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшие минуты. Об этом агентству «Рес» сообщил гендиректор «Энергоресурса» Алан Габараев.
«Двое суток люди не уходили из ущелья, занимаясь поиском места аварии. Как только нам удалось добраться до места ЧС, в течение часа авария была устранена. Все работы координировал лично президент республики Анатолий Бибилов. В работах по ликвидации аварии были задействованы 12 сотрудников «Энергоресурса», а также представители других структур», – сказал Габараев.
Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва. В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы были затруднены. Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады.
Пашинян утверждает, что его заявления о Су-30 не противоречат друг другу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа прокомментировал два своих заявления о закупленных у России истребителях. «В моих заявлениях нет противоречий», – сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван приобрел российские истребители в мае прошлого года и не успел закупить ракеты для истребителей до начала 44-дневной войны в Карабахе. Между тем, в декабре 2019 года пресс-служба премьер-министра и Минобороны официально заявили о пополнении ВС Армении истребителями Су-30СМ, а в июле прошлого года Пашинян написал на своей странице в Facebook, что Су-30СМ успешно испытали ракеты. Вопрос о противоречивых заявлениях Пашиняна зачитал член его команды, вице-спикер НС Ален Симонян, – пишет «Радио Азатутюн».
«Самолеты – это сверхсовременное мощное оружие, но это оружие содержит в себе также ракеты и оборудование. И, думаю, очевидно, что производители самолетов и ракет разной модификации – это не одни и те же субъекты, то есть, они производятся не в одном месте, и, следовательно, они приобретаются не в одном месте, а у разных субъектов. Самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года, да, были осуществлены тренировочные полеты, и использовались ракеты, которые уже были в арсенале ВС Армении. В конкретной военной ситуации решения об их использовании или неиспользовании принимались в соответствии с тем, насколько имеющиеся боеприпасы позволяют этим самолетам выполнить поставленные перед ними боевые задачи. И то, что я сказал в селе Оганаван, и то, что заявил ранее, эти заявления не противоречат друг другу. К сожалению, в ходе войны мы не успели приобрести все те необходимые аксессуары, ракеты, которые дали бы возможность применить сверхсовременное оружие Су-30СМ по его назначению и в соответствии с его мощностью», – отметил Пашинян.
Депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян также задала премьер-министру вопрос об истребителях: «Когда власть перестанет лгать, манипулировать, создавать такую ситуацию для общества, что люди путаются в этой лжи?».
Но на вопрос Самсонян, адресованный Пашиняну, ответил вице-премьер Тигран Авинян: «По самолетам Су-30СМ прозвучал полный ответ, и в этой части мне просто нечего добавить», – сказал Авинян.
COVID-19: Грузия – 399 новых случаев, Армения – 1257, Азербайджан – 1185
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3732 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 399 новых случаев коронавируса. Провели 25 638 тестов: PCR-тестов – 10 545, экспресс‐тестов на антиген – 15 093. Выздоровели еще 356 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 279 027, выздоровевших – 271 278.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,56%, за последние 14 дней – 1,58%, за неделю – 1,92%.
В Армении за минувшие сутки провели 5228 тестов на коронавирус, из них болезнь подтвердилась у 1257 граждан (24%). Выздоровели 242 человека, скончались – 18.
Согласно данным министерства здравоохранения страны, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 13 427 пациентов.
С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировали 187 441 случай заражения, что составляет 22.7% из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус. При этом число выздоровевших составило 169 727, летальных исходов – 3416. По данным Минздрава, за время эпидемии 871 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам. Общее число смертей – 4287.
В Азербайджане выявлено 1185 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 478 заболевших, скончались 20 человек.
По данным оперативного штаба при Кабинете министров, в целом на сегодня в Азербайджане выявлено 249 492 случая заражения COVID-19, 233 834 вылечились, 3404 – скончались. Продолжается лечение 12 254 граждан.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8121 тест, в целом за все время пандемии – 2 799 101.
- Отметим, что в Азербайджане от COVID-19 уже вакцинировались более полумиллиона человек, в Грузии лишь 4048 (по данным на 24 марта), в Армении около 600.
«Грузинская мечта» инициирует снижение избирательного барьера до трех процентов
Грузинские СМИ сегодня сообщили, что подготовлены новые конституционные поправки для снижения избирательного барьера с пяти до трёх процентов. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует инициировать законопроект в течение нескольких дней.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани подтвердил, что предложение разработано для достижения компромисса с оппозицией.
«Общественность и наши международные партнеры увидели позицию правительства. Правительство отмечало, что уже приняты те рекомендации, которые были связаны с избирательной реформой, и соответствующая законодательная инициатива, которая представлена в парламенте, предусматривает все те рекомендации, которые мы получили от ОБСЕ/БДИПЧ. Более того, сделана новая инициатива, чтобы пятипроцентный барьер на выборах был снижен до 3%», – заявил Залкалиани.
Отметим, что инициирование конституционных изменений требует поддержки 76 депутатов, а принятие конституционных поправок – 113 депутатов. На данный момент у «Грузинской мечты» 90 депутатов в парламенте. В законодательном органе также представлены две оппозиционные силы (четыре мандата – «Европейские социалисты», два – партия «Граждане»). Следовательно, снижение избирательного барьера требует поддержки других оппозиционных депутатов – партий, бойкотирующих парламент.
Действующая конституция предусматривает пятипроцентный проходной барьер для парламентских выборов 2024 года.
- 22 марта президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
Британский коронер посчитал естественной смерть внука Назарбаева
Британский коронер пришел к выводу, что внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер естественной смертью в результате последствий кокаиновой зависимости. Выводы были представлены 24 марта, через семь месяцев после смерти 29-летнего Назарбаева-младшего.
29-летний Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе прошлого года. До этого он обвинял свою семью в коррупции. В последние годы он попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес властей Казахстана и членов его семьи, которую он обвинял в масштабной коррупции — отмечает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Айсултан был младшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана, и её покойного бывшего мужа, Рахата Алиева. Он умер в 2015 году в австрийской тюрьме, где ожидал суда по делу об убийстве. Незадолго до смерти он обещал предоставить доказательства причастности к коррупции казахстанских и европейских чиновников.
Дарига Назарбаева до 2020 года возглавляла сенат парламента республики. Перед отставкой отца, который обладает в Казахстане официальным титулом “Лидер нации”, она рассматривалась как его возможный преемник. Незадолго до смерти Айсултан Назарбаев заявлял, что мать родила его от своего отца, то есть он не внук Нурсултана Назарбаева, а сын. Официально семья это не комментировала.
В Татарстане дети на коленях попросили себе школу. Прокуратура проверит авторов видео
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту акции жителей входящих в состав Казани посёлков, в ходе которой дети выстроились на коленях в надпись "Школа" в снегу. На это обратила внимание редакция Idel.Реалии.
Из-за плохой транспортной доступности районов родители годами вынуждены возить детей группами на уроки, жители обратились с просьбой к президенту республики Рустаму Минниханову решить эту проблему.
"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — говорится в описании видео.
Представитель прокуратуры заявил, что считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Проверка пройдет для оценки, нарушили ли родители какие-либо законы, когда снимали ролик.
- Посёлки под Казанью уже несколько лет пытаются добиться строительства школ, детсадов и больниц, отмечает издание Inkazan. В начале марта жители другого пригорода Казани сумели добиться внимания Минниханова. В результате им пообещали построить школу к сентябрю.
США и ЕС будут скоординированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии
США и Евросоюз намерены реагировать на злонамеренное поведение России, включая агрессию против Украины и Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренную кибердеятельность и военную позицию», – говорится в заявлении.
Также Боррель и Блинкен решили продолжить тесное сотрудничество для «поощрения всеобъемлющих реформ в странах Восточного соседства ЕС, включая страны Южного Кавказа», а также скоординировать реакцию на «сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству закона».
«В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов», – заявили они.
Стрельба в кахетинском селе: один человек убит, трое ранены
Один человек погиб, еще трое госпитализированы после стрельбы в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает Общественный вещатель.
Случай произошел накануне вечером. По предварительной информации, мужчина в возрасте до 40 лет был расстрелян в собственном автомобиле. Стрельбе предшествовала ссора местных жителей.
Трое человек, участвовавших в противостоянии, были доставлены в гурджаанскую клинику «Джеохоспитал». По словам врачей, у них отмечаются повреждения разного типа. Пациентам провели хирургические операции, , – пишет «Новости-Грузия».
Телеканал «Рустави 2» утверждает, что нападавшие покушались на жизнь Малхаза Бодуашвили, однако ему и еще двум пассажирам машины удалось выжить, а водитель скончался. Журналисты связывают покушение с конфликтом, произошедшим в прошлом году.
В связи с произошедшим начато следствие. Правоохранители продолжают работу на месте преступления.
5000 рублей за проверку гражданства РФ – обращение абхазского омбудсмена
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к российскому послу в Сухуми Алексею Двинянину. Абхазский омбудсмен просит рассмотреть вопрос об обоснованности взимания консульского сбора в размере пяти тысяч рублей. Как говорилось в статье «Эха Кавказа» от 23 марта, эту сумму жители Абхазии платят за проверку наличия гражданства Российской Федерации – для замены загранпаспорта.
Асида Шакрыл указывает на обстоятельство, что большинство лиц, проживающих в Абхазии, получили заграничный паспорт гражданина РФ именно в консульском отделе российского посольства. Тем самым, значительно упрощается процедура проверки наличия гражданства.
«2020 год стал годом тяжелых испытаний, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей весь мир, в том числе и Абхазию. Из-за пандемии и карантинных мер многие не могли вовремя подать документы на замену паспорта. Более того, тысячи людей оказались в тяжелом социально-экономическом положении. Последствия пандемии особенно тяжело отразились на благосостоянии людей из социально-уязвимой категории населения. В связи с этим взимание консульских сборов в размере около пяти тысяч рублей становится непосильным бременем для многих граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии COVID-19», – говорится в обращении.
Уполномоченная надеется на то, что представителям Российской Федерации удастся найти справедливое решение вопроса о продлении действия российских паспортов. Она выразила надежду на взаимопонимание и сотрудничество, направленное на защиту прав и свобод человека и гражданина в Абхазии.
«Трудно переоценить возможность обладать российским гражданством, позволяющим гражданам Абхазии преодолеть препятствия политического характера и более полно реализовать права человека», – сказано в письме.
Отметим, что изменения в ставки консульских сборов были внесены постановлением правительства РФ и вступили в силу с 1 января 2021 года.
ФСИН назвала состояние Навального «удовлетворительным»
Алексей Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам состояние его здоровья признано удовлетворительным. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.
Накануне адвокаты политика заявили о резком ухудшении его самочувствия. По их словам, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога.
Адвокаты заявляли, что их не допустили в колонию в Покрове, где он отбывает наказание. Согласно сообщению ФСИН, в среду политик проходил обследование по собственному заявлению.
Жена Навального Юлия 24 марта снова улетела из России в Германию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Других подробностей агентство не приводит.
Это вторая поездка Юлии Навальной в Германию после того, как её мужу заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В первый раз сообщалось об отъезде Навальной в Германию 10 февраля. Еженедельник Der Spiegel писал тогда , что Навальная прилетела в ФРГ с частным визитом. Вопреки распространяемой в российских СМИ версии, её отъезд из России не вызван страхом из-за ареста мужа, подчёркивало немецкое издание. Юлия Навальная вернулась в Россию 22 февраля.
Дети Навальных после отравления отца остаются за границей.
2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- С 22 августа Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", следы которого в организме оппозиционера нашли эксперты ряда европейских стран. Российские власти утверждают, что отравления не было.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, был арестован, а затем осуждён и отправлен в колонию.
Электроснабжение в Южной Осетии пока не восстановлено
В Южной Осетии пока не удаётся восстановить электроснабжение. Накануне вечером сообщалось, что к месту аварии на ЛЭП в Дзомагском ущелье направлен снегоход. Без спецтехники рабочие не могли пробраться к месту обрыва.
На месте аварии находился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов и другие чиновники, – пишет агентство «Рес».
Из -за аварии на ЛЭП в Цхинвали приостановили работу школы и детсады. Как сообщает пресс-служба мэрии, образовательный процесс приостановлен во всех дошкольных и среднеобразовательных учреждениях, кроме двух детских садов №1 и 17, которые оборудованы дизельными генераторами.
Южная Осетия осталась без света в ночь на среду. Накануне днем рабочие устранили одно место аварии в ущелье, после чего продолжили поиски другого места обрыва.
В горах уже несколько дней идет сильный снег, в связи с чем работы затруднены.
В Грузию доставили первую партию вакцины от коронавируса Pfizer
В Грузию доставлена первая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer-BioNtech. 29 250 доз вакцины сегодня ночью на самолете привезли в Тбилисский аэропорт из США.
Препарат отправят в Национальный центр по контролю заболеваний, а оттуда распределят по четырем локациям в Тбилиси, а также в Батуми и в Кутаиси, – пишет «Новости-Грузия».
Вакцина Pfizer должна хранится в специальных холодильных установках при температуре минус 80 градусов. Такая инфраструктура есть в шести клиниках, где будет проходить вакцинация. Ранее страна получила и специальные шприцы для этого препарата.
Вакцина Pfizer будет доступна как для медиков, которых начали прививать с 15 марта, так и для граждан старше 65 лет, – заявила ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Грузия рассчитывала получить вакцину Pfizer еще в феврале, однако достичь договоренности не получилось из-за проволочек с оформлением контрактов с компанией-производителем. В итоге Грузии помог Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который занимается распределением вакцины.
Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer — первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения.
Согласно официальным данным, вакцина Pfizer дает 95% эффективности и сохраняет устойчивость к коронавирусу до шести месяцев.
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получила 13 марта – это были 43,2 тысячи доз британо-шведского препарата AstraZenecа. Следующая партия AstraZenecа – 86,4 тысячи доз, поступит в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.
По данным Минздрава, для получения вакцины от коронавируса Грузия ведет переговоры со всеми странами-партнерами, в том числе, с Израилем, для получения вакцин Moderna и Pfizer. Переговоры идут и с Германией, однако получить от этой страны вакцину удастся только в третьем квартале года. Переговоры также идут с Индией, Южной Кореей, компаниями Moderna и Johnson & Johnson. Грузия также не исключает ввоз китайской вакцины.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
В ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси
Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года.
Совет принял соответствующую резолюцию двадцатью голосами «за». Представители 7 стран, включая Россию, высказались «против», еще 20 – воздержались. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.
«Мы должны продемонстрировать поддержку народу Беларуси и привлечь к ответственности виновных в тяжелых нарушениях прав человека, чтобы положить конец порочному кругу безнаказанности», - заявила от имени ЕС Руи Масейра, представитель Португалии, которая сейчас в рамках ротации председательствует в европейском блоке. Именно ЕС ранее инициировал продвижение этой резолюции по Беларуси.
Принятию документа предшествовало заявление правозащитников из Amnesty International, которые призвали к действиям по защите прав участников мирных протестов. Одновременно Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу возможности разгона белорусским ОМОНом новых продемократических выступлений, намеченных на 25 марта по случаю Дня Воли. Этот день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.
Белорусская оппозиция заявила, что акциями 25 марта рассчитывает активизировать протестное движение за честные выборы.
Александр Лукашенко был объявлен белорусским ЦИКом избранным главой государства на шестой срок подряд. Участники протестов заявляют о масштабных фальсификациях на выборах и называют их истинным победителем кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и ряд других оппозиционных лидеров, была вынуждена покинуть Беларусь под давлением властей.
- За время массовых акций по всей Беларуси, которые продолжаются со дня выборов 9 августа, было десятки тысяч задержаний их участников, возбуждено множество уголовных дел.
- Правозащитные группы зафиксировали около тысячи случаев пыток и издевательств. 290 человек внесены правозащитниками в списки политзаключенных. По меньшей мере 8 человек погибли, сообщают СМИ со ссылкой на данные, предоставленные Светланой Тихановской.
- Сам Александр Лукашенко и силовые структуры Беларуси обвинения отрицают, утверждая, что за протестами стоят «западные кукловоды».
Женщины в Турции боятся роста насилия после выхода страны из Конвенции
Турецкие женщины высказали опасения по поводу собственной безопасности после того, как правительство Реджепа Эрдогана вышло из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием против женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных собеседниц.
Одна из их – Ягмур Денли – заявила, что именно этот международный договор в свое время помог ей получить защиту от бывшего партнера и устроиться на работу ветеринаром. Среди прочего программа позволила ей добиться судебного запрета против обидчика, который, по ее словам, проявлял к ней систематическое насилие, граничащее с пытками. Она пояснила, что документ позволял ей чувствовать себя в «большей безопасности», а сейчас, после прекращения действия Конвенции, ей приходится жить в страхе. «Теперь мы все висим на волоске», – цитирует ее Reuters.
Правовед Фериде Акар, которая принимала участие в разработке Конвенции, сказала, что известие о выходе страны из соглашения вызвало у нее чувство крайней печали и безнадежности. По ее словам, противники документа попросту не желают, чтобы государство вставало на защиту женщин от домашнего насилия.
Юрист из Стамбула Резан Эпоздемир, который представлял интересы родственников женщин, погибших от домашнего насилия, назвал «ужасающим» и «юридически ошибочным» отзыв подписи Анкары под соглашением.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 40 процентов женщин в Турции хотя бы раз в жизни подвергаются насилию со стороны партнера. В Европе этот показатель почти вдвое ниже. Фактические цифры, не учтенные в статистике, еще более удручающие, пишет агентство: за последние 10 лет количество убийств женщин в Турции утроилось. Только в этом году было 78 трагических инцидентов.
Стамбульская конвенция была открыта для подписания в 2011 году, получив свое наименование по названию города, где был принят документ. Турция стала первой страной, подписавшей соглашение, и первой же его покинула.
Документ, участниками которого в настоящее время являются более четырех десятков стран, стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
Депутаты консервативной исламской партии Эрдогана утверждают, что соглашение подрывает основы семьи и поощряет насилие. В турецком правительстве заверили, что теперь женщин будет защищать национальный закон вместо международного.
Адвокаты сообщили о резком ухудшении здоровья Навального
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покров Владимирской области.
Со слов Михайловой и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата «Ибупрофен».
В среду адвокатов Навального не пустили к оппозиционеру. По их словам, свидание было назначено на 13 часов, однако к вечеру Михайлова и Кобзев оставались за пределами территории колонии.
Администрация исправительного учреждения объяснила недопуск некими «режимными мероприятиями». В команде Навального отмечают, что это первый случай за время ареста оппозиционера, когда адвокатам не удается попасть к нему в назначенный день. Соратники политика предполагают, что его могли госпитализировать, а администрация колонии может это скрывать.
Летом прошлого года Навальный был отравлен во время поездки в Сибирь. Он и его сторонники уверены, что на него было совершено покушение российскими властями, – Кремль это отрицает.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- Зимой в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального, в них приняли участие десятки тысяч человек. После этого Следственный комитет России возбудил более сорока уголовных дел. По ним арестованы ближайшие сторонники Навального, включая его родного брата.
Коронавирус в Абхазии: 26 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 183 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, 25 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 23 марта скончались два пациента: мужчина 1942 года рождения и женщина 1961 года рождения. У обоих пациентов была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ -2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 300 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 801 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
МВД обвинило «Грузинский марш» в распространении «фейков»
МВД Грузии опровергло сообщение, распространенное лидером ультранационалистической организации «Грузинский марш» Сандро Брегадзе, который утверждает, что монастырский комплекс «Давид Гареджи» якобы окружен азербайджанской армией, информирует агентство «Новости-Грузия».
Брегадзе распространил на своей странице фото, на котором изображена группа людей с азербайджанскими флагами, которые находятся в пещерном христианском храме. Брегадзе пытается убедить своих подписчиков в том, что снимок сделан сейчас в грузинском монастырском комплексе Давид Гареджи, а сам комплекс окружен азербайджанской армией.
«На этом новом фото показана экскурсия азербайджанских студентов в Давид Гареджи! Внутри и снаружи храмов находится вооруженная армия. В ответ на все это наша власть - спит и молчит», - пишет Сандро Брегадзе. Он также призывает своих сторонников «начать действовать».
Между тем, в МВД Грузии заявляют, что размещенные Брегадзе фото и подпись являются «фейком». «Что касается фотографии, которую Сандро Брегадзе прикрепил к своему посту, то она была сделана около года назад на территории Азербайджанской Республики, в 3 км от границы, в заповеднике имени Гейдара Алиева, открытом в прошлом году президентом Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении МВД Грузии.
- Активисты «Грузинского марша» выступают за ужесточение миграционного законодательства, угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и даже выступали с инициативой создания «народного патруля», чтобы контролировать мигрантов. Организация активно проявляла себя и во время недавней истории с обвинениями картографов в намеренной передаче грузинской территории Азербайджану во время работы комиссии по делимитации госграницы между двумя странами. Дело в том, что часть масштабного средневекового комплекса Давид Гареджи находится на спорной территории между двумя странами.
Венецианская комиссия раскритиковала законодательные инициативы «Грузинской мечты»
Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, распространила сегодня заявление, в котором рекомендует Грузии пересмотреть Избирательный кодекс, закон «О политических объединениях» и реформу регламента парламента.
В декабре 2020 года правящая партия парламента Грузии решила направить в Венцианскую комиссию для оценки свою законодательную инициативу, согласно которой, все нынешние оппозиционные партии, бойкотирующие работу парламента, могут лишиться государственного финансирования, а главная оппозиционная партия – «Единое национальное движение» – регистрации.
Как пишет «Новости-Грузия», в Грузии инициатива вызывала резкую критику как оппозиции, так и неправительственных организаций. Венецианская комиссия в своем сегодняшнем заявлении также выразила обеспокоенность в отношении предлагаемых поправок.
«Таких широких санкций против партий, не участвующих в парламентской деятельности, не существует ни в одной из стран-участниц Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ», – подчеркивается в рекомендации Венецианской комиссии.
Неприемлемым назвала комиссия и перспективу лишать политические партии права на бесплатное эфирное время – такая инициатива содержится в проекте Избирательного кодекса Грузии.
Правый блок в Израиле не набирает большинства мест в парламенте
Правый блок в Израиле, по всей видимости, не получит большинства мест в парламенте в ходе беспрецедентных – четвёртых за года – выборов. Для достижения этой цели политическим силам во главе с премьером Беньямином Нетаньяху не хватит двух мест. Об этом свидетельствуют итоги подсчетов 90 процентов бюллетеней, передает Би-би-си.
Арабская партия PAAM, как прогнозируется, получит пять мест и станет фактором баланса сил: скорее всего, одному из блоков придется вступать с ней в коалицию для получения парламентского большинства. Данный аспект повлияет, среди прочего, и на курс в отношениях с палестинцами. Пока неясно, готова ли РААМ вступать в противоречивый союз с правыми силами, которые традиционно выступают оппонентами арабской партии.
В то же время соперники Нетаньяху, как предполагается, получат 56 мест. Поддержка РААМ могла бы сделать их парламентским большинством, однако едва ли это достижимо: как отмечает радиослужба, они разрознены и вряд ли смогут договориться о совместной работе.
Если ни один из блоков не сумеет сформировать коалицию, страна может столкнуться с необходимостью провести пятые с 2019 года выборы.
Кнессет 23-го созыва был распущен 23 декабря прошлого года. Это произошло автоматически – после того, как истекли сроки утверждения госбюджета.
Нетаньяху, непрерывно возглавляющий правительство Израиля уже 12 лет, рассчитывает на поддержку избирателей благодаря успешным мерам по борьбе с коронавирусом в стране и восстановлению экономики в условиях пандемии. Темпы вакцинации населения в Израиле называют самым быстрым в мире. Полностью привиты почти половина граждан. Успехом для 71-летнего Нетаньяху считается и установление при посредничестве США дипломатических контактов с монархиями Персидского залива, а также с Суданом и Марокко.
Одновременно против политика ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции и получении взяток. Нетаньяху отрицает обвинения. Его оппоненты полагают, что он стремится заручиться поддержкой в Кнессете, чтобы остановить уголовное преследование.
Джонсон назвал «жадность» среди причин успешной вакцинации в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прокомментировал стремительные темпы вакцинации в стране. Беседуя с законодателями-консерваторами через Zoom, он заявил им: "Причина, по которой у нас есть успех с вакциной, – это капитализм, друзья мои, и жадность", – приводит его слова агентство Reuters. Как сообщается, позже глава правительства высказал сожаление из-за сказанного.
В пресс-службе правительства отказались комментировать замечания Джонсона, однако анонимные источники в беседе с Би-би-си высказали уверенность, что слова премьера были банальной шуткой.
В свою очередь член Палаты общин Притира Пател заявила, что на самом деле Джонсон имел в виду эффективность и скорость работы фармацевтических компаний, которые разработали и наладили производство вакцины.
В настоящее время Соединенное Королевство является лидером по темпам вакцинации среди крупных стран. К настоящему моменту половина всего взрослого населения Британии получила первую прививку от коронавируса.
Теперь перед Британией, однако, возникает проблема, связанная с намерением Евросоюза начать блокировать экспорт вакцин. Это решение может отрезать британцев от дополнительных поставок AstraZeneca. Во многих странах ЕС первую дозу вакцины получили не более десяти процентов совершеннолетних жителей, и в Брюсселе ищут способы ускорить этот процесс.
В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении экс-министра по репатриации
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия возбудило уголовное дело в отношении экс-министра по репатриации Беслана Дбар. Его обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В сообщении пресс-службы следственного ведомства говорится, что дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления по надзору за исполнением законодательства.
Соучастники предполагаемого преступления – директор ООО «РемСтрой2012» Амиран Лакербая и инженер по техническому надзору Фонда репатриации Денис Кове. Сообщается, что ими была составлена заведомо подложная исполнительная документация – акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. После этого Беслан Дбар в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года издал приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств – 25 296 598 рублей.
Деньги, по информации прокуратуры, были обналичены, после чего «обращены в собственность» вышеуказанных лиц.
Цхинвали: Гаагский суд «устанавливает неофициальные контакты с жителями Южной Осетии»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия критикуют Международный уголовный суд (МУС) – за «однобокие и тенденциозные методы работы». В заявлении общественных организаций «Адæмы Ныфс» и «Единая Алания» говорится, что суд пытается осуществить «неофициальный сбор тенденциозной информации о трагических событиях августа 2008 года».
«Следователи суда устанавливают неофициальные контакты с жителями Южной Осетии, открывают в Грузии «Фонд пострадавших МУС», предусматривающий реализацию программы помощи жертвам «войны августа 2008 г.» на общую сумму в размере 600 тысяч евро, пытаются собрать и задокументировать сведения о противоправных действиях граждан Южной Осетии и российских миротворцев, предлагают гражданам РЮО под видом «компенсаций» за предоставление интересующей Международным уголовным судом (МУС) информации денежные выплаты. При этом сведения о реальных военных преступлениях грузинской стороны следователей не интересует. Также следователи Международного уголовного суда (МУС) проявляют интерес к югоосетинским документам закрытого характера, что можно трактовать как попытку шпионажа», – говорится в заявлении.
Общественники указывают и на избрание представителя Грузии Гочи Лорткипанидзе судьей Международного уголовного суда. «Как он и люди, его избравшие, смогут быть объективными в рассмотрении конфликта, касающегося Грузии?», – сказано в заявлении.
В Цхинвали также говорят, что международный суд, вороша события 2008 года, «фактически подогревает затухший конфликт в регионе».
Отметим, что фонд доверия пострадавших Международного уголовного суда (МУС) в Гааге заявил 1 декабря 2020 года, что принято решение о реализации Программы помощи жертвам российско-грузинской войны 2008 года.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Летом 2021 года Бенсуда должна освободить место для преемника.
Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер отстранён от футбола на 6 лет 8 месяцев
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев. Об этом сообщает сайт организации.
85-летний летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него Блаттеру уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.
В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счёт ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнётся после истечения предыдущего отстранения – 8 октября 2021 года.
В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому. Две недели назад бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сообщил ТАСС, что швейцарец выписан из больницы, чувствует себя нормально и находится дома.
Два юриста и дипломат – Тея Цулукиани назначила заместителей
Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назначила трех своих заместителей.
Это дипломат Каха Сихарулидзе, бывший исполнительный директор Дома юстиции и заместитель Цулукиани в должности министра юстиции Сосо Гиоргадзе, а также бывший глава Бюро по исполнению при Минюсте Иосиф Багатурия.
«Моим первым заместителем будет Каха Сихарулидзе, который является самым уважаемым по возрасту человеком среди нас четверых. У него больше, чем у нам, опыта на политических должностях … Каха Сихарулидзе был послом Грузии в Чехии, Китае, Италии, Сан-Марино и на Мальте. Он доктор филологических наук, почетный член Итальянской дипломатической ассоциации, автор книги «Публицистика Важа-Пшавела». Каха Сихарулидзе будет заниматься международными вопросами в нашем министерстве», – пояснила Тея Цулукиани.
Как пишет «Новости-Грузия», остальные два заместителя Цулукиани работали с ней и раньше – в министерстве юстиции.
«Сосо Гиоргадзе останется на должности заместителя министра юстиции до 1 апреля, после чего будет работать у нас в качестве заместителя министра, где он будет куратором по вопроса молодежи и спорта», – сказала Цулукиани.
Что касается еще одного зама – Иосифа Багатурия, то ему Цулукиани поставила задачу быть парламентским секретарем ведомства и возглавить процесс создания «Кодекса культуры Грузии».
Тея Цулукиани приступила к исполнению обязанностей министра культуры, спорта и молодежи с 22 марта. Ранее, в течение восьми лет она возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта» и руководителем комитета по образованию, науке и культуре.
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