Россия ждёт помощи Турции в поисках причастных к обстрелу в Алеппо

Российские военные просят Турцию оказать содействие в поиске боевиков, обстрелявших сирийский город Алеппо. Об этом в среду заявил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, 21 марта из населённого пункта Кафр-Ханни радикалы обстреляли шестью ракетами реактивных систем залпового огня жилые районы Алеппо. В результате атаки погибли двое и получили ранения 17 мирных жителей. Контр-адмирал отметил, что среди раненых есть дети.

"Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в целом соблюдается. Однако вынужден констатировать, что ежесуточно фиксируются факты обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России)", – сказал Карпов.

Ранее МИД Турции выразил озабоченность послу России в Анкаре Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких военных в Сирии. Турецкая сторона заявила, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, определённых в российско-турецких договорённостях как зона деэскалации.

Западные СМИ сообщили на этой неделе, со ссылкой на очевидцев и источники в вооружённой сирийской оппозиции, что удары в провинциях Идлиб и Алеппо наносили сирийские войска и российская авиация. В частности, артиллерийскому удару подверглась больница в Аль-Атаребе. Погибли несколько пациентов, включая женщину и ребёнка, пострадали более 10 медработников. Также утверждается, что российская авиация нанесла удары у погранперехода Баб эль-Хава, что поставило под угрозу поставки гуманитарной помощи. Александр Карпов заявил на брифинге 22 марта, что гражданское население в Алеппо пострадало из-за обстрела реактивными снарядами со стороны боевиков, отмечает "Интерфакс".

В среду, 24 марта, российское информагентство также сообщило, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо. Перечислены пункты пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин".

Россия и Турция поддерживают разные стороны внутреннего конфликта в Сирии. Москва считается союзницей президента Башара Асада и заявляет, что помогает ему в борьбе с террористическими группировками. Анкара поддерживает часть оппозиции, которая добивается отставки Асада.